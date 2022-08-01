무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 190

Georgiy Merts :

이것은 내 생각입니다. 최대 6번의 거래 후에 새로운 최대값이 나타나도록 시스템에 설정되어 있습니다.

그러나 만일의 경우를 대비하여 먼저 내 실행을 확인하십시오. 갑자기 내가 뭔가를 망쳤다.

 
제 생각에는 원칙적으로 6거래 후에는 나타나지 않을 수 있습니다: TP=0.1 범위, 손실은 최대 2 범위까지 허용됩니다. 저것들. 손실이 범위의 0.6을 초과하지 않는 경우에만 6거래가 가능합니다. 더 많은 것은 6 트랜잭션에 맞지 않습니다.

 
이것은 다른 조건입니다.

기록에 따르면 최대 6번의 거래 후에 가격이 새로운 최고가를 기록했습니다. 따라서 거래에서 이것이 발생하지 않으면 거래를 중단해야 합니다.

내가 확인합니다. 우리는 볼 것이다.

 
https://www.mql5.com/ru/signals/611260

그녀는 어떤 쌍을 거래하고 있습니까?
 
Georgiy Merts :


계정: 2599118
마법: 442042

등록 코드: 966523303

------------------------------------

계정: 2599118
마법: 443122

등록 코드: 446429648

------------------------------------

계정: 2599118
마법: 542041

등록 코드: 3265001878

------------------------------------

George 나는 이 등록 코드가 있는 542041이 삭제되었습니다. TF는 전환하지 않았습니다. 대체 ... 또는 입찰 방법을 작성 ...


 
GBPNZD

 
고마워
 
Roman Shiredchenko :

George 나는 이 등록 코드가 있는 542041이 삭제되었습니다. TF는 전환하지 않았습니다. 대체 ... 또는 입찰 방법을 작성 ...


로그는 이 코드에 대해 무엇을 말합니까? 유효하지 않은???

나는 확인했고 모든 것이 작동하는 것 같습니다 ...

나는 그 문제가 regcode에 없다고 제안하고 싶습니다.
 
아니요, 그냥 틱과 함께 충돌합니다. 오른쪽 상단의 스마일리와 exp는 삭제됩니다...

나는 일정에 맞춰 일하기 위해 exp를 첨부하려는 또 다른 시도 후에 모스크바 시간 저녁에 로그를 게시할 것입니다 ...

 
잘 지내고 있나요?

