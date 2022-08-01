무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 267 1...260261262263264265266267268269270271272273274...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2020.07.17 22:48 #2661 Valeriy Yastremskiy : 무섭지는 않지만 공공 연구를 기반으로 두는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 이것은 의사 결정에 좋은 도움이 됩니다. 그리고 올바른 방향으로 일하십시오. 글쎄요. 연구는 공개될 수 있습니다. 그리고 무섭거나 어리석지 않을 것입니다. 그런 것이 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.07.17 22:53 #2662 Roman Shiredchenko : 글쎄요. 연구는 공개될 수 있으며 무섭지도 않고 어리석지도 않을 것입니다. 그런 것이 있습니다. 증권 거래소에 없습니다. 그리고 돈도 없고 있을 수 없는 곳. 이것은 PR, 광고, 이타주의 수준에서 (돈이 근처에 있는 경우) 더 많습니다. 무료 운동은 80%는 무료, 20%는 유료로 보여주지 않는 사람에게 유용) Valeriy Yastremskiy 2020.07.17 22:55 #2663 이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다. Roman Shiredchenko 2020.07.17 22:57 #2664 Valeriy Yastremskiy : 이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다. 이 게시물에 내 의견을 표현했습니다. Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. 2020.07.17www.mql5.com Всех приветствую. Если кто забыл - Лига Торговых Систем - это набор простых советников, которые постоянно торгуют на демо-счете... Valeriy Yastremskiy 2020.07.18 00:12 #2665 Roman Shiredchenko : мнение сейчас выразил свое в этом посте. 네. Georgy-올바르게 넣지 않았습니다-LEAGUE가 아니라 LEAGUE의 "최적"로봇에-심각한 돈 IMHO를 두는 것은 무섭습니다 ... 확실히 비합리적이고 멍청합니다. 어쨌든, 당신은 당신 자신의 이해와 추가 요소, 신호, 자신이 필요합니다!!! 이것이 없으면 위험이 합리적이지 않습니다) [삭제] 2020.07.18 10:57 #2666 Valeriy Yastremskiy : 이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다. 리그에 대해 정확히 무엇을 이해하고 있습니까? Maxim Kuznetsov 2020.07.18 12:42 #2667 Vladimir Baskakov : 리그에 대해 정확히 무엇을 이해하고 있습니까? 한편으로, 명백한 것들: 1. 위험을 넘지 않고 이익을 주는 전형적인 TS가 일정기간 존재한다. 2. (뒤로) 후행 테이크가 후행 정지보다 수익성이 좋습니다 :-) 명확하지 않은: - 현재 어떤 TS가 주도하고 있는지에 대한 지식이 유용합니다(모든 지식과 마찬가지로). - 각 기기에 대해 TS에는 수익성이 있는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 차량이 "쓰레기"를 시작하면 일시적으로 꺼야 하며 최적화로 히스테리적이지 않아야 합니다. Georgiy Merts 2020.07.18 16:36 #2668 Valeriy Yastremskiy : 무섭지는 않지만 공공 연구를 기반으로 두는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 이것은 의사 결정에 좋은 도움이 됩니다. 그리고 올바른 방향으로 일하십시오. 정확히. 나는 두 번 이상 말했습니다. TS 리그는 단지 지표일 뿐입니다. 어떤 시스템이 어떤 기호에서 작동하는지. 내 메인 계정을 소모하지 않는다는 사실은 이미 리그에 "터치"가 있음을 보여줍니다. 그래서 이제 "너무 멀리 SL"이라는 주제로 전문가 고문을 처리하기 시작합니다. 지금도 나는 SL이 2일 범위로 제한되어야 한다고 믿는 경향이 있습니다. SL이 더 높은 모든 Expert Advisors는 이 제한 사항을 고려하여 다시 최적화됩니다. Georgiy Merts 2020.07.18 16:38 #2669 Maxim Kuznetsov : - 각 기기에 대해 TS에는 수익성이 있는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 차량이 "쓰레기"를 시작하면 일시적으로 꺼야 하며 최적화로 히스테리적이지 않아야 합니다. 정확히. 그리고 끄지 않고 그냥 합니다. 그녀는 "훈련"에 간다. 나는 항상 잘 작동하는 많은 시스템을 가지고 있습니다. Georgiy Merts 2020.07.20 07:09 #2670 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: 1...260261262263264265266267268269270271272273274...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무섭지는 않지만 공공 연구를 기반으로 두는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 이것은 의사 결정에 좋은 도움이 됩니다. 그리고 올바른 방향으로 일하십시오.
글쎄요. 연구는 공개될 수 있으며 무섭지도 않고 어리석지도 않을 것입니다. 그런 것이 있습니다.
증권 거래소에 없습니다. 그리고 돈도 없고 있을 수 없는 곳. 이것은 PR, 광고, 이타주의 수준에서 (돈이 근처에 있는 경우) 더 많습니다. 무료 운동은 80%는 무료, 20%는 유료로 보여주지 않는 사람에게 유용)
이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다.
Roman Shiredchenko :
мнение сейчас выразил свое в этом посте.
네. Georgy-올바르게 넣지 않았습니다-LEAGUE가 아니라 LEAGUE의 "최적"로봇에-심각한 돈 IMHO를 두는 것은 무섭습니다 ...
확실히 비합리적이고 멍청합니다. 어쨌든, 당신은 당신 자신의 이해와 추가 요소, 신호, 자신이 필요합니다!!! 이것이 없으면 위험이 합리적이지 않습니다)
이해할 수 있는 결과와 함께 일반적으로 이해할 수 있는 작업. 모든 사람에게 해당되는 것은 아니지만 유용성이 부정되는 것은 아닙니다.
리그에 대해 정확히 무엇을 이해하고 있습니까?
한편으로, 명백한 것들:
1. 위험을 넘지 않고 이익을 주는 전형적인 TS가 일정기간 존재한다.
2. (뒤로) 후행 테이크가 후행 정지보다 수익성이 좋습니다 :-)
명확하지 않은:
- 현재 어떤 TS가 주도하고 있는지에 대한 지식이 유용합니다(모든 지식과 마찬가지로).
- 각 기기에 대해 TS에는 수익성이 있는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 차량이 "쓰레기"를 시작하면 일시적으로 꺼야 하며 최적화로 히스테리적이지 않아야 합니다.
무섭지는 않지만 공공 연구를 기반으로 두는 것은 어리석은 일입니다. 그러나 이것은 의사 결정에 좋은 도움이 됩니다. 그리고 올바른 방향으로 일하십시오.
정확히.
나는 두 번 이상 말했습니다. TS 리그는 단지 지표일 뿐입니다. 어떤 시스템이 어떤 기호에서 작동하는지. 내 메인 계정을 소모하지 않는다는 사실은 이미 리그에 "터치"가 있음을 보여줍니다.
그래서 이제 "너무 멀리 SL"이라는 주제로 전문가 고문을 처리하기 시작합니다. 지금도 나는 SL이 2일 범위로 제한되어야 한다고 믿는 경향이 있습니다. SL이 더 높은 모든 Expert Advisors는 이 제한 사항을 고려하여 다시 최적화됩니다.
- 각 기기에 대해 TS에는 수익성이 있는 고유한 매개변수 세트가 있습니다. 차량이 "쓰레기"를 시작하면 일시적으로 꺼야 하며 최적화로 히스테리적이지 않아야 합니다.
정확히. 그리고 끄지 않고 그냥 합니다. 그녀는 "훈련"에 간다. 나는 항상 잘 작동하는 많은 시스템을 가지고 있습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: