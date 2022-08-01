무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 178

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

 

조지, 차량을 다시 최적화하십시오. 작업 버전과 혼동하지 않도록 결과를 _Test 이름 확장명을 가진 파일로 저장할 것을 제안합니다.

1. 13.01.17 ~ 13.01.19 Beck + 14.01.19 ~ 13.04.19 앞으로 GBPCHF의 EMATrendDTS(현재 143750).

2. USDCHF 12/21/16 - 12/21/18 Beck + 12/22/18 - 03/21/19 포워드의 EMATrendSAR(현재 240640).

3. GBPNZD 01/18/17 - 01/18/19 Beck + 01/19/19 - 04/18/19 포워드의 EMAFlatRTS(현재 643650).

4. EURAUD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 포워드의 EMATrendRTS(현재 742650).

5. USDCAD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 포워드의 EMAFlatSAR(현재 540450).

 
결과는 표준 업데이트된 EALeague_Free_ Test .ex5 파일입니다. 새로운 마법은 재최적화된 마법(말해줘, pliz, 어떤 마법인지) 대신 단순히 나타납니다. 일부 최적화된 마법은 보존됩니다.

표준 절차에 따라 손익분기점 및 보호 정지로 전환합니다. 제공되지 않거나 최적화되지 않은 경우 제공되지 않습니다.

 
Adnaka... 나는 전문가를 섞을 수 없다! 데이터를 입력하면 모든 리그, 디비전 및 일반 파일에 즉시 나타납니다.

"별도의 분기"가 없습니다. 모든 변형은 동일한 파일에서 가져옵니다. "프로크리에이트(Procreate)" 옵션은 그 풍부함을 혼동하는 확실한 방법입니다. 따라서 정말로 원한다면 - 이 모든 마법을 새로 테스트된 마법으로 교체할 수 있습니다. 그러면 리그에서 계속 작업할 것입니다.

 
아니요, 작업 유기체를 이유 없이 변경할 필요는 없습니다.

 

Georgiy - 제공, plz, 등록 코드

계정 - 2599118

마술사 242451

계정 - 2599118

마술사 642422

계정 - 2599118

매직 643650


모니터링 링크는 프로필에 있습니다.

 
오늘 밤이 될 것입니다. 이제 코드가 다소 "분해"되었습니다.

 
------------------------------------

계정: 2599118
마법: 242451

등록 코드: 1495001206

------------------------------------

계정: 2599118
마법: 642422

등록 코드: 2359028197

------------------------------------

계정: 2599118
마법: 643650

등록 코드: 597420426

------------------------------------

 
센크-에스.
