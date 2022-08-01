무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.11 12:26 #1721 Georgiy Merts : 전나무, 여기 당신이 사랑합니다, 로만, 모호함 ... "둘이지만 셋이 더 좋습니다"... 그래서 어떤 종류의 제안? 두세개? 그러나 3은 30보다 훨씬 더 합리적으로 보이지 않습니다. 유로가 연일 하락하던 완화 기간에 시스템을 최적화하는 것이 무슨 소용입니까? 지금은 없어진지 오래... 확인. 모두 올바르게 계산된 것입니다. 최적화 기간 2, 다음 분기 1, 그 다음 분기 1부터 거래합니다. 결과적으로 2년 동안 100% 최적화를 수행한 다음 1분기(최적화 시간의 12.5%) 앞으로, 양호하면 최적화 2년 후 즉시 거래하고 전방 분기 - 컨트롤 샷 전에. 최적화 시간의 25% 이전에 거래를 시작하려면 . 이 같은. Roman Shiredchenko 2019.07.11 12:28 #1722 Georgiy Merts : 건조 잔류물에서 2 - 0.25? 네. 2년 - 100%, 그 다음 1/4분기 12.5%, 이후 컨트롤 샷까지 거래. 참고: 최적화 기간의 트랜잭션이 100개부터가 되도록 하십시오. 적어도. 적으면 기간을 늘립니다. Georgiy Merts 2019.07.11 13:00 #1723 Roman Shiredchenko : 네. 2년 - 100%, 그 다음 1/4분기 12.5%, 이후 컨트롤 샷까지 거래. 참고: 최적화 기간의 트랜잭션이 100개부터가 되도록 하십시오. 적어도. 적으면 기간을 늘립니다. 음, 내일부터 이 기간에 TS가 다시 최적화됩니다. [삭제] 2019.07.11 13:02 #1724 Georgiy Merts : 음, 내일부터 이 기간에 TS가 다시 최적화됩니다. 절대 평신도의 가지, 나는 떠난다 Eduard_D 2019.07.11 13:28 #1725 Roman Shiredchenko : 네. 2년 - 100%, 그 다음 1/4분기 12.5%, 이후 컨트롤 샷까지 거래. 참고: 최적화 기간의 트랜잭션이 100개부터가 되도록 하십시오. 적어도. 적으면 기간을 늘립니다. 동지 여러분, " 다음 분기가 12.5% 앞으로 "가 무엇인지 서로 이해하셨습니까? 각자의 방식대로 이해하시면 될 것 같습니다. Eduard_D 2019.07.11 13:32 #1726 나는 Roman의 모니터링을 살펴보고 다음과 같은 유물을 발견했습니다. 이 마술사는 교묘하게 발명된 알고리즘을 가진 마술사입니까? 또는 다른 마술이지만 왜 모두 동기적으로 닫혔습니까? Georgiy Merts 2019.07.11 13:34 #1727 Eduard_D : 동지 여러분, "앞으로 1분기 12.5%"가 무엇인지 서로 이해하셨나요? 각자의 방식대로 이해하시면 될 것 같습니다. 그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다. 24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 여전히 매주 데모를 보고 있습니다. Eduard_D 2019.07.11 13:45 #1728 Georgiy Merts : 그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다. 24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 여전히 매주 데모를 보고 있습니다. 24개월 이내에 3개월 전방 최적화 ? 아니면 24개월의 후방 최적화 + 3개월의 전방 최적화 (총 27개월의 최적화)? 그리고 그 후 즉시 데모에? 아니면 10번의 거래가 있는 일반적인 절차입니까? Georgiy Merts 2019.07.11 13:48 #1729 Eduard_D : 24개월 이내에 3개월 전방 최적화 ? 또는 24개월 역 최적화 + 3개월 전방 최적화 ? 그리고 그 후 즉시 데모에? 아니면 10번의 거래가 있는 일반적인 절차입니까? 글쎄, 내가 이해하는 한 24 + 3. 그리고 바로 지금처럼 데모에서 단 하나의 시스템도 10건의 트랜잭션을 생성할 때까지 보고서에 들어갈 수 없습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:13 #1730 Eduard_D : 24개월 이내에 3개월 전방 최적화 ? 아니면 24개월의 후방 최적화 + 3개월의 전방 최적화 (총 27개월의 최적화)? 그리고 그 후 즉시 데모에? 아니면 10번의 거래가 있는 일반적인 절차입니까? 순방향 최적화가없고 최적화가 있으며 입력 변수의 선택된 값에 대한 최적화 후 순방향 테스트가 있으며 이미 입찰 중입니다. 24개월 - 최적의 변수 값을 선택하여 최적화합니다. 추가 순방향 테스트 Q1은 12.5%입니다. 다음은 입찰... 명확하지 않은 것-모든 것이 선반에 놓여 있습니다 ... 1...166167168169170171172173174175176177178179180...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전나무, 여기 당신이 사랑합니다, 로만, 모호함 ... "둘이지만 셋이 더 좋습니다"... 그래서 어떤 종류의 제안? 두세개?
그러나 3은 30보다 훨씬 더 합리적으로 보이지 않습니다. 유로가 연일 하락하던 완화 기간에 시스템을 최적화하는 것이 무슨 소용입니까? 지금은 없어진지 오래...
확인. 모두 올바르게 계산된 것입니다.
최적화 기간 2, 다음 분기 1, 그 다음 분기 1부터 거래합니다.
결과적으로 2년 동안 100% 최적화를 수행한 다음 1분기(최적화 시간의 12.5%) 앞으로, 양호하면 최적화 2년 후 즉시 거래하고 전방 분기 - 컨트롤 샷 전에.
최적화 시간의 25% 이전에 거래를 시작하려면 . 이 같은.
건조 잔류물에서 2 - 0.25?
네. 2년 - 100%, 그 다음 1/4분기 12.5%, 이후 컨트롤 샷까지 거래.
참고: 최적화 기간의 트랜잭션이 100개부터가 되도록 하십시오. 적어도.
적으면 기간을 늘립니다.
음, 내일부터 이 기간에 TS가 다시 최적화됩니다.
동지 여러분, " 다음 분기가 12.5% 앞으로 "가 무엇인지 서로 이해하셨습니까? 각자의 방식대로 이해하시면 될 것 같습니다.
나는 Roman의 모니터링을 살펴보고 다음과 같은 유물을 발견했습니다.
이 마술사는 교묘하게 발명된 알고리즘을 가진 마술사입니까? 또는 다른 마술이지만 왜 모두 동기적으로 닫혔습니까?
그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다.
24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 여전히 매주 데모를 보고 있습니다.
24개월 이내에 3개월 전방 최적화 ? 아니면 24개월의 후방 최적화 + 3개월의 전방 최적화 (총 27개월의 최적화)?
그리고 그 후 즉시 데모에? 아니면 10번의 거래가 있는 일반적인 절차입니까?
글쎄, 내가 이해하는 한 24 + 3.
그리고 바로 지금처럼 데모에서 단 하나의 시스템도 10건의 트랜잭션을 생성할 때까지 보고서에 들어갈 수 없습니다.
순방향 최적화가없고 최적화가 있으며 입력 변수의 선택된 값에 대한 최적화 후 순방향 테스트가 있으며 이미 입찰 중입니다.
24개월 - 최적의 변수 값을 선택하여 최적화합니다. 추가 순방향 테스트 Q1은 12.5%입니다. 다음은 입찰...
명확하지 않은 것-모든 것이 선반에 놓여 있습니다 ...