MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 29 1...222324252627282930313233343536...88 새 코멘트 Lyuk 2019.12.20 01:28 #281 MetaTrader5 모듈은 컴파일된 라이브러리를 사용하여 작성되었습니다.(C, C++, ...) Python 3.7(whl)용으로 컴파일된 라이브러리는 Python 패키지 색인(PyPI)에 로드됩니다. 다른 모든 버전의 Python에서는 이 라이브러리, Visual Studio, 아마도 다른 것을 컴파일해야 합니다. 일반적으로 문제 없는 설치 및 운영을 위해서는 Python 3.7이 필요합니다. 또는 개발자에게 Wells 수집을 요청하십시오. 여러 버전의 Python용. Glossary — Python Packaging User Guide packaging.python.org Binary Distribution Built Distribution A format containing files and metadata that only need to be moved to the correct location on the target system, to be installed. is such a format, whereas distutil’s is not, in that it requires a build step before it can be installed. This format does not imply that Python files have to be precompiled... jaffer wilson 2019.12.20 08:03 #282 Lyuk : MetaTrader5 모듈은 컴파일된 라이브러리를 사용하여 작성되었습니다.(C, C++, ...) Python 3.7(whl)용으로 컴파일된 라이브러리는 Python 패키지 색인(PyPI)에 로드됩니다. 다른 모든 버전의 Python에서는 이 라이브러리를 컴파일해야 합니다(Visual Studio, 가능하면 다른 것). 일반적으로 문제 없는 설치 및 운영을 위해서는 Python 3.7이 필요합니다. 또는 개발자에게 Wells 수집을 요청하십시오. 여러 버전의 Python용. 그렇다면 Python 3.5.0용으로 컴파일된 라이브러리가 없는 이유는 무엇입니까? PyPI에 대한 MetaTrader5 문서를 보고 읽었습니다. 이것을보세요: Lyuk 2019.12.20 08:25 #283 분명히 그들은 귀찮게 할 필요가 없다고 생각하거나 다른 일로 바쁘다. 그들은 이 파이썬 통합을 막 시작했습니다. 나는 또한 실제 동작이 문서와 일치하지 않는다고 위에서 썼습니다. 아마도 그들은 수요가 있다면 시간이 지남에 따라 그것을 할 것입니다. 그러나 사실 설명이 아닌 https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files 여기를 참조하십시오. Boris Dyck 2019.12.25 12:29 #284 jaffer wilson : 그렇다면 Python 3.5.0용으로 컴파일된 라이브러리가 없는 이유는 무엇입니까? PyPI에 대한 MetaTrader5 문서를 보고 읽었습니다. 이것을보세요: 저는 프로그래머가 아니며 연결을 시도하고 싶었습니다. Anaconda 를 설치 하면 MT 5가 오류 없이 설치되고 데이터가 들어오고 이 기사에서 그래프까지 얻을 수 있었습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/5691 Соединение MetaTrader 5 и Python: получение и отправка данных www.mql5.com Сетевой сокет является конечной точкой межпроцессного взаимодействия через компьютерную сеть. В стандартной библиотеке MQL5 есть группа функций Socket, которые обеспечивают низкоуровневый интерфейс для работы в сети интернет. Этот интерфейс является общим для разных языков программирования, так как он использует системные вызовы на уровне... Oleg Mironov 2020.01.08 20:29 #285 나는 그것이 흥미로울 것이라고 생각한다: http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html 그리고 최고를 찾는 사람들을 위해: http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm Глава 18. Построение сервера с нуля - Полное руководство параллельного программирования на Python onreader.mdl.ru В этой главе мы проанализируем более развитое приложение программирования совместной обработки; построение с нуля некоего работающего неблокируемого сервера. Мы охватим сложные применения имеющегося модуля , такие как изоляция бизнес логики конкретного пользователя от обратных вызовов и написание конкретной логики обратного вызова внутри... Suriya Mayusuf 2020.01.19 01:06 #286 Boris Dyck : 저는 프로그래머가 아니며 연결을 시도하고 싶었습니다. Anaconda 를 설치 하면 MT 5가 오류 없이 설치되고 데이터가 들어오고 이 기사에서 그래프까지 얻을 수 있었습니다. https://www.mql5.com/ru/articles/5691 jaffer wilson 2020.01.23 09:44 #287 전략 테스터를 다운로드하는 것과 유사하게 Python API 사용 내역 을 다운로드하려면 어떻게 해야 합니까? The Fundamentals of Testing in MetaTrader 5 www.mql5.com The idea of automated trading is appealing by the fact that the trading robot can work non-stop for 24 hours a day, seven days a week. The robot does not get tired, doubtful or scared, it's is totally free from any psychological problems. It is sufficient enough to clearly formalize the trading rules and implement them in the algorithms, and... Renat Fatkhullin 2020.01.26 21:39 #288 빌드 2302 이상에서 MetaEditor의 Python 통합을 이미 사용한 사람이 있습니까(Beta 2304가 더 좋음)? 이제 편집기에 대한 첫 번째 통합 버전이 작동 중이며 다음과 같이 됩니다. Python *.py 프로그램 형태로 스크립트(전문가 아님) 및 서비스 시작 차트, 기호, 거래 기능, 거래 기록에 액세스할 수 있는 완전히 새로 작성된 metatrader5 python 라이브러리 편집기에서 강조 표시 편집기에서 *.py 및 *.ipynb 프로그램 실행이 이미 작동 중입니다. 시도하십시오. Python 스크립트를 통해 기계 학습을 수행한 후에는 기본적으로 MQL5 자체에 ONNX 를 사용하여 WinML 을 구현하는 단계로 넘어갈 것입니다. MT용 Python으로 거래 시스템 MetaTrader 5 전략 테스터: 캔버스 멋지다! Renat Fatkhullin 2020.01.26 21:53 #289 jaffer wilson : 그렇다면 Python 3.5.0용으로 컴파일된 라이브러리가 없는 이유는 무엇입니까? PyPI에 대한 MetaTrader5 문서를 보고 읽었습니다. 버전 5.0.11에는 버전 3.6, 3.7 및 3.8이 포함되었습니다. 안타깝게도 이전 버전은 지원되지 않습니다. 곧 전체 라이브러리를 처음부터 다시 작성하고 거래를 포함한 많은 기능을 추가할 것입니다. fxsaber 2020.01.26 22:08 #290 Renat Fatkhullin : 곧 전체 라이브러리를 처음부터 다시 작성하고 거래를 포함한 많은 기능을 추가할 것입니다. 이 일을 하게 된 동기는 무엇입니까? 둘째 날 테스터 오토메이터를 작성합니다. KB에 게시할 예정이며, 그 일이 필요한지 아니면 또 다른 괴상한 백로그가 필요한지 어떻게든 이해하고 싶습니다. 나는 종종 개발자들이 왜 이것을 하지 않는지 이해하지 못하지만 다른 일을 적극적으로 하기 때문에 수요가 훨씬 적은 것 같습니다. 아마도 내 평가가 틀릴 수 있습니다. 1...222324252627282930313233343536...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MetaTrader5 모듈은 컴파일된 라이브러리를 사용하여 작성되었습니다.(C, C++, ...)
Python 3.7(whl)용으로 컴파일된 라이브러리는 Python 패키지 색인(PyPI)에 로드됩니다.
다른 모든 버전의 Python에서는 이 라이브러리, Visual Studio, 아마도 다른 것을 컴파일해야 합니다.
일반적으로 문제 없는 설치 및 운영을 위해서는 Python 3.7이 필요합니다.
또는 개발자에게 Wells 수집을 요청하십시오. 여러 버전의 Python용.
MetaTrader5 모듈은 컴파일된 라이브러리를 사용하여 작성되었습니다.(C, C++, ...)
Python 3.7(whl)용으로 컴파일된 라이브러리는 Python 패키지 색인(PyPI)에 로드됩니다.
다른 모든 버전의 Python에서는 이 라이브러리를 컴파일해야 합니다(Visual Studio, 가능하면 다른 것).
일반적으로 문제 없는 설치 및 운영을 위해서는 Python 3.7이 필요합니다.
또는 개발자에게 Wells 수집을 요청하십시오. 여러 버전의 Python용.
그렇다면 Python 3.5.0용으로 컴파일된 라이브러리가 없는 이유는 무엇입니까? PyPI에 대한 MetaTrader5 문서를 보고 읽었습니다.
이것을보세요:
분명히 그들은 귀찮게 할 필요가 없다고 생각하거나 다른 일로 바쁘다. 그들은 이 파이썬 통합을 막 시작했습니다. 나는 또한 실제 동작이 문서와 일치하지 않는다고 위에서 썼습니다. 아마도 그들은 수요가 있다면 시간이 지남에 따라 그것을 할 것입니다.
그러나 사실 설명이 아닌 https://pypi.org/project/MetaTrader5/#files 여기를 참조하십시오.
그렇다면 Python 3.5.0용으로 컴파일된 라이브러리가 없는 이유는 무엇입니까? PyPI에 대한 MetaTrader5 문서를 보고 읽었습니다.
이것을보세요:
저는 프로그래머가 아니며 연결을 시도하고 싶었습니다. Anaconda 를 설치 하면 MT 5가 오류 없이 설치되고 데이터가 들어오고 이 기사에서 그래프까지 얻을 수 있었습니다.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
나는 그것이 흥미로울 것이라고 생각한다:
http://onreader.mdl.ru/MasteringConcurrencyInPython/content/Ch18.html
그리고 최고를 찾는 사람들을 위해:
http://onreader.mdl.ru/UsingAsyncioPython3/content/index.htm
저는 프로그래머가 아니며 연결을 시도하고 싶었습니다. Anaconda 를 설치 하면 MT 5가 오류 없이 설치되고 데이터가 들어오고 이 기사에서 그래프까지 얻을 수 있었습니다.
https://www.mql5.com/ru/articles/5691
빌드 2302 이상에서 MetaEditor의 Python 통합을 이미 사용한 사람이 있습니까(Beta 2304가 더 좋음)?
이제 편집기에 대한 첫 번째 통합 버전이 작동 중이며 다음과 같이 됩니다.
편집기에서 *.py 및 *.ipynb 프로그램 실행이 이미 작동 중입니다.
시도하십시오.
Python 스크립트를 통해 기계 학습을 수행한 후에는 기본적으로 MQL5 자체에 ONNX 를 사용하여 WinML 을 구현하는 단계로 넘어갈 것입니다.
그렇다면 Python 3.5.0용으로 컴파일된 라이브러리가 없는 이유는 무엇입니까? PyPI에 대한 MetaTrader5 문서를 보고 읽었습니다.
버전 5.0.11에는 버전 3.6, 3.7 및 3.8이 포함되었습니다.
안타깝게도 이전 버전은 지원되지 않습니다. 곧 전체 라이브러리를 처음부터 다시 작성하고 거래를 포함한 많은 기능을 추가할 것입니다.
곧 전체 라이브러리를 처음부터 다시 작성하고 거래를 포함한 많은 기능을 추가할 것입니다.
이 일을 하게 된 동기는 무엇입니까?
둘째 날 테스터 오토메이터를 작성합니다. KB에 게시할 예정이며, 그 일이 필요한지 아니면 또 다른 괴상한 백로그가 필요한지 어떻게든 이해하고 싶습니다. 나는 종종 개발자들이 왜 이것을 하지 않는지 이해하지 못하지만 다른 일을 적극적으로 하기 때문에 수요가 훨씬 적은 것 같습니다. 아마도 내 평가가 틀릴 수 있습니다.