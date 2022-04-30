MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 21 1...141516171819202122232425262728...88 새 코멘트 [삭제] 2019.11.25 11:20 #201 https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py 이 예에서는 다른 함수인 오류를 사용합니다. # UTC 시간대에서 2019년 4월 1일부터 USDJPY M5로 막대 가져오기 요금 = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to) 예상: MT5CopyRatesRange() Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python / MT5CopyRatesRange www.mql5.com # создадим объекты datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны MT5Rate(time=datetime.datetime(2019, 4, 1, 0, 0), open=110.994, low=110.994, high=110.966, close=110.966, tick_volume=12, spread=22, real_volume=0... [삭제] 2019.11.26 03:53 #202 datetime을 특정 시간대에 가져오려면 도움말에서 datetime UTC 사용을 제안합니다. 그러나 이것은 아무 영향도 미치지 않습니다. 임의의 시간대를 설정할 때 터미널 시간이 사용됩니다(내 경우에는 GMT+2). Rashid Umarov 2019.11.30 11:07 #203 빌드 번호 ? Dmytro Prokopiev 2019.11.30 11:41 #204 Rashid Umarov : 빌드 번호 ? pip install --MetaTrader5 업그레이드 요구 사항이 이미 최신 상태입니다. c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages(5.0.8)의 MetaTrader5 [삭제] 2019.11.30 11:42 #205 모든 것을 한 곳 으로 옮길 수 있습니까? MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере 2019.11.25www.mql5.com Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python, аналогичную R... Dmytro Prokopiev 2019.11.30 11:48 #206 Maxim Dmitrievsky : 모든 것을 한 곳 으로 옮길 수 있습니까? 정확히 무엇? 전체 토론 스레드? [삭제] 2019.11.30 11:52 #207 Дмитрий Прокопьев : 정확히 무엇? 전체 토론 스레드? 예, 한 곳에서 모든 것이 파이썬에 관한 것이었습니다. 중재자가 mb를 전송합니다. Dmytro Prokopiev 2019.11.30 12:28 #208 Maxim Dmitrievsky : 예, 한 곳에서 모든 것이 파이썬에 관한 것이었습니다. 중재자가 mb를 전송합니다. 규범, 당신이 전송할 수 있다면 던져 보자. 어떻게 든 옳지 않은 것을 재현하십시오 ... Vladimir Karputov 2019.11.30 12:56 #209 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader5 python lib 및 MT5CopyRatesFrom - 이상하거나 버그입니까? 드미트리 프로코피예프 , 2019.11.30 10:59 안녕하세요. MT5CopyRatesRange 및 기타 함수에서 반환된 데이터에서 이러한 이상한 점을 발견했습니다. from datetime import datetime from MetaTrader5 import * import pandas as pd import json from pytz import timezone utc_tz = timezone('Etc/UTC') MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() # rates = MT5CopyRatesRange("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_H1, datetime ( 2018 , 4 , 3 ), datetime ( 2018 , 4 , 4 )) rates = MT5CopyRatesFrom("EURUSD", MT5_TIMEFRAME_H1, datetime ( 2018 , 4 , 3 , 17 , tzinfo=utc_tz), 5 ) MT5Shutdown() rates_frame = pd.DataFrame(rates, columns=['time', 'open', 'low', 'high', 'close', 'tick_volume', 'spread', 'real_volume']) print(rates_frame) print(rates) 모든 것이 사소하지만 결과는 다음과 같습니다. time open low high close tick_volume spread real_volume 0 2018 - 04 - 03 13 : 00 : 00 1.23073 1.23154 1.22861 1.22882 5090 1 0 1 2018 - 04 - 03 14 : 00 : 00 1.22882 1.23057 1.22863 1.23018 6112 1 0 2 2018 - 04 - 03 15 : 00 : 00 1.23018 1.23149 1.22919 1.22957 6691 1 0 3 2018 - 04 - 03 16 : 00 : 00 1.22957 1.22989 1.22557 1.22580 11956 1 0 4 2018 - 04 - 03 17 : 00 : 00 1.22580 1.22746 1.22536 1.22730 10275 1 0 (MT5Rate(time= datetime . datetime ( 2018 , 4 , 3 , 13 , 0 ), open= 1.2307299999999999 , low= 1.23154 , high= 1.22861 , close= 1.22882 , tick_volume= 5090 , spread= 1 , real_volume= 0 ), MT5Rate(time= datetime . datetime ( 2018 , 4 , 3 , 14 , 0 ), open= 1.22882 , low= 1.23057 , high= 1.2286299999999999 , close= 1.23018 , tick_volume= 6112 , spread= 1 , real_volume= 0 ), MT5Rate(time= datetime . datetime ( 2018 , 4 , 3 , 15 , 0 ), open= 1.23018 , low= 1.23149 , high= 1.22919 , close= 1.22957 , tick_volume= 6691 , spread= 1 , real_volume= 0 ), MT5Rate(time= datetime . datetime ( 2018 , 4 , 3 , 16 , 0 ), open= 1.22957 , low= 1.22989 , high= 1.22557 , close= 1.2258 , tick_volume= 11956 , spread= 1 , real_volume= 0 ), MT5Rate(time= datetime . datetime ( 2018 , 4 , 3 , 17 , 0 ), open= 1.2258 , low= 1.22746 , high= 1.22536 , close= 1.2273 , tick_volume= 10275 , spread= 1 , real_volume= 0 )) 다음 사항에 주의를 기울이고 싶습니다. MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557 , close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0) 터미널로 이동하여 이 프레임의 low/hight를 확인합니다. 우리는 낮은 = 1.22557, 높음 = 1.22989 이것은 버그입니까, 아니면 MT5Rate의 키가 어떻게 든 구성되어 있습니까? MetaTrader 5 Python User Group - как использовать Python в Метатрейдере 2019.11.25www.mql5.com Мы готовим модуль MetaTrader 5 для Python, аналогичную R... MetaTrader 5 Python User 초보자의 질문 MQL5 MT5 mql5 언어의 특징, 미묘함 Vladimir Karputov 2019.11.30 13:09 #210 지금 이 스레드로 이동했습니다. 1...141516171819202122232425262728...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
이 예에서는 다른 함수인 오류를 사용합니다.
# UTC 시간대에서 2019년 4월 1일부터 USDJPY M5로 막대 가져오기
요금 = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to)
예상: MT5CopyRatesRange()
datetime을 특정 시간대에 가져오려면 도움말에서 datetime UTC 사용을 제안합니다.
그러나 이것은 아무 영향도 미치지 않습니다. 임의의 시간대를 설정할 때 터미널 시간이 사용됩니다(내 경우에는 GMT+2).
빌드 번호 ?
pip install --MetaTrader5 업그레이드
요구 사항이 이미 최신 상태입니다. c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages(5.0.8)의 MetaTrader5
모든 것을 한 곳 으로 옮길 수 있습니까?
정확히 무엇? 전체 토론 스레드?
예, 한 곳에서 모든 것이 파이썬에 관한 것이었습니다.
중재자가 mb를 전송합니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MetaTrader5 python lib 및 MT5CopyRatesFrom - 이상하거나 버그입니까?
드미트리 프로코피예프 , 2019.11.30 10:59
안녕하세요.
MT5CopyRatesRange 및 기타 함수에서 반환된 데이터에서 이러한 이상한 점을 발견했습니다.
모든 것이 사소하지만 결과는 다음과 같습니다.
다음 사항에 주의를 기울이고 싶습니다.
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557 , close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
터미널로 이동하여 이 프레임의 low/hight를 확인합니다.
우리는 낮은 = 1.22557, 높음 = 1.22989
이것은 버그입니까, 아니면 MT5Rate의 키가 어떻게 든 구성되어 있습니까?