MT5에 대한 소원 - 페이지 65

Vladimir Gomonov 2011.05.17 19:09 #641

ADR :

내장된 경고가 충분하지 않습니다... 보류 중인 주문 , 손절매 및 이익실현이 트리거될 때 어떤 종류의 소리를 듣고 싶습니다.

작업 섹션에서 30-kopeck 스크립트를 주문할 수도 있습니다. 응용 프로그램의 복잡성에 대한 제한이 없습니다.

[삭제] 2011.05.17 19:53 #642

ADR :

내장된 경고가 충분하지 않습니다... 보류 중인 주문 , 손절매 및 이익실현이 트리거될 때 어떤 종류의 소리를 듣고 싶습니다.

그리고 PlaySound ()에 대해 무엇을 알고 있습니까? 개인적으로 필요합니까(문제가 발생하면 문제가 해결되지 않는다는 사실을 말하는 것입니다)...

ADR 2011.05.17 20:51 #643

네, 무엇을 할 수 있는지 압니다.)) 자신만의 터미널을 만들 수도 있습니다. 연결, 연결 해제 등의 이벤트를 위한 내장 사운드와 함께 하고 싶었습니다.

Vitaly Murlenko 2011.05.17 21:53 #644

죄송합니다. 주제에 없을 수도 있지만 어떻게든 구독 취소할 위치를 즉시 찾을 수 없었습니다.

MQL5 참조 /언어 기본/구문/식별자/

" 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. "로 변경하는 것도 나쁘지 않을 것입니다. " 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. 오늘 서버에서 MQL5 언어 도움말 파일을 다운로드했습니다.

Rashid Umarov 2011.05.17 22:03 #645

drknn :

" 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. "로 변경하는 것도 나쁘지 않을 것입니다. " 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. 오늘 서버에서 MQL5 언어 도움말 파일을 다운로드했습니다.

나는 논쟁하지 않을 것입니다. 예는 다음과 같습니다.

Igor Volodin 2011.05.17 23:49 #646

나는 논쟁하지 않겠습니다. 나는 러시아어에 약하지만 문장의 의미에는 분명히 차이가 있습니다.

"기호"라는 단어를 사용하면 의미가 다릅니다.

"63자를 초과하지 않음" 및 "63자를 초과하지 않음".

기수 또는 서수: 63병, 63번째 병

--- 2011.05.18 00:18 #647

Vigor :

나는 논쟁하지 않겠습니다. 나는 러시아어에 약하지만 문장의 의미에는 분명히 차이가 있습니다.

"기호"라는 단어를 사용하면 의미가 다릅니다.

"63자를 초과하지 않음" 및 "63자를 초과하지 않음".

기수 또는 서수: 63병, 63번째 병

모든 것이 정확합니다. " 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다"라는 표현은 프로그래머에게 조금 서툴게 읽힙니다. 길이 에 대해 이야기하는 경우 줄의 특정 위치가 아니라 문자 수 를 의미하기 때문입니다.

따라서 "식별자의 길이는 63자 a(또는 63 자 ov ) 를 초과할 수 없습니다 "라고 쓰는 것이 더 정확합니다.

Rashid Umarov 2011.05.18 07:38 #648

drknn :

죄송합니다. 주제에 없을 수도 있지만 어떻게든 구독 취소할 위치를 즉시 찾을 수 없었습니다.

MQL5 참조 /언어 기본/구문/식별자/

" 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. "로 변경하는 것도 나쁘지 않을 것입니다. " 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. 오늘 서버에서 MQL5 언어 도움말 파일을 다운로드했습니다.

수정합시다.

Владимир 2011.05.18 09:28 #649

세트 파일이 저장된 동일한 폴더에서 추출할 수 있도록 만들 수 있습니까? 이제 터미널은 세트 파일을 저장한 폴더를 기억하지 않습니다(또는 오히려 기억하지만 다음 저장에 대해서만 압축 해제가 아님).

Slava 2011.05.18 10:04 #650

Rosh :

수정합시다.

그렇다면 "Expert Advisor를 컴파일"하거나 "Expert Advisor를 컴파일"하는 올바른 방법은 무엇입니까?
내장된 경고가 충분하지 않습니다... 보류 중인 주문 , 손절매 및 이익실현이 트리거될 때 어떤 종류의 소리를 듣고 싶습니다.
죄송합니다. 주제에 없을 수도 있지만 어떻게든 구독 취소할 위치를 즉시 찾을 수 없었습니다.
MQL5 참조 /언어 기본/구문/식별자/
" 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. "로 변경하는 것도 나쁘지 않을 것입니다. " 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다. 오늘 서버에서 MQL5 언어 도움말 파일을 다운로드했습니다.
나는 논쟁하지 않을 것입니다. 예는 다음과 같습니다.
나는 논쟁하지 않겠습니다. 나는 러시아어에 약하지만 문장의 의미에는 분명히 차이가 있습니다.
"기호"라는 단어를 사용하면 의미가 다릅니다.
"63자를 초과하지 않음" 및 "63자를 초과하지 않음".
기수 또는 서수: 63병, 63번째 병
모든 것이 정확합니다. " 식별자 길이는 63자를 초과할 수 없습니다"라는 표현은 프로그래머에게 조금 서툴게 읽힙니다. 길이 에 대해 이야기하는 경우 줄의 특정 위치가 아니라 문자 수 를 의미하기 때문입니다.
따라서 "식별자의 길이는 63자 a(또는 63 자 ov ) 를 초과할 수 없습니다 "라고 쓰는 것이 더 정확합니다.
세트 파일이 저장된 동일한 폴더에서 추출할 수 있도록 만들 수 있습니까? 이제 터미널은 세트 파일을 저장한 폴더를 기억하지 않습니다(또는 오히려 기억하지만 다음 저장에 대해서만 압축 해제가 아님).
수정합시다.