무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 202

여기에서 작동해야 합니다.

_EALeague_Free.zip  5697 kb
 
Georgiy Merts :

여기에서 작동해야 합니다.

이제 모든 것이 정상입니다. 고맙습니다.

 

642750은 설정에서 Max DD=6962 포인트를 가지고 있습니다. 최대 대기열 SL=1

그러나 거래시 SL은 3914 포인트의 거리에 배치되었습니다. 왜요?

 
Eduard_D :

642750은 설정에 최대 DD=6962 포인트가 있습니다. 최대 대기열 SL=1

그러나 거래시 SL은 3914 포인트의 거리에 배치되었습니다. 왜요?

최대 드로다운과 최대 허용 SL은 서로 다른 것이기 때문입니다.

지금은 SL이 이 시스템에 유효한지 알 수 없으며 코드는 아직 사용할 수 없습니다. 대부분 허용되지 않습니다. 따라서 약 3900포인트 수준에서 히스토리에 풀백 또는 '마이너스 TP'를 기록했다.

그리고 최대 드로다운과 SL 대기열은 3900 포인트 수준(이것이 대기열의 첫 번째 손실)에서 "음수 TP"가 있었고 다음 거래에서 이미 있었던 경우가 있음을 나타냅니다. 양수 TP이지만 동시에 이 거래는 3062포인트만큼 롤백되었습니다.

따라서 이 두 거래의 최대 드로우다운은 6962포인트였습니다. 그러나 보호용 SL은 3914점 수준으로 설정됐다.

또한 SL의 레벨은 일일 ATR(25)의 변경에 따라 변경됩니다.

 
혼란스러워요. :((((

RTS 시스템은 일반적인 의미의 SL이 아니라 보호용 SL만 있는 줄 알았는데 Max DD로 표기되어 있습니다.

642750은 EMAFlatRTS입니까?

그렇다면 EMAFlatRTS.ex5의 입력 매개변수에는 하나의 SL - 보호(dlProtectSLvsDART)만 있습니다.

EALeague_Free에 "가상" Stop으로 구현된 최대 DD가 있다는 것이 밝혀졌습니다.

 
Eduard_D :

혼란스러워요. :((((

RTS 시스템은 일반적인 의미의 SL이 아니라 보호용 SL만 있는 줄 알았는데 Max DD로 표기되어 있습니다.

642750은 EMAFlatRTS입니까?

그렇다면 EMAFlatRTS.ex5의 입력 매개변수에는 하나의 SL - 보호(dlProtectSLvsDART)만 있습니다.

EALeague_Free에 "가상" Stop으로 구현된 최대 DD가 있다는 것이 밝혀졌습니다.

괜찮은. "순수한" 시스템에서는 SL이 전혀 없습니다.

모든 매개변수를 설정한 후 보호 라인의 전체 열거가 수행됩니다. 이러한 SL 값이 거래 품질이 향상되는 것으로 확인되면 해당 SL은 허용 가능한 것으로 간주되고 작동 중 녹아웃은 정상적인 손실로 간주됩니다(수익성이 없는 TP와 함께). SL을 설치해도 거래 품질이 향상되지 않으면 최소 SL이 설정되며 이는 내역에 영향을 미치지 않으며 작업 중 녹아웃으로 인해 거래가 중지됩니다.

다음으로, 이력이 실행되고 표준 방법을 사용하여 최대 드로다운 및 손실 대기열이 결정됩니다(이 시스템의 경우 수익성이 없는 TP 및 허용된 SL).

 
Chandler가 Joe에게 유리 연주를 가르친 방법이 생각납니다. :) xDD
 
엠비. 당신은 또한 가장 간단한 진입 시스템을 가지고 있습니다 ... 그러나 유지 보수를 위한 가장 단순한 시스템과는 거리가 멀습니다.

 
Eduard_D :

엠비. 당신은 또한 가장 간단한 진입 시스템을 가지고 있습니다 ... 그러나 유지 보수를 위한 가장 단순한 시스템과는 거리가 멀습니다.

입구는 천정으로 되어 있는데 혹시 모르니 탬버린과 함께 춤을 추기 시작한다고 합니다. :디

 
자신은 어떻습니까?

