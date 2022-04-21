MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 36 1...293031323334353637383940414243...84 새 코멘트 fxsaber 2019.12.11 14:18 #351 Grozir : 전략 테스터 에서 이전 테스트 기록을 지우는 방법을 알려주세요. 이것이 왜 필요한가? 이전 테스터 설정을 가져와야 할 때만 개요 탭을 살펴봅니다. 그리고 편리합니다. 나머지는 방해하지 않습니다. 게다가 멋진 검색이 이루어졌습니다. 따라서 수백 가지 설정 중에서 올바른 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다. fxsaber 2019.12.11 14:35 #352 fxsaber : Tester를 가속화할 수 있는 곳 중 하나를 찾았습니다. 테스터가 두 가격(예: BuyLimit 및 Tick.ask)을 비교할 때마다 값비싼 정규화를 통해 이를 수행하는 것으로 나타났습니다. 이러지 마! 테스터에 포함된 가격이 사전에 정규화되면 최적화가 수십 퍼센트 더 빨라집니다. 실제로 이것은 테스터의 성능을 크게 향상시키는 무료 방법입니다. 이 때문에 가상은 핍 모드에서도 일반 테스터를 우회합니다. NormalizeDouble 을 통해서만 원래 가격을 정상화하면 됩니다(다른 정규화 기능은 적용하지 마십시오). Grozir 2019.12.11 14:41 #353 Slava : 아마도 잘못된 폴더를 청소했을 것입니다. 클라이언트 터미널의 주 메뉴에서 파일 - 데이터 폴더 열기를 선택합니다. 더 나아가 - MQL5\Profiles\Tester - 거기에 무엇이 있는지 확인하십시오. 두 개의 터미널에서 확인했습니다. 휴대용 및 일반. 휴대용 파일을 찾아서 지웠습니다. 사진은 변경되지 않았습니다. 보통에서. 거기 경로는 가시가 있습니다 "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Tester\logs 또는 캐시" 거기에 있는 모든 것을 지우십시오. 사진은 변경되지 않았습니다. Slava 2019.12.11 14:46 #354 Grozir : 두 개의 터미널에서 확인했습니다. 휴대용 및 일반. 휴대용 파일을 찾아서 지웠습니다. 사진은 변경되지 않았습니다. 보통에서. 거기 경로는 가시가 있습니다 "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Tester\logs 또는 캐시" 거기에 있는 모든 것을 지우십시오. 사진은 변경되지 않았습니다. C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075******************************** ** \MQL5\Profiles\Tester Grozir 2019.12.11 14:59 #355 Slava : C:\Users\********\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075******************************** ** \MQL5\Profiles\Tester 응답해주셔서 감사합니다. 그리고 참된 길로 인도하는 일을 합니다. 나는 모든 것을 찾았습니다. 모든 것이 해결되었습니다. 감사해요. fxsaber 2019.12.11 23:28 #356 Slava : 확신. 2269 - 작동합니다. 감사합니다. fxsaber 2019.12.12 02:39 #357 Slava : 분명한. 수정합시다. 2269는 지금 훌륭합니다. 고맙습니다. fxsaber 2019.12.12 12:36 #358 유전학자 앞에 에이전트가 하나만 남은 경우 최적화가 시작 되면 512개 작업 팩이 해당 에이전트로 이동합니다. 이 배치를 계산하는 동안 다른 에이전트가 포함된 경우 첫 번째 에이전트가 해당 배치의 작업 계산을 마칠 때까지 사용되지 않습니다. Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 14:57 #359 6개의 작업, 3개의 에이전트. 각각 2개씩 받았습니다. 3개 모두가 각각 하나의 결과를 생성했을 때 "결과" 탭으로 이동하여 이들을 살펴보았습니다(0, 2 및 4 통과). 그 후 로그로 전환했고 최적화가 끝나면 결과 탭이 자동으로 켜졌습니다. 그러나 통과 번호로 정렬하는 것은 깨졌습니다. Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 15:33 #360 빌드 2269. \Tester\cache\를 지우고 EA를 다시 컴파일했습니다. 최적화는 335개 거래, 단일 테스트 - 32개를 보여줍니다. 1...293031323334353637383940414243...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전략 테스터 에서 이전 테스트 기록을 지우는 방법을 알려주세요.
이것이 왜 필요한가? 이전 테스터 설정을 가져와야 할 때만 개요 탭을 살펴봅니다. 그리고 편리합니다. 나머지는 방해하지 않습니다.
게다가 멋진 검색이 이루어졌습니다. 따라서 수백 가지 설정 중에서 올바른 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다.
Tester를 가속화할 수 있는 곳 중 하나를 찾았습니다. 테스터가 두 가격(예: BuyLimit 및 Tick.ask)을 비교할 때마다 값비싼 정규화를 통해 이를 수행하는 것으로 나타났습니다. 이러지 마!
테스터에 포함된 가격이 사전에 정규화되면 최적화가 수십 퍼센트 더 빨라집니다.
실제로 이것은 테스터의 성능을 크게 향상시키는 무료 방법입니다. 이 때문에 가상은 핍 모드에서도 일반 테스터를 우회합니다.
NormalizeDouble 을 통해서만 원래 가격을 정상화하면 됩니다(다른 정규화 기능은 적용하지 마십시오).
아마도 잘못된 폴더를 청소했을 것입니다.
클라이언트 터미널의 주 메뉴에서 파일 - 데이터 폴더 열기를 선택합니다. 더 나아가 - MQL5\Profiles\Tester - 거기에 무엇이 있는지 확인하십시오.
두 개의 터미널에서 확인했습니다. 휴대용 및 일반.
휴대용 파일을 찾아서 지웠습니다. 사진은 변경되지 않았습니다.
보통에서. 거기 경로는 가시가 있습니다 "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Tester\logs 또는 캐시"
거기에 있는 모든 것을 지우십시오. 사진은 변경되지 않았습니다.
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075******************************** ** \MQL5\Profiles\Tester
응답해주셔서 감사합니다. 그리고 참된 길로 인도하는 일을 합니다.
나는 모든 것을 찾았습니다. 모든 것이 해결되었습니다. 감사해요.
확신.
2269 - 작동합니다. 감사합니다.
분명한. 수정합시다.
2269는 지금 훌륭합니다. 고맙습니다.
유전학자 앞에 에이전트가 하나만 남은 경우 최적화가 시작 되면 512개 작업 팩이 해당 에이전트로 이동합니다.
이 배치를 계산하는 동안 다른 에이전트가 포함된 경우 첫 번째 에이전트가 해당 배치의 작업 계산을 마칠 때까지 사용되지 않습니다.
6개의 작업, 3개의 에이전트. 각각 2개씩 받았습니다.
3개 모두가 각각 하나의 결과를 생성했을 때 "결과" 탭으로 이동하여 이들을 살펴보았습니다(0, 2 및 4 통과). 그 후 로그로 전환했고 최적화가 끝나면 결과 탭이 자동으로 켜졌습니다.
그러나 통과 번호로 정렬하는 것은 깨졌습니다.
빌드 2269. \Tester\cache\를 지우고 EA를 다시 컴파일했습니다.
최적화는 335개 거래, 단일 테스트 - 32개를 보여줍니다.