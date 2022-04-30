MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 23 1...161718192021222324252627282930...88 새 코멘트 Roman 2019.12.03 12:47 #221 Lyuk : 다만 안타까운 점은 지난 15년간 파쇄기의 속도가 12배 정도 빨라졌는데, 현대 프로세서가 더 빠르다고 생각했다는 점이다. 저는 오래된 i7-3770K를 가지고 있습니다. 벌써 7년이 되었습니다. 최신 프로세서는 더 똑똑합니다. Alexandr Andreev 2019.12.03 14:15 #222 Roman : 저는 오래된 i7-3770K를 가지고 있습니다. 벌써 7년이 되었습니다. 최신 프로세서는 더 똑똑합니다. 아아, 귀하의 3770K는 최대 4.8GHz까지 쉽게 추격할 수 있습니다. 따라서 고대의 2600K 오리도 오버클러킹의 천국이라면 프로세서를 줄이고자 하는 열망 때문에 냉각 문제가 발생합니다. 예를 들어 6xxx는 문제를 분산시키기만 하면 됩니다. 일반적으로 사용자의 경우 제온처럼 보이기 시작한 최신 i9를 제외하고는 특성이 많이 바뀌지 않았습니다. 일반 소비자를 위한 프로세스와 달리 에너지 효율성 면에서 제온의 장점. 그래서 당신의 3770k는 여전히 일반 사용자에게 아주 정상적입니다. Roman 2019.12.03 15:10 #223 프로세서 테스트에 대한 주제가 있습니다. topikstarter는 통계를 잘 수집했습니다. 관심있는 사람들을 위해 prots를 테스트 할 수 있습니다. Оцениваем ядра CPU для оптимизации 2019.08.09www.mql5.com Предлагаю собрать статистику по производительности разных процессоров с целью оценки их эффективности для работы тестера стратегий в режиме оптимиз... Lyuk 2019.12.04 02:21 #224 AMD FX의 코어 2개가 있는 Windows7 가상 머신 32비트에서 테스트 했습니다 . mql5에서는 6초가 걸렸습니다. Python에서는 스레드당 2.5초가 소요되었습니다. 하나의 스레드에서 I7에 있는 것보다 훨씬 빠르고 심지어 더 빠릅니다. 이는 놀라운 일입니다. 분명히 jit 컴파일러는 AMD에 더 잘 작동하거나 AMD는 그러한 작업에 더 좋습니다. [삭제] 2019.12.04 07:31 #225 즉, jit 컴파일러가 있는 Python은 C(mql)를 2번 수행했습니다!현대의 8코어 프로세서에서 실행하면 다중 스레드이기 때문에 8번 수행됩니다. 글쎄요, 일반적인 테스트에서는 파이썬이 IEEE 표준(fastmath=true)에 대한 정확한 준수에 대해 점수를 매길 수 있도록 허용한 다음 -Ofast를 sish에 넣어야 합니다. 그리고 순환을 병렬화하기 위한 OpenMP도 있습니다. [몇 줄 추가] (https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-aix-openmp-framework/index.html). 추상화 애호가 ... 그리고 파이썬에 추가 기능이 있다면? 다른 사람이 있습니까? 가상 머신의 가상 머신의 가상 머신을 바이트코드로 컴파일합니다. Renat Fatkhullin 2019.12.04 07:48 #226 불행히도 몇 가지 알고리즘은 병렬로 분해될 수 있습니다. 파이를 계산하는 주어진 예는 그러한 합성 테스트를 보여주기 위한 것입니다. C++의 OpenMP에서도 마찬가지입니다. 그리고 OpenCL을 사용하는 MQL5에서 더 빠르게 수행할 수 있습니다. Roman 2019.12.04 09:30 #227 Visual Studio에서 루프에 대한 이러한 병렬 처리 옵션을 찾았습니다. mql도 그러한 지시문을 구현할 수 있습니까? 아니면 mql의 사이클이 기본적으로 이미 병렬입니까? Renat Fatkhullin 2019.12.04 09:37 #228 Roman : Visual Studio에서 루프에 대한 이러한 병렬 처리 옵션을 찾았습니다. mql도 그러한 지시문을 구현할 수 있습니까? 아니면 mql의 주기가 기본적으로 이미 병렬입니까? Visual Studio 에서 이 매개변수를 사용하면 (다른 모든 사람들과 마찬가지로) 지난 10년 동안 볼 수 없었습니다. 루프 언롤링에 대한 보고를 위한 모든 플래그가 있는 경우에도 마찬가지입니다. 실제로 병렬화할 기회가 많은 대규모 프로젝트에서도 작동하지 않았고 작동하지도 않았습니다. 수동 루프 표시가 있는 직접 OpenMP만 작동합니다. MQL5에서 루프는 병렬화되지 않습니다. fxsaber 2019.12.04 09:41 #229 Renat Fatkhullin : 불행히도 몇 가지 알고리즘은 병렬로 분해될 수 있습니다. 파이를 계산하는 주어진 예는 그러한 합성 테스트를 보여주기 위한 것입니다. C++의 OpenMP에서도 마찬가지입니다. 그리고 OpenCL을 사용하는 MQL5에서 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 내 블로그에 완벽하게 평행하는 계산을 게시했습니다. 안타깝게도 OpenCL 정보는 나보다 훨씬 더 높은 역량이 필요한 수준이다. (블로그에서와 같이) 간단한 예제를 사용하여 OpenCL 구현과 가속 결과를 보고 싶습니다. [삭제] 2019.12.04 09:45 #230 fxsaber : 내 블로그에 완벽하게 평행하는 계산을 게시했습니다. 안타깝게도 OpenCL 정보는 나보다 훨씬 더 높은 역량이 필요한 수준이다. (블로그에서와 같이) 간단한 예제를 사용하여 OpenCL 구현과 가속 결과를 보고 싶습니다. OpCl 주제가 아니라 Python 주제에 있음 시각적으로 유사한 사례도 잘 정의되어 있습니다(증분 분포). 0-6 시간 그룹에주의하십시오 (GMT + 2에 따름) 10년의 개월 10년 동안의 시간 1...161718192021222324252627282930...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다만 안타까운 점은 지난 15년간 파쇄기의 속도가 12배 정도 빨라졌는데, 현대 프로세서가 더 빠르다고 생각했다는 점이다.
저는 오래된 i7-3770K를 가지고 있습니다. 벌써 7년이 되었습니다. 최신 프로세서는 더 똑똑합니다.
저는 오래된 i7-3770K를 가지고 있습니다. 벌써 7년이 되었습니다. 최신 프로세서는 더 똑똑합니다.
아아, 귀하의 3770K는 최대 4.8GHz까지 쉽게 추격할 수 있습니다. 따라서 고대의 2600K 오리도 오버클러킹의 천국이라면 프로세서를 줄이고자 하는 열망 때문에 냉각 문제가 발생합니다. 예를 들어 6xxx는 문제를 분산시키기만 하면 됩니다. 일반적으로 사용자의 경우 제온처럼 보이기 시작한 최신 i9를 제외하고는 특성이 많이 바뀌지 않았습니다. 일반 소비자를 위한 프로세스와 달리 에너지 효율성 면에서 제온의 장점. 그래서 당신의 3770k는 여전히 일반 사용자에게 아주 정상적입니다.
관심있는 사람들을 위해 prots를 테스트 할 수 있습니다.
AMD FX의 코어 2개가 있는 Windows7 가상 머신 32비트에서 테스트 했습니다 .
mql5에서는 6초가 걸렸습니다.
Python에서는 스레드당 2.5초가 소요되었습니다.
하나의 스레드에서 I7에 있는 것보다 훨씬 빠르고 심지어 더 빠릅니다. 이는 놀라운 일입니다.
분명히 jit 컴파일러는 AMD에 더 잘 작동하거나 AMD는 그러한 작업에 더 좋습니다.
글쎄요, 일반적인 테스트에서는 파이썬이 IEEE 표준(fastmath=true)에 대한 정확한 준수에 대해 점수를 매길 수 있도록 허용한 다음 -Ofast를 sish에 넣어야 합니다. 그리고 순환을 병렬화하기 위한 OpenMP도 있습니다. [몇 줄 추가] (https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/au-aix-openmp-framework/index.html).
추상화 애호가 ... 그리고 파이썬에 추가 기능이 있다면? 다른 사람이 있습니까? 가상 머신의 가상 머신의 가상 머신을 바이트코드로 컴파일합니다.
불행히도 몇 가지 알고리즘은 병렬로 분해될 수 있습니다.
파이를 계산하는 주어진 예는 그러한 합성 테스트를 보여주기 위한 것입니다. C++의 OpenMP에서도 마찬가지입니다. 그리고 OpenCL을 사용하는 MQL5에서 더 빠르게 수행할 수 있습니다.
Visual Studio에서 루프에 대한 이러한 병렬 처리 옵션을 찾았습니다.
mql도 그러한 지시문을 구현할 수 있습니까?
아니면 mql의 사이클이 기본적으로 이미 병렬입니까?
Visual Studio에서 루프에 대한 이러한 병렬 처리 옵션을 찾았습니다.
mql도 그러한 지시문을 구현할 수 있습니까?
아니면 mql의 주기가 기본적으로 이미 병렬입니까?
Visual Studio 에서 이 매개변수를 사용하면 (다른 모든 사람들과 마찬가지로) 지난 10년 동안 볼 수 없었습니다. 루프 언롤링에 대한 보고를 위한 모든 플래그가 있는 경우에도 마찬가지입니다.
실제로 병렬화할 기회가 많은 대규모 프로젝트에서도 작동하지 않았고 작동하지도 않았습니다. 수동 루프 표시가 있는 직접 OpenMP만 작동합니다.
MQL5에서 루프는 병렬화되지 않습니다.
불행히도 몇 가지 알고리즘은 병렬로 분해될 수 있습니다.
파이를 계산하는 주어진 예는 그러한 합성 테스트를 보여주기 위한 것입니다. C++의 OpenMP에서도 마찬가지입니다. 그리고 OpenCL을 사용하는 MQL5에서 더 빠르게 수행할 수 있습니다.
내 블로그에 완벽하게 평행하는 계산을 게시했습니다. 안타깝게도 OpenCL 정보는 나보다 훨씬 더 높은 역량이 필요한 수준이다.
(블로그에서와 같이) 간단한 예제를 사용하여 OpenCL 구현과 가속 결과를 보고 싶습니다.
내 블로그에 완벽하게 평행하는 계산을 게시했습니다. 안타깝게도 OpenCL 정보는 나보다 훨씬 더 높은 역량이 필요한 수준이다.
(블로그에서와 같이) 간단한 예제를 사용하여 OpenCL 구현과 가속 결과를 보고 싶습니다.
OpCl 주제가 아니라 Python 주제에 있음
시각적으로 유사한 사례도 잘 정의되어 있습니다(증분 분포).
0-6 시간 그룹에주의하십시오 (GMT + 2에 따름)
10년의 개월
10년 동안의 시간