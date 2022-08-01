무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 178 1...171172173174175176177178179180181182183184185...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.15 05:51 #1771 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 무역 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.07.15 08:01 #1772 조지, 차량을 다시 최적화하십시오. 작업 버전과 혼동하지 않도록 결과를 _Test 이름 확장명을 가진 파일로 저장할 것을 제안합니다. 1. 13.01.17 ~ 13.01.19 Beck + 14.01.19 ~ 13.04.19 앞으로 GBPCHF의 EMATrendDTS(현재 143750). 2. USDCHF 12/21/16 - 12/21/18 Beck + 12/22/18 - 03/21/19 포워드의 EMATrendSAR(현재 240640). 3. GBPNZD 01/18/17 - 01/18/19 Beck + 01/19/19 - 04/18/19 포워드의 EMAFlatRTS(현재 643650). 4. EURAUD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 포워드의 EMATrendRTS(현재 742650). 5. USDCAD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 포워드의 EMAFlatSAR(현재 540450). [Archive!] Pure mathematics, physics, [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 Reversal Magic trading system Georgiy Merts 2019.07.15 08:04 #1773 Eduard_D : 조지, 차량을 다시 최적화하십시오. 작업 버전과 혼동하지 않도록 결과를 _Test 이름 확장명을 가진 파일로 저장할 것을 제안합니다. 그럴게요. 어떤 종류의 결과를 원하는지 확실하지 않습니까? 테스터가 작동하면서 생성된 두 개의 Excel 파일을 게시할 수 있습니다. 또는 무엇이 필요합니까? 또한 스톱이 제공되지 않는 TS에서 손익분기점 및 보호 스톱으로의 전환을 어떻게 해야 합니까? Eduard_D 2019.07.15 08:39 #1774 Georgiy Merts : 그럴게요. 어떤 종류의 결과를 원하는지 확실하지 않습니까? 테스터가 작동하면서 생성된 두 개의 Excel 파일을 게시할 수 있습니다. 또는 무엇이 필요합니까? 또한 스톱이 제공되지 않는 TS에서 손익분기점 및 보호 스톱으로의 전환을 어떻게 해야 합니까? 결과는 표준 업데이트된 EALeague_Free_ Test .ex5 파일입니다. 새로운 마법은 재최적화된 마법(말해줘, pliz, 어떤 마법인지) 대신 단순히 나타납니다. 일부 최적화된 마법은 보존됩니다. 표준 절차에 따라 손익분기점 및 보호 정지로 전환합니다. 제공되지 않거나 최적화되지 않은 경우 제공되지 않습니다. Georgiy Merts 2019.07.15 08:53 #1775 Eduard_D : 결과는 표준 업데이트된 EALeague_Free_ Test .ex5 파일입니다. 새로운 마법은 재최적화된 마법(말해줘, pliz, 어떤 마법인지) 대신 단순히 나타납니다. 일부 최적화된 마법은 보존됩니다. 표준 절차에 따라 손익분기점 및 보호 정지로 전환합니다. 제공되지 않거나 최적화되지 않은 경우 제공되지 않습니다. Adnaka... 나는 전문가를 섞을 수 없다! 데이터를 입력하면 모든 리그, 디비전 및 일반 파일에 즉시 나타납니다. "별도의 분기"가 없습니다. 모든 변형은 동일한 파일에서 가져옵니다. "프로크리에이트(Procreate)" 옵션은 그 풍부함을 혼동하는 확실한 방법입니다. 따라서 정말로 원한다면 - 이 모든 마법을 새로 테스트된 마법으로 교체할 수 있습니다. 그러면 리그에서 계속 작업할 것입니다. Eduard_D 2019.07.15 09:10 #1776 Georgiy Merts : Adnaka... 나는 전문가를 섞을 수 없다! 데이터를 입력하면 모든 리그, 디비전 및 일반 파일에 즉시 나타납니다. "별도의 분기"가 없습니다. 모든 변형은 동일한 파일에서 가져옵니다. "프로크리에이트(Procreate)" 옵션은 그 풍부함을 혼동하는 확실한 방법입니다. 따라서 정말로 원한다면 - 이 모든 마법을 새로 테스트된 마법으로 교체할 수 있습니다. 그러면 리그에서 계속 작업할 것입니다. 아니요, 작업 유기체를 이유 없이 변경할 필요는 없습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.15 09:35 #1777 Georgiy - 제공, plz, 등록 코드 계정 - 2599118 마술사 242451 계정 - 2599118 마술사 642422 계정 - 2599118 매직 643650 모니터링 링크는 프로필에 있습니다. Georgiy Merts 2019.07.15 09:39 #1778 Roman Shiredchenko : Georgiy - 제공, plz, 등록 코드 계정 - 2599118 마술사 242451 계정 - 2599118 마술사 642422 계정 - 2599118 매직 643650 모니터링 링크는 프로필에 있습니다. 오늘 밤이 될 것입니다. 이제 코드가 다소 "분해"되었습니다. Georgiy Merts 2019.07.15 14:04 #1779 Roman Shiredchenko : Georgiy - 제공, plz, 등록 코드 계정 - 2599118 마술사 242451 계정 - 2599118 마술사 642422 계정 - 2599118 매직 643650 모니터링 링크는 프로필에 있습니다. ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 242451 등록 코드: 1495001206 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 642422 등록 코드: 2359028197 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 643650 등록 코드: 597420426 ------------------------------------ Roman Shiredchenko 2019.07.15 14:08 #1780 Georgiy Merts : ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 242451 등록 코드: 1495001206 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 642422 등록 코드: 2359028197 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 643650 등록 코드: 597420426 ------------------------------------ 센크-에스. 1...171172173174175176177178179180181182183184185...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
조지, 차량을 다시 최적화하십시오. 작업 버전과 혼동하지 않도록 결과를 _Test 이름 확장명을 가진 파일로 저장할 것을 제안합니다.
1. 13.01.17 ~ 13.01.19 Beck + 14.01.19 ~ 13.04.19 앞으로 GBPCHF의 EMATrendDTS(현재 143750).
2. USDCHF 12/21/16 - 12/21/18 Beck + 12/22/18 - 03/21/19 포워드의 EMATrendSAR(현재 240640).
3. GBPNZD 01/18/17 - 01/18/19 Beck + 01/19/19 - 04/18/19 포워드의 EMAFlatRTS(현재 643650).
4. EURAUD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 포워드의 EMATrendRTS(현재 742650).
5. USDCAD 12/26/16 - 12/26/18 Beck + 12/27/18 - 03/26/19 포워드의 EMAFlatSAR(현재 540450).
조지, 차량을 다시 최적화하십시오. 작업 버전과 혼동하지 않도록 결과를 _Test 이름 확장명을 가진 파일로 저장할 것을 제안합니다.
그럴게요.
어떤 종류의 결과를 원하는지 확실하지 않습니까?
테스터가 작동하면서 생성된 두 개의 Excel 파일을 게시할 수 있습니다. 또는 무엇이 필요합니까?또한 스톱이 제공되지 않는 TS에서 손익분기점 및 보호 스톱으로의 전환을 어떻게 해야 합니까?
그럴게요.
어떤 종류의 결과를 원하는지 확실하지 않습니까?
테스터가 작동하면서 생성된 두 개의 Excel 파일을 게시할 수 있습니다. 또는 무엇이 필요합니까?또한 스톱이 제공되지 않는 TS에서 손익분기점 및 보호 스톱으로의 전환을 어떻게 해야 합니까?
결과는 표준 업데이트된 EALeague_Free_ Test .ex5 파일입니다. 새로운 마법은 재최적화된 마법(말해줘, pliz, 어떤 마법인지) 대신 단순히 나타납니다. 일부 최적화된 마법은 보존됩니다.
표준 절차에 따라 손익분기점 및 보호 정지로 전환합니다. 제공되지 않거나 최적화되지 않은 경우 제공되지 않습니다.
결과는 표준 업데이트된 EALeague_Free_ Test .ex5 파일입니다. 새로운 마법은 재최적화된 마법(말해줘, pliz, 어떤 마법인지) 대신 단순히 나타납니다. 일부 최적화된 마법은 보존됩니다.
표준 절차에 따라 손익분기점 및 보호 정지로 전환합니다. 제공되지 않거나 최적화되지 않은 경우 제공되지 않습니다.
Adnaka... 나는 전문가를 섞을 수 없다! 데이터를 입력하면 모든 리그, 디비전 및 일반 파일에 즉시 나타납니다.
"별도의 분기"가 없습니다. 모든 변형은 동일한 파일에서 가져옵니다. "프로크리에이트(Procreate)" 옵션은 그 풍부함을 혼동하는 확실한 방법입니다. 따라서 정말로 원한다면 - 이 모든 마법을 새로 테스트된 마법으로 교체할 수 있습니다. 그러면 리그에서 계속 작업할 것입니다.
Adnaka... 나는 전문가를 섞을 수 없다! 데이터를 입력하면 모든 리그, 디비전 및 일반 파일에 즉시 나타납니다.
"별도의 분기"가 없습니다. 모든 변형은 동일한 파일에서 가져옵니다. "프로크리에이트(Procreate)" 옵션은 그 풍부함을 혼동하는 확실한 방법입니다. 따라서 정말로 원한다면 - 이 모든 마법을 새로 테스트된 마법으로 교체할 수 있습니다. 그러면 리그에서 계속 작업할 것입니다.
아니요, 작업 유기체를 이유 없이 변경할 필요는 없습니다.
Georgiy - 제공, plz, 등록 코드
계정 - 2599118
마술사 242451
계정 - 2599118
마술사 642422
계정 - 2599118
매직 643650
모니터링 링크는 프로필에 있습니다.
Georgiy - 제공, plz, 등록 코드
계정 - 2599118
마술사 242451
계정 - 2599118
마술사 642422
계정 - 2599118
매직 643650
모니터링 링크는 프로필에 있습니다.
오늘 밤이 될 것입니다. 이제 코드가 다소 "분해"되었습니다.
Georgiy - 제공, plz, 등록 코드
계정 - 2599118
마술사 242451
계정 - 2599118
마술사 642422
계정 - 2599118
매직 643650
모니터링 링크는 프로필에 있습니다.
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 242451
등록 코드: 1495001206
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 642422
등록 코드: 2359028197
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 643650
등록 코드: 597420426
------------------------------------
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 242451
등록 코드: 1495001206
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 642422
등록 코드: 2359028197
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 643650
등록 코드: 597420426
------------------------------------