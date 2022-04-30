MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 33 1...262728293031323334353637383940...88 새 코멘트 Roman 2020.01.27 18:04 #321 jaffer wilson : 메타에디터 스킨은 어떻게 바꾸나요? 알려주세요. Windows 10 어두운 테마 를 사용했습니다. 사이트에서 사용 중인 Windows 버전과의 호환성을 확인하십시오. 테마가 올바르게 설치되지 않으면 운영 체제를 잃을 수 있습니다. 따라서 먼저 VirtualBox에 Windows 버전을 설치하고 가상 머신에서 실험을 시도하십시오. 모든 것이 정상이면 작업 중인 컴퓨터에 설치할 수 있습니다. 내가 구성한 MetaEditor 색상 집단 텍스트 배경 텍스트 200,200,170 35,35,35 선택한 텍스트 255,255,255 61,85,109 선택 들여쓰기 기본 50,50,50 키워드 66,142,200 기본 코멘트 128,128,128 기본 숫자 181,206,168 기본 연산자 192,192,192 기본 문자열 214,157,133 기본 매크로 190,183,255 기본 기능 및 진입점 216,16,223 기본 지표 100,200,70 기본 미리 정의된 변수 255.140.0 기본 입력 변수 210.105.30 기본 비 ASCII 문자 255,20,147 기본 여기 내가 끝난 것이 있습니다. Placebo 7themes.su Порт одной из лучших тем которая была создана на семерку. Сейчас тема Placebo стала доступной на Windows 10, при этом во всей оригинальной красе. Поддерживается стилизация панели задач и меню... MetaTrader 5 Python User Need help with coding 코딩에 도움이 필요합니다 Vladimir Karputov 2020.01.27 18:12 #322 저는 Visual Studio 2019(Python에 대해 즉시 언급했습니다)를 설치했고 보라! 이제 스크립트는 스튜디오와 MetaEditor에서 모두 작동합니다! Vladimir Perervenko 2020.01.27 18:30 #323 Renat Fatkhullin : Visual Studio에 파이썬이 포함되어 있습니까? 다른 시스템에 의해 간접적으로 또는 자동으로 설정되는 파이썬의 동물원 때문에 다른 파이썬 복사본에 라이브러리를 쉽게 설치한 다음 다른 복사본을 실행하려고 할 수 있습니다. 파이썬을 다루십시오. Python으로 전환한 사람은 평생 라이브러리, 종속성 및 비호환성과 싸울 준비가 되어 있어야 합니다. 이것이 파이썬 학자의 운명입니다. 라이브러리에서 환경을 구축하고 라이브러리의 일부 업데이트가 알려지지 않은 다른 수의 라이브러리를 손상시키지 않도록 기도하는 것입니다. 왜 Python 통합을 지원하고 R을 적극적으로 거부하는지 명확하지 않습니다. 거기에 '집합농장'이 있긴 하지만 말그대로 더 질서가 있다. 그리고 현재 상태에 따르면 R의 Python은 네이티브로 사용되지만 그 반대는 더 어렵습니다. 예, 큰 소리로 생각하십시오. 행운을 빕니다 Renat Fatkhullin 2020.01.27 19:28 #324 Vladimir Perervenko : 왜 Python 통합을 지원하고 R을 적극적으로 거부하는지 명확하지 않습니다. 거기에 '집합농장'이 있긴 하지만 말그대로 더 질서가 있다. 그리고 현재 상태에 따르면 R의 Python은 네이티브로 사용되지만 그 반대는 더 어렵습니다. 미래는 매우 빠르고 쉽게 진행됩니다. R이 졌다. Renat Fatkhullin 2020.01.27 19:28 #325 Vladimir Karputov : 저는 Visual Studio 2019(Python에 대해 즉시 언급했습니다)를 설치했고 보라! 이제 스크립트는 스튜디오와 MetaEditor에서 모두 작동합니다! 우리는 라이브러리의 완전한 재작성과 함께 이해할 것입니다. 가방에 너무 많이 넣은 것 같습니다. Roman 2020.01.27 20:13 #326 Renat Fatkhullin : 우리는 라이브러리의 완전한 재작성과 함께 이해할 것입니다. 가방에 너무 많이 넣은 것 같습니다. njit 병렬화(parallel=True)가 작동하지 않아 오류 발생 parallel=False 스크립트 실행 #!/usr/bin/env python3 from numba import njit, prange import time @njit(parallel=True, fastmath=True, cache=False) def calc_pi(num_steps): x, sum1 = 0.0 , 0.0 step1 = 1.0 / num_steps for i in prange(num_steps): x = (i + 0.5 ) * step1 sum1 = sum1 + 4.0 / ( 1.0 + x * x) return sum1 * step1 calc_pi( 1 ) # minus jit compilation time start_time = time.time() pi = calc_pi( 1000000000 ) msvcr = time.time() - start_time print(f "--- {msvcr} seconds --- The value of PI is {pi}" ) jaffer wilson 2020.01.28 07:17 #327 Roman : njit 병렬화(parallel=True)가 작동하지 않아 오류 발생 parallel=False 스크립트 실행 어떤 오류가 발생합니까? Roman 2020.01.28 08:18 #328 jaffer wilson : 어떤 오류가 발생합니까? 그들 중 많은 수가 있는데, 무엇과 연결될 수 있는지 이해가 되지 않습니다. python 명령줄에서 코드를 실행하려고 했지만 동일한 오류가 발생했습니다. 문제는 설치된 python에 있으며 일부 패키지가 필요할 수 있지만 어느 패키지를 쓰지는 않습니다. Python은 도구 -> 옵션 -> 컴파일러에서 다운로드한 설치 프로그램에서 설치되었습니다. Renat Fatkhullin 2020.01.28 08:26 #329 Roman : 그들 중 많은 수가 있는데, 무엇과 연결될 수 있는지 이해가 되지 않습니다. 이것은 Metatrader와 관련이 없습니다. 병렬 처리가 활성화된 상태에서 스크립트를 별도로 실행할 때도 오류가 발생합니다. Roman 2020.01.28 08:42 #330 Renat Fatkhullin : 이것은 Metatrader와 관련이 없습니다. 병렬 처리가 활성화된 상태에서 스크립트를 별도로 실행할 때도 오류가 발생합니다. 예, Windows에서 Python에 오류가 나타납니다. Python은 컴파일러 탭에서 설치됩니다. Linux에는 이 코드가 문제와 오류 없이 실행되는 Spyder 및 VSCode 환경이 있습니다. 1...262728293031323334353637383940...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
메타에디터 스킨은 어떻게 바꾸나요? 알려주세요.
Windows 10 어두운 테마 를 사용했습니다.
사이트에서 사용 중인 Windows 버전과의 호환성을 확인하십시오.
테마가 올바르게 설치되지 않으면 운영 체제를 잃을 수 있습니다.
따라서 먼저 VirtualBox에 Windows 버전을 설치하고 가상 머신에서 실험을 시도하십시오.
모든 것이 정상이면 작업 중인 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.
내가 구성한 MetaEditor 색상
여기 내가 끝난 것이 있습니다.
Visual Studio에 파이썬이 포함되어 있습니까?
왜 Python 통합을 지원하고 R을 적극적으로 거부하는지 명확하지 않습니다. 거기에 '집합농장'이 있긴 하지만 말그대로 더 질서가 있다. 그리고 현재 상태에 따르면 R의 Python은 네이티브로 사용되지만 그 반대는 더 어렵습니다.
예, 큰 소리로 생각하십시오.
행운을 빕니다
왜 Python 통합을 지원하고 R을 적극적으로 거부하는지 명확하지 않습니다. 거기에 '집합농장'이 있긴 하지만 말그대로 더 질서가 있다. 그리고 현재 상태에 따르면 R의 Python은 네이티브로 사용되지만 그 반대는 더 어렵습니다.
미래는 매우 빠르고 쉽게 진행됩니다.
R이 졌다.
저는 Visual Studio 2019(Python에 대해 즉시 언급했습니다)를 설치했고 보라! 이제 스크립트는 스튜디오와 MetaEditor에서 모두 작동합니다!
우리는 라이브러리의 완전한 재작성과 함께 이해할 것입니다.가방에 너무 많이 넣은 것 같습니다.
우리는 라이브러리의 완전한 재작성과 함께 이해할 것입니다.가방에 너무 많이 넣은 것 같습니다.
njit 병렬화(parallel=True)가 작동하지 않아 오류 발생
parallel=False 스크립트 실행
njit 병렬화(parallel=True)가 작동하지 않아 오류 발생
parallel=False 스크립트 실행
어떤 오류가 발생합니까?
어떤 오류가 발생합니까?
그들 중 많은 수가 있는데, 무엇과 연결될 수 있는지 이해가 되지 않습니다.
python 명령줄에서 코드를 실행하려고 했지만 동일한 오류가 발생했습니다.
문제는 설치된 python에 있으며 일부 패키지가 필요할 수 있지만 어느 패키지를 쓰지는 않습니다.
Python은 도구 -> 옵션 -> 컴파일러에서 다운로드한 설치 프로그램에서 설치되었습니다.
그들 중 많은 수가 있는데, 무엇과 연결될 수 있는지 이해가 되지 않습니다.
이것은 Metatrader와 관련이 없습니다.
병렬 처리가 활성화된 상태에서 스크립트를 별도로 실행할 때도 오류가 발생합니다.
이것은 Metatrader와 관련이 없습니다.
병렬 처리가 활성화된 상태에서 스크립트를 별도로 실행할 때도 오류가 발생합니다.
예, Windows에서 Python에 오류가 나타납니다. Python은 컴파일러 탭에서 설치됩니다.
Linux에는 이 코드가 문제와 오류 없이 실행되는 Spyder 및 VSCode 환경이 있습니다.