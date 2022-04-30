MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 26

Lyuk :

그래도 GPU가 필요한 것 같습니다.

오래된 Sandy Bridge에서는 비디오 카드 없이 작동합니다.

 

검사 결과를 볼 수 있습니까?

 
Lyuk :

검사 결과를 볼 수 있습니까? 

Single thread: the value of PI is 3.141592653590
Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds
OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected
OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590
OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds
 
OpenCL에도 비슷한 것이 필요합니다.
 int SetArray( int &Array[] )
{
   const int Size = ArrayResize (Array, 1 e6);
  
   for ( int i =   0 ; i < Size; i++)
    Array[i] = 1 - ((i & 1 ) << 1 ); // Чередование +-1
    
   return (Size);
}

void OnStart ()
{
   int Array[];  
   const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные

   int Sum = 0 ;
  
   for ( int i = 0 ; i < 1 e3; i++)
     for ( int j = 0 ; j < Size; j++)      
        Sum += Array[j];
        
   Print (Sum);      
}
 

MetaEditor와 프로세스 간 API 모두에서 Python 지원을 확장합니다.


 
Vladimir Karputov :

드미트리 프로코피예프 :

pip install --MetaTrader5 업그레이드

요구 사항이 이미 최신 상태입니다. c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages(5.0.8)의 MetaTrader5



여러분, 혼란스러운 고/저 문제에 대한 이해가 있습니까?

 
Maxim Dmitrievsky :

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py

이 예에서는 다른 함수인 오류를 사용합니다.

# UTC 시간대에서 2019년 4월 1일부터 USDJPY M5로 막대 가져오기
요금 = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to)

예상: MT5CopyRatesRange()

감사합니다, 수정했습니다

 
Vladimir Karputov :

다음 사항에 주의를 기울이고 싶습니다.

MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557 , close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)

터미널로 이동하여 이 프레임의 low/hight를 확인합니다.

우리는 낮은 = 1.22557,   높음 = 1.22989

질문이 버그입니까, 아니면 MT5Rate의 키가 어떻게든 구성되어 있습니까?

메시지를 보내주셔서 감사합니다. 개발자에게 정보가 전달되었습니다. 제목 수정
 
Rashid Umarov :
메시지를 보내주셔서 감사합니다. 개발자에게 정보가 전달되었습니다. 제목 수정

고맙습니다.

새 릴리스가 출시된 후 이 스레드에서 삭제하십시오.

 

버전 5.0.9 사용 가능: 

python -m pip install --upgrade MetaTrader5
