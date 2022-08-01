무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 179 1...172173174175176177178179180181182183184185186...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.15 20:03 #1781 Georgy, IMHO에 권장 사항을 작성하십시오. 더 이상 LEAGUE 계정에 없는 마술사를 어떻게 처리할지 결정을 자동화할 수 있지만 참여와 관련된 거래가 이루어졌습니다... 질문 - 예를 들어 이전에 LEAG TS exp에 의해 사용되었지만 지금은 여러 가지 이유로 사용되지 않는 마법의 경우 TS가 단순히 매개변수의 재최적화를 위해 전송되었다는 것을 정확히 이해합니다. 마법은 더 이상 존재하지 않지만 실제로 "컨트롤 샷"을 표시하지 않고 여전히 거래하고 있습니다. 그런 다음 스톱에 도달했을 때 거래와의 연결이 끊어지는 측면에서 exp 및 LEAGUE 모듈의 제어, 같은 컨트롤 샷이 더 이상 존재하지 않습니까? 저것들. 그들은 스스로 "던져졌습니다"... 아니면 제어 값(드로다운 동안 귀하가 정의)에 도달하면 exp가 거래를 중지합니까? 마술사 543050, 442420, 642952, 642342에 관심이 있습니다. LEAG EXP가 이 마법에 대해 거래를 하고 있습니다... 그들이 "자유 부동"에 있고 LEAGUE 로봇에 의해 제어되지 않으면 나 자신이이 방향으로 생각할 것입니다 ... OOP 전문가를 위한 질문입니다. 올바른 차량의 일부 표시 브로커로부터 자신을 보호하는 방법은

Georgiy Merts 2019.07.16 05:52 #1782

로만이 맞습니다. ASCTrend 시스템 HAMA PAD - 간단한 [아카이브!] FOREX - 동향,

Roman Shiredchenko 2019.07.16 07:57 #1783

Georgiy Merts :

로만이 맞습니다. Georgiy Merts 2019.07.16 09:01 #1784

티

Roman Shiredchenko : 거래 고문 및 로봇 상인을 위한 테마. 코딩 도움말

Roman Shiredchenko 2019.07.16 10:28 #1785

Georgiy Merts :

티

영형! 센크-에스. 진지한 접근...

Roman Shiredchenko 2019.07.16 20:45 #1786

거기에 너무 어렵지 않다면-오더를 열고 보류 주문을 할 때 재미를 느끼십시오-심볼 차트에 화살표로 표시하여 어떤 LEAGUE exp가 어떤 페어를 열거나 주문했는지 시각적으로 쉽게 식별 할 수 있습니다 (당연히 각 exp 해당 마법에 따라 거래 수단, TF М15)의 거래에 배치됩니다...

모든 것이 다음과 같은 그림에 표시될 때 제어하는 것이 더 편리합니다.

모든 것이 비인격적일 때보다 많은 경험치가 다른 마술사들과 함께 심볼 작업을 하고 있습니다 :-) 누가, 언제, 어디서, 언제 떠났는지는 분명하지 않습니다...

파이어버드 EA 추세 대 평면 MT5에 대한 소원

Georgiy Merts 2019.07.17 06:06 #1787

Roman Shiredchenko : 이론부터 실습까지 스캘핑 HAMA PAD - 간단한

Roman Shiredchenko 2019.07.17 07:53 #1788

Georgiy Merts :

아니요. 감속은 없을 것입니다. 같은 장소에서 별도로 아무 것도 시각화할 필요가 없으며 선택한 그래픽이 없습니다. OrderSend () 주문을 여는 기능에서 닫을 때도 여는 색상을 표시하는 옵션을 추가합니다. 이것이 바로 µl 4/5의 표준 기능(표준 기능을 채우는 것은 기본이며 색상별로 배치를 표시하도록 지정하고 열기는 µl4에서 주문을 여는 기능에서 끝에서 두 번째 옵션입니다).

Georgiy Merts 2019.07.17 08:03 #1789

Roman Shiredchenko :

아니요. 같은 위치에서 별도로 시각화할 필요가 없습니다. OrderSend() 주문을 여는 기능에 여는 색상과 닫는 색상을 표시하는 옵션을 추가하기만 하면 됩니다.

색상을 삽입하기만 하면 됩니다.

그러나 어떤 색이 어떤 마술사인지 어떻게 알 수 있습니까?

각 EA의 TS는 자체 분석을 순차적으로 수행하고 필요한 경우 거래 작업(요청)에 대한 요청을 대기열에 넣습니다.

그 후 거래 작업 블록은 대기열에서 요청을 순차적으로 선택하고 실행 가능성을 분석하고 그러한 가능성이 있으면 실행합니다.

즉, 최소한 색상을 추가하여 먼저 요청의 구조를 변경해야 합니다. 그런 다음 전략 클래스 내에서 마술사에 따라 원하는 색상을 요청에 전달하는 기능을 구성하십시오. 그런 다음 거래 블록에서 요청에 나타난 정보를 고려하고 요청이 전송될 때 이를 넣습니다.

물론 이 모든 것이 가능하지만 일이 너무 많아서 그런 기회가 없습니다. 적어도 지금은.

거래량 초보자의 질문 MQL5 MT5 MT5와 속도

Roman Shiredchenko 2019.07.17 08:06 #1790

Georgiy Merts :

1. 색상을 삽입하기만 하면 됩니다.

2. 그러나 어떤 색이 어떤 마술사인지 어떻게 알 수 있습니까?

3. 각 전문가의 TS는 자체 분석을 순차적으로 수행하고 필요한 경우 거래 작업(요청)에 대한 요청을 대기열에 넣습니다.

그 후 거래 작업 블록은 대기열에서 요청을 순차적으로 선택하고 실행 가능성을 분석하고 그러한 가능성이 있으면 실행합니다.

즉, 최소한 색상을 추가하여 먼저 요청의 구조를 변경해야 합니다. 그런 다음 전략 클래스 내에서 마술사에 따라 원하는 색상을 요청에 전달하는 기능을 구성하십시오. 그런 다음 거래 블록에서 요청에 나타난 정보를 고려하고 요청이 전송될 때 이를 넣습니다.

물론 이 모든 것이 가능하지만 일이 너무 많아서 그런 기회가 없습니다. 적어도 지금은.

1. 이것이 당신에게 필요한 것입니다. 모든 사람은 모든 것이 동일합니다. 모든 로봇은 동일한 색상을 가지고 있습니다.

2. 구별하고 구별하는 것 - 필요하지 않습니다. 해당하는 마술을 사용하여 기기의 해당 차트를 열겠습니다. 입력을 보려면 출력을 봅니다. 모든 색상은 동일한 기능에서 동일하고 동일합니다. 색상을 설정하기만 하면 됩니다. 예를 들어 파란색 - 구매, 빨간색 판매, 마감 - 회색입니다.

3. 이 중 어느 것도 필요하지 않습니다. Georgy, IMHO에 권장 사항을 작성하십시오. 더 이상 LEAGUE 계정에 없는 마술사를 어떻게 처리할지 결정을 자동화할 수 있지만 참여와 관련된 거래가 이루어졌습니다...
질문 - 예를 들어 이전에 LEAG TS exp에 의해 사용되었지만 지금은 여러 가지 이유로 사용되지 않는 마법의 경우 TS가 단순히 매개변수의 재최적화를 위해 전송되었다는 것을 정확히 이해합니다. 마법은 더 이상 존재하지 않지만 실제로 "컨트롤 샷"을 표시하지 않고 여전히 거래하고 있습니다. 그런 다음 스톱에 도달했을 때 거래와의 연결이 끊어지는 측면에서 exp 및 LEAGUE 모듈의 제어, 같은 컨트롤 샷이 더 이상 존재하지 않습니까? 저것들. 그들은 스스로 "던져졌습니다"...
아니면 제어 값(드로다운 동안 귀하가 정의)에 도달하면 exp가 거래를 중지합니까?
마술사 543050, 442420, 642952, 642342에 관심이 있습니다. LEAG EXP가 이 마법에 대해 거래를 하고 있습니다...
그들이 "자유 부동"에 있고 LEAGUE 로봇에 의해 제어되지 않으면 나 자신이이 방향으로 생각할 것입니다 ...
실패한 차량은 재최적화를 위해 보내지고 그 안의 마법은 변경될 수 있습니다(마법은 작동 시간과 시간 프레임을 반영합니다). 그러한 마법은 무의미해집니다.
리그에서는 마법이 더 이상 작동하지 않지만 "컨트롤 샷"이 없는 다른 계정에서는 마법이 계속 작동할 가능성이 있습니다.
원칙적으로 어떤 탑 디비전 차량이 재최적화되었는지 기록할 수 있지만 이러한 항목을 건너뛸 수 있다는 점이 유감스럽습니다. 매일 중하위 디비전의 꽤 많은 차량이 디비전 사이를 이동하고 약간 재최적화되기 때문입니다. 어디 한번 보자.
542442가 오늘 더 높은 곳을 떠났다고 가정해 봅시다.
그것은 다시 최적화되지 않았고 아직 "컨트롤 샷"이 없었지만 거래의 품질은 Top Division에 달려 있지 않습니다.
또한 643650이 다시 최적화되었습니다. 이유: 잘못된 트렁크, 닫기 시 균형 -12.34
재최적화 후 TS는 마법 643640을 받아 역사의 결과에 따라 중사단으로 파견되었다.
1. 실패한 차량은 재최적화를 위해 보내지며, 그 안에 있는 마법은 변경될 수 있습니다(마법은 작동 시간과 시간대를 반영합니다). 그러한 마법은 무의미해집니다.
리그에서는 마법이 더 이상 작동하지 않지만 "컨트롤 샷"이 없는 다른 계정에서는 마법이 계속 작동할 가능성이 있습니다.
2. 원칙적으로 어떤 상위 디비전 차량이 재최적화되었는지 쓸 수 있지만 이 항목을 건너뛸 수 있습니다. 매일 중하위 디비전의 차량 몇 대가 디비전 사이를 이동하고 약간 재최적화되기 때문입니다. 어디 한번 보자.
542442가 오늘 더 높은 곳을 떠났다고 가정해 봅시다.
그것은 다시 최적화되지 않았고 아직 "컨트롤 샷"이 없었지만 거래의 품질은 Top Division에 달려 있지 않습니다.
또한 643650이 다시 최적화되었습니다. 이유: 잘못된 트렁크, 닫기 시 균형 -12.34
재최적화 후 TS는 마법 643640을 받아 역사의 결과에 따라 중사단으로 파견되었다.
다음 사항에 관심이 있습니다. 이미 TS를 다시 최적화했지만(이 마법은 더 이상 존재하지 않거나 동일한 마법으로 다른 부서로 이전됨) 여전히 내 계정에서 거래되고 있는데, 이는 내가 리그를 보유하고 있다는 의미입니까? 이 마법에 대한 경험치 - 드로다운, "컨트롤 샷" 또는 다른 무엇으로 속임수에 대한 한계 값에 도달하면 더 이상 거래할 수 없습니다 .
다음 사항에 관심이 있습니다. 이미 TS를 다시 최적화했지만(이 마법은 더 이상 존재하지 않거나 동일한 마법으로 다른 부서로 이전됨) 여전히 내 계정에서 거래되고 있는데, 이는 내가 리그를 보유하고 있다는 의미입니까? 이 마술에 대한 경험치 - 드로다운, "컨트롤 샷" 또는 다른 무엇을 속이는 데 대한 한계 값에 도달하면 더 이상 거래할 수 없습니다 .
예, TS가 귀하의 계정이 한도 매개변수를 초과했음을 감지하면(계정 내역의 거래를 분석하여) 로그에 메시지를 작성하고 거래를 중지합니다.
다섯 가지 제한 매개변수가 있습니다.
1. 최대 허용 가격 인하.
2. 최대 허용 손실 대기열.
3. 최대 업데이트에 대한 최대 허용 대기 시간.
4. 하나의 트랜잭션에 대한 최대 허용 대기 시간.
5. 허용할 수 없는 정지 손실(SL이 "깨끗한" 시스템에서 제공되지 않는 차량의 경우)
그 중 하나라도 초과되면 TS는 거래를 중지합니다.
거기에 너무 어렵지 않다면-오더를 열고 보류 주문을 할 때 재미를 느끼십시오-심볼 차트에 화살표로 표시하여 어떤 LEAGUE exp가 어떤 페어를 열거나 주문했는지 시각적으로 쉽게 식별 할 수 있습니다 (당연히 각 exp 해당 마법에 따라 거래 수단, TF М15)의 거래에 배치됩니다...
모든 것이 다음과 같은 그림에 표시될 때 제어하는 것이 더 편리합니다.
모든 것이 비인격적일 때보다 많은 경험치가 다른 마술사들과 함께 심볼 작업을 하고 있습니다 :-) 누가, 언제, 어디서, 언제 떠났는지는 분명하지 않습니다...
나는 모든 것을 이해하지만 불행히도 먼저 하나의 마술에 나타나는 것이 다른 마술에도 즉시 나타납니다. 분리하고 한 마술사가 한 가지 일을 하려면 다른 일을 하려면 상당한 개선이 필요합니다.
이것이 내가 처음에 "하나의 계정 - 하나의 마법" 원칙에 기초하여 데모 신호에 배치하기 위한 regcode를 배포해야 한다고 주장한 이유입니다. 아무도 내 말을 듣지 않았다. 그리고 지금 ...에서 ... "더 편리하다"는 것이 밝혀졌습니다 ...
둘째, 처음에 리그는 시각적 작업을 위해 전혀 계획되지 않았으며 시각적 작업으로 인해 코드가 눈에 띄게 느려졌습니다. 내 코드에는 시각적으로 작동하는 블록이 거의 없습니다.
아아, 친구, 이제 모든 시각적 기능을 사용하려면 내 라이브러리 코드를 너무 진지하게 편집해야 합니다. 그것을 위해 나는 기회와 욕망이 없습니다.
그래서 - 각 개별 마술사에게 별도의 신호를 보내는 것만 제안할 수 있습니다.
아니요. 같은 위치에서 별도로 시각화할 필요가 없습니다. OrderSend() 주문을 여는 기능에 여는 색상과 닫는 색상을 표시하는 옵션을 추가하기만 하면 됩니다.
그러나 어떤 색이 어떤 마술사인지 어떻게 알 수 있습니까?
각 EA의 TS는 자체 분석을 순차적으로 수행하고 필요한 경우 거래 작업(요청)에 대한 요청을 대기열에 넣습니다.
그 후 거래 작업 블록은 대기열에서 요청을 순차적으로 선택하고 실행 가능성을 분석하고 그러한 가능성이 있으면 실행합니다.
즉, 최소한 색상을 추가하여 먼저 요청의 구조를 변경해야 합니다. 그런 다음 전략 클래스 내에서 마술사에 따라 원하는 색상을 요청에 전달하는 기능을 구성하십시오. 그런 다음 거래 블록에서 요청에 나타난 정보를 고려하고 요청이 전송될 때 이를 넣습니다.
물론 이 모든 것이 가능하지만 일이 너무 많아서 그런 기회가 없습니다. 적어도 지금은.
