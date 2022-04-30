MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 30 1...232425262728293031323334353637...88 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2020.01.26 22:15 #291 fxsaber : 이 일을 하게 된 동기는 무엇입니까? 둘째 날 테스터 오토메이터를 작성합니다. KB에 게시할 예정이며, 그 일이 필요한지 아니면 또 다른 괴상한 백로그가 필요한지 어떻게든 이해하고 싶습니다. 나는 종종 개발자들이 왜 이것을 하지 않는지 이해하지 못하지만 다른 일을 적극적으로 하기 때문에 수요가 훨씬 적은 것 같습니다. 아마도 내 평가가 틀릴 수 있습니다. 테스터를 처음부터 완전히 다시 작성합니다. 이미 프로세스를 시작했습니다. 우리의 행동을 이해하려면 큰 숫자와 5-10년의 범위에서 생각하십시오. 진실은 우리가 가지고 있는 증거 기반 통계에 의해 여전히 뒤쳐질 것입니다. 우리는 개발 중인 기술에서 큰 변화를 겪고 있으며, 모두가 터미널과 관련이 있는 것은 아닙니다. fxsaber 2020.01.26 22:20 #292 Renat Fatkhullin : 우리의 행동을 이해하려면 큰 숫자와 5-10년의 범위에서 생각하십시오. MT5와 ML의 통합이 어떻게 데이터 과학자 프로그래머가 특히 MT5 및 MQL5에 관심을 갖도록 유도할 수 있는지 모르겠습니다. 그리고 물론 이것이 시장에 새로운 트렌드를 줄 것이라고 믿기 어렵습니다. MO-couloirs of traders에 일부 언급이 있을 수 있습니다. 하지만, 나는 더 많이 짝짓기를 하는 경향이 있습니다. 메이트 모드에서 클라우드를 간단하고 효율적으로 사용하는 데 관심이 있는 커뮤니티입니다. 컴퓨팅. 마케팅이 없으면 좋은 것조차도 성공할 가능성이 거의 없습니다. Renat Fatkhullin 2020.01.26 22:35 #293 좁은 시야에서 산업과 그 미래에 대한 이해를 넓히는 방향을 제시했습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.01.26 23:03 #294 Renat Fatkhullin : 빌드 2302 이상에서 MetaEditor의 Python 통합을 이미 사용한 사람이 있습니까(Beta 2304가 더 좋음)? 이제 편집기에 대한 첫 번째 통합 버전이 작동 중이며 다음과 같이 됩니다. Python *.py 프로그램 형태로 스크립트(전문가 아님) 및 서비스 시작 차트, 기호, 거래 기능, 거래 기록에 액세스할 수 있는 완전히 새로 작성된 metatrader5 python 라이브러리 편집기에서 강조 표시 *.py 및 *.ipynb 편집기에서 프로그램 실행이 이미 작동 중입니다. 시도하십시오. Python 스크립트를 통해 기계 학습을 수행한 후에는 기본적으로 MQL5 자체에 ONNX 를 사용하여 WinML 을 구현하는 단계로 넘어갈 것입니다. 이것은 확실히 흥미롭습니다. 그러나 가장 중요한 것은 에이전트에 대한 교육을 병렬화하는 기능입니다. 이것은 정확히 python에 없는 것입니다. Alexandr Andreev 2020.01.26 23:16 #295 Aleksey Vyazmikin : 이것은 확실히 흥미롭습니다. 그러나 가장 중요한 것은 에이전트에 대한 교육을 병렬화하는 기능입니다. 이것은 정확히 python에 없는 것입니다. 보다 정확하게는 다음 에이전트의 작업 또는 클라우드의 작업 수를 즉석에서 결정하고 결과에 따라 동적으로 변경합니다. 그리고 에이전트에 파일을 보낼 때 특정 플래그를 설정(하나의 파일을 다운로드하고 결승선까지(작업이 중지될 때까지)까지 삭제하지 않음) /// 또는 필요한 경우 해당 시스템에서 생성할 수 있는 새 파일을 업로드합니다. 비행(최적화 중)) Renat Fatkhullin 2020.01.27 00:07 #296 Aleksey Vyazmikin : 이것은 확실히 흥미롭습니다. 그러나 가장 중요한 것은 에이전트에 대한 교육을 병렬화하는 기능입니다. 이것은 정확히 python에 없는 것입니다. python 스크립트를 사용하면 이론적으로도 불가능합니다. 이를 위해서는 python 자체와 에이전트에 절대적으로 안전하지 않고 확인되지 않은 라이브러리를 모두 설치해야 합니다. 에이전트의 전체 네트워크는 첫날에 영향을 받습니다. 그러나 보안 MQL5를 기반으로 하는 WinML + ONNX 모델은 이미 클라우드 네트워크에 출시될 수 있습니다. 그러나 이것은 다음 단계입니다. Mikhail Dovbakh 2020.01.27 03:28 #297 Renat Fatkhullin : ... 그러면 다음과 같이 됩니다. ... 차트, 기호, 거래 기능, 거래 기록에 액세스할 수 있는 완전히 새로 작성된 metatrader5 python 라이브러리 편집기에서 *.py 및 *.ipynb 프로그램 실행이 이미 작동 중입니다. 말씀해 주세요. metatrader5 python 라이브러리를 사용하여 Android의 MT5에 연결할 계획입니까? 오늘날 전화 장치는 너무 강력하여 데이터 분석 및 시각화의 많은 작업을 안드로이드에서 파이썬으로 완전히 해결할 수 있습니다. 트레이딩 봇도 수요가 있을 것이라고 생각합니다. ) Скачайте мобильное приложение MetaTrader 5 для Android www.metatrader5.com Мобильный трейдинг с MetaTrader 5 для Android — это возможность торговать валютой, акциями и фьючерсами при помощи смартфонов и планшетов. Где бы вы ни были, вы можете подключаться к серверам брокерских компаний, анализировать котировки акций и валют и совершать торговые сделки. Все это — бесплатно и круглосуточно! MetaTrader 5 для Android... jaffer wilson 2020.01.27 06:41 #298 Renat Fatkhullin : 버전 5.0.11에는 버전 3.6, 3.7 및 3.8이 포함되었습니다. 안타깝게도 이전 버전은 지원되지 않습니다. 곧 전체 라이브러리를 처음부터 다시 작성하고 거래를 포함한 많은 기능을 추가할 것입니다. 잘 들립니다.... 이 버전을 기다리고 있습니다. Python 3의 모든 버전을 활성화하십시오. 요즘 대부분의 사람들이 Python 3을 사용하기 때문에 Python 3.4.x에 문제가 있을 수 있으므로 무시할 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.01.27 06:59 #299 Renat Fatkhullin : python 스크립트를 사용하면 이론적으로도 불가능합니다. 이를 위해서는 python 자체와 에이전트에 절대적으로 안전하지 않고 확인되지 않은 라이브러리를 모두 설치해야 합니다. 에이전트의 전체 네트워크는 첫날에 영향을 받습니다. 그러나 보안 MQL5를 기반으로 하는 WinML + ONNX 모델은 이미 클라우드 네트워크에 출시될 수 있습니다. 그러나 이것은 다음 단계입니다. NN 외에도 에이전트 간에 작업을 병렬화 하기 위해 다양한 트리 구성 알고리즘과 부스팅이 필요합니다. Vladimir Karputov 2020.01.27 08:56 #300 장비: MetaTrader 5 x64 build 2304 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 (build 18363 ) x64, IE 11 , UAC, Intel Core i3- 3120 M @ 2.50 GHz, Memory: 3611 / 8077 Mb, Disk: 80 / 415 Gb, GMT+ 2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075 및 환경 변수 스크립트 # This program says hello and asks for my name. print('Hello world!') print('What is your name?') myName = input() print('It is good to meet you, ' + myName) 편집기 설정: "컴파일" 버튼을 클릭하면 편집기가 모드로 전환됩니다. 그리고 아무 일도 일어나지 않습니다. 실행해야 하는 작업이 있습니까? 1...232425262728293031323334353637...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 일을 하게 된 동기는 무엇입니까?
둘째 날 테스터 오토메이터를 작성합니다. KB에 게시할 예정이며, 그 일이 필요한지 아니면 또 다른 괴상한 백로그가 필요한지 어떻게든 이해하고 싶습니다. 나는 종종 개발자들이 왜 이것을 하지 않는지 이해하지 못하지만 다른 일을 적극적으로 하기 때문에 수요가 훨씬 적은 것 같습니다. 아마도 내 평가가 틀릴 수 있습니다.
테스터를 처음부터 완전히 다시 작성합니다. 이미 프로세스를 시작했습니다.
우리의 행동을 이해하려면 큰 숫자와 5-10년의 범위에서 생각하십시오. 진실은 우리가 가지고 있는 증거 기반 통계에 의해 여전히 뒤쳐질 것입니다.
우리는 개발 중인 기술에서 큰 변화를 겪고 있으며, 모두가 터미널과 관련이 있는 것은 아닙니다.
MT5와 ML의 통합이 어떻게 데이터 과학자 프로그래머가 특히 MT5 및 MQL5에 관심을 갖도록 유도할 수 있는지 모르겠습니다.
그리고 물론 이것이 시장에 새로운 트렌드를 줄 것이라고 믿기 어렵습니다.
MO-couloirs of traders에 일부 언급이 있을 수 있습니다. 하지만, 나는 더 많이 짝짓기를 하는 경향이 있습니다. 메이트 모드에서 클라우드를 간단하고 효율적으로 사용하는 데 관심이 있는 커뮤니티입니다. 컴퓨팅.마케팅이 없으면 좋은 것조차도 성공할 가능성이 거의 없습니다.
빌드 2302 이상에서 MetaEditor의 Python 통합을 이미 사용한 사람이 있습니까(Beta 2304가 더 좋음)?
이제 편집기에 대한 첫 번째 통합 버전이 작동 중이며 다음과 같이 됩니다.
*.py 및 *.ipynb 편집기에서 프로그램 실행이 이미 작동 중입니다.
시도하십시오.
Python 스크립트를 통해 기계 학습을 수행한 후에는 기본적으로 MQL5 자체에 ONNX 를 사용하여 WinML 을 구현하는 단계로 넘어갈 것입니다.
그러나 가장 중요한 것은 에이전트에 대한 교육을 병렬화하는 기능입니다. 이것은 정확히 python에 없는 것입니다.
보다 정확하게는 다음 에이전트의 작업 또는 클라우드의 작업 수를 즉석에서 결정하고 결과에 따라 동적으로 변경합니다. 그리고 에이전트에 파일을 보낼 때 특정 플래그를 설정(하나의 파일을 다운로드하고 결승선까지(작업이 중지될 때까지)까지 삭제하지 않음) /// 또는 필요한 경우 해당 시스템에서 생성할 수 있는 새 파일을 업로드합니다. 비행(최적화 중))
... 그러면 다음과 같이 됩니다.
말씀해 주세요. metatrader5 python 라이브러리를 사용하여 Android의 MT5에 연결할 계획입니까?
오늘날 전화 장치는 너무 강력하여 데이터 분석 및 시각화의 많은 작업을 안드로이드에서 파이썬으로 완전히 해결할 수 있습니다.
트레이딩 봇도 수요가 있을 것이라고 생각합니다. )
버전 5.0.11에는 버전 3.6, 3.7 및 3.8이 포함되었습니다.
안타깝게도 이전 버전은 지원되지 않습니다. 곧 전체 라이브러리를 처음부터 다시 작성하고 거래를 포함한 많은 기능을 추가할 것입니다.
잘 들립니다.... 이 버전을 기다리고 있습니다. Python 3의 모든 버전을 활성화하십시오. 요즘 대부분의 사람들이 Python 3을 사용하기 때문에 Python 3.4.x에 문제가 있을 수 있으므로 무시할 수 있습니다.
NN 외에도 에이전트 간에 작업을 병렬화 하기 위해 다양한 트리 구성 알고리즘과 부스팅이 필요합니다.
