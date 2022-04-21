MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 40 1...333435363738394041424344454647...84 새 코멘트 Slava 2019.12.16 16:09 #391 traveller00 : 빌드 2280. 따옴표가 없는 기호와 마침표를 가져옵니다. 이 경우 이것은 거래소, 중개인 개설, 기호 1MFR-1.20, 기간 09/01/2019-12/01/2019입니다. 모든 Expert Advisor는 예를 들어 Examples\Moving Average\Moving Average.ex5에서 시작됩니다. 유전 최적화가 설정되고(이 버그가 다른 버그에도 존재한다고 생각하지만) 기준은 차이가 없습니다(여전히 틱이 없음). 각 틱 은 실제 틱, 핍 단위의 이익을 기반으로 합니다. 우리는 최적화를 하고 실제로 제로 패스 세트를 얻습니다. 각 패스에서 왜profit_factor 및 margin_level이 쓰레기로 채워져 있습니까? 변수가 어딘가에서 0으로 초기화되지 않습니까? 백테스트 탭에서는 그냥 빈 공간처럼 보이고 아무 것도 출력하지 않습니다. opt 파일을 손으로 파싱하면 값은profit_factor = 1.797693134862316e+308이고 margin_level = 1.797693134862316e+308이 됩니다. 쓰레기가 아닙니다. DBL_MAX 입니다. Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов www.mql5.com Каждый простой числовой тип предназначен для определенного круга задач и позволяет оптимизировать работу mql5-программы при правильном применении. Для лучшей читаемости кода и... traveller00 2019.12.16 16:26 #392 분명히 0으로 나눌 때 확인하고 그러한 숫자를 자동으로 대체합니다. 글쎄, 버그가 아니라 기능이라면 괜찮습니다. fxsaber 2019.12.17 23:27 #393 이전 테스터 작업을 선택/검색할 때 이러한 작업이 설정된 시점에 대한 정보가 없습니다. 사진 속 나는 특정 어드바이저와 함께 테스터에서 어떤 조작을 했는지 검색창을 통해 살펴보기로 했다. 안타깝게도 대화형 검색 결과에는 시간 정보가 없습니다. 시간 추가가 가능한가요? 내가 올바르게 이해했다면 각 줄에 대해 해당 ini-file의 시간입니다. fxsaber 2019.12.18 00:13 #394 이 설정은 무엇입니까? PS 테스터의 기호 설정(예: 눈금 크기) 변경은 사용자 지정 기호에 영향을 주지 않습니다. 또한 Tester의 이 창은 0 눈금 크기를 보여주지만 실제로는 우수한 값을 가지고 있습니다. fxsaber 2019.12.18 00:58 #395 테스터가 사용자 지정 기호의 틱 가격( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )을 고려하도록 강제하는 방법은 무엇입니까? 심볼을 생성할 때 이 값을 변경하지 않기 때문에 어떤 식으로든 이익 계산 결과에 영향을 미치지 않습니다(예: TickValue = 1). fxsaber 2019.12.18 08:33 #396 사용자 정의 기호의 경우 모든 통화는 계정 통화와 동일합니다. 저것들. 모드는 "by pips"와 거의 동일하므로 여백 계산 등을 위해 다른 기호를 연결할 필요가 없습니다. 실제 틱 모드에서 커미션( ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge 에 재현)이 있는 서버에서 첫 번째 거래 작업 후 표준 기호의 추가 기호가 연결됩니다. 물론 모든 것이 원래보다 훨씬 느린 것으로 간주됩니다. 커미션이 없는 MQ-Demo에서는(메인 데모 서버에서 커미션 정확성 테스트를 수행할 수 없기 때문에 이것은 잘못된 것입니다) 모든 것이 올바르게 작동합니다. 이 문제를 재현할 수 있습니까? 무역 시스템 리그. 우리는 오류, 버그, 질문 백테스팅/최적화 fxsaber 2019.12.18 08:37 #397 테스터의 MQ-Demo에서 다음 설정은 [Tester] Symbol =AUDUSD Period =M1 Optimization= 0 Model= 4 FromDate= 2019.12 . 16 ToDate= 2019.12 . 17 ForwardMode= 0 Deposit= 100000 Currency=EUR ProfitInPips= 0 Leverage= 100 ExecutionMode= 0 OptimizationCriterion= 6 Visual= 0 기호 설정 단일 실행 로그 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.404 Tester AUDUSD: history data begins from 2017.03 . 10 00 : 00 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester AUDUSD: ticks data begins from 2019.12 . 16 00 : 00 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester EURAUD: history data begins from 2017.01 . 02 00 : 00 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester EURAUD: ticks data begins from 2019.12 . 16 00 : 00 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester EURUSD: history data begins from 1999.01 . 04 00 : 00 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.405 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.12 . 16 00 : 00 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.409 Core 1 agent process started on 127.0 . 0.1 : 3000 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.409 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.910 Core 1 connected 2019.12 . 18 09 : 31 : 33.939 Core 1 authorized (agent build 2281 ) 테스터가 로드하는 두 개의 문자를 선택했습니다. 그러나 그는 달리는 동안 그것들을 사용하지 않습니다. 저것들. 로드 및 메모리 소비가 낭비됩니다. Slava 2019.12.18 08:49 #398 fxsaber : 테스터의 MQ-Demo에서 다음 설정은 기호 설정 단일 실행 로그 테스터가 로드하는 두 개의 문자를 선택했습니다. 그러나 그는 달리는 동안 그것들을 사용하지 않습니다. 저것들. 로드 및 메모리 소비가 낭비됩니다. 보증금 은 EUR... fxsaber 2019.12.18 08:51 #399 Slava : 보증금 은 EUR... 네. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2019.12.18 08:37 테스터의 MQ-Demo에서 다음 설정은 [Tester] Symbol =AUDUSD Period =M1 Optimization= 0 Model= 4 FromDate= 2019.12 . 16 ToDate= 2019.12 . 17 ForwardMode= 0 Deposit= 100000 Currency=EUR ProfitInPips= 0 Leverage= 100 ExecutionMode= 0 OptimizationCriterion= 6 Visual= 0 Slava 2019.12.18 08:59 #400 fxsaber : 네. 그리고 거래가 시작되면 다른 상품이 로드됩니다 - EURUSD 1...333435363738394041424344454647...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
빌드 2280. 따옴표가 없는 기호와 마침표를 가져옵니다. 이 경우 이것은 거래소, 중개인 개설, 기호 1MFR-1.20, 기간 09/01/2019-12/01/2019입니다. 모든 Expert Advisor는 예를 들어 Examples\Moving Average\Moving Average.ex5에서 시작됩니다. 유전 최적화가 설정되고(이 버그가 다른 버그에도 존재한다고 생각하지만) 기준은 차이가 없습니다(여전히 틱이 없음). 각 틱 은 실제 틱, 핍 단위의 이익을 기반으로 합니다. 우리는 최적화를 하고 실제로 제로 패스 세트를 얻습니다. 각 패스에서 왜profit_factor 및 margin_level이 쓰레기로 채워져 있습니까? 변수가 어딘가에서 0으로 초기화되지 않습니까? 백테스트 탭에서는 그냥 빈 공간처럼 보이고 아무 것도 출력하지 않습니다. opt 파일을 손으로 파싱하면 값은profit_factor = 1.797693134862316e+308이고 margin_level = 1.797693134862316e+308이 됩니다.
쓰레기가 아닙니다.
DBL_MAX 입니다.
이전 테스터 작업을 선택/검색할 때 이러한 작업이 설정된 시점에 대한 정보가 없습니다.
사진 속 나는 특정 어드바이저와 함께 테스터에서 어떤 조작을 했는지 검색창을 통해 살펴보기로 했다. 안타깝게도 대화형 검색 결과에는 시간 정보가 없습니다.
시간 추가가 가능한가요? 내가 올바르게 이해했다면 각 줄에 대해 해당 ini-file의 시간입니다.
이 설정은 무엇입니까?
PS 테스터의 기호 설정(예: 눈금 크기) 변경은 사용자 지정 기호에 영향을 주지 않습니다. 또한 Tester의 이 창은 0 눈금 크기를 보여주지만 실제로는 우수한 값을 가지고 있습니다.
테스터가 사용자 지정 기호의 틱 가격( SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE )을 고려하도록 강제하는 방법은 무엇입니까?
심볼을 생성할 때 이 값을 변경하지 않기 때문에 어떤 식으로든 이익 계산 결과에 영향을 미치지 않습니다(예: TickValue = 1).
사용자 정의 기호의 경우 모든 통화는 계정 통화와 동일합니다. 저것들. 모드는 "by pips"와 거의 동일하므로 여백 계산 등을 위해 다른 기호를 연결할 필요가 없습니다.
실제 틱 모드에서 커미션( ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge 에 재현)이 있는 서버에서 첫 번째 거래 작업 후 표준 기호의 추가 기호가 연결됩니다. 물론 모든 것이 원래보다 훨씬 느린 것으로 간주됩니다.
커미션이 없는 MQ-Demo에서는(메인 데모 서버에서 커미션 정확성 테스트를 수행할 수 없기 때문에 이것은 잘못된 것입니다) 모든 것이 올바르게 작동합니다.
이 문제를 재현할 수 있습니까?
기호 설정
단일 실행 로그
테스터가 로드하는 두 개의 문자를 선택했습니다. 그러나 그는 달리는 동안 그것들을 사용하지 않습니다. 저것들. 로드 및 메모리 소비가 낭비됩니다.
테스터의 MQ-Demo에서 다음 설정은
기호 설정
단일 실행 로그
테스터가 로드하는 두 개의 문자를 선택했습니다. 그러나 그는 달리는 동안 그것들을 사용하지 않습니다. 저것들. 로드 및 메모리 소비가 낭비됩니다.
보증금 은 EUR...
네.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안
fxsaber , 2019.12.18 08:37테스터의 MQ-Demo에서 다음 설정은
네.