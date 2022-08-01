무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 175 1...168169170171172173174175176177178179180181182...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.11 15:46 #1741 Eduard_D : 로만, 봐, 제발. 각 주문에 마법을 걸어. 확인. 저녁, 모스크바 시간에 오늘 게시하겠습니다. Eduard_D 2019.07.11 15:49 #1742 Georgiy Merts : 글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다. 조지, 당신 자신이 반복해서 지적했듯이 리그는 지표 또는 도구입니다. 도구는 사용하기 전에 보정해야 합니다. 이것이 내가 하려고 하는 일이지만, 당신에게서 어떤 지원도 받지 못하고 있습니다. :(((( ______________________________________________________________________________________ 그들은 동시에 문을 닫았습니다. 큰 움직임은 없었습니다. 차트는 다음과 같습니다. Eduard_D 2019.07.11 15:56 #1743 더 큰 설득력을 위해 - 분 차트: Roman Shiredchenko 2019.07.11 15:59 #1744 Eduard_D : 더 큰 설득력을 위해 - 분 차트: 예, 무엇입니까 - 신뢰성이 있습니다 - 주문 철회 신호가 있습니다 - 실행되고 그게 전부입니다. 오늘 밤 마술사들을 볼거야 - 내가 그것을 게시 할거야 ... Georgiy Merts 2019.07.11 16:17 #1745 Eduard_D : 조지, 당신 자신이 반복해서 지적했듯이 리그는 지표 또는 도구입니다. 도구는 사용하기 전에 보정해야 합니다. 이것이 내가 하려고 하는 일이지만, 당신에게서 어떤 지원도 받지 못하고 있습니다. :(((( ______________________________________________________________________________________ 그들은 동시에 문을 닫았습니다. 큰 움직임은 없었습니다. 차트는 다음과 같습니다. 거기에 무엇이 잘못되었는지 어떻게 알 수 있습니까? 마술사가있을 것입니다. 입구와 출구가 어떤 원리인지 말할 수 있습니다. 그럼 보겠습니다. 시스템 작동 방식의 모든 차이점을 "잡는" 것이 요점은 아닙니다. 오류가 드러날 것입니다-수정하겠습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.11 20:07 #1746 Eduard_D : 질문을 반복합니다. 위쪽 마법은 442420, 두 번째와 세 번째는 642422, 아래쪽 마법은 수동으로 설정합니다(입장 가격을 평균화했습니다). 그리고 내가 닫지 않은 맨 아래. 아마도 어떤 로봇은 마법을 추적하지 않고 모든 것을 숨기고 있을 것입니다. 필터를 통과하지 않습니다 ... Eduard_D 2019.07.11 22:57 #1747 Georgiy Merts : 거기에 무엇이 잘못되었는지 어떻게 알 수 있습니까? 마술사가있을 것입니다. 입구와 출구가 어떤 원리인지 말할 수 있습니다. 그럼 보겠습니다. 시스템 작동 방식의 모든 차이점을 "잡는" 것이 요점은 아닙니다. 오류가 드러날 것입니다-수정하겠습니다. 나는 아무것도 "잡지" 않습니다. 나는 EA의 버그와 다른 미끄러짐으로 인한 거래의 차이를 구별할 수 있습니다. 이미 #1671 p.168에서 "이중" 거래의 오류를 지적했습니다. 그리고 가장 가능성 있는 상황은 (리그의 소스 코드에 있는) 당신에게 이러한 버그가 없다는 것입니다. EALeague_Free가 생성될 때만 나타납니다. Eduard_D 2019.07.11 23:06 #1748 Roman Shiredchenko : 위쪽 마법은 442420, 두 번째와 세 번째는 642422, 아래쪽 마법은 수동으로 설정합니다(입장 가격을 평균화했습니다). 즉, 이미 총 0.87 랏의 오픈 볼륨이 있는데 0.1 랏의 볼륨으로 평균을 냈습니까? 제가 제대로 이해한건가요? Eduard_D 2019.07.12 00:28 #1749 24 백 + 3 포워드로 전환하기로 한 공동 결정에 대해. IMHO, 이러한 주요 변경을 수행하기 전에 약간의 예비 모델링을 수행하는 것이 좋습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 1. 4TS의 마법을 선택합니다(물론 결과의 신뢰성을 위해 더 많은 수의 TS를 테스트하는 것이 더 좋습니다). 선택 기준: TS는 약 3개월 전에 최적화되어야 하며 아직 작동 중입니다. 부서는 중요하지 않으며 다른 부서에서 가져 오는 것이 훨씬 좋습니다. 하지만 그때부터 나는 리그 보고서만 보고 보고서에서 143750, 643650, 643952, 640450을 제안합니다. 2. 최적화 날짜부터 현재까지 데모에서 이러한 TS를 거래한 결과를 제어 값으로 사용합니다. 3. 실제 최적화 날짜에 제안된 방법(24 + 3)으로 최적화를 시작합니다. 143750에 대한 예를 들어 설명하겠습니다. 다음 날짜에 최적화해야 합니다. 2019년 1월 14일부터 2019년 4월 13일까지 앞으로 최적화 4. 전체 최적화 절차(손익분기점 및 제어 SL 포함)가 완료된 후 최적화 순간부터 현재 날짜까지의 기간 동안 입력 매개변수의 선택된 값을 한 번 실행합니다(예: 143750부터 이것은 2019년 4월 13일부터 오늘까지의 날짜가 됩니다) 결과 결과를 제어 값과 비교합니다. 그러한 비교를 보는 것은 흥미로울 것입니다. [아카이브!] FOREX - 동향, 광부 비트코인 피보나치_에마 Roman Shiredchenko 2019.07.12 04:20 #1750 Eduard_D : 즉, 이미 총 0.87 랏의 오픈 볼륨이 있는데 0.1 랏의 볼륨으로 평균을 냈습니까? 제가 제대로 이해한건가요? 네. 오픈 시간 이 있는 왼쪽 열이 있습니다 ... 이상하게도 모든 것이 한 번에 닫힙니다. 매직 필터가 없습니다. 여기에서 누가 뭐라고 하든 저자는 더 잘 압니다 ... 1...168169170171172173174175176177178179180181182...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
로만, 봐, 제발. 각 주문에 마법을 걸어.
글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다.
조지, 당신 자신이 반복해서 지적했듯이 리그는 지표 또는 도구입니다.
도구는 사용하기 전에 보정해야 합니다.
이것이 내가 하려고 하는 일이지만, 당신에게서 어떤 지원도 받지 못하고 있습니다. :((((
그들은 동시에 문을 닫았습니다. 큰 움직임은 없었습니다. 차트는 다음과 같습니다.
질문을 반복합니다.
위쪽 마법은 442420, 두 번째와 세 번째는 642422, 아래쪽 마법은 수동으로 설정합니다(입장 가격을 평균화했습니다).
그리고 내가 닫지 않은 맨 아래.
아마도 어떤 로봇은 마법을 추적하지 않고 모든 것을 숨기고 있을 것입니다. 필터를 통과하지 않습니다 ...
나는 아무것도 "잡지" 않습니다. 나는 EA의 버그와 다른 미끄러짐으로 인한 거래의 차이를 구별할 수 있습니다.
이미 #1671 p.168에서 "이중" 거래의 오류를 지적했습니다.
그리고 가장 가능성 있는 상황은 (리그의 소스 코드에 있는) 당신에게 이러한 버그가 없다는 것입니다. EALeague_Free가 생성될 때만 나타납니다.
즉, 이미 총 0.87 랏의 오픈 볼륨이 있는데 0.1 랏의 볼륨으로 평균을 냈습니까? 제가 제대로 이해한건가요?
24 백 + 3 포워드로 전환하기로 한 공동 결정에 대해.
IMHO, 이러한 주요 변경을 수행하기 전에 약간의 예비 모델링을 수행하는 것이 좋습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
1. 4TS의 마법을 선택합니다(물론 결과의 신뢰성을 위해 더 많은 수의 TS를 테스트하는 것이 더 좋습니다). 선택 기준: TS는 약 3개월 전에 최적화되어야 하며 아직 작동 중입니다. 부서는 중요하지 않으며 다른 부서에서 가져 오는 것이 훨씬 좋습니다. 하지만 그때부터 나는 리그 보고서만 보고 보고서에서 143750, 643650, 643952, 640450을 제안합니다.
2. 최적화 날짜부터 현재까지 데모에서 이러한 TS를 거래한 결과를 제어 값으로 사용합니다.
3. 실제 최적화 날짜에 제안된 방법(24 + 3)으로 최적화를 시작합니다. 143750에 대한 예를 들어 설명하겠습니다.
다음 날짜에 최적화해야 합니다. 2019년 1월 14일부터 2019년 4월 13일까지 앞으로 최적화
4. 전체 최적화 절차(손익분기점 및 제어 SL 포함)가 완료된 후 최적화 순간부터 현재 날짜까지의 기간 동안 입력 매개변수의 선택된 값을 한 번 실행합니다(예: 143750부터 이것은 2019년 4월 13일부터 오늘까지의 날짜가 됩니다) 결과 결과를 제어 값과 비교합니다.
그러한 비교를 보는 것은 흥미로울 것입니다.
네. 오픈 시간 이 있는 왼쪽 열이 있습니다 ... 이상하게도 모든 것이 한 번에 닫힙니다. 매직 필터가 없습니다.
여기에서 누가 뭐라고 하든 저자는 더 잘 압니다 ...