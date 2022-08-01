무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 201 1...194195196197198199200201202203204205206207208...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.08.01 16:09 #2001 Georgiy Merts : 몰라, 손이 닿으면 시스템의 코드를 수정해야 한다. 나는 이미 당신을 위한 리그가 672대의 차량을 가진 "컨베이어 생산"이라고 말한 적이 있습니다. 그리고 물리적으로 각 개별 시스템을 모니터링할 시간이 없습니다. 아마도 "가능성이 없는" 차량을 버리고 그 수를 줄이고 가장 재능 있는 차량의 "수동 조립"으로 전환하는 것이 가치가 있을 것입니다. 그러면 특정 차량의 입력 매개변수의 기능을 알게 되고 주간 보고서 형식뿐만 아니라 그 결과를 분석할 수 있습니다. Peter Konow 는 이미 게시물 #1805에서 이것(통계)에 대해 질문했습니다. 연구 1: 스캘핑 등을 논의 최소 핑을 구성하는 방법은 Eduard_D 2019.08.01 16:16 #2002 Georgiy Merts : 그리고 요점이 무엇입니까? 내가 틀렸다고 의심합니까? 매우 가능성이 낮습니다. 리그 코드가 동일하고 다르게 작동하는 경우 이는 따옴표의 차이 때문일 뿐입니다. 비 ECN 계정보다 스프레드가 눈에 띄게 작은 ECN 계정이 있다고 가정해 보겠습니다. 또한 리그는 MT4 데모 계정에서 작동합니다. 그리고 그것은 MT5에서 테스트되었습니다. MT4가 있으면 "같은 터미널에서 실행"할 것 같습니까? 그리고 이 수표 - 다시, 손이 닿는다면 - 내가 할 것이다. 그래서 EALeague_Free.ex4가 있습니까? 그리고 MT4 테스터에서 실행합니다. ChnTrendSP.ex4가 존재하는지 모르십니까? Georgiy Merts 2019.08.01 16:17 #2003 하지만 이에 반해 오늘은 "모든 틱 기준 실제 틱"으로 테스트 했을 때 역대 최고 디비전(1.09)의 이력 품질을 부여한 시스템이 재최적화되어 RTS 시스템으로 전송이 되지 않는다. 손익분기점에! Protective SL은 3.5일 범위의 수준에 있으며 이는 RTS 시스템의 경우 상당한 양입니다. 그리고 주식 차트는 항상 그렇듯이 Martingale 차트를 연상시킵니다. 매직 642750 최신 TS 리그 모듈을 부착하고 있습니다 (테스터에서 모든 마법이 제한없이 작동한다는 것을 상기시킵니다) 파일: _EALeague_Free.zip 5711 kb Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 최적의 매개변수 선택의 기계화. Metatrader 5의 표준 지표를 Eduard_D 2019.08.01 16:20 #2004 Georgiy Merts : 하지만 이에 반해 오늘은 "모든 틱 기준 실제 틱"으로 테스트 했을 때 역대 최고 디비전(1.09)의 이력 품질을 부여한 시스템이 재최적화되어 RTS 시스템으로 전송이 되지 않는다. 손익분기점에! 매직 642750 예! 계정 50447013, magic 642750에 대한 regcode를 생성하십시오. New Top LigaTS Signal 에 추가하겠습니다. Georgiy Merts 2019.08.01 16:22 #2005 Eduard_D : 예! 계정 50447013, magic 642750에 대한 regcode를 생성하십시오. 계정: 50447013 마법: 642750 등록 코드: 790367056 Georgiy Merts 2019.08.01 16:25 #2006 Eduard_D : 그래서 EALeague_Free.ex4가 있습니까? 그리고 MT4 테스터에서 실행합니다. ChnTrendSP.ex4가 존재하는지 모르십니까? 아니요, MT4에는 별도의 Expert Advisors가 없습니다(만들기는 쉽지만). 문제는 다릅니다. MT4 테스터에서는 틱 생성 이 끔찍하고 실제에 근접하지도 않습니다. Eduard_D 2019.08.01 16:28 #2007 Georgiy Merts : 계정: 50447013 마법: 642750 등록 코드: 790367056 덕분에. Eduard_D 2019.08.01 16:33 #2008 Georgiy Merts : 아니요, MT4에는 별도의 Expert Advisors가 없습니다(만들기는 쉽지만). 문제는 다릅니다. MT4 테스터에서는 틱 생성 이 끔찍하고 실제에 근접하지도 않습니다. 예, MT4에서 진드기를 테스트하는 것은 의미가 없습니다. 1M OHLC에서 테스트할 때 정확히 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 1분 안에 몇 초의 차이만 있을 수 있습니다. 그러나 내 MT5에서 실제 진드기의 결과는 1M OHLC의 결과와 거의 완전히 일치했습니다. 나는 그것들을 구체적으로 비교했다. Eduard_D 2019.08.01 17:00 #2009 Georgiy Merts : 계정: 50447013 마법: 642750 등록 코드: 790367056 약간의 실수. 전체 로그는 첨부 파일에 있습니다. 결국 실행에 성공했지만 이러한 오류가 지속됩니다. 파일: errors.txt 6 kb Georgiy Merts 2019.08.01 17:20 #2010 Eduard_D : 약간의 실수. 전체 로그는 첨부 파일에 있습니다. 결국 실행에 성공했지만 이러한 오류가 지속됩니다. 네, 제가 급했어요. 이제 될 것입니다... "계속"이라고 쓸 수 있는 한 잘 작동합니다. 1...194195196197198199200201202203204205206207208...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
몰라, 손이 닿으면 시스템의 코드를 수정해야 한다.
나는 이미 당신을 위한 리그가 672대의 차량을 가진 "컨베이어 생산"이라고 말한 적이 있습니다. 그리고 물리적으로 각 개별 시스템을 모니터링할 시간이 없습니다.
아마도 "가능성이 없는" 차량을 버리고 그 수를 줄이고 가장 재능 있는 차량의 "수동 조립"으로 전환하는 것이 가치가 있을 것입니다. 그러면 특정 차량의 입력 매개변수의 기능을 알게 되고 주간 보고서 형식뿐만 아니라 그 결과를 분석할 수 있습니다.
Peter Konow 는 이미 게시물 #1805에서 이것(통계)에 대해 질문했습니다.
그리고 요점이 무엇입니까? 내가 틀렸다고 의심합니까? 매우 가능성이 낮습니다. 리그 코드가 동일하고 다르게 작동하는 경우 이는 따옴표의 차이 때문일 뿐입니다. 비 ECN 계정보다 스프레드가 눈에 띄게 작은 ECN 계정이 있다고 가정해 보겠습니다. 또한 리그는 MT4 데모 계정에서 작동합니다. 그리고 그것은 MT5에서 테스트되었습니다. MT4가 있으면 "같은 터미널에서 실행"할 것 같습니까?
그리고 이 수표 - 다시, 손이 닿는다면 - 내가 할 것이다.
하지만 이에 반해 오늘은 "모든 틱 기준 실제 틱"으로 테스트 했을 때 역대 최고 디비전(1.09)의 이력 품질을 부여한 시스템이 재최적화되어 RTS 시스템으로 전송이 되지 않는다. 손익분기점에! Protective SL은 3.5일 범위의 수준에 있으며 이는 RTS 시스템의 경우 상당한 양입니다. 그리고 주식 차트는 항상 그렇듯이 Martingale 차트를 연상시킵니다.
매직 642750
최신 TS 리그 모듈을 부착하고 있습니다
(테스터에서 모든 마법이 제한없이 작동한다는 것을 상기시킵니다)
계정 50447013, magic 642750에 대한 regcode를 생성하십시오.
New Top LigaTS Signal 에 추가하겠습니다.
아니요, MT4에는 별도의 Expert Advisors가 없습니다(만들기는 쉽지만). 문제는 다릅니다. MT4 테스터에서는 틱 생성 이 끔찍하고 실제에 근접하지도 않습니다.
덕분에.
예, MT4에서 진드기를 테스트하는 것은 의미가 없습니다. 1M OHLC에서 테스트할 때 정확히 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 1분 안에 몇 초의 차이만 있을 수 있습니다.
그러나 내 MT5에서 실제 진드기의 결과는 1M OHLC의 결과와 거의 완전히 일치했습니다. 나는 그것들을 구체적으로 비교했다.
약간의 실수. 전체 로그는 첨부 파일에 있습니다. 결국 실행에 성공했지만 이러한 오류가 지속됩니다.
네, 제가 급했어요. 이제 될 것입니다..."계속"이라고 쓸 수 있는 한 잘 작동합니다.