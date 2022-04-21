MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 36

Grozir :

전략 테스터 에서 이전 테스트 기록을 지우는 방법을 알려주세요.

이것이 왜 필요한가? 이전 테스터 설정을 가져와야 할 때만 개요 탭을 살펴봅니다. 그리고 편리합니다. 나머지는 방해하지 않습니다.

게다가 멋진 검색이 이루어졌습니다. 따라서 수백 가지 설정 중에서 올바른 설정을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 
fxsaber :
Tester를 가속화할 수 있는 곳 중 하나를 찾았습니다. 테스터가 두 가격(예: BuyLimit 및 Tick.ask)을 비교할 때마다 값비싼 정규화를 통해 이를 수행하는 것으로 나타났습니다. 이러지 마!

테스터에 포함된 가격이 사전에 정규화되면 최적화가 수십 퍼센트 더 빨라집니다.

실제로 이것은 테스터의 성능을 크게 향상시키는 무료 방법입니다. 이 때문에 가상은 핍 모드에서도 일반 테스터를 우회합니다.


NormalizeDouble 을 통해서만 원래 가격을 정상화하면 됩니다(다른 정규화 기능은 적용하지 마십시오).

 
Slava :

아마도 잘못된 폴더를 청소했을 것입니다.

클라이언트 터미널의 주 메뉴에서 파일 - 데이터 폴더 열기를 선택합니다. 더 나아가 - MQL5\Profiles\Tester - 거기에 무엇이 있는지 확인하십시오.

두 개의 터미널에서 확인했습니다. 휴대용 및 일반.

휴대용 파일을 찾아서 지웠습니다. 사진은 변경되지 않았습니다.

보통에서. 거기 경로는 가시가 있습니다 "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Tester\logs 또는 캐시"

거기에 있는 모든 것을 지우십시오. 사진은 변경되지 않았습니다.

 
Grozir :

두 개의 터미널에서 확인했습니다. 휴대용 및 일반.

휴대용 파일을 찾아서 지웠습니다. 사진은 변경되지 않았습니다.

보통에서. 거기 경로는 가시가 있습니다 "C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075************************ ****** ******\Tester\logs 또는 캐시"

거기에 있는 모든 것을 지우십시오. 사진은 변경되지 않았습니다.

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075******************************** ** \MQL5\Profiles\Tester

 
Slava :

C:\Users\********\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075******************************** ** \MQL5\Profiles\Tester

응답해주셔서 감사합니다. 그리고 참된 길로 인도하는 일을 합니다.

나는 모든 것을 찾았습니다. 모든 것이 해결되었습니다. 감사해요.

 
Slava :
확신.

2269 - 작동합니다. 감사합니다.

 
Slava :
분명한. 수정합시다.

2269는 지금 훌륭합니다. 고맙습니다.

 

유전학자 앞에 에이전트가 하나만 남은 경우 최적화가 시작 되면 512개 작업 팩이 해당 에이전트로 이동합니다.

이 배치를 계산하는 동안 다른 에이전트가 포함된 경우 첫 번째 에이전트가 해당 배치의 작업 계산을 마칠 때까지 사용되지 않습니다.


 

6개의 작업, 3개의 에이전트. 각각 2개씩 받았습니다.

3개 모두가 각각 하나의 결과를 생성했을 때 "결과" 탭으로 이동하여 이들을 살펴보았습니다(0, 2 및 4 통과). 그 후 로그로 전환했고 최적화가 끝나면 결과 탭이 자동으로 켜졌습니다.

그러나 통과 번호로 정렬하는 것은 깨졌습니다.


 

빌드 2269. \Tester\cache\를 지우고 EA를 다시 컴파일했습니다.

최적화는 335개 거래, 단일 테스트 - 32개를 보여줍니다.


