MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 23 1...161718192021222324252627282930...84 새 코멘트 fxsaber 2019.11.04 08:31 #221 Slava : OnInit가 0이 아닌 코드를 반환하기 때문에 테스터가 중지되었습니다. 그래서 통계가 없습니다. 감사합니다. 흥미롭게도 차트는 완료된 거래를 고려하여 여전히 작성됩니다. Slava 2019.11.04 08:32 #222 Andrey Pogoreltsev : 멕시칸을 통과하려고 할 때 에이전트는 메모리에 과부하가 걸리고 아무 것도 하지 않고 그들이 해야 하는 작업의 수만 늘어납니다. 다음 오류가 로그에 있습니다. 에이전트 로그를 확인해야 합니다. 오류 14는 이 상품의 입찰가가 0임을 의미합니다. 즉, 왼쪽 막대가 역사에 들어갔습니다. 추신: 단일 테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 그러면 오류는 확실히 테스트 에이전트의 로그에 기록됩니다. 최적화할 때 OnInit가 끝날 때까지만 오류가 표시됩니다. Mikhail Sergeev 2019.11.04 12:20 #223 그룹 아이콘은 모두 닫히면 사라지고 최적화를 위한 매개변수 선택 기능은 사라집니다. input group "ORDER" input double K = 30 ; input double TP_0 = 500 ; input double MaxLoss = 0.25 ; input group "FUNCTIONS" input bool MultipleStopOrders = true ; input bool CloseAllPosReversSig = true ; input group "MONEY MANAGEMENT SETTING" input double StartLot = - 0.01 ; input group "ORDERS SETTING" input int MagicNumber_ = 2000 ; // Magic Number input int Slippage = 50 ; // Slippage fxsaber 2019.11.06 11:28 #224 Slava : 클립보드에 설정되지 않은 어드바이저의 입력 매개변수는 변경하지 마시기 바랍니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: 멀티테스터 fxsaber , 2019.11.06 11:24 멀티테스터가 실행된 후 많은 수의 최적화 캐시를 볼 때 동일한 작업을 수행합니다. RMB를 통해 단일 실행을 시작하는 데 가장 적합한 패스를 선택합니다. 마음에 들면 최적화를 끄고 간격을 늘리십시오. 시작을 누릅니다. 대부분의 시간은 포인트 2에 소비됩니다. 그렇게 하다보면 실수를 하는 경우가 많습니다. 반자동으로 하고 싶습니다. 그리고 해결책이 있습니다! 이 텍스트를 클립보드에 복사 [Tester] Optimization= 0 FromDate= 2019.01 . 01 그런 다음 설정 탭에서 CTRL + V를 누르십시오. 이것은 자동으로 최적화를 끄고 원하는 날짜를 설정합니다. 위협 나는 기뻐하기 위해 서둘러. 어드바이저의 입력 매개변수는 이러한 버퍼를 사용하여 기본값으로 재설정됩니다. 라이브러리: 멀티 테스터 이론부터 실습까지 Metatrader 5로 시작하는 방법 Slava 2019.11.06 14:03 #225 fxsaber : 클립보드에 설정되지 않은 어드바이저의 입력 매개변수는 변경하지 마시기 바랍니다. 네. 동작을 수정합시다. PS 설명된 동작은 재현되지 않습니다. 삽입된 텍스트에 [TesterInputs] 섹션이 포함되어 있지 않으면 전문가 설정 탭이 전혀 영향을 받지 않습니다. fxsaber 2019.11.06 14:12 #226 Slava : 네. 행동을 고쳐보자 고맙습니다! Slava 2019.11.06 14:49 #227 fxsaber : 고맙습니다! 재생할 수 없음 fxsaber 2019.11.06 16:24 #228 Slava : PS 설명된 동작은 재현되지 않습니다. 삽입된 텍스트에 [TesterInputs] 섹션이 포함되어 있지 않으면 전문가 설정 탭이 전혀 영향을 받지 않습니다. 조언자 input int Range = 0 ; // 0 .. 100 double OnTester () { return (Range); } 재생 fxsaber 2019.11.06 16:58 #229 아마도 그러한 일반 기능은 누군가를 악화시키지 않을 것입니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 fxsaber , 2019.11.06 16:57 때로는 유전자 최적화를 통해 처음 몇 천 번의 패스만으로도 결과를 어느 정도 이해하기에 충분합니다. 많은 최적화를 자동으로 실행할 때 모든 것이 더 빨리 해결되기를 원합니다. 따라서 최적화 인터럽트 메커니즘이 필요합니다. #include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132 // Выключает Оптимизацию ( и одиночный проход) bool OptimizationStop( void ) { return (!MTTESTER::IsReady() && MTTESTER::ClickStart( false )); } 애플리케이션. // Демонстрация прерывания Оптимизации. sinput int inAmountPasses = 20 ; // Через сколько проходов закончить input int Range = 0 ; // 0..10000 double OnTester () { int Data[]; return ( FrameAdd ( NULL , 0 , 0 , Data)); // Сгенерировали TesterPass } void OnTesterPass () { static int Amount = 0 ; ulong Pass; string Name; long ID; double Value; int Data[]; while ( FrameNext (Pass, Name, ID, Value, Data)) if (++Amount > inAmountPasses) { OptimizationStop(); // Как достигли нужного количества проходов, выключили оптимизатор. break ; } } 오류, 버그, 질문 mql5 언어의 특징, 미묘함 mql4 언어의 기능, 미묘함 Slava 2019.11.06 17:10 #230 fxsaber : 조언자 재생 알아내자 1...161718192021222324252627282930...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
OnInit가 0이 아닌 코드를 반환하기 때문에 테스터가 중지되었습니다.
그래서 통계가 없습니다.
감사합니다. 흥미롭게도 차트는 완료된 거래를 고려하여 여전히 작성됩니다.
멕시칸을 통과하려고 할 때 에이전트는 메모리에 과부하가 걸리고 아무 것도 하지 않고 그들이 해야 하는 작업의 수만 늘어납니다. 다음 오류가 로그에 있습니다.
에이전트 로그를 확인해야 합니다.
오류 14는 이 상품의 입찰가가 0임을 의미합니다. 즉, 왼쪽 막대가 역사에 들어갔습니다.
추신: 단일 테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 그러면 오류는 확실히 테스트 에이전트의 로그에 기록됩니다. 최적화할 때 OnInit가 끝날 때까지만 오류가 표시됩니다.
그룹 아이콘은 모두 닫히면 사라지고 최적화를 위한 매개변수 선택 기능은 사라집니다.
클립보드에 설정되지 않은 어드바이저의 입력 매개변수는 변경하지 마시기 바랍니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: 멀티테스터
fxsaber , 2019.11.06 11:24
멀티테스터가 실행된 후 많은 수의 최적화 캐시를 볼 때 동일한 작업을 수행합니다.
대부분의 시간은 포인트 2에 소비됩니다. 그렇게 하다보면 실수를 하는 경우가 많습니다. 반자동으로 하고 싶습니다. 그리고 해결책이 있습니다!
이 텍스트를 클립보드에 복사
그런 다음 설정 탭에서 CTRL + V를 누르십시오. 이것은 자동으로 최적화를 끄고 원하는 날짜를 설정합니다.
위협 나는 기뻐하기 위해 서둘러. 어드바이저의 입력 매개변수는 이러한 버퍼를 사용하여 기본값으로 재설정됩니다.
클립보드에 설정되지 않은 어드바이저의 입력 매개변수는 변경하지 마시기 바랍니다.
네. 동작을 수정합시다.
PS 설명된 동작은 재현되지 않습니다. 삽입된 텍스트에 [TesterInputs] 섹션이 포함되어 있지 않으면 전문가 설정 탭이 전혀 영향을 받지 않습니다.
네. 행동을 고쳐보자
고맙습니다!
고맙습니다!
PS 설명된 동작은 재현되지 않습니다. 삽입된 텍스트에 [TesterInputs] 섹션이 포함되어 있지 않으면 전문가 설정 탭이 전혀 영향을 받지 않습니다.
조언자
재생
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법
fxsaber , 2019.11.06 16:57
때로는 유전자 최적화를 통해 처음 몇 천 번의 패스만으로도 결과를 어느 정도 이해하기에 충분합니다.
많은 최적화를 자동으로 실행할 때 모든 것이 더 빨리 해결되기를 원합니다. 따라서 최적화 인터럽트 메커니즘이 필요합니다.
애플리케이션.
조언자
재생