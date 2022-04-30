MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 32 1...252627282930313233343536373839...88 새 코멘트 Vladimir Karputov 2020.01.27 11:49 #311 Renat Fatkhullin : Python 3.8이 있고 3.7.6을 설치하는 것이 좋습니다. 어쨌든 많은 라이브러리가 3.8에 대해 아직 준비되지 않았기 때문입니다. 1) 명령줄에서 스크립트 확인 2) 파이썬의 경로가 PATH에 있는지 확인하십시오. 3) Python 사본이 하나만 있고 다른 버전과 충돌이 없는지 확인하십시오. 4) 편집기 설정에서 경로가 Python의 해당 단일 사본에 정확히 맞는지 확인하십시오. 3.8을 제거하고 3.7.6을 설치했습니다. 하나의 버전만 있습니다. PATH의 경로는 2개의 파일로 작성되어 있는데 에디터에서 경로를 확인했습니다. 여전히: Roman 2020.01.27 11:59 #312 Vladimir Karputov : 3.8을 제거하고 3.7.6을 설치했습니다. 하나의 버전만 있습니다. PATH의 경로는 2개의 파일로 작성되어 있는데 에디터에서 경로를 확인했습니다. 여전히: 아마도 python 경로 설정에서 AppData에 대한 경로를 설정해야 합니다. 기본적으로 이 폴더에 설치했습니다. 그리고 어떤 이유로 E:\Programs\Python37이 있습니다. Vladimir Karputov 2020.01.27 12:00 #313 Roman : 아마도 python 경로 설정에서 AppData에 대한 경로를 설정해야 합니다. 기본적으로 이 폴더에 설치했습니다. 그리고 어떤 이유로 E:\Programs\Python37이 있습니다. 그런 경로가 있으므로 ' E:\Programs\Python37' 폴더에 넣습니다. Roman 2020.01.27 12:18 #314 Vladimir Karputov : 그런 경로가 있으므로 ' E:\Programs\Python37' 폴더에 넣습니다. 기본적으로 모든 것을 설치했으며 문제 없음 Renat Fatkhullin 2020.01.27 13:06 #315 Visual Studio에 파이썬이 포함되어 있습니까? 다른 시스템에 의해 간접적으로 또는 자동으로 설정되는 파이썬의 동물원 때문에 다른 파이썬 복사본에 라이브러리를 쉽게 설치한 다음 다른 복사본을 실행하려고 할 수 있습니다. 파이썬을 다루십시오. Python으로 전환한 사람은 평생 라이브러리, 종속성 및 비호환성과 싸울 준비가 되어 있어야 합니다. 라이브러리에서 환경을 구축하고 일부 라이브러리 업데이트가 알 수 없는 다른 수의 라이브러리를 손상시키지 않기를 기도하는 것은 파이썬 학자의 운명입니다. Vladimir Karputov 2020.01.27 13:16 #316 Renat Fatkhullin : Visual Studio에 파이썬이 포함되어 있습니까? 다른 시스템에 의해 간접적으로 또는 자동으로 설정되는 파이썬의 동물원 때문에 다른 파이썬 복사본에 라이브러리를 쉽게 설치한 다음 다른 복사본을 실행하려고 할 수 있습니다. 파이썬을 다루십시오. Python으로 전환한 사람은 평생 라이브러리, 종속성 및 비호환성과 싸울 준비가 되어 있어야 합니다. 이것이 파이썬 학자의 운명입니다. 라이브러리에서 환경을 구축하고 라이브러리의 일부 업데이트가 알려지지 않은 다른 수의 라이브러리를 손상시키지 않도록 기도하는 것입니다. 비주얼 스튜디오가 삭제되었습니다. Pycharm이 제거되었습니다. 파이썬만 남았습니다. 내 오류는 다음과 같습니다. Renat Fatkhullin 2020.01.27 13:18 #317 Python이 다운로드되어 기본적으로 32비트로 설정되어 있습니까? 설정에서 설치 버튼을 설정하는 것이 좋습니다. 64 비트 버전은 확실히 거기에서 발행됩니다. Vladimir Karputov 2020.01.27 13:19 #318 Renat Fatkhullin : Python이 다운로드되어 기본적으로 32비트로 설정되어 있습니까? 아니요. x64: 그것은 Intel CORE i3가 있는 프로세서일 뿐입니다. 설정의 에디터에서 스튜디오를 삭제하면 두 개의 필드가 비어 있습니다. 정상인가요? 아니면 LLVM을 설치해야 합니까? Vladimir Karputov 2020.01.27 14:12 #319 파일(DLL?) ' .C '가 필요한 것 같습니다. Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py 에서 라인에서 맹세하기 때문에 from .C import * 에러 메시지: >>> ==== RESTART: E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py === Traceback (most recent call last): File "E:\Programs\Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py" , line 35 , in <module> from .C import * ImportError: attempted relative import with no known parent package >>> jaffer wilson 2020.01.27 16:57 #320 Roman : 기본적으로 모든 것을 설치했으며 문제 없음 메타에디터 스킨은 어떻게 바꾸나요? 알려주세요. 1...252627282930313233343536373839...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Python 3.8이 있고 3.7.6을 설치하는 것이 좋습니다. 어쨌든 많은 라이브러리가 3.8에 대해 아직 준비되지 않았기 때문입니다.
1) 명령줄에서 스크립트 확인
2) 파이썬의 경로가 PATH에 있는지 확인하십시오.
3) Python 사본이 하나만 있고 다른 버전과 충돌이 없는지 확인하십시오.
4) 편집기 설정에서 경로가 Python의 해당 단일 사본에 정확히 맞는지 확인하십시오.
3.8을 제거하고 3.7.6을 설치했습니다. 하나의 버전만 있습니다. PATH의 경로는 2개의 파일로 작성되어 있는데 에디터에서 경로를 확인했습니다.
여전히:
3.8을 제거하고 3.7.6을 설치했습니다. 하나의 버전만 있습니다. PATH의 경로는 2개의 파일로 작성되어 있는데 에디터에서 경로를 확인했습니다.
여전히:
아마도 python 경로 설정에서 AppData에 대한 경로를 설정해야 합니다.
기본적으로 이 폴더에 설치했습니다.
그리고 어떤 이유로 E:\Programs\Python37이 있습니다.
아마도 python 경로 설정에서 AppData에 대한 경로를 설정해야 합니다.
기본적으로 이 폴더에 설치했습니다.
그리고 어떤 이유로 E:\Programs\Python37이 있습니다.
그런 경로가 있으므로 ' E:\Programs\Python37' 폴더에 넣습니다.
그런 경로가 있으므로 ' E:\Programs\Python37' 폴더에 넣습니다.
기본적으로 모든 것을 설치했으며 문제 없음
Visual Studio에 파이썬이 포함되어 있습니까?
비주얼 스튜디오가 삭제되었습니다. Pycharm이 제거되었습니다. 파이썬만 남았습니다. 내 오류는 다음과 같습니다.
Python이 다운로드되어 기본적으로 32비트로 설정되어 있습니까?
설정에서 설치 버튼을 설정하는 것이 좋습니다. 64 비트 버전은 확실히 거기에서 발행됩니다.
Python이 다운로드되어 기본적으로 32비트로 설정되어 있습니까?
아니요. x64:
그것은 Intel CORE i3가 있는 프로세서일 뿐입니다.
설정의 에디터에서 스튜디오를 삭제하면 두 개의 필드가 비어 있습니다. 정상인가요?
아니면 LLVM을 설치해야 합니까?
파일(DLL?) ' .C '가 필요한 것 같습니다.
Python37\Lib\site-packages\MetaTrader5\__init__.py 에서 라인에서 맹세하기 때문에
from .C import *
에러 메시지:
기본적으로 모든 것을 설치했으며 문제 없음
메타에디터 스킨은 어떻게 바꾸나요? 알려주세요.