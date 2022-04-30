MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 26 1...192021222324252627282930313233...88 새 코멘트 fxsaber 2019.12.04 17:04 #251 Lyuk : 그래도 GPU가 필요한 것 같습니다. 오래된 Sandy Bridge에서는 비디오 카드 없이 작동합니다. Lyuk 2019.12.04 18:13 #252 검사 결과를 볼 수 있습니까? fxsaber 2019.12.04 18:27 #253 Lyuk : 검사 결과를 볼 수 있습니까? Single thread: the value of PI is 3.141592653590 Single thread: calculated in 8.885725000000001 seconds OpenCL: CPU device ' Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz' selected OpenCL threads: the value of PI is 3.141592653590 OpenCL threads: calculated in 0.8930439999999999 seconds fxsaber 2019.12.04 18:42 #254 OpenCL에도 비슷한 것이 필요합니다. int SetArray( int &Array[] ) { const int Size = ArrayResize (Array, 1 e6); for ( int i = 0 ; i < Size; i++) Array[i] = 1 - ((i & 1 ) << 1 ); // Чередование +-1 return (Size); } void OnStart () { int Array[]; const int Size = SetArray(Array); // Задали исходные данные int Sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 1 e3; i++) for ( int j = 0 ; j < Size; j++) Sum += Array[j]; Print (Sum); } Renat Fatkhullin 2019.12.05 09:57 #255 MetaEditor와 프로세스 간 API 모두에서 Python 지원을 확장합니다. Dmytro Prokopiev 2019.12.06 11:30 #256 Vladimir Karputov : 드미트리 프로코피예프 : pip install --MetaTrader5 업그레이드 요구 사항이 이미 최신 상태입니다. c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages(5.0.8)의 MetaTrader5 여러분, 혼란스러운 고/저 문제에 대한 이해가 있습니까? Rashid Umarov 2019.12.06 12:57 #257 Maxim Dmitrievsky : https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py 이 예에서는 다른 함수인 오류를 사용합니다. # UTC 시간대에서 2019년 4월 1일부터 USDJPY M5로 막대 가져오기 요금 = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to) 예상: MT5CopyRatesRange() 감사합니다, 수정했습니다 Rashid Umarov 2019.12.06 13:19 #258 Vladimir Karputov : 다음 사항에 주의를 기울이고 싶습니다. MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557 , close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0) 터미널로 이동하여 이 프레임의 low/hight를 확인합니다. 우리는 낮은 = 1.22557, 높음 = 1.22989 질문이 버그입니까, 아니면 MT5Rate의 키가 어떻게든 구성되어 있습니까? 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 개발자에게 정보가 전달되었습니다. 제목 수정 Dmytro Prokopiev 2019.12.06 17:50 #259 Rashid Umarov : 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 개발자에게 정보가 전달되었습니다. 제목 수정 고맙습니다. 새 릴리스가 출시된 후 이 스레드에서 삭제하십시오. MetaQuotes 2019.12.06 23:59 #260 버전 5.0.9 사용 가능: python -m pip install --upgrade MetaTrader5 1...192021222324252627282930313233...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래도 GPU가 필요한 것 같습니다.
오래된 Sandy Bridge에서는 비디오 카드 없이 작동합니다.
검사 결과를 볼 수 있습니까?
검사 결과를 볼 수 있습니까?
MetaEditor와 프로세스 간 API 모두에서 Python 지원을 확장합니다.
pip install --MetaTrader5 업그레이드
요구 사항이 이미 최신 상태입니다. c:\works\mt_websocket_server\.env\lib\site-packages(5.0.8)의 MetaTrader5
여러분, 혼란스러운 고/저 문제에 대한 이해가 있습니까?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5/mt5copyratesrange_py
이 예에서는 다른 함수인 오류를 사용합니다.
# UTC 시간대에서 2019년 4월 1일부터 USDJPY M5로 막대 가져오기
요금 = MT5CopyRatesFrom ( "USDJPY" , MT5_TIMEFRAME_M5 , utc_from , utc_to)
예상: MT5CopyRatesRange()
감사합니다, 수정했습니다
다음 사항에 주의를 기울이고 싶습니다.
MT5Rate(time=datetime.datetime(2018,4, 3, 16, 0), open=1.22957, low=1.22989, high=1.22557 , close=1.2258, tick_volume=11956, spread=1, real_volume=0)
터미널로 이동하여 이 프레임의 low/hight를 확인합니다.
우리는 낮은 = 1.22557, 높음 = 1.22989
질문이 버그입니까, 아니면 MT5Rate의 키가 어떻게든 구성되어 있습니까?
메시지를 보내주셔서 감사합니다. 개발자에게 정보가 전달되었습니다. 제목 수정
고맙습니다.
새 릴리스가 출시된 후 이 스레드에서 삭제하십시오.
버전 5.0.9 사용 가능: