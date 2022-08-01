무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 201

Georgiy Merts :

몰라, 손이 닿으면 시스템의 코드를 수정해야 한다.

나는 이미 당신을 위한 리그가 672대의 차량을 가진 "컨베이어 생산"이라고 말한 적이 있습니다. 그리고 물리적으로 각 개별 시스템을 모니터링할 시간이 없습니다.

아마도 "가능성이 없는" 차량을 버리고 그 수를 줄이고 가장 재능 있는 차량의 "수동 조립"으로 전환하는 것이 가치가 있을 것입니다. 그러면 특정 차량의 입력 매개변수의 기능을 알게 되고 주간 보고서 형식뿐만 아니라 그 결과를 분석할 수 있습니다.

Peter Konow 는 이미 게시물 #1805에서 이것(통계)에 대해 질문했습니다.

 
Georgiy Merts :

그리고 요점이 무엇입니까? 내가 틀렸다고 의심합니까? 매우 가능성이 낮습니다. 리그 코드가 동일하고 다르게 작동하는 경우 이는 따옴표의 차이 때문일 뿐입니다. 비 ECN 계정보다 스프레드가 눈에 띄게 작은 ECN 계정이 있다고 가정해 보겠습니다. 또한 리그는 MT4 데모 계정에서 작동합니다. 그리고 그것은 MT5에서 테스트되었습니다. MT4가 있으면 "같은 터미널에서 실행"할 것 같습니까?

그리고 이 수표 - 다시, 손이 닿는다면 - 내가 할 것이다.

그래서 EALeague_Free.ex4가 있습니까? 그리고 MT4 테스터에서 실행합니다.

ChnTrendSP.ex4가 존재하는지 모르십니까?

 

하지만 이에 반해 오늘은 "모든 틱 기준 실제 틱"으로 테스트 했을 때 역대 최고 디비전(1.09)의 이력 품질을 부여한 시스템이 재최적화되어 RTS 시스템으로 전송이 되지 않는다. 손익분기점에! Protective SL은 3.5일 범위의 수준에 있으며 이는 RTS 시스템의 경우 상당한 양입니다. 그리고 주식 차트는 항상 그렇듯이 Martingale 차트를 연상시킵니다.

매직 642750

최신 TS 리그 모듈을 부착하고 있습니다

(테스터에서 모든 마법이 제한없이 작동한다는 것을 상기시킵니다)

파일:
_EALeague_Free.zip  5711 kb
 
Georgiy Merts :

하지만 이에 반해 오늘은 "모든 틱 기준 실제 틱"으로 테스트 했을 때 역대 최고 디비전(1.09)의 이력 품질을 부여한 시스템이 재최적화되어 RTS 시스템으로 전송이 되지 않는다. 손익분기점에!

매직 642750

예!

계정 50447013, magic 642750에 대한 regcode를 생성하십시오.

New Top LigaTS Signal 에 추가하겠습니다.

 
Eduard_D :

예!

계정 50447013, magic 642750에 대한 regcode를 생성하십시오.

계정: 50447013
마법: 642750

등록 코드: 790367056

 
Eduard_D :

그래서 EALeague_Free.ex4가 있습니까? 그리고 MT4 테스터에서 실행합니다.

ChnTrendSP.ex4가 존재하는지 모르십니까?

아니요, MT4에는 별도의 Expert Advisors가 없습니다(만들기는 쉽지만). 문제는 다릅니다. MT4 테스터에서는 틱 생성 이 끔찍하고 실제에 근접하지도 않습니다.

 
Georgiy Merts :

계정: 50447013
마법: 642750

등록 코드: 790367056

덕분에.

 
Georgiy Merts :

아니요, MT4에는 별도의 Expert Advisors가 없습니다(만들기는 쉽지만). 문제는 다릅니다. MT4 테스터에서는 틱 생성 이 끔찍하고 실제에 근접하지도 않습니다.

예, MT4에서 진드기를 테스트하는 것은 의미가 없습니다. 1M OHLC에서 테스트할 때 정확히 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. 1분 안에 몇 초의 차이만 있을 수 있습니다.

그러나 내 MT5에서 실제 진드기의 결과는 1M OHLC의 결과와 거의 완전히 일치했습니다. 나는 그것들을 구체적으로 비교했다.

 
Georgiy Merts :

계정: 50447013
마법: 642750

등록 코드: 790367056

약간의 실수. 전체 로그는 첨부 파일에 있습니다. 결국 실행에 성공했지만 이러한 오류가 지속됩니다.


파일:
errors.txt  6 kb
 
Eduard_D :

약간의 실수. 전체 로그는 첨부 파일에 있습니다. 결국 실행에 성공했지만 이러한 오류가 지속됩니다.


네, 제가 급했어요. 이제 될 것입니다...

"계속"이라고 쓸 수 있는 한 잘 작동합니다.
