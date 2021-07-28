MT5에 대한 소원 - 페이지 9 12345678910111213141516...117 새 코멘트 Vladimir Gomonov 2010.02.06 18:30 #81 getch : MT4 에는 네팅 방식으로 잠금을 해결할 수 없는 가장 간단한 상황 이 있습니다. MT5 에서 (브로커) 최소 포지션 크기를 설정할 수 있습니까? 그렇다면 MT5 에서 위의 상황을 해결하는 방법은 무엇입니까? 자물쇠/네트에 대한 모든 해로운 흥분은 한 쌍의 TP/SL 대신(또는 더 나은) 한 쌍의 TP/SL 대신 돌파할 때 상호 취소되는 한 쌍의 연기자를 도입함으로써 쉽게 꺼질 수 있는 것 같습니다. 그런 다음 거래에 대한 MT4 접근 방식을 모방하는 라이브러리를 작성하는 것은 간단한 기술의 문제가 됩니다. 누군가는 그러한 라이브러리를 사용하기 쉬운 객체 형태로 즉시 작성하여 코드베이스에 넣을 것입니다. // 어쩌면 나도 :) MetaQuotes가 아직 이것을 하지 않은 이유가 진심으로 궁금합니다. 확률, 패턴으로 바꾸는 방법 10포인트 3.mq4 EA N7S_AO_772012 fugas34 2010.02.07 10:49 #82 안녕하세요. 몇 가지 인체공학적 제안: 1. 핫키(예: "CTRL")를 만들어 차트를 누르고 있는 동안 차트의 "자동 스크롤"을 일시적으로 비활성화합니다. "CTRL"을 누른 상태에서 차트를 이동하고, 표시를 변경하고, 추세선을 편집하고, "CTRL"을 놓으면 차트가 자동으로 원래 위치로 이동합니다. 2. 위치 변경 창에서 수행되는 것처럼 F9로 호출된 "새 주문" 창에 미리 결정된 포인트 수에 대해 정지 및 이익을 설정하는 기능을 추가합니다. 감사합니다. Rashid Umarov 2010.02.07 12:13 #83 fugas34 : 안녕하세요. 몇 가지 인체공학적 제안: 1. 핫키(예: "CTRL")를 만들어 차트를 누르고 있는 동안 차트의 "자동 스크롤"을 일시적으로 비활성화합니다. "CTRL"을 누른 상태에서 차트를 이동하고, 표시를 변경하고, 추세선을 편집하고, "CTRL"을 놓으면 차트가 자동으로 원래 위치로 이동합니다. 2. 위치 변경 창에서 수행되는 것처럼 F9로 호출된 "새 주문" 창에 미리 결정된 포인트 수에 대해 정지 및 이익을 설정하는 기능을 추가합니다. 감사합니다. 도움말 섹션에서 " 클라이언트 터미널 설정 / 거래"를 확인하십시오. 거래 이 탭은 개설 주문에 대한 설정을 그룹화합니다. 여기에서 설정한 매개변수는 주문을 열 때 작업을 용이하게 하며 터미널 작동에 중요한 변경을 일으키지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 주문을 열 때 사용되는 기본 매개변수를 구성할 수 있습니다. 기호 사용 — 이 옵션을 사용하면 창에서 포지션을 열기 위한 금융 상품의 대체를 설정할 수 있습니다. "자동" 매개변수는 활성 차트의 기호가 "마지막 사용" 필드에 설정됨을 의미합니다. 이전 거래 작업의 기호가 대체됩니다. "기본값" 매개변수를 선택하면 오른쪽의 활성화된 필드에서 특정 금융 상품을 지정할 수 있으며, 이는 포지션을 열 때 항상 자동으로 선택됩니다. 볼륨 사용 — 이 옵션을 사용하면 창에서 포지션을 열기 위한 특정 볼륨의 대체를 설정할 수 있습니다. "마지막 사용" 매개변수는 이전 거래 작업의 양이 필드에 설정됨을 의미합니다. "기본값" 매개변수를 선택할 때 오른쪽에 활성화된 필드에서 특정 볼륨을 지정할 수 있습니다. 이 볼륨은 항상 위치를 열기 위한 창에서 자동으로 대체됩니다. 사용 편차 — 상품의 가격은 주문이 형성되는 동안 변경될 수 있습니다. 결과적으로 준비된 주문의 가격은 시장 가격과 일치하지 않으며 포지션은 열리지 않습니다. "편차 사용" 옵션은 이를 방지합니다. "기본값" 옵션을 선택하면 오른쪽 필드의 주문에 지정된 값에서 최대 허용 가격 편차를 설정할 수 있습니다. 가격이 일치하지 않으면 프로그램 자체에서 주문을 수정하여 새 위치를 열 수 있습니다. "마지막 사용" 매개변수를 지정하면 주문 시작 창에서 이전 시작 위치의 편차가 대체됩니다. 스탑 레벨 사용 — 이 옵션을 사용하여 주문을 하거나 포지션을 수정할 때 손절매 및 이익실현 레벨을 설정하는 방법을 지정할 수 있습니다. "포인트" 옵션을 선택하면 주문 가격에서 포인트 수로 스탑 레벨이 표시됩니다. "가격 내" 옵션을 선택할 때 해당 설정에 대한 정지 수준에서 특정 가격 수준을 지정해야 합니다. fugas34 2010.02.08 16:29 #84 네 감사합니다. 그게 제가 필요한 것입니다. 첫 번째 요점을 추가하겠습니다. 이 키는 자동 스크롤 및 그래픽 주문 관리 와 같은 여러 기능을 한 번에 비활성화할 수 있습니다. GerholdtSchnaps 2010.02.08 22:16 #85 여러분, 안녕하세요! 소원 ... 그런 ... 그런 ... 항상 응용 프로그램 상단에 매달리고(또는 측면에 붙이거나 어딘가에 "도킹"할 수 있음) 차트에서 가격 값을 파악할 수 있는 계산기가 충분하지 않습니다. 나는 모든 사람들이 그러한 계산기가 할 수 있는 작업을 이해하고 있다고 생각합니다. 아, 나도 생각났다. 또한 그래프의 인쇄 미리 보기에서 시트(세로 앨범)를 회전할 수 있으면 좋을 것입니다. 그렇지 않으면 세로로만 표시됩니다. 그리고 더 나아가... "차트" 그래픽 개체의 차트에 표시기를 적용할 수 있다면 정말 좋을 것입니다. 그것은 구석에 매달려 있으며 일부 지표와 함께 일일 역학에 대한 매우 유익한 아이디어를 제공합니다. 아름다움. Z.Y. "이 기회에 어머니께 안부 전합니다..." 논의 Meta Trader에서 스프레드 거래 하이켄 아시 아이디어 Dmitry Voronkov 2010.02.08 23:24 #86 막대가 있든 없든 간에 선 및 기타 개체가 항상 맨 위에 있고 "개체를 배경으로 그리기" 플래그가 지정되지 않은 경우 4개에서 제대로 작동했습니다. Гена 2010.02.09 13:30 #87 보류 중인 주문을 변경 하려고 할 때 삭제하고 다시 열어야겠네요. 보기에 시장 상황이 거래자는 주문량의 변경을 요구합니다. 이것은 때문에 발생합니다 대기 중인 주문 작업을 위한 창 메뉴에서 주문 수정 모드에서는 사용할 수 없습니다. 제비에 따라 품목. 저것들. 하나 대신 작업을 수행하려면 두 가지를 수행해야 합니다. 그것은 길고 주의와 힘을 분산시키며, 하기 귀찮으니까. 추가 작업. MT5에서는 IMHO가 허용되지 않습니다. 이 플랫폼은 작업에 중점을 둡니다. 카운터 주문, 대기 중인 메뉴 "볼륨" 항목을 추가하는 것이 좋습니다. 구독자 1200명!! MQL4 및 MQL5에 대한 초보자의 질문 MQL5 MT5 Docker 2010.02.09 16:40 #88 보고 싶네요: 1. ENUM_APPLIED_PRICE : PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2, int OnCalculate(const int Rates_total, // price[] 배열 크기의 해당 변경 사항) const int prev_calculated, // 이전 호출에서 처리된 막대 const int begin, // 의미 있는 데이터가 시작되는 위치 const double& price[] ) // 계산을 위한 배열 2. "시장 감시" 창에서 모든 기간의 시가 대비 %로 쌍의 가격 변화를 표시합니다(매도, 매수 제외). 열을 알파벳순으로 정렬하고 (또는) 쌍의 가격을 변경할 수 있습니다. 고맙습니다. MQL5에서 함께 배우고 쓰기 찻주전자의 질문 표시기 기타 질문 Гена 2010.02.10 05:49 #89 모든 거래 프로그램에는 불편한 점이 있습니다. 주문 관리 인터페이스. 느리고 불편합니다. 그리고 접는 기능이 있는 모드를 추가하면 주문 관리 창을 수직으로 드롭다운이 있는 단어 전체 플로팅 바 하위 메뉴에서 오른쪽 또는 왼쪽에 있는 단어를 클릭하면 바의 현재 위치에 따라 웹 사이트에서 발생하는 것처럼 터미널 창에서. 지금 있는 창만 너무 많은 공간을 차지합니다. 그리고 만약 여러 열린 작업을해야합니다 바탕 화면에 창을 띄운 다음 그래프를 부분적으로 전체적으로 터미널의 보이는 부분에 의해 남겨진 주문 관리 창 아래에 숨겨져 있습니다. 다른 것으로 전환 할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다. 작업, 터미널을 제어 창으로 남겨두기 대기 주문. 저것들. 또는 무역 또는 무언가를하십시오. 다른 사람. 결합시키다 불편한. 그러나 무역만으로는 안됩니다. 포럼을 어지럽히 지 않도록 MQL4 및 MQL5에 대한 내 접근 방식. 코어 [삭제] 2010.02.11 15:01 #90 터미널이 일부 차트를 결합하여 시간( MT4 에서 수행 ) 및 시간 프레임을 눈금(막대 너비)과 동기화할 수 있다면 MT5 에서 다중 통화 분석을 수행하는 것이 매우 편리할 것이라고 생각합니다. 유일한 것은 MT4 에서와 같이 MT5 에서도 누락된 막대가 있으므로 차트의 전체 너비에 걸쳐 비동기화가 있을 수 있다는 것입니다. 아마도 터미널(차트 속성의 옵션으로)을 사용하여 누락된 막대를 시각화( MQL5 를 통해 이러한 막대에 액세스하지 않고 시각화만)하는 것이 합리적입니다. 12345678910111213141516...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MT4 에는 네팅 방식으로 잠금을 해결할 수 없는 가장 간단한 상황 이 있습니다.
MT5 에서 (브로커) 최소 포지션 크기를 설정할 수 있습니까?
그렇다면 MT5 에서 위의 상황을 해결하는 방법은 무엇입니까?
자물쇠/네트에 대한 모든 해로운 흥분은 한 쌍의 TP/SL 대신(또는 더 나은) 한 쌍의 TP/SL 대신 돌파할 때 상호 취소되는 한 쌍의 연기자를 도입함으로써 쉽게 꺼질 수 있는 것 같습니다.
그런 다음 거래에 대한 MT4 접근 방식을 모방하는 라이브러리를 작성하는 것은 간단한 기술의 문제가 됩니다. 누군가는 그러한 라이브러리를 사용하기 쉬운 객체 형태로 즉시 작성하여 코드베이스에 넣을 것입니다.
// 어쩌면 나도 :)
MetaQuotes가 아직 이것을 하지 않은 이유가 진심으로 궁금합니다.
안녕하세요. 몇 가지 인체공학적 제안:
1. 핫키(예: "CTRL")를 만들어 차트를 누르고 있는 동안 차트의 "자동 스크롤"을 일시적으로 비활성화합니다. "CTRL"을 누른 상태에서 차트를 이동하고, 표시를 변경하고, 추세선을 편집하고, "CTRL"을 놓으면 차트가 자동으로 원래 위치로 이동합니다.
2. 위치 변경 창에서 수행되는 것처럼 F9로 호출된 "새 주문" 창에 미리 결정된 포인트 수에 대해 정지 및 이익을 설정하는 기능을 추가합니다.
감사합니다.
안녕하세요. 몇 가지 인체공학적 제안:
1. 핫키(예: "CTRL")를 만들어 차트를 누르고 있는 동안 차트의 "자동 스크롤"을 일시적으로 비활성화합니다. "CTRL"을 누른 상태에서 차트를 이동하고, 표시를 변경하고, 추세선을 편집하고, "CTRL"을 놓으면 차트가 자동으로 원래 위치로 이동합니다.
2. 위치 변경 창에서 수행되는 것처럼 F9로 호출된 "새 주문" 창에 미리 결정된 포인트 수에 대해 정지 및 이익을 설정하는 기능을 추가합니다.
감사합니다.
도움말 섹션에서 " 클라이언트 터미널 설정 / 거래"를 확인하십시오.
거래
이 탭은 개설 주문에 대한 설정을 그룹화합니다. 여기에서 설정한 매개변수는 주문을 열 때 작업을 용이하게 하며 터미널 작동에 중요한 변경을 일으키지 않습니다.
이 옵션을 사용하면 주문을 열 때 사용되는 기본 매개변수를 구성할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요!
소원 ... 그런 ... 그런 ...
항상 응용 프로그램 상단에 매달리고(또는 측면에 붙이거나 어딘가에 "도킹"할 수 있음) 차트에서 가격 값을 파악할 수 있는 계산기가 충분하지 않습니다. 나는 모든 사람들이 그러한 계산기가 할 수 있는 작업을 이해하고 있다고 생각합니다.
아, 나도 생각났다.
또한 그래프의 인쇄 미리 보기에서 시트(세로 앨범)를 회전할 수 있으면 좋을 것입니다. 그렇지 않으면 세로로만 표시됩니다.
그리고 더 나아가...
"차트" 그래픽 개체의 차트에 표시기를 적용할 수 있다면 정말 좋을 것입니다. 그것은 구석에 매달려 있으며 일부 지표와 함께 일일 역학에 대한 매우 유익한 아이디어를 제공합니다. 아름다움.
Z.Y. "이 기회에 어머니께 안부 전합니다..."
막대가 있든 없든 간에 선 및 기타 개체가 항상 맨 위에 있고 "개체를 배경으로 그리기" 플래그가 지정되지 않은 경우 4개에서 제대로 작동했습니다.
삭제하고 다시 열어야겠네요.
보기에 시장 상황이
거래자는 주문량의 변경을 요구합니다.
이것은 때문에 발생합니다
대기 중인 주문 작업을 위한 창 메뉴에서
주문 수정 모드에서는 사용할 수 없습니다.
제비에 따라 품목. 저것들. 하나 대신
작업을 수행하려면 두 가지를 수행해야 합니다.
그것은 길고 주의와 힘을 분산시키며,
하기 귀찮으니까.
추가 작업.
MT5에서는 IMHO가 허용되지 않습니다.
이 플랫폼은 작업에 중점을 둡니다.
카운터 주문, 대기 중인 메뉴
"볼륨" 항목을 추가하는 것이 좋습니다.
보고 싶네요:
1. ENUM_APPLIED_PRICE : PRICE_AVERAGE == (PRICE_OPEN + PRICE_CLOSE) / 2,
int OnCalculate(const int Rates_total, // price[] 배열 크기의 해당 변경 사항)
const int prev_calculated, // 이전 호출에서 처리된 막대
const int begin, // 의미 있는 데이터가 시작되는 위치
const double& price[] ) // 계산을 위한 배열
2. "시장 감시" 창에서 모든 기간의 시가 대비 %로 쌍의 가격 변화를 표시합니다(매도, 매수 제외).
열을 알파벳순으로 정렬하고 (또는) 쌍의 가격을 변경할 수 있습니다.
고맙습니다.
주문 관리 인터페이스.
느리고 불편합니다.
그리고 접는 기능이 있는 모드를 추가하면
주문 관리 창을 수직으로
드롭다운이 있는 단어 전체 플로팅 바
하위 메뉴에서 오른쪽 또는 왼쪽에 있는 단어를 클릭하면
바의 현재 위치에 따라
웹 사이트에서 발생하는 것처럼 터미널 창에서.
지금 있는 창만
너무 많은 공간을 차지합니다. 그리고 만약
여러 열린 작업을해야합니다
바탕 화면에 창을 띄운 다음 그래프를 부분적으로
전체적으로 터미널의 보이는 부분에 의해 남겨진
주문 관리 창 아래에 숨겨져 있습니다.
다른 것으로 전환 할 수 없다는 것이 밝혀졌습니다.
작업, 터미널을 제어 창으로 남겨두기
대기 주문. 저것들. 또는 무역
또는 무언가를하십시오. 다른 사람. 결합시키다
불편한. 그러나 무역만으로는 안됩니다.