무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 190 1...183184185186187188189190191192193194195196197...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.07.24 15:21 #1891 Georgiy Merts : 이것은 내 생각입니다. 최대 6번의 거래 후에 새로운 최대값이 나타나도록 시스템에 설정되어 있습니다. 그러나 만일의 경우를 대비하여 먼저 내 실행을 확인하십시오. 갑자기 내가 뭔가를 망쳤다. Eduard_D 2019.07.24 15:25 #1892 Georgiy Merts : 이것은 내 생각입니다. 최대 6번의 거래 후에 새로운 최대값이 나타나도록 시스템에 설정되어 있습니다. 제 생각에는 원칙적으로 6거래 후에는 나타나지 않을 수 있습니다: TP=0.1 범위, 손실은 최대 2 범위까지 허용됩니다. 저것들. 손실이 범위의 0.6을 초과하지 않는 경우에만 6거래가 가능합니다. 더 많은 것은 6 트랜잭션에 맞지 않습니다. Georgiy Merts 2019.07.24 15:39 #1893 Eduard_D : 제 생각에는 원칙적으로 6거래 후에는 나타나지 않을 수 있습니다: TP=0.1 범위, 손실은 최대 2 범위까지 허용됩니다. 저것들. 손실이 범위의 0.6을 초과하지 않는 경우에만 6거래가 가능합니다. 더 많은 것은 6 트랜잭션에 맞지 않습니다. 이것은 다른 조건입니다. 기록에 따르면 최대 6번의 거래 후에 가격이 새로운 최고가를 기록했습니다. 따라서 거래에서 이것이 발생하지 않으면 거래를 중단해야 합니다. 내가 확인합니다. 우리는 볼 것이다. Roman Shiredchenko 2019.07.24 22:15 #1894 Eduard_D : 무료 Signal "NewTop LigaTS"가 생성되었습니다. 단 하나의 TS 643642만 거래되며 위험은 10%입니다. https://www.mql5.com/ru/signals/611260 그녀는 어떤 쌍을 거래하고 있습니까? Roman Shiredchenko 2019.07.24 22:32 #1895 Georgiy Merts : 계정: 2599118 마법: 442042 등록 코드: 966523303 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 443122 등록 코드: 446429648 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 542041 등록 코드: 3265001878 ------------------------------------ George 나는 이 등록 코드가 있는 542041이 삭제되었습니다. TF는 전환하지 않았습니다. 대체 ... 또는 입찰 방법을 작성 ... Eduard_D 2019.07.24 22:56 #1896 Roman Shiredchenko : 그녀는 어떤 쌍을 거래하고 있습니까? GBPNZD Roman Shiredchenko 2019.07.24 22:59 #1897 Eduard_D : GBPNZD 고마워 Georgiy Merts 2019.07.25 10:31 #1898 Roman Shiredchenko : George 나는 이 등록 코드가 있는 542041이 삭제되었습니다. TF는 전환하지 않았습니다. 대체 ... 또는 입찰 방법을 작성 ... 로그는 이 코드에 대해 무엇을 말합니까? 유효하지 않은??? 나는 확인했고 모든 것이 작동하는 것 같습니다 ... 나는 그 문제가 regcode에 없다고 제안하고 싶습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.25 11:30 #1899 Georgiy Merts : 로그는 이 코드에 대해 무엇을 말합니까? 유효하지 않은??? 나는 확인했고 모든 것이 작동하는 것 같습니다 ... 나는 그 문제가 regcode에 없다고 제안하고 싶습니다. 아니요, 그냥 틱과 함께 충돌합니다. 오른쪽 상단의 스마일리와 exp는 삭제됩니다... 나는 일정에 맞춰 일하기 위해 exp를 첨부하려는 또 다른 시도 후에 모스크바 시간 저녁에 로그를 게시할 것입니다 ... Eduard_D 2019.07.25 12:07 #1900 Georgiy Merts : 이것은 다른 조건입니다. 기록에 따르면 최대 6번의 거래 후에 가격이 새로운 최고가를 기록했습니다. 따라서 거래에서 이것이 발생하지 않으면 거래를 중단해야 합니다. 내가 확인합니다. 우리는 볼 것이다. 잘 지내고 있나요? 1...183184185186187188189190191192193194195196197...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 내 생각입니다. 최대 6번의 거래 후에 새로운 최대값이 나타나도록 시스템에 설정되어 있습니다.
그러나 만일의 경우를 대비하여 먼저 내 실행을 확인하십시오. 갑자기 내가 뭔가를 망쳤다.
이것은 내 생각입니다. 최대 6번의 거래 후에 새로운 최대값이 나타나도록 시스템에 설정되어 있습니다.
제 생각에는 원칙적으로 6거래 후에는 나타나지 않을 수 있습니다: TP=0.1 범위, 손실은 최대 2 범위까지 허용됩니다. 저것들. 손실이 범위의 0.6을 초과하지 않는 경우에만 6거래가 가능합니다. 더 많은 것은 6 트랜잭션에 맞지 않습니다.
제 생각에는 원칙적으로 6거래 후에는 나타나지 않을 수 있습니다: TP=0.1 범위, 손실은 최대 2 범위까지 허용됩니다. 저것들. 손실이 범위의 0.6을 초과하지 않는 경우에만 6거래가 가능합니다. 더 많은 것은 6 트랜잭션에 맞지 않습니다.
이것은 다른 조건입니다.
기록에 따르면 최대 6번의 거래 후에 가격이 새로운 최고가를 기록했습니다. 따라서 거래에서 이것이 발생하지 않으면 거래를 중단해야 합니다.
내가 확인합니다. 우리는 볼 것이다.
무료 Signal "NewTop LigaTS"가 생성되었습니다. 단 하나의 TS 643642만 거래되며 위험은 10%입니다.
https://www.mql5.com/ru/signals/611260
계정: 2599118
마법: 442042
등록 코드: 966523303
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 443122
등록 코드: 446429648
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 542041
등록 코드: 3265001878
------------------------------------
George 나는 이 등록 코드가 있는 542041이 삭제되었습니다. TF는 전환하지 않았습니다. 대체 ... 또는 입찰 방법을 작성 ...
그녀는 어떤 쌍을 거래하고 있습니까?
GBPNZD
GBPNZD
George 나는 이 등록 코드가 있는 542041이 삭제되었습니다. TF는 전환하지 않았습니다. 대체 ... 또는 입찰 방법을 작성 ...
로그는 이 코드에 대해 무엇을 말합니까? 유효하지 않은???
나는 확인했고 모든 것이 작동하는 것 같습니다 ...나는 그 문제가 regcode에 없다고 제안하고 싶습니다.
로그는 이 코드에 대해 무엇을 말합니까? 유효하지 않은???
나는 확인했고 모든 것이 작동하는 것 같습니다 ...나는 그 문제가 regcode에 없다고 제안하고 싶습니다.
아니요, 그냥 틱과 함께 충돌합니다. 오른쪽 상단의 스마일리와 exp는 삭제됩니다...
나는 일정에 맞춰 일하기 위해 exp를 첨부하려는 또 다른 시도 후에 모스크바 시간 저녁에 로그를 게시할 것입니다 ...
이것은 다른 조건입니다.
기록에 따르면 최대 6번의 거래 후에 가격이 새로운 최고가를 기록했습니다. 따라서 거래에서 이것이 발생하지 않으면 거래를 중단해야 합니다.
내가 확인합니다. 우리는 볼 것이다.
잘 지내고 있나요?