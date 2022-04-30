MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 27 1...202122232425262728293031323334...88 새 코멘트 [삭제] 2019.12.07 07:12 #261 python 과 관련하여 나는 최근에 Ranger(파일 관리자)에 대해 이야기했는데, 거기에 작성되어 있습니다. 나는 그것을 며칠 동안 사용했고 흥미로운 기능을 가진 멋진 아이디어이지만 파이썬에서는 정말 어리석습니다(일부 복잡한 작업이 백그라운드에서 수행되는 경우). 철거, xs 이 파이썬이 그런 사람을 삽입하는 이유. 나는 sishka 에 비슷한 공예품을 넣었습니다. Dmytro Prokopiev 2019.12.07 09:16 #262 Vict : python 과 관련하여 나는 최근에 Ranger(파일 관리자)에 대해 이야기했는데, 거기에 작성되어 있습니다. 나는 그것을 며칠 동안 사용했고 흥미로운 기능을 가진 멋진 아이디어이지만 파이썬에서는 정말 어리석습니다(일부 복잡한 작업이 백그라운드에서 수행되는 경우). 철거, xs 이 파이썬이 그런 사람을 삽입하는 이유. 나는 sishka 에 비슷한 공예품을 넣었습니다. 각 도구에는 고유한 목적이 있습니다. 맥을 이용... Dmytro Prokopiev 2019.12.07 09:21 #263 MetaQuotes Software Corp. : 버전 5.0.9 사용 가능: 감사합니다. [삭제] 2019.12.09 17:42 #264 따옴표를 로드할 때 이상한 동작: [2, 'MetaQuotes-Demo', '22911036'] [500, 2267, '09 Dec 2019']rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'])RuntimeError Traceback (most recent call last) < ipython-input-13-4dc176d808cb > in < module > ----> 1 rates = pd.DataFrame(MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_M15, datetime(2017, 1, 1), datetime(2020, 1, 1)), 2 columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']) 3 # leave only 'time' and 'close' columns 4 rates = rates.drop(['open', 'low', 'high', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume'], axis=1) 5 rates = rates.set_index('time') RuntimeError: Terminal: Invalid params 2018년부터 다운받으시면 가격이 올라오는데 오류가 없습니다 사용 가능한 기록: 솔루션을 찾았습니다. 무제한 터미널의 "창에 최대 막대"를 넣으십시오. Rashid Umarov 2019.12.09 21:46 #265 Maxim Dmitrievsky : 따옴표를 로드할 때 이상한 동작: 2018년부터 다운받으시면 가격도 다운되고 에러도 안나고 사용 가능한 기록: 솔루션을 찾았습니다. 무제한 터미널의 "창에 최대 막대"를 넣으십시오. MT5CopyRatesXxx () 함수의 경우 이러한 경우를 위해 특별히 메모가 추가되었습니다. [삭제] 2019.12.10 00:07 #266 Rashid Umarov : MT5CopyRatesXxx () 함수의 경우 이러한 경우를 위해 특별히 메모가 추가되었습니다. 좋아요, 감사합니다 Lyuk 2019.12.11 23:17 #267 문서는 다음과 같이 말합니다. Данные, полученные из терминала MetaTrader 5 , имеют UTC-время. 오류: 모듈이 UTC가 아닌 서버 시간으로 데이터를 반환합니다. ( MT5복사율 범위) 일반적으로 터미널은 어떤 시간대에 시간을 저장합니까? UTC 또는 서버 시간 또는 로컬 터미널 시간 ? [삭제] 2019.12.11 23:49 #268 Lyuk : 문서는 다음과 같이 말합니다. 오류: 모듈이 UTC가 아닌 서버 시간으로 데이터를 반환합니다. ( MT5복사율 범위) 일반적으로 터미널은 어떤 시간대에 시간을 저장합니까? UTC 또는 서버 시간 또는 로컬 터미널 시간? 터미널 서버 시간 은 항상 반환됩니다. 수정할 필요가 없습니다. 도움말을 업데이트해야 합니다. UTC + 2에 있는 터미널 매장은 일반적으로 "시장 리뷰"에서 시계로 확인할 수 있습니다 Lyuk 2019.12.12 01:22 #269 Maxim Dmitrievsky : 터미널 서버 시간은 항상 반환됩니다. 수정할 필요가 없습니다. 도움말을 업데이트해야 합니다. UTC + 2에 있는 터미널 매장은 일반적으로 "시장 리뷰"에서 시계로 확인할 수 있습니다 이것은 불편하고 잘못된 것입니다. 터미널만 보아도 그곳과 다른 곳의 시간을 연관짓기는 어렵습니다. 현지 시간 은 알려져 있으며 UTC는 계산(오프셋 기억)하거나 얻기 쉽습니다. 그러나 서버 시간은 무엇과 비교하여 검색해야합니다. 서버 시간 오프셋은 무엇입니까? 대답은 일반적으로 +2 또는 시계입니다. 불편한. 터미널에서 시간 표시(로컬, UTC, 서버)도 설정하고 싶습니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 그리고 데이터가 다른 터미널에서 온 경우? 추측할 시간. UTC가 훨씬 낫습니다. 도움이 아니라 기능을 수정해야 합니다. [삭제] 2019.12.12 01:29 #270 Lyuk : 이것은 불편하고 잘못된 것입니다. 터미널만 보아도 그곳과 다른 곳의 시간을 연관짓기는 어렵습니다. 현지 시간은 알려져 있으며 UTC는 계산(오프셋 기억)하거나 얻기 쉽습니다. 그러나 서버 시간은 무엇과 비교하여 검색해야합니다. 서버 시간 오프셋은 무엇입니까? 대답은 일반적으로 +2 또는 시계입니다. 불편한. UTC가 훨씬 낫습니다. 도움이 아니라 기능을 수정해야 합니다. 어떤 목적에는 불편할 수도 있지만 현재까지는 나에게 편리합니다. 터미널에서 보는 것은 Python에서 얻은 것입니다. 다른 범위로 연결할 필요가 없습니다. 1...202122232425262728293031323334...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
python 과 관련하여 나는 최근에 Ranger(파일 관리자)에 대해 이야기했는데, 거기에 작성되어 있습니다. 나는 그것을 며칠 동안 사용했고 흥미로운 기능을 가진 멋진 아이디어이지만 파이썬에서는 정말 어리석습니다(일부 복잡한 작업이 백그라운드에서 수행되는 경우). 철거, xs 이 파이썬이 그런 사람을 삽입하는 이유. 나는 sishka 에 비슷한 공예품을 넣었습니다.
각 도구에는 고유한 목적이 있습니다.
버전 5.0.9 사용 가능:
따옴표를 로드할 때 이상한 동작:
2018년부터 다운받으시면 가격이 올라오는데 오류가 없습니다
솔루션을 찾았습니다. 무제한 터미널의 "창에 최대 막대"를 넣으십시오.
MT5CopyRatesXxx () 함수의 경우 이러한 경우를 위해 특별히 메모가 추가되었습니다.
문서는 다음과 같이 말합니다.
Данные, полученные из терминала MetaTrader 5 , имеют UTC-время.
오류: 모듈이 UTC가 아닌 서버 시간으로 데이터를 반환합니다. ( MT5복사율 범위)
일반적으로 터미널은 어떤 시간대에 시간을 저장합니까? UTC 또는 서버 시간 또는 로컬 터미널 시간 ?
터미널 서버 시간 은 항상 반환됩니다. 수정할 필요가 없습니다. 도움말을 업데이트해야 합니다.
UTC + 2에 있는 터미널 매장은 일반적으로 "시장 리뷰"에서 시계로 확인할 수 있습니다
이것은 불편하고 잘못된 것입니다. 터미널만 보아도 그곳과 다른 곳의 시간을 연관짓기는 어렵습니다.
현지 시간 은 알려져 있으며 UTC는 계산(오프셋 기억)하거나 얻기 쉽습니다. 그러나 서버 시간은 무엇과 비교하여 검색해야합니다. 서버 시간 오프셋은 무엇입니까? 대답은 일반적으로 +2 또는 시계입니다. 불편한. 터미널에서 시간 표시(로컬, UTC, 서버)도 설정하고 싶습니다. 훨씬 더 편리할 것입니다.
그리고 데이터가 다른 터미널에서 온 경우? 추측할 시간.
UTC가 훨씬 낫습니다. 도움이 아니라 기능을 수정해야 합니다.
어떤 목적에는 불편할 수도 있지만 현재까지는 나에게 편리합니다. 터미널에서 보는 것은 Python에서 얻은 것입니다. 다른 범위로 연결할 필요가 없습니다.