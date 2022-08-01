무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 38 1...313233343536373839404142434445...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2018.11.27 13:26 #371 Vladimir Baskakov : 따라서 일반적인 후행 중지를 말하십시오. 구성할 수 있는 것은 단계, 간격 또는 손익분기점으로 설정하는 것뿐입니다. 그래서 나는 일종의 - 후행 정지라고 말합니다. 후행 SL과 후행 TP가 본질적으로 다르며 실제로는 반대 시스템입니다. 첫 번째는 추세가 강한 영역과 기호에 효과적입니다. 반대로 두 번째 것은 평평한 곳에서 잘 작동합니다. 따라서 두 시스템 모두 리그에서 서로 다른 시스템으로 사용되지만 구분하기 위해 직접(Direct Trailing Stop, DTS)과 역방향(Reverse Trailing Stop, RTS)이라고 합니다. 모든 것. 그리고 "사용자 정의 가능"에 대해서는 옵션을 크게 과소 평가합니다. 같은 단계를 가정해 봅시다. 일정할 수 있고, 가변적일 수 있고, 포인트로 측정할 수 있고, 백분율로 표시할 수 있고, 변동성 비율로 표시할 수 있고, 외부 종속성을 가질 수 있습니다... 음, 나머지는 똑같다. 하지만 TS리그에서는 최대한 단순함을 추구합니다. 이것이 바로 후행 설정 매개변수가 하나뿐인 이유입니다. 닫기 전 최대 막대 수입니다. 후행 단계와 간격은 선택한 막대 수에 대해 후행이 확실히 끝나는 방식으로 선택됩니다. 눈사태 출구 전략: 스테핑 스톱 원시 아이디어 [삭제] 2018.11.27 13:40 #372 Georgiy Merts : 그래서 나는 일종의 - 후행 정지라고 말합니다. 후행 SL과 후행 TP가 본질적으로 다르며 실제로는 반대 시스템입니다. 첫 번째는 추세가 강한 영역과 기호에 효과적입니다. 반대로 두 번째 것은 평평한 곳에서 잘 작동합니다. 따라서 두 시스템 모두 리그에서 서로 다른 시스템으로 사용되지만 구분하기 위해 직접(Direct Trailing Stop, DTS)과 역방향(Reverse Trailing Stop, RTS)이라고 합니다. 모든 것. 그리고 "사용자 정의 가능"에 대해서는 옵션을 크게 과소 평가합니다. 같은 단계를 가정해 봅시다. 일정할 수 있고, 가변적일 수 있고, 포인트로 측정할 수 있고, 백분율로 표시할 수 있고, 변동성 비율로 표시할 수 있고, 외부 종속성을 가질 수 있습니다... 음, 나머지는 똑같다. 하지만 TS리그에서는 최대한 단순함을 추구합니다. 이것이 바로 후행 설정 매개변수가 하나뿐인 이유입니다. 닫기 전 최대 막대 수입니다. 후행 단계와 간격은 선택한 막대 수에 대해 후행이 확실히 끝나는 방식으로 선택됩니다. 컴퓨터는 모든 차량에 대한 너무 많은 계산에서 미쳐 가지 않을 것입니까? Georgiy Merts 2018.11.27 13:42 #373 Vladimir Baskakov : 컴퓨터는 모든 차량에 대한 너무 많은 계산에서 미쳐 가지 않을 것입니까? 보안관은 인디언 문제에 관심이 없습니다. [삭제] 2018.11.27 13:45 #374 Georgiy Merts : 보안관은 인디언 문제에 관심이 없습니다. DC가 반대하면 관심을 가질 수 있습니다. 하드 SL & TP를 넣는 것이 훨씬 쉽고 거기에 무언가를 동반 할 걱정이 없습니다. 동행한다는 것은 통제한다는 뜻이고, 따라갈 때는 Georgiy Merts 2018.11.27 14:37 #375 Vladimir Baskakov : DC가 반대하면 관심을 가질 수 있습니다. 하드 SL & TP를 넣는 것이 훨씬 쉽고 거기에 무언가를 동반 할 걱정이 없습니다. 동행한다는 것은 통제한다는 뜻이고, 따라갈 때는 고정 TP와 SL도 반주합니다. 내 모든 차량에는 항상 TP와 SL이 있습니다. 고정 TP-SL이 호위되는 곳일 뿐이며 변경되지 않습니다. 그리고 추적이 중지의 존재를 의미하지 않는 경우(예: 역 후행은 SL의 존재를 의미하지 않음) 역사적 기간을 건드리지 않도록 중지가 배치됩니다. 그리고 실제 작업에서의 방목은 불가항력으로 간주되며, 그 후 TS는 거래에서 제거되고 다시 최적화됩니다. 그리고 DC...최적화를 말씀하시는거 같은데... 운용시 문제점은 무엇인가요? 진드기가 도착했습니다. 모든 672 차량에 대해 순차적으로 처리됩니다. 동시에 "가장 빠른" TS는 M15 시간대에서 작동합니다. 즉, 15분마다 한 번만 잘못 계산됩니다. 대부분의 차량은 H1에서 작동합니다. 진드기에 작업하는 스캘퍼와 함께 나는 역사 테스터에서도 아무 것도 얻지 못했습니다. 후행이 있어야 하는 곳 - 점차적으로 설정된 막대 수에 가까워지도록 일관되게 계산됩니다. 거래 작업이 수행되는 모든 TS는 대기열에 요청을 배치합니다. 모든 요청이 제출된 후 순차적으로 실행됩니다. 모든 곳의 하중은 매우 작습니다. VPS에 9개의 터미널이 있고 부하는 항상 허용 한계 내에 있습니다. 집에서 - 3개의 터미널과 토렌트 클라이언트가 구형 AMD Sempron 컴퓨터에 있습니다 - 제대로 작동합니다. Core-i7의 12개 스레드가 기록의 모든 옵션을 계산할 때 로드는 최적화 중에 실제입니다. 하지만 내 컴퓨터가 거기에서 작동하고 이것이 그의 인디언 문제입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 일부 EA가 지속적으로 돈을 Georgiy Merts 2018.12.03 07:28 #376 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 그래서 지난 주에 상황이 많이 바뀌지 않았습니다. 이전과 마찬가지로 상위 5개 중 4개 위치는 역 후행 시스템에 의해 유지됩니다. 비록 역후행의 본질이 마음에 들지 않지만(참고로 저는 역후행을 SL이 배치되지 않고 TP가 설정되고 각 막대와 함께 TP가 현재 가격으로 이동하는 TS를 역후행이라고 부릅니다). 1위는 TS 740142가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 손절매 항목이 있으며 유로달러는 역전합니다. 지난 주에 그녀는 4번의 거래를 했고 거래의 질은 약간 떨어졌지만 여전히 최고였습니다. 이 시스템은 한 달 전 랭킹에 등장해 곧바로 2위에 올랐고, 일주일 전 1위에 올랐고, 그 이후로 지금까지 유지하고 있다. 2위는 TS 740642가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 정차하여 USDCHF에서 역 후행합니다. 이 시스템은 레이팅 신인으로 지금까지 총 12번의 거래만 했으나 곧바로 2위에 진입하며 이전 2위인 TS 642750을 추세에 반대하여 이동하며 추세는 EMA의 교집합에 의해 결정됩니다. GBPAUD에서 역행렬로 뒤따르는 가격. TS 442022는 고정 TP-SL로 지그재그 봉우리에 예금을 제한하고 유로파운드에서 손익분기점으로 이전하여 5위에서 4위로 올라섰습니다. 이 시스템은 지난 주에 2번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 높였습니다. 상위 5개는 TS 740650에 의해 완성됩니다. 추세 항목은 EMA와 USDCHF에서 역전 되는 현재 가격 의 교차로 결정됩니다. 이 시스템은 등급의 "베테랑"이며 1위는 아니지만 정기적으로 상위 5위 안에 들어갑니다. 그러나 이 TS는 "느리게" 지난 주에 한 번도 거래를 하지 않았기 때문에 거래의 품질 지표가 약간 하락했으며 3위를 잃었습니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 주식 시장 A부터 Z까지: 논의 Roman Shiredchenko 2018.12.09 13:35 #377 Georgiy Merts : 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 차트 상위 5위: 그래서 지난 주에 상황이 많이 바뀌지 않았습니다. 이전과 마찬가지로 상위 5개 중 4개 위치는 역 후행 시스템에 의해 유지됩니다. 비록 역후행의 본질이 마음에 들지 않지만(참고로 저는 역후행을 SL이 배치되지 않고 TP가 설정되고 각 막대와 함께 TP가 현재 가격으로 이동하는 TS를 역후행이라고 부릅니다). 1위는 TS 740142가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 손절매 항목이 있으며 유로달러는 역전합니다. 지난 주에 그녀는 4번의 거래를 했고 거래의 질은 약간 떨어졌지만 여전히 최고였습니다. 이 시스템은 한 달 전 랭킹에 등장해 곧바로 2위에 올랐고, 일주일 전 1위에 올랐고, 그 이후로 지금까지 유지하고 있다. 2위는 TS 740642가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 정차하여 USDCHF에서 역 후행합니다. 이 시스템은 레이팅 신인으로 지금까지 총 12번의 거래만 했으나 곧바로 2위에 진입하며 이전 2위인 TS 642750을 추세에 반대하여 이동하며 추세는 EMA의 교집합에 의해 결정됩니다. GBPAUD에서 역행렬로 뒤따르는 가격. TS 442022는 고정 TP-SL로 지그재그 봉우리에 예금을 제한하고 유로파운드에서 손익분기점으로 이전하여 5위에서 4위로 올라섰습니다. 이 시스템은 지난 주에 2번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 높였습니다. 상위 5개는 TS 740650에 의해 완성됩니다. 추세 항목은 EMA와 USDCHF에서 역전 되는 현재 가격 의 교차로 결정됩니다. 이 시스템은 등급의 "베테랑"이며 1위는 아니지만 정기적으로 상위 5위 안에 들어갑니다. 그러나 이 TS는 "느리게" 지난 주에 한 번도 거래를 하지 않았기 때문에 거래의 품질 지표가 약간 하락했으며 3위를 잃었습니다. 672 에서 실제 거래를 구별하는 방법에 대한 질문이 남아 있습니다. 물론 최고는 무엇입니까? 이것은 매우 번거로운 IMHO입니다... 가능하다면. 여기에 거액의 돈을 걸다니 무섭네요... :-) 작은 볼륨도 현실적이지 않기 때문입니다. 그것들이 너무 많고 볼륨이 더 이상 작지 않습니다 ... :-) 신호를 기다리는 중... Georgiy Merts 2018.12.10 06:52 #378 Roman Shiredchenko : 672 에서 실제 거래를 구별하는 방법에 대한 질문이 남아 있습니다. 물론 최고는 무엇입니까? 이것은 매우 번거로운 IMHO입니다... 가능하다면. 여기에 거액의 돈을 걸다니 무섭다... :-) 작은 볼륨도 현실적이지 않기 때문입니다. 그것들이 너무 많고 볼륨이 더 이상 작지 않습니다 ... :-) 신호를 기다리는 중... "매우 지저분하다"은(는) 무슨 뜻인가요? 그리고 볼륨에 대해 - 나는 아무것도 이해하지 못했습니다. 여러 시스템이 있습니다. 모두 데모 에서 최소 볼륨 으로 작동합니다. 동시에 거기에는 스캘퍼, 진드기, 퍼짐이 없습니다. 이것은 중요하지 않습니다. 따라서 데모에서 실제로의 전환은 차량의 동작을 변경하지 않습니다. 스프레드의 차이로 인해 일부 거래가 누락될 수 있지만 이는 큰 영향을 미치지 않습니다. 실제에서 - 최고 중 일부는 배치되어야 합니다. 저는 이미 두 번 이상 말했습니다. 20/80 규칙은 리그에서 매우 명확하게 볼 수 있습니다. 시스템의 5분의 1만이 어느 정도 수익성이 있는 것을 보여줍니다. 그리고 대다수 - "0 근처에서 놀다"거나 심지어 손실을 입었지만, 역사에서 디버깅 된 것처럼 보입니다. 신호에 관해서는 - 다시 신호에 어떤 차량을 올려야합니까? 내가 직관적으로 선택한 것들은? 내 직관은 정기적으로 나를 실패합니다. 우리는 더 신뢰할 수 있는 것에 의존해야 합니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 이론부터 실습까지 전문 고문 - 기타 Georgiy Merts 2018.12.10 06:54 #379 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 지난번 이후로 큰 변화가 있었습니다: 등급의 신인은 즉시 1 위를 차지했습니다 - TS 543122 - 파운드 프랑 지그재그의 정점에서 예금 제한에 대한 쿠데타. 이 시스템은 11월 중순부터 시작됐지만 어떤 식으로든 등급에 진입하지 못했다. 그러나 지난 주에 몇 번의 성공적인 거래가 이루어졌으며 시스템은 이전 승자를 추월하면서 거래 품질을 크게 향상 시켰습니다. 2위는 TS 470642가 차지했습니다. USDCHF의 후행 TP와 함께 지그재그 피크에서 정지 지연으로 진입합니다. 이 시스템은 지난주 승자였고, 지난주에 4번의 거래를 했고, 거래의 질은 약간 향상됐지만 새로운 승자에게 추월당했습니다. 3위 역시 순위권에 진입한 신인이다. TS 742450 - EMA와 GBPCAD에서 역 후행이 있는 가격의 교차를 기반으로 하는 임펄스 막대 항목. 이 TS는 10월 초에 출시되었지만 속도가 매우 느리며 이번 주까지만 등급을 입력하는 데 필요한 10개의 트랜잭션을 얻었습니다. 동시에 무역의 질도 매우 높습니다. 그리고 4위는 신규 참가자 TS 743622가 차지했습니다. GBPNZD에서 역행하는 지그재그 봉우리에서 정류장으로 진입합니다. 1...313233343536373839404142434445...360

새 코멘트
고정 TP와 SL도 반주합니다. 내 모든 차량에는 항상 TP와 SL이 있습니다. 고정 TP-SL이 호위되는 곳일 뿐이며 변경되지 않습니다. 그리고 추적이 중지의 존재를 의미하지 않는 경우(예: 역 후행은 SL의 존재를 의미하지 않음) 역사적 기간을 건드리지 않도록 중지가 배치됩니다. 그리고 실제 작업에서의 방목은 불가항력으로 간주되며, 그 후 TS는 거래에서 제거되고 다시 최적화됩니다.
그리고 DC...최적화를 말씀하시는거 같은데... 운용시 문제점은 무엇인가요? 진드기가 도착했습니다. 모든 672 차량에 대해 순차적으로 처리됩니다. 동시에 "가장 빠른" TS는 M15 시간대에서 작동합니다. 즉, 15분마다 한 번만 잘못 계산됩니다. 대부분의 차량은 H1에서 작동합니다. 진드기에 작업하는 스캘퍼와 함께 나는 역사 테스터에서도 아무 것도 얻지 못했습니다.
후행이 있어야 하는 곳 - 점차적으로 설정된 막대 수에 가까워지도록 일관되게 계산됩니다. 거래 작업이 수행되는 모든 TS는 대기열에 요청을 배치합니다. 모든 요청이 제출된 후 순차적으로 실행됩니다. 모든 곳의 하중은 매우 작습니다. VPS에 9개의 터미널이 있고 부하는 항상 허용 한계 내에 있습니다. 집에서 - 3개의 터미널과 토렌트 클라이언트가 구형 AMD Sempron 컴퓨터에 있습니다 - 제대로 작동합니다.
Core-i7의 12개 스레드가 기록의 모든 옵션을 계산할 때 로드는 최적화 중에 실제입니다. 하지만 내 컴퓨터가 거기에서 작동하고 이것이 그의 인디언 문제입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
그래서 지난 주에 상황이 많이 바뀌지 않았습니다. 이전과 마찬가지로 상위 5개 중 4개 위치는 역 후행 시스템에 의해 유지됩니다. 비록 역후행의 본질이 마음에 들지 않지만(참고로 저는 역후행을 SL이 배치되지 않고 TP가 설정되고 각 막대와 함께 TP가 현재 가격으로 이동하는 TS를 역후행이라고 부릅니다).
1위는 TS 740142가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 손절매 항목이 있으며 유로달러는 역전합니다. 지난 주에 그녀는 4번의 거래를 했고 거래의 질은 약간 떨어졌지만 여전히 최고였습니다. 이 시스템은 한 달 전 랭킹에 등장해 곧바로 2위에 올랐고, 일주일 전 1위에 올랐고, 그 이후로 지금까지 유지하고 있다.
2위는 TS 740642가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 정차하여 USDCHF에서 역 후행합니다. 이 시스템은 레이팅 신인으로 지금까지 총 12번의 거래만 했으나 곧바로 2위에 진입하며 이전 2위인 TS 642750을 추세에 반대하여 이동하며 추세는 EMA의 교집합에 의해 결정됩니다. GBPAUD에서 역행렬로 뒤따르는 가격.
TS 442022는 고정 TP-SL로 지그재그 봉우리에 예금을 제한하고 유로파운드에서 손익분기점으로 이전하여 5위에서 4위로 올라섰습니다. 이 시스템은 지난 주에 2번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 높였습니다.
상위 5개는 TS 740650에 의해 완성됩니다. 추세 항목은 EMA와 USDCHF에서 역전 되는 현재 가격 의 교차로 결정됩니다. 이 시스템은 등급의 "베테랑"이며 1위는 아니지만 정기적으로 상위 5위 안에 들어갑니다. 그러나 이 TS는 "느리게" 지난 주에 한 번도 거래를 하지 않았기 때문에 거래의 품질 지표가 약간 하락했으며 3위를 잃었습니다.
그래서 지난 주에 상황이 많이 바뀌지 않았습니다. 이전과 마찬가지로 상위 5개 중 4개 위치는 역 후행 시스템에 의해 유지됩니다. 비록 역후행의 본질이 마음에 들지 않지만(참고로 저는 역후행을 SL이 배치되지 않고 TP가 설정되고 각 막대와 함께 TP가 현재 가격으로 이동하는 TS를 역후행이라고 부릅니다).
1위는 TS 740142가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 손절매 항목이 있으며 유로달러는 역전합니다. 지난 주에 그녀는 4번의 거래를 했고 거래의 질은 약간 떨어졌지만 여전히 최고였습니다. 이 시스템은 한 달 전 랭킹에 등장해 곧바로 2위에 올랐고, 일주일 전 1위에 올랐고, 그 이후로 지금까지 유지하고 있다.
2위는 TS 740642가 차지했습니다. 지그재그 봉우리에서 정차하여 USDCHF에서 역 후행합니다. 이 시스템은 레이팅 신인으로 지금까지 총 12번의 거래만 했으나 곧바로 2위에 진입하며 이전 2위인 TS 642750을 추세에 반대하여 이동하며 추세는 EMA의 교집합에 의해 결정됩니다. GBPAUD에서 역행렬로 뒤따르는 가격.
TS 442022는 고정 TP-SL로 지그재그 봉우리에 예금을 제한하고 유로파운드에서 손익분기점으로 이전하여 5위에서 4위로 올라섰습니다. 이 시스템은 지난 주에 2번의 거래를 했고 거래의 질을 약간 높였습니다.
상위 5개는 TS 740650에 의해 완성됩니다. 추세 항목은 EMA와 USDCHF에서 역전 되는 현재 가격 의 교차로 결정됩니다. 이 시스템은 등급의 "베테랑"이며 1위는 아니지만 정기적으로 상위 5위 안에 들어갑니다. 그러나 이 TS는 "느리게" 지난 주에 한 번도 거래를 하지 않았기 때문에 거래의 품질 지표가 약간 하락했으며 3위를 잃었습니다.
여러 시스템이 있습니다. 모두 데모 에서 최소 볼륨 으로 작동합니다. 동시에 거기에는 스캘퍼, 진드기, 퍼짐이 없습니다. 이것은 중요하지 않습니다. 따라서 데모에서 실제로의 전환은 차량의 동작을 변경하지 않습니다. 스프레드의 차이로 인해 일부 거래가 누락될 수 있지만 이는 큰 영향을 미치지 않습니다.
실제에서 - 최고 중 일부는 배치되어야 합니다. 저는 이미 두 번 이상 말했습니다. 20/80 규칙은 리그에서 매우 명확하게 볼 수 있습니다. 시스템의 5분의 1만이 어느 정도 수익성이 있는 것을 보여줍니다. 그리고 대다수 - "0 근처에서 놀다"거나 심지어 손실을 입었지만, 역사에서 디버깅 된 것처럼 보입니다.
신호에 관해서는 - 다시 신호에 어떤 차량을 올려야합니까? 내가 직관적으로 선택한 것들은? 내 직관은 정기적으로 나를 실패합니다. 우리는 더 신뢰할 수 있는 것에 의존해야 합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
지난번 이후로 큰 변화가 있었습니다:
등급의 신인은 즉시 1 위를 차지했습니다 - TS 543122 - 파운드 프랑 지그재그의 정점에서 예금 제한에 대한 쿠데타. 이 시스템은 11월 중순부터 시작됐지만 어떤 식으로든 등급에 진입하지 못했다. 그러나 지난 주에 몇 번의 성공적인 거래가 이루어졌으며 시스템은 이전 승자를 추월하면서 거래 품질을 크게 향상 시켰습니다.
2위는 TS 470642가 차지했습니다. USDCHF의 후행 TP와 함께 지그재그 피크에서 정지 지연으로 진입합니다. 이 시스템은 지난주 승자였고, 지난주에 4번의 거래를 했고, 거래의 질은 약간 향상됐지만 새로운 승자에게 추월당했습니다.
3위 역시 순위권에 진입한 신인이다. TS 742450 - EMA와 GBPCAD에서 역 후행이 있는 가격의 교차를 기반으로 하는 임펄스 막대 항목. 이 TS는 10월 초에 출시되었지만 속도가 매우 느리며 이번 주까지만 등급을 입력하는 데 필요한 10개의 트랜잭션을 얻었습니다. 동시에 무역의 질도 매우 높습니다.
그리고 4위는 신규 참가자 TS 743622가 차지했습니다. GBPNZD에서 역행하는 지그재그 봉우리에서 정류장으로 진입합니다. TS는 11월 하반기에야 출시된 아주 최근에, 지난 주 말까지 등급에 진입하는 데 필요한 10건의 거래만 수행했습니다. 그러나 또한 매우 높은 품질의 거래가 있습니다.
5위 - TS 242352 - EURCAD 지그재그 정점에서 예금 제한에 대한 반전. 그것은 또한 10월 중순에 다시 시작된 "느린" 시스템이며 지금까지 15번의 거래만 했으며 그 중 4번은 지난 주에 이루어졌습니다. 이로써 그녀는 즉시 12위에서 5위로 급상승했습니다.
의미에서 - 당신이 쓸 때 "직관적으로" 번거롭고 직관적으로 더 번거롭지 않습니다 ...
그리고 솔직히 말해서, 그런 기본적인 것들에 심각한 돈을 거는 것도 무섭습니다... 그것은 최적화 후에 오늘 작동합니다. 내일은 그렇지 않으며, 바로 실생활에 쏟아질 수 있습니다 ...
원칙적으로 나는 1 위-한계의 채널, 그래픽-어쩐지 챔피언십을 생각 나게했습니다 ... :-)
볼륨 - 선택된 TS의 TOTAL POOL의 FINAL 트랜잭션 볼륨입니다.