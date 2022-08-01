무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 299 1...292293294295296297298299300301302303304305306...360 새 코멘트 [삭제] 2020.09.21 07:52 #2981 Georgiy Merts : 나는 정상에 더 작은 정류장이있는 여러 대의 차량을 가지고 있습니다. 나는 내 리그의 가격에 관심이 없고, 그것을 팔지 않으며, 당신을 위해 리드하지도 않습니다. Oh 다 고집이 센 것 같아 Georgiy Merts 2020.09.28 06:31 #2982 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5대 차량 차트: 무역 품질에 따른 상위 20개 TS: 거래 품질별 상위 5개 TS 차트: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개 차트: Georgiy Merts 2020.09.28 06:35 #2983 음... 역시 예상대로 - 강제 SL 한도 도입으로 상위권 상황 - 많이 바뀌었습니다. (현재 700개 TS 중 SL이 1일 범위의 140%보다 큰 SL은 없습니다. 이전에는 대부분의 TS가 1일 범위의 200%-300% 사이의 SL을 가지고 있었고 일부 TS는 1일 범위의 1000%보다 큰 SL을 가졌습니다. .) 결과적으로 이제 품질이나 균형면에서 최상위에 있습니다. 단일 "6"이 없습니다 !!! 동시에 상단의 평균 품질 지표가 감소하고 차트가 훨씬 더 "트위치"되었습니다... 그러나 내 생각에는 이러한 "트위칭" 그래프가 언제든지 "붕괴"될 수 있는 "부드러운" 그래프보다 낫습니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 보자... 변동성 품질 지수 임의의 TS에 대한 SL 잘 작동하는 거래 시스템! Реter Konow 2020.09.28 07:03 #2984 Georgiy Merts : 음... 역시 예상대로 - 강제 SL 한도 도입으로 상위권 상황 - 많이 바뀌었습니다. (현재 700개 TS 중 SL이 1일 범위의 140%보다 큰 SL은 없습니다. 이전에는 대부분의 TS가 1일 범위의 200%-300% 사이의 SL을 가지고 있었고 일부 TS는 1일 범위의 1000%보다 큰 SL을 가졌습니다. .) 결과적으로 이제 품질이나 균형면에서 최상위에 있습니다. 단일 "6"이 없습니다 !!! 동시에 상단의 평균 품질 지표가 감소하고 차트가 훨씬 더 "트위치"되었습니다... 그러나 내 생각에는 이러한 "트위칭" 그래프가 언제든지 "붕괴"될 수 있는 "부드러운" 그래프보다 낫습니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 보자... George, 돈 관리에서 계산한 일반적인 정지로 로봇의 작업을 확인하십시오(예금의 백분율로). 일일 범위의 300%(심지어 140%)는 비현실적인 중지입니다. 첫 번째 손실 거래에서 파멸입니다. 이 설정의 요점은 무엇입니까? 합리적이고 실제적인 시뮬레이션 조건이 흥미롭습니다. [삭제] 2020.09.28 07:29 #2986

Реter Konow :

일반적으로 이러한 원거리 스톱의 경우 "마진 콜"이 녹아웃되지 않도록 로트를 크게 줄여야합니다. 즉, 우리는 거래에서 승리하기 위해 스탑을 뒤로 이동하고 그러한 스탑을 감당할 수 있도록 비례적으로 로트를 줄입니다. 결과적으로, 그 제비는 너무 비참하여 센트를 모아야 하는 것으로 판명되었습니다. 의미는 어떻습니까?

따라서 로봇은 매개 변수의 일반적인 평균 값을 확인해야 객관적인 그림을 볼 수 있습니다. 분명히 말도 안되는 중지와 빈약 한 제비가 최적화를 통해 제공되어 열등감을 증명합니다. 그녀는 잃지 않는 것뿐만 아니라 얻는 것도 중요하다는 것을 이해하지 못하기 때문에 스탑을 이동하고 랏을 줄여 그러한 거래의 의미를 0으로 줄입니다.

이 "의수"를 한 번 포기하고 정상적인 거래의 상식에 따라 매개 변수를 직접 설정하십시오.

그들은 그에게 그것에 대해 한 번 말했지만 그는 따라 잡지 않습니다

Реter Konow 2020.09.28 07:51 #2987

George, 여기에 간단한 논리가 있습니다.

최적화가 로봇에 대한 ADR(일일 범위)의 1000% 중지를 제안하는 경우 이는 기록의 하나 또는 여러 섹션에 대한 테스트 프로세스 중에 로봇이 .... 간단히 말해서 큰 마이너스.) )) "큰"뿐만 아니라 MEGA 하락. - 예, 로트 감소와 정류장 거리 덕분에 그는 균형 구멍에서 "스크램블"했지만 그런 "수치심" 이후에 거래하는 데 그의 가치는 무엇입니까? 그는 정말로 자신감을 잃었습니다. 아니다?)))

간단히 말해서, 상단이 DD의 300%-1000%의 역사에 침몰했지만 예금의 "가상성"과 테스트 조건으로 인해 이익을 얻은 봇으로 구성되어 있다면 안전하게 던질 수 있습니다. 떨어져 있는.

10포인트 3.mq4
성배가 아니라 그냥 평범한
오류, 버그, 질문

Georgiy Merts 2020.09.28 10:44 #2988

Реter Konow :

George, 돈 관리에서 계산한 일반적인 정지로 로봇의 작업을 확인하십시오(예금의 백분율로). 일일 범위의 300%(심지어 140%)는 비현실적인 중지입니다. 첫 번째 손실 거래에서 파멸입니다. 이 설정의 요점은 무엇입니까?

합리적이고 실제적인 시뮬레이션 조건이 흥미롭습니다.

아니요. 망치지 않을 것입니다. TP 5일 범위, SL - 3일 범위를 취한다고 가정해 보겠습니다. 우리는 쉽게 이익을 얻을 수 있습니다. 매우 합리적인 조건입니다. 그러나 이러한 SL은 자동으로 획득됩니다. "순수 TS"는 SL을 제공하지 않습니다. (순전히 반전이라고 합시다). 그리고 거기에서 SL은 그가 이야기를 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 기록에 5개의 일일 범위가 축소된 경우 SL이 조금 더 배치됩니다. Georgiy Merts 2020.09.28 10:47 #2989 Реter Konow : 일반적으로 이러한 원거리 스톱의 경우 "마진 콜"이 녹아웃되지 않도록 로트를 크게 줄여야합니다. 즉, 우리는 거래에서 승리하기 위해 스탑을 뒤로 이동하고 그러한 스탑을 감당할 수 있도록 비례적으로 로트를 줄입니다. 결과적으로, 그 제비는 너무 비참하여 센트를 모아야 하는 것으로 판명되었습니다. 의미는 어떻습니까? 물론이지. 괜찮은. 요점은 주어진 문자에서 시스템의 TYPE을 확인하는 것입니다. 여기, 동일한 반전 시스템. 고전적인 형태로 스톱도 테이크도 없습니다. 따라서 기록에 절대 녹아웃되지 않는 보호 중지 및 테이크가 배치됩니다. 그리고 그것이 시스템이 거래에 착수되는 방식입니다. 단 하나의 문제가 있었습니다. "나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다." Upstart 시스템은 일반적으로 순전히 우연에 의해 승리한 역 후행으로 정상에 진입했으며 거래의 특성으로 인해 Martin을 끔찍하게 연상시켰습니다. 자신을 찾으십시오 - 많은 사람들이 마틴을 판매합니다. 이런 이유입니다 ... 그 마틴은 다른 방향의 추세를 놓칠 때까지 항상 조금씩 벌 수 있습니다 ... TP 5일 범위, SL - 3일 범위를 취한다고 가정해 보겠습니다. 우리는 쉽게 이익을 얻을 수 있습니다. 매우 합리적인 조건입니다.

그러나 이러한 SL은 자동으로 획득됩니다.

"순수 TS"는 SL을 제공하지 않습니다. (순전히 반전이라고 합시다). 그리고 거기에서 SL은 그가 이야기를 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 기록에 5개의 일일 범위가 축소된 경우 SL이 조금 더 배치됩니다.

Georgiy Merts 2020.09.28 10:47 #2989

Реter Konow :

일반적으로 이러한 원거리 스톱의 경우 "마진 콜"이 녹아웃되지 않도록 로트를 크게 줄여야합니다. 즉, 우리는 거래에서 승리하기 위해 스탑을 뒤로 이동하고 그러한 스탑을 감당할 수 있도록 비례적으로 로트를 줄입니다. 결과적으로, 그 제비는 너무 비참하여 센트를 모아야 하는 것으로 판명되었습니다. 의미는 어떻습니까?

물론이지. 괜찮은.

요점은 주어진 문자에서 시스템의 TYPE을 확인하는 것입니다. 여기, 동일한 반전 시스템. 고전적인 형태로 스톱도 테이크도 없습니다. 따라서 기록에 절대 녹아웃되지 않는 보호 중지 및 테이크가 배치됩니다. 그리고 그것이 시스템이 거래에 착수되는 방식입니다.

단 하나의 문제가 있었습니다. "나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다." Upstart 시스템은 일반적으로 순전히 우연에 의해 승리한 역 후행으로 정상에 진입했으며 거래의 특성으로 인해 Martin을 끔찍하게 연상시켰습니다.

자신을 찾으십시오 - 많은 사람들이 마틴을 판매합니다. 이런 이유입니다 ... 그 마틴은 다른 방향의 추세를 놓칠 때까지 항상 조금씩 벌 수 있습니다 ...

Georgiy Merts 2020.09.28 10:51 #2990

Реter Konow :

분명히, 터무니없는 중지와 빈약 한 제비는 최적화를 통해 제공되어 열등감을 증명합니다. 그 나는 정상에 더 작은 정류장이있는 여러 대의 차량을 가지고 있습니다.
나는 내 리그의 가격에 관심이 없고, 그것을 팔지 않으며, 당신을 위해 리드하지도 않습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5대 차량 차트:
무역 품질에 따른 상위 20개 TS:
거래 품질별 상위 5개 TS 차트:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
50개 이상의 트랜잭션이 있는 가장 오래된 TS 5개 차트:
음... 역시 예상대로 - 강제 SL 한도 도입으로 상위권 상황 - 많이 바뀌었습니다. (현재 700개 TS 중 SL이 1일 범위의 140%보다 큰 SL은 없습니다. 이전에는 대부분의 TS가 1일 범위의 200%-300% 사이의 SL을 가지고 있었고 일부 TS는 1일 범위의 1000%보다 큰 SL을 가졌습니다. .)
결과적으로 이제 품질이나 균형면에서 최상위에 있습니다. 단일 "6"이 없습니다 !!!
동시에 상단의 평균 품질 지표가 감소하고 차트가 훨씬 더 "트위치"되었습니다...
그러나 내 생각에는 이러한 "트위칭" 그래프가 언제든지 "붕괴"될 수 있는 "부드러운" 그래프보다 낫습니다.
다음에 무슨 일이 일어날지 보자...
일반적으로 이러한 원거리 스톱의 경우 "마진 콜"이 녹아웃되지 않도록 로트를 크게 줄여야합니다. 즉, 우리는 거래에서 승리하기 위해 스탑을 뒤로 이동하고 그러한 스탑을 감당할 수 있도록 비례적으로 로트를 줄입니다. 결과적으로, 그 제비는 너무 비참하여 센트를 모아야 하는 것으로 판명되었습니다. 의미는 어떻습니까?
George, 돈 관리에서 계산한 일반적인 정지로 로봇의 작업을 확인하십시오(예금의 백분율로). 일일 범위의 300%(심지어 140%)는 비현실적인 중지입니다. 첫 번째 손실 거래에서 파멸입니다. 이 설정의 요점은 무엇입니까?
아니요. 망치지 않을 것입니다. TP 5일 범위, SL - 3일 범위를 취한다고 가정해 보겠습니다. 우리는 쉽게 이익을 얻을 수 있습니다. 매우 합리적인 조건입니다.
그러나 이러한 SL은 자동으로 획득됩니다.
"순수 TS"는 SL을 제공하지 않습니다. (순전히 반전이라고 합시다). 그리고 거기에서 SL은 그가 이야기를 건드리지 않는 방식으로 설정됩니다. 기록에 5개의 일일 범위가 축소된 경우 SL이 조금 더 배치됩니다.
일반적으로 이러한 원거리 스톱의 경우 "마진 콜"이 녹아웃되지 않도록 로트를 크게 줄여야합니다. 즉, 우리는 거래에서 승리하기 위해 스탑을 뒤로 이동하고 그러한 스탑을 감당할 수 있도록 비례적으로 로트를 줄입니다. 결과적으로, 그 제비는 너무 비참하여 센트를 모아야 하는 것으로 판명되었습니다. 의미는 어떻습니까?
물론이지. 괜찮은.
요점은 주어진 문자에서 시스템의 TYPE을 확인하는 것입니다. 여기, 동일한 반전 시스템. 고전적인 형태로 스톱도 테이크도 없습니다. 따라서 기록에 절대 녹아웃되지 않는 보호 중지 및 테이크가 배치됩니다. 그리고 그것이 시스템이 거래에 착수되는 방식입니다.
단 하나의 문제가 있었습니다. "나무 때문에 숲을 볼 수 없습니다." Upstart 시스템은 일반적으로 순전히 우연에 의해 승리한 역 후행으로 정상에 진입했으며 거래의 특성으로 인해 Martin을 끔찍하게 연상시켰습니다.
자신을 찾으십시오 - 많은 사람들이 마틴을 판매합니다. 이런 이유입니다 ... 그 마틴은 다른 방향의 추세를 놓칠 때까지 항상 조금씩 벌 수 있습니다 ...
내 몫은 어디에나 정해져 있다. 그리고 무역의 의미에 대해 - 당신은 틀렸습니다. 나는 이미 백 번 말했습니다. 리그에는 모든 변형 시스템이 있습니다.
스스로 판단하십시오 - 우리는 매우 평평한 기호를 사용하여 강력한 추세 시스템을 최적화합니다. 거기에 있는 매개변수가 그렇게 좋을까?
그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 트렌드 기호를 가져와 평면 시스템을 배치합니다... 최적화가 무엇을 찾을 것이라고 생각하십니까?
모든 것이 맞습니다. 이러한 시스템은 주어진 기호가 해당 기호와 일치하지 않음을 보여줍니다.
내가 가진 유일한 문제는 "업스타트 시스템"의 수를 어떻게든 제한해야 한다는 것이었습니다. 누가 순수한 기회로 이겼습니다. 여기에서 내가 보는 바와 같이 최적화 중 SL의 강제 제한이 제공될 수 있습니다.
우리는 더 따라갑니다.