무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 194

Sprut112 :
내가 읽은 가장 어리석은 스레드 중 하나. 말도 안되는 소리

블라디미르, 멍청하면 나가.

 
Georgiy Merts :

조, 말하는 게 유행이야 - 여기서 나가, 이 새끼야. :디
조, 언제 여기에서 감독이 되셨습니까? 사람들을 멀리 보내고 있습니까? :D 아니면 여기에 아첨하는 리뷰만 작성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 화를 낼 위험이 있고 화를 내면 당신을 좋아하지 않을 것입니다. xD

 
Sprut112 :
글쎄, 왜? 이 지점에서 결과는 많은 지점에서보다 더 나을 것입니다. 그리고 더 빨리 달성했습니다.

그러나 오래 지속되는 테마가 있지만 결과는 여전히 음소거입니다.

 
Yuriy Asaulenko :

예?!) 그리고 이 "더 나은" 결과가 얼마나 많은 "$"의 이익으로 표현됩니까?)
아니면 아이디어의 수익성이 아니라 주제에 담긴 무의미한 메시지의 수로 결과를 평가하는 경우일까요? xD

 
Artem Prischepa :

논의 중인 문제의 주제를 이해할 수 없다고 해서 메시지가 무의미하다는 의미는 아닙니다.

 
Eduard_D :

말에 얽매이지 마십시오. 나는 이것이 천장에서 가져온 선택 기준과 함께 일종의 교활하게 현명한 시스템이라는 것을 깨달았습니다. 그것은 의미가있을 것입니다. :디
그래서 그 효과는 무엇입니까? 누군가가 마침내 말할 것입니다. :D 만약 하나가 있다면. 저는 개인적으로 가치 있는 연구를 포기하지 않았는지 확인하고 싶습니다. 그리고 여러분에 대해 잘 모르지만 저에게는 가치 있는 시스템이 여러분의 잔고에 현금을 가져다주는 시스템입니다. 그리고 이 주제는 내가 말할 수 있는 한 아직 누구에게도 전해지지 않았습니다. 데모 계정 은 계산되지 않습니다. 그리고 내가 이해하는 한 체계적인 단점에 있는 사람들은 앉아 있습니다. xD

Eduard_D :

주제 자체는 이해할 수 없으며 다른 사람들에 대해 말할 수 있습니다.
 
Artem Prischepa :

그리고 즉시 전투를 볼 수 있습니다. 실제 전투에서 이미 실행했습니까? :D 비록 센트이지만 볼륨은 여전히 표준에 가깝습니다. 그리고 지금 배기는 어떤가요?) 리그에서 담배도 팔았나요? :디

프로필의 모니터링 링크를 통해 배기 ... 이제 위험을 1 %로 설정했습니다. 예 - 위험이 5%가 되기 전에 거래량이 표준에 가깝습니다. 거기에는 기본적으로 (지금도 - 아직 철거하지 않았습니다) 매직 64가 장착된 위험한 차량이 있었습니다...

여기서 해결할 수 없습니다 ... 파괴 :-)

흰살 생선과 여행에 - 아직, 두들겨 패지 않았습니다. :-)

LIGA가 거래되는 동안.

 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:


 
Artem Prischepa :

말에 얽매이지 마십시오. 나는 이것이 천장에서 가져온 선택 기준과 함께 일종의 교활하게 현명한 시스템이라는 것을 깨달았습니다. 그것은 의미가있을 것입니다. :디
그래서 그 효과는 무엇입니까? 누군가가 마침내 말할 것입니다. :D 만약 하나가 있다면. 저는 개인적으로 가치 있는 연구를 포기하지 않았는지 확인하고 싶습니다. 그리고 여러분에 대해 잘 모르지만 저에게는 가치 있는 시스템이 여러분의 잔고에 현금을 가져다주는 시스템입니다. 그리고 이 주제는 내가 말할 수 있는 한 아직 누구에게도 전해지지 않았습니다. 데모 계정 은 계산되지 않습니다. 그리고 내가 이해하는 한 체계적인 단점에 있는 사람들은 앉아 있습니다. xD

스프루트112 :
주제 자체는 이해할 수 없으며 다른 사람들에 대해 말할 수 있습니다.
여러분 , 왜 급등하고 있습니까? 마술사 640150 및 642350과 함께 경매를 위해 전체 소에 TS를 넣으십시오. 그러면 행복할 것입니다 !!!
