원격 에이전트에 최적화할 때 매개변수를 전달하는 방법이 있습니까? 또는 파일 또는 문자열? 로컬 또는 네트워크 에이전트.
구 테스터는 시스템을 멈추지 않습니다... 일반적으로)
Habré에 대한 기사를 보았습니다: https://habr.com/en/post/402551/
아마도 새로운 테스터는 새로운 지침을 사용할 것입니다. 저는 Ryzen 5 2600만 가지고 있으며 마이크로코드를 업데이트하려고 합니다.추신. 만세!!! 어머니의 BIOS를 업데이트한 후 모든 것이 작동했습니다(마이크로코드도 있습니다). 12개의 스레드에는 결함과 정지가 없는 계산이 있습니다.
입력 변수에 대한 매우 편리한 솔루션은 주석을 통해 이름을 설정하는 것입니다.
다음과 같이 기능을 개선하고 싶습니다.
강조 표시된 코드 섹션은 각 입력 매개변수에 대한 기본 최적화 범위를 설정합니다. 테스터 설정 탭에서 Expert Advisor의 작성자가 설정한 각 매개변수에 대해 이 기본 범위를 선택할 수 있습니다.
이제 동일한 Market Expert Advisors가 기본 범위 없이 제공됩니다. 최적화하려면 작성자로부터 각 매개변수의 범위를 찾아야 합니다.
동일한 솔루션을 사용하면 Expert Advisors의 작성자가 스스로 작성할 때 모든 것이 훨씬 더 쉬울 것입니다.
이 기능이 유용하거나 제 이상한 점 중 하나라면 알려주세요.
1. 다국어 전문가 고문 이란 무엇입니까? 언어에 따라 이름을 설정할 때는 별도의 방법을 사용하는 것이 좋습니다.
2. 이 형식은 특히 범위에서 무언가를 변경해야 하는 경우에 전혀 편리하지 않습니다. 설정을 저장한 다음 읽습니다. 이것은 정말 빠르고 편리합니다.
3. 시장에서 Expert Advisors를 최적화하는 이유는 무엇입니까? 이것은 고문의 저자가 수행해야 합니다.
추신. 나는 그렇게 까다롭지 않다. 내 의견 : 모든 것이 간단하고 편리하며 논리적이어야하며 "특정 장소의 개발자를위한 임시 솔루션에 편리"하지 않아야합니다.