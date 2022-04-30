MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 34 1...272829303132333435363738394041...88 새 코멘트 Roman 2020.01.28 15:07 #331 Renat Fatkhullin : 빌드 2302 이상에서 MetaEditor의 Python 통합을 이미 사용한 사람이 있습니까(Beta 2304가 더 좋음)? 이제 편집기에 대한 첫 번째 통합 버전이 작동 중이며 다음과 같이 됩니다. Python *.py 프로그램 형태로 스크립트(전문가 아님) 및 서비스 시작 차트, 기호, 거래 기능, 거래 기록에 액세스할 수 있는 완전히 새로 작성된 metatrader5 python 라이브러리 편집기에서 강조 표시 편집기에서 *.py 및 *.ipynb 프로그램 실행이 이미 작동 중입니다. 시도하십시오. Python 스크립트를 통해 기계 학습을 수행한 후에는 기본적으로 MQL5 자체에 ONNX 를 사용하여 WinML 을 구현하는 단계로 넘어갈 것입니다. 나는 WinML이 무엇인지 보았는데, 다소 흥미로운 것이었습니다. 나는 그것을 모두 이해할 것입니다)) ONNX로 WinML을 구현한 후 실제로 MetaTrader5 상자의 mql5에서 기계 학습을 사용할 수 있게 된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 그리고 WinML에서 훈련된 모델을 MetaTrader5 프로그램에서 직접 사용할 수 있습니까? Renat Fatkhullin 2020.01.28 15:11 #332 Roman : 나는 WinML이 무엇인지 보았는데, 다소 흥미로운 것이었습니다. 나는 그것을 모두 이해할 것입니다)) ONNX로 WinML을 구현한 후 실제로 MetaTrader5 상자의 mql5에서 기계 학습을 사용할 수 있게 된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 그리고 WinML에서 훈련된 모델을 MetaTrader5 프로그램에서 직접 사용할 수 있습니까? 네 맞습니다. 매우 복잡한 시스템을 만들어 시장에서 판매하는 것이 가능할 것입니다. 그리고 이론상 더 빨리 작동해야 합니다. 모든 시스템에서 연구를 수행한 다음 훈련된 모델을 ONNX 형식으로 내보내고 기본적으로 WinML에서 작업을 시작할 수 있습니다. Roman 2020.01.28 15:17 #333 Renat Fatkhullin : 네 맞습니다. 매우 복잡한 시스템을 만들어 시장에서 판매하는 것이 가능할 것입니다. 그리고 이론상 더 빨리 작동해야 합니다. 모든 시스템에서 연구를 수행한 다음 훈련된 모델을 ONNX 형식으로 내보내고 기본적으로 WinML에서 작업을 시작할 수 있습니다. 이와 관련하여 또 다른 질문입니다. 훈련된 모델을 mql5 프로그램 코드에 어떻게 통합할 계획입니까? 훈련된 코드를 mql 코드에 직접 통합합니까? 아니면 각 모델을 별도의 파일에 저장하고 이 파일이 인클루드처럼 연결되나요? Renat Fatkhullin 2020.01.28 15:27 #334 Python 통합 외에도 코드와 MetaEditor 모두에서 대규모 데이터 배열로 작동하는 기능에 대한 기본 지원을 위해 노력하고 있습니다. MetaEditor의 SQLite 브라우저는 이미 베타 버전으로 제공됩니다. zip/gz로 압축된 파일을 포함한 CSV 파일의 테이블 형식 보기 데이터 세트는 일반적으로 CSV 형식으로 배포되며 gz/zip으로도 압축됩니다. 다른 편집기에서는 실제로 액세스할 수 없는 테이블 형식의 거대한 파일을 볼 수 있는(그리고 아마도 편집할 수 있는) 기회를 제공할 것입니다. DatabasePrint, DatabaseExport, DatabaseImport 형식의 DatabaseXXX 기능 확장 이러한 기능을 사용하면 CSV 파일을 SQLite 데이터베이스로 쉽게 변환하고 내보내거나 인쇄할 수 있습니다. 놀라운(C ++ 수준에서) 데이터 선택 및 액세스 속도를 나중에 사용하려면 텍스트 CSV 데이터베이스를 SQLite로 한 번만 가져오는 것으로 충분합니다. 우리의 SQLite 구현은 C++ 구현에 비해 거의 무손실입니다. SQLite 파일을 EX5 프로그램에 리소스로 추가해 봅시다. 리소스가 자동으로 압축되어 중간 크기의 프로그램을 배포하고 클라우드 네트워크에서 사용할 수 있습니다. MetaTrader 5 Python User MetaTrader 5 Python User Metatrader 5로 시작하는 방법 [삭제] 2020.01.28 15:27 #335 Renat Fatkhullin : 네 맞습니다. 매우 복잡한 시스템을 만들어 시장에서 판매하는 것이 가능할 것입니다. 그리고 이론상 더 빨리 작동해야 합니다. 모든 시스템에서 연구를 수행한 다음 훈련된 모델을 ONNX 형식으로 내보내고 기본적으로 WinML에서 작업을 시작할 수 있습니다. 멋진 내가 알기로는 Alglib이 최신 버전으로 업데이트할 계획이 없습니까? Renat Fatkhullin 2020.01.28 15:28 #336 Roman : 이와 관련하여 또 다른 질문입니다. 훈련된 모델을 mql5 프로그램 코드에 어떻게 통합할 계획입니까? 훈련된 코드를 mql 코드에 직접 통합합니까? 아니면 각 모델을 별도의 파일에 저장하고 이 파일이 인클루드처럼 연결되나요? ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/ 이 주제에 대해 직접 읽어보십시오. 그것은 거대하고 포럼에서 손가락에 칠할 수 없습니다. Windows AI mattwojodocs.microsoft.com Transform your Windows application with the power of AI. Renat Fatkhullin 2020.01.28 15:29 #337 Maxim Dmitrievsky : 멋진 내가 알기로는 Alglib이 최신 버전으로 업데이트할 계획이 없습니까? MQL5 컴파일러의 새로운 기능 을 고려하여 업데이트할 생각이 있지만 아직까지는 손이 닿지 않았습니다. Roman 2020.01.28 22:25 #338 Renat Fatkhullin : Renat, 질문이 주제를 벗어나서 죄송합니다. ME 프로젝트에서 확장자가 .lib 또는 .a 인 라이브러리를 연결 하는 방법을 알려주십시오. 프로젝트에서 이 연결을 지원하지 않는 경우 이러한 기능이 추가됩니까? 이제 정적 라이브러리에서 dll을 만든 다음 프로젝트에 연결해야 합니다. 이는 .lib 또는 .a 파일이 있을 때 dll에 묶이는 것이 어떻게든 논리적이지 않고 편리하지 않습니다. Sergey Chalyshev 2020.01.28 22:48 #339 엄격하게 판단하지 마십시오. 아마도 파이썬 애호가가 있고 모든 사람과 모든 사람에게 파이썬을 통합하려고 할 것입니다. Python은 C++ 라이브러리인데 MQL SAT( Standard Library )를 하는 것이 낫지 않습니까? 처음에는 MQ가 이런 식으로 갔지만 Pytonovods, Rvodov 및 Alglibvodov의 맹공격으로 포기했습니다) 제 생각에 전체 문제는 MQ가 R, Py, Alglib와 같은 "샌드박스"를 넘어서는 것을 두려워한다는 것입니다. 이것은 더 이상 우리의 문제가 아닙니다. 그들은 다른 "프로그래밍 언어"와의 연결을 추가했고 다른 jap이 원하는 대로 하도록 했습니다. 타조가 생각나네요 순수 수학, 물리학, 논리(braingames.ru): 유니버설 MA 크로스 EA 논의 Renat Fatkhullin 2020.01.29 06:11 #340 문제는 대중의 주제에 대한 좁은 인식과 알고리즘 거래 개발 동향에 대한 오해입니다. 기계 학습은 알고리즘 거래의 다음 기술 단계입니다. Python은 C++ 라이브러리가 아니라 기계 학습 경쟁에서 승리한 플랫폼입니다. 편집기와 터미널의 Python 통합으로 기성품 및 완전히 이식 불가능한 의사 결정 라이브러리를 즉시 사용할 수 있습니다. 통합이 표준입니다. 우리는 네이티브 DLL, .NET DLL, OpenCL, DirectX, SQLite 외에도 다양한 네이티브 함수 및 표준 라이브러리를 보유하고 있습니다. Metatrader 5는 MQL5와 함께 머신 러닝 지원을 위해 강력하게 개발 중입니다. 먼저 Python Terminal API 통합 라이브러리를 통해 대용량 데이터 작업을 위한 기능을 수행한 다음 일반 WinML 및 개방형 ONNX 모델 형식으로 전환합니다. 타조는 사람들을 연상시킵니다. Python 통합 외에도 코드와 MetaEditor 모두에서 대규모 데이터 배열로 작동하는 기능에 대한 기본 지원을 위해 노력하고 있습니다.
데이터 세트는 일반적으로 CSV 형식으로 배포되며 gz/zip으로도 압축됩니다. 다른 편집기에서는 실제로 액세스할 수 없는 테이블 형식의 거대한 파일을 볼 수 있는(그리고 아마도 편집할 수 있는) 기회를 제공할 것입니다.
이러한 기능을 사용하면 CSV 파일을 SQLite 데이터베이스로 쉽게 변환하고 내보내거나 인쇄할 수 있습니다.
놀라운(C ++ 수준에서) 데이터 선택 및 액세스 속도를 나중에 사용하려면 텍스트 CSV 데이터베이스를 SQLite로 한 번만 가져오는 것으로 충분합니다. 우리의 SQLite 구현은 C++ 구현에 비해 거의 무손실입니다.
리소스가 자동으로 압축되어 중간 크기의 프로그램을 배포하고 클라우드 네트워크에서 사용할 수 있습니다.
ONNX + WinML: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/ai/
이 주제에 대해 직접 읽어보십시오. 그것은 거대하고 포럼에서 손가락에 칠할 수 없습니다.
Renat, 질문이 주제를 벗어나서 죄송합니다.
ME 프로젝트에서 확장자가 .lib 또는 .a 인 라이브러리를 연결 하는 방법을 알려주십시오.
프로젝트에서 이 연결을 지원하지 않는 경우 이러한 기능이 추가됩니까?
이제 정적 라이브러리에서 dll을 만든 다음 프로젝트에 연결해야 합니다.
이는 .lib 또는 .a 파일이 있을 때 dll에 묶이는 것이 어떻게든 논리적이지 않고 편리하지 않습니다.
엄격하게 판단하지 마십시오. 아마도 파이썬 애호가가 있고 모든 사람과 모든 사람에게 파이썬을 통합하려고 할 것입니다.
Python은 C++ 라이브러리인데 MQL SAT( Standard Library )를 하는 것이 낫지 않습니까?
처음에는 MQ가 이런 식으로 갔지만 Pytonovods, Rvodov 및 Alglibvodov의 맹공격으로 포기했습니다)
제 생각에 전체 문제는 MQ가 R, Py, Alglib와 같은 "샌드박스"를 넘어서는 것을 두려워한다는 것입니다. 이것은 더 이상 우리의 문제가 아닙니다.
그들은 다른 "프로그래밍 언어"와의 연결을 추가했고 다른 jap이 원하는 대로 하도록 했습니다.
문제는 대중의 주제에 대한 좁은 인식과 알고리즘 거래 개발 동향에 대한 오해입니다.
타조는 사람들을 연상시킵니다.
알고리즘 거래 산업을 더 잘 이해하려면: