이제 모든 것이 정상입니다. 고맙습니다.
642750은 설정에서 Max DD=6962 포인트를 가지고 있습니다. 최대 대기열 SL=1
그러나 거래시 SL은 3914 포인트의 거리에 배치되었습니다. 왜요?
최대 드로다운과 최대 허용 SL은 서로 다른 것이기 때문입니다.
지금은 SL이 이 시스템에 유효한지 알 수 없으며 코드는 아직 사용할 수 없습니다. 대부분 허용되지 않습니다. 따라서 약 3900포인트 수준에서 히스토리에 풀백 또는 '마이너스 TP'를 기록했다.
그리고 최대 드로다운과 SL 대기열은 3900 포인트 수준(이것이 대기열의 첫 번째 손실)에서 "음수 TP"가 있었고 다음 거래에서 이미 있었던 경우가 있음을 나타냅니다. 양수 TP이지만 동시에 이 거래는 3062포인트만큼 롤백되었습니다.
따라서 이 두 거래의 최대 드로우다운은 6962포인트였습니다. 그러나 보호용 SL은 3914점 수준으로 설정됐다.
또한 SL의 레벨은 일일 ATR(25)의 변경에 따라 변경됩니다.
혼란스러워요. :((((
RTS 시스템은 일반적인 의미의 SL이 아니라 보호용 SL만 있는 줄 알았는데 Max DD로 표기되어 있습니다.
642750은 EMAFlatRTS입니까?
그렇다면 EMAFlatRTS.ex5의 입력 매개변수에는 하나의 SL - 보호(dlProtectSLvsDART)만 있습니다.
EALeague_Free에 "가상" Stop으로 구현된 최대 DD가 있다는 것이 밝혀졌습니다.
괜찮은. "순수한" 시스템에서는 SL이 전혀 없습니다.
모든 매개변수를 설정한 후 보호 라인의 전체 열거가 수행됩니다. 이러한 SL 값이 거래 품질이 향상되는 것으로 확인되면 해당 SL은 허용 가능한 것으로 간주되고 작동 중 녹아웃은 정상적인 손실로 간주됩니다(수익성이 없는 TP와 함께). SL을 설치해도 거래 품질이 향상되지 않으면 최소 SL이 설정되며 이는 내역에 영향을 미치지 않으며 작업 중 녹아웃으로 인해 거래가 중지됩니다.
다음으로, 이력이 실행되고 표준 방법을 사용하여 최대 드로다운 및 손실 대기열이 결정됩니다(이 시스템의 경우 수익성이 없는 TP 및 허용된 SL).
엠비. 당신은 또한 가장 간단한 진입 시스템을 가지고 있습니다 ... 그러나 유지 보수를 위한 가장 단순한 시스템과는 거리가 멀습니다.
입구는 천정으로 되어 있는데 혹시 모르니 탬버린과 함께 춤을 추기 시작한다고 합니다. :디
자신은 어떻습니까?