무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다.

Valeriy Yastremskiy :

무섭지는 않지만 공공 연구를 기반으로 두는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 이것은 의사 결정에 좋은 도움이 됩니다. 그리고 올바른 방향으로 일하십시오.

글쎄요. 연구는 공개될 수 있습니다. 그리고 무섭거나 어리석지 않을 것입니다. 그런 것이 있습니다.
 
Roman Shiredchenko :
글쎄요. 연구는 공개될 수 있으며 무섭지도 않고 어리석지도 않을 것입니다. 그런 것이 있습니다.

증권 거래소에 없습니다. 그리고 돈도 없고 있을 수 없는 곳. 이것은 PR, 광고, 이타주의 수준에서 (돈이 근처에 있는 경우) 더 많습니다. 무료 운동은 80%는 무료, 20%는 유료로 보여주지 않는 사람에게 유용)

 
이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다.
 
Valeriy Yastremskiy :
이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다.
게시물에 내 의견을 표현했습니다.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
Лига Торговых Систем. Продолжаем работу.
  • 2020.07.17
  • www.mql5.com
Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете...
 

Roman Shiredchenko :
мнение сейчас выразил свое в этом посте.

네. Georgy-올바르게 넣지 않았습니다-LEAGUE가 아니라 LEAGUE의 "최적"로봇에-심각한 돈 IMHO를 두는 것은 무섭습니다 ...


확실히 비합리적이고 멍청합니다. 어쨌든, 당신은 당신 자신의 이해와 추가 요소, 신호, 자신이 필요합니다!!! 이것이 없으면 위험이 합리적이지 않습니다)

[삭제]  
Valeriy Yastremskiy :
이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다.
리그에 대해 정확히 무엇을 이해하고 있습니까?
 
Vladimir Baskakov :
리그에 대해 정확히 무엇을 이해하고 있습니까?

한편으로, 명백한 것들:

1. 위험을 넘지 않고 이익을 주는 전형적인 TS가 일정기간 존재한다.

2. (뒤로) 후행 테이크가 후행 정지보다 수익성이 좋습니다 :-)

명확하지 않은:

- 현재 어떤 TS가 주도하고 있는지에 대한 지식이 유용합니다(모든 지식과 마찬가지로).

- 각 기기에 대해 TS에는 수익성이 있는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 차량이 "쓰레기"를 시작하면 일시적으로 꺼야 하며 최적화로 히스테리적이지 않아야 합니다.

 
Valeriy Yastremskiy :

무섭지는 않지만 공공 연구를 기반으로 두는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 이것은 의사 결정에 좋은 도움이 됩니다. 그리고 올바른 방향으로 일하십시오.

정확히.

나는 두 번 이상 말했습니다. TS 리그는 단지 지표일 뿐입니다. 어떤 시스템이 어떤 기호에서 작동하는지. 내 메인 계정을 소모하지 않는다는 사실은 이미 리그에 "터치"가 있음을 보여줍니다.

그래서 이제 "너무 멀리 SL"이라는 주제로 전문가 고문을 처리하기 시작합니다. 지금도 나는 SL이 2일 범위로 제한되어야 한다고 믿는 경향이 있습니다. SL이 더 높은 모든 Expert Advisors는 이 제한 사항을 고려하여 다시 최적화됩니다.

 
Maxim Kuznetsov :

- 각 기기에 대해 TS에는 수익성이 있는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 차량이 "쓰레기"를 시작하면 일시적으로 꺼야 하며 최적화로 히스테리적이지 않아야 합니다.

정확히. 그리고 끄지 않고 그냥 합니다. 그녀는 "훈련"에 간다. 나는 항상 잘 작동하는 많은 시스템을 가지고 있습니다.

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:

최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트:

