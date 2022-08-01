무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 193 1...186187188189190191192193194195196197198199200...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.26 04:13 #1921 Eduard_D : 로만, 그녀는 마법을 걸고 맹세합니다. 542041의 빌드 날짜는 2019년 6월 12일입니다. 실행 가능한 모듈은 6월입니다. 내 생각에 이 실행 파일이 생성되었을 때 542041은 아직 존재하지 않았습니다. 최신 모듈을 사용하면 작동합니다. 확인. 노력하겠습니다. 나머지(3개)는 정상적으로 설치되었지만... 계정: 2599118 마법: 442042 - 좋습니다. 등록 코드: 966523303 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 443122 - 좋습니다. 등록 코드: 446429648 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 542041 - 아니요. 등록 코드: 3265001878 -------------------------------------------------- ---------------- 여기 TS 매직 443122 - 뭔가 심하다... :-) 뭔가 될 것 같아요... :-) Georgiy Merts 2019.07.26 06:31 #1922 Roman Shiredchenko : 여기에 내가 넣어 여기 날아 reg 코드에 맹세 계정: 2599118 마법: 542041 등록 코드: 3265001878 러시아어로 " Regcode 3265001878 is right "라고 말하면 "regcode에서 맹세"는 어디에 있습니까? 에드워드 말이 맞아. 음, 로그를 읽으 십시오 . " 특정 마법을 찾을 수 없습니다! 그는 그러한 조건에서 일할 수 없었고, 넘어졌습니다. 놀라운 일이 아닙니다. m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'인 TS 542041에 대한 코드를 요청했습니다. Expert Advisor의 빌드 날짜는 2019.05.27입니다. 그 당시에는 지정된 TS가 아직 존재하지 않았습니다. mql4 언어의 기능, 미묘함 어떤 경우에 표시기에 로봇 오류, 버그, 질문 Roman Shiredchenko 2019.07.26 08:00 #1923 Georgiy Merts : 러시아어로 " Regcode 3265001878 is right "라고 말하면 "regcode에서 맹세"는 어디에 있습니까? 에드워드 말이 맞아. 음, 로그를 읽으 십시오 . " 특정 마법을 찾을 수 없습니다! 그는 그러한 조건에서 일할 수 없었고, 넘어졌습니다. 놀라운 일이 아닙니다. m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'인 TS 542041에 대한 코드를 요청했습니다. Expert Advisor의 빌드 날짜는 2019.05.27입니다. 그 당시에는 지정된 TS가 아직 존재하지 않았습니다. 조지 - ATP. 분명한. Georgiy Merts 2019.07.26 09:24 #1924 "전체 틱에 대한 테스트"에 대해. 한편으로는 정렬하기 쉽고 스크립트의 변경 사항이 적습니다(하지만 틱 데이터를 위한 많은 공간이 필요합니다. 더 이상 마음에 들지 않습니다. 어쨌든 디스크가 가득 찼습니다). 그러나 이것은 정지 거래 조건의 변경으로 이어질 뿐이며 이는 과거 데이터와 더 일치합니다. 그러나 이것은 미래 거래에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. 미래 거래는 미래에만 평가할 수 있으며 이미 "모든 틱"에 있으며 유일한 차이점은 데모 계정이 아니라 데모 계정에 있다는 것입니다. 실제 것(그러나 이러한 차이는 매우 작습니다 - 5 자리 단위) 초보자의 질문 MQL5 MT5 시장 패턴 찾기 모든 고문이 마틴과 합병한다고 Eduard_D 2019.07.26 10:16 #1925 Georgiy Merts : "전체 틱에 대한 테스트"에 대해. 한편으로는 정렬하기 쉽고 스크립트의 변경 사항이 적습니다(하지만 틱 데이터를 위한 많은 공간이 필요합니다. 더 이상 마음에 들지 않습니다. 어쨌든 디스크가 가득 찼습니다). 그러나 이것은 정지 거래 조건의 변경으로 이어질 뿐이며 이는 과거 데이터와 더 일치합니다. 그러나 이것은 미래 거래에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. 미래 거래는 미래에만 평가할 수 있으며 이미 "모든 틱"에 있으며 유일한 차이점은 데모 계정이 아니라 데모 계정에 있다는 것입니다. 실제 것(그러나 이러한 차이는 매우 작음 - 5자리 단위) OHLC에 대한 테스트와 실제 진드기에 대한 테스트 간의 기술적인 차이점을 조사하면 근본적인 차이점은 스프레드 모델링에 있습니다. 실제 틱에서 스프레드는 실제이므로 매도 및 매도 가격이 모두 실제입니다. MT5의 OHLC에는 1분에 4개의 가격이 있습니다. 그러나 전체 1분 동안의 스프레드는 고정되어 있으며 이 1분 동안의 최소값 과 동일합니다. 결과적으로 OHLC의 Ask 가격은 실제 값과 일치하지 않습니다. 결과적으로 매수 거래 를 열고 매도 거래 를 마감 (거래 중지)하기 위한 조건이 변경됩니다. Georgiy Merts 2019.07.26 10:18 #1926 "제어 매개변수"를 결정하기 위해 1MOHLC에서 최적화된 후 오늘 재최적화된 시스템도 실제 틱에서 실행되었습니다. 전체적인 이미지가 조금 바뀌었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 1MOHLC에서 실제 틱을 실행한 후 즉시 최고 디비전(품질 0.98)에 들어가야 했던 차량 중 하나는 중간 디비전(품질 0.86)에만 들어갔습니다. 그리고 1MOHLC에서 하위 디비전(품질 0.27)에 들어갈 예정이었던 차량 중 하나가 실제 틱(품질 0.32)으로 중간 디비전에 들어갔습니다. 실제로 차이는 정확히 스프레드 모델링 에 있으며 평균 테이크가 작은 TS에서는 이것이 눈에 띄는 차이를 만듭니다. 일반적으로 나는 이것을 할 것입니다. 모든 것이 여전히 1MOHLC에 최적화되어 있지만 TS가 즉시 Top Division에 진입하면 실제 틱에 대한 제어 매개 변수도 평가할 것입니다. 그리고 실제 진드기가 가장 높은 부문도 표시하는 경우에만 시스템이 등급에 나타날 때까지 기다리지 않고 즉시 보고할 것입니다. Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 진입점 선체 이동 평균 Georgiy Merts 2019.07.26 10:25 #1927 Eduard_D : 그러나 전체 1분 동안의 스프레드는 고정되어 있으며 이 1분 동안의 최소값 과 동일합니다. 하지만 최대가 아닌? Eduard_D 2019.07.26 14:43 #1928 Georgiy Merts : 하지만 최대가 아닌? 아니, 최소한으로. 내가 이해하는 한 DC는 둘 중 어느 것을 선택할지 결정합니다. 그리고 그들이 더 낮은 가치를 보여주는 것이 더 유리합니다. [삭제] 2019.07.27 16:16 #1929 내가 읽은 가장 어리석은 스레드 중 하나. 말도 안되는 소리 Artem Prischepa 2019.07.27 16:21 #1930 Roman Shiredchenko : 확인. 노력하겠습니다. 나머지(3개)는 정상적으로 설치되었지만... 계정: 2599118 마법: 442042 - 좋습니다. 등록 코드: 966523303 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 443122 - 좋습니다. 등록 코드: 446429648 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 542041 - 아니요. 등록 코드: 3265001878 -------------------------------------------------- ---------------- 여기 TS 매직 443122 - 뭔가 심하다... :-) 뭔가 될 것 같아요... :-) 그리고 즉시 전투를 볼 수 있습니다. 실제 전투에서 이미 실행했습니까? :D 비록 센트이지만 볼륨은 여전히 표준에 가깝습니다. 그리고 지금 배기는 어떤가요?) 리그에서 담배도 팔았나요? :디 1...186187188189190191192193194195196197198199200...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
로만, 그녀는 마법을 걸고 맹세합니다. 542041의 빌드 날짜는 2019년 6월 12일입니다. 실행 가능한 모듈은 6월입니다. 내 생각에 이 실행 파일이 생성되었을 때 542041은 아직 존재하지 않았습니다.
최신 모듈을 사용하면 작동합니다.
확인. 노력하겠습니다. 나머지(3개)는 정상적으로 설치되었지만...
계정: 2599118
마법: 442042 - 좋습니다.
등록 코드: 966523303
계정: 2599118
마법: 443122 - 좋습니다.
등록 코드: 446429648
계정: 2599118
마법: 542041 - 아니요.
등록 코드: 3265001878
여기 TS 매직 443122 - 뭔가 심하다... :-)
뭔가 될 것 같아요... :-)
놀라운 일이 아닙니다. m_dtBuildMoment = D'2019.06.12'인 TS 542041에 대한 코드를 요청했습니다. Expert Advisor의 빌드 날짜는 2019.05.27입니다. 그 당시에는 지정된 TS가 아직 존재하지 않았습니다.
한편으로는 정렬하기 쉽고 스크립트의 변경 사항이 적습니다(하지만 틱 데이터를 위한 많은 공간이 필요합니다. 더 이상 마음에 들지 않습니다. 어쨌든 디스크가 가득 찼습니다). 그러나 이것은 정지 거래 조건의 변경으로 이어질 뿐이며 이는 과거 데이터와 더 일치합니다. 그러나 이것은 미래 거래에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. 미래 거래는 미래에만 평가할 수 있으며 이미 "모든 틱"에 있으며 유일한 차이점은 데모 계정이 아니라 데모 계정에 있다는 것입니다. 실제 것(그러나 이러한 차이는 매우 작습니다 - 5 자리 단위)
OHLC에 대한 테스트와 실제 진드기에 대한 테스트 간의 기술적인 차이점을 조사하면 근본적인 차이점은 스프레드 모델링에 있습니다. 실제 틱에서 스프레드는 실제이므로 매도 및 매도 가격이 모두 실제입니다. MT5의 OHLC에는 1분에 4개의 가격이 있습니다. 그러나 전체 1분 동안의 스프레드는 고정되어 있으며 이 1분 동안의 최소값 과 동일합니다. 결과적으로 OHLC의 Ask 가격은 실제 값과 일치하지 않습니다. 결과적으로 매수 거래 를 열고 매도 거래 를 마감 (거래 중지)하기 위한 조건이 변경됩니다.
"제어 매개변수"를 결정하기 위해 1MOHLC에서 최적화된 후 오늘 재최적화된 시스템도 실제 틱에서 실행되었습니다.
전체적인 이미지가 조금 바뀌었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 1MOHLC에서 실제 틱을 실행한 후 즉시 최고 디비전(품질 0.98)에 들어가야 했던 차량 중 하나는 중간 디비전(품질 0.86)에만 들어갔습니다. 그리고 1MOHLC에서 하위 디비전(품질 0.27)에 들어갈 예정이었던 차량 중 하나가 실제 틱(품질 0.32)으로 중간 디비전에 들어갔습니다.
실제로 차이는 정확히 스프레드 모델링 에 있으며 평균 테이크가 작은 TS에서는 이것이 눈에 띄는 차이를 만듭니다.
일반적으로 나는 이것을 할 것입니다.
모든 것이 여전히 1MOHLC에 최적화되어 있지만 TS가 즉시 Top Division에 진입하면 실제 틱에 대한 제어 매개 변수도 평가할 것입니다. 그리고 실제 진드기가 가장 높은 부문도 표시하는 경우에만 시스템이 등급에 나타날 때까지 기다리지 않고 즉시 보고할 것입니다.
아니, 최소한으로. 내가 이해하는 한 DC는 둘 중 어느 것을 선택할지 결정합니다. 그리고 그들이 더 낮은 가치를 보여주는 것이 더 유리합니다.
그리고 즉시 전투를 볼 수 있습니다. 실제 전투에서 이미 실행했습니까? :D 비록 센트이지만 볼륨은 여전히 표준에 가깝습니다. 그리고 지금 배기는 어떤가요?) 리그에서 담배도 팔았나요? :디