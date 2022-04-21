MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 22

Slava :
В OnInit торговля точно ведётся?

네. 다음은 로그 및 스크린샷입니다.

 2019.11 . 01 00 : 00 : 00    market sell 2.00 EURUSD ( 1.11514 / 1.11522 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order # 2 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal performed [ # 2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    order performed sell 2.00 at 1.11514 [ # 2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    market buy 1.00 EURUSD ( 1.11514 / 1.11522 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order # 3 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal performed [ # 3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    order performed buy 1.00 at 1.11522 [ # 3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 ]
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    close position # 3 buy 1.00 EURUSD by position # 2 sell 2.00 EURUSD ( 1.11514 / 1.11522 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 4 sell 1.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order # 4 )
2019.11 . 01 00 : 00 : 00    deal # 5 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order # 4 )
tester stopped because OnInit returns non-zero code


코드에 GetLastError를 어떻게 사용하시겠습니까? 그리고 또 다른 질문. 함수 인수가 평가되는 순서가 확실합니까?

테스터에 관한 것입니다. 이 예에서 GetLastError가 발생한 이유는 무엇입니까? 그리고 이 경우의 순서도 중요하지 않습니다.

 


여기에서(및 다른 위치에서) 값을 복사할 때 값 대신 전체 설정 블록이 삽입됩니다. 내가 강조한 것을 복사할 것으로 예상했습니다)

 

멕시칸을 통과하려고 할 때 에이전트는 메모리에 과부하가 걸리고 아무 것도 하지 않고 그들이 해야 하는 작업의 수만 늘어납니다. 다음 오류가 로그에 있습니다.

 2019.11 . 02 18 : 35 : 19.317 Core 02 USDMXN.m: ticks synchronized already [ 47 bytes]
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.021 Core 01 agent process started on 127.0 . 0.1 : 3000
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.282 Core 01 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.282 Core 01 connected
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.291 Core 01 authorized (agent build 2190 )
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.291 Core 01 genetic pass ( 0 , 61 , 17 ) started
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.335 Core 01 common synchronization completed
2019.11 . 02 18 : 35 : 21.362 Core 01 USDMXN.m: ticks synchronized already [ 47 bytes]
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 genetic pass ( 0 , 76 ) tested with error "history processing error (14 USDMXN.m)" in 0 : 01 : 36.640
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 genetic pass ( 0 , 76 ) returned to queue
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 16 rejected passes returned to queue
2019.11 . 02 18 : 36 : 08.980 Core 04 genetic pass ( 0 , 11 , 17 ) started
2019.11 . 02 18 : 36 : 09.081 Core 04 connection closed
2019.11 . 02 18 : 36 : 09.090 Core 04 17 genetic passes returned to queue as not processed
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.013 Core 04 agent process started on 127.0 . 0.1 : 3003
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.202 Core 04 connecting to 127.0 . 0.1 : 3003
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.202 Core 04 connected
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.211 Core 04 authorized (agent build 2190 )
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.211 Core 04 genetic pass ( 0 , 53 , 17 ) started
2019.11 . 02 18 : 36 : 19.275 Core 04 common synchronization completed
 
fxsaber :

이제 선택한 조각의 상황을 분석하기 위해


커서를 이동하고, 팝업 날짜를 기억하고, 런 차트를 열고, 거래 내역에서 원하는 위치로 이동하고, 테이블에서 해당 라인을 더블 클릭해야 합니다.


차트에서 더 높은 위치를 두 번 클릭하여 이 모든 것을 대체할 수 있습니까?


몇 년 전에 나는 이 합리화 제안을 서비스 데스크에 게시했습니다.
팝업 메시지 형식으로 실행 일정과 상호 작용할 수 있는 경우 두 번 클릭하여 기록으로의 전환을 구현할 가능성도 있습니다.
 
1회차에 스타트 버튼을 누르는 그런 반응에 부딪혀
 2019.11 . 03 18 : 25 : 05.459 Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2019.11 . 03 18 : 25 : 05.459 Core 1   connected
2019.11 . 03 18 : 25 : 05.468 Core 1   disconnected
2019.11 . 03 18 : 25 : 05.468 Core 1   connection closed

연결하고 즉시 끊습니다. 1분 만에 작동했습니다. 시각화 도우미가 누락되었습니다.

 
fxsaber :
1회차에 스타트 버튼을 누르는 그런 반응에 부딪혀

연결하고 즉시 끊습니다. 1분 만에 작동했습니다. 시각화 도우미가 누락되었습니다.

테스트 에이전트 충돌

 
fxsaber :

네. 다음은 로그 및 스크린샷입니다.


테스터에 관한 것입니다. 이 예에서 GetLastError가 발생한 이유는 무엇입니까? 그리고 이 경우의 순서도 중요하지 않습니다.

OnInit가 0이 아닌 코드를 반환하기 때문에 테스터가 중지되었습니다.

그래서 통계가 없습니다.

 
Slava :

테스트 에이전트 충돌

어제, 나는 또한 2197에 대해 단일 패스를 실행하지 않았습니다. 먼저 오른쪽 마우스로 최적화한 후 단일 실행을 10-15번 살펴본 다음 추가된 로그의 단일 실행이 연결되고 다른 작업은 수행하지 않았습니다. 에이전트는 준비 상태에서 터미널을 다시 시작하면 이 문제가 해결되었습니다.

 
Igor Makanu :

어제, 나는 또한 2197에 대해 단일 패스를 실행하지 않았습니다. 먼저 오른쪽 마우스로 최적화한 후 단일 실행을 10-15번 확인한 다음 추가된 로그의 단일 실행이 연결되고 다른 작업은 수행하지 않았습니다. 에이전트는 준비 상태에서 터미널을 다시 시작하면 이 문제가 해결되었습니다.

에이전트 로그를 확인해야 합니다.

 
Andrey Pogoreltsev :


여기에서(및 다른 위치에서) 값을 복사할 때 값 대신 전체 설정 블록이 삽입됩니다. 내가 강조한 것을 복사할 것으로 예상했습니다)

인민폐 - 복사
