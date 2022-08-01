무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 184 1...177178179180181182183184185186187188189190191...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.21 19:01 #1831 Georgiy Merts : 1. 그리고 그것이 얼마나 많은 표징과 퍼짐과 관련이 있습니까? 2. 평균 실제 소요량은 얼마입니까? 수백 건의 거래 결과를 살펴봅니다. 음수와 0을 걸러냅니다. 우리는 양수를보고 산술 평균을 고려합니다. 이 값이 일일 범위의 1% 이상인 경우 이 TS는 스캘퍼라고 부를 수 없습니다. 그렇지 않으면 스캘퍼입니다. 스프레드가 무엇이든, 그리고 얼마나 많은 기호가 있든 상관 없습니다. 2. 모든 것이 명확합니다. 1. 여기. -------------------------------------------------- ---------------------------------- 조지 머츠 : 1. 스캘퍼는 평균 복용량이 일일 ATR의 1% 미만인 시스템입니다. 즉, 유로달러의 경우 현재 변동성에 대해 5포인트(5 자리 )를 넘지 않습니다. -------------------------------------------------- ---------------------------------- 확산은 중요하지 않습니다. 확인. 그러나 여기의 오류 는 5점(5자리) 이상입니다. 왜냐하면 네 자리 숫자로 0.5점, 1pp를 취하면 ATP가 100일 때 1%가 됩니다. 초보자의 질문 MQL5 MT5 가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...) Georgiy Merts 2019.07.21 19:09 #1832

Roman Shiredchenko :

그러나 여기의 오류 는 5점(5자리) 이상입니다.

왜냐하면 네 자리 숫자로 0.5점, 1pp를 취하면 ATP가 100일 때 1%가 됩니다.

같은 얘기를 하고 있는 것 같습니다.

일일 범위가 0.01이면 스캘퍼는 평균 복용량이 0.0001을 초과하지 않는 TS입니다. 그게 다야.

평균 테이크가 적으면 스캘퍼를 의미합니다. 평균 테이크가 높으면 이러한 시스템을 스캘퍼라고 할 수 없습니다. 글쎄, 그리고 그것에 관한 경우 시스템은 "과도기"인 것으로 판명되었습니다.

Eduard_D 2019.07.21 19:26 #1833

Georgiy Merts :

움직이는.

21 + 3에서.

이상하게 보일 수 있지만 24 + 3 최적화는 거의 두 배나 느립니다. 첫 번째 변형에서 데이터가 프로세서의 캐시에 완전히 들어맞는다는 의심이 있습니다. 그리고 두 번째에서는 기본 RAM에 대한 호출이 필요합니다.

기억하신다면 연도 + 연도 옵션에 따라 최적화를 시도했는데 최적화하는 데 12시간이 걸렸습니다. 아마도 이런 이유 때문일 것입니다.

Roman Shiredchenko 2019.07.22 05:04 #1834

Georgiy Merts :

같은 얘기를 하고 있는 것 같습니다.

일일 범위가 0.01이면 스캘퍼는 평균 복용량이 0.0001을 초과하지 않는 TS입니다. 그게 다야.

평균 테이크가 적으면 스캘퍼를 의미합니다. 평균 테이크가 높으면 이러한 시스템을 스캘퍼라고 할 수 없습니다. 글쎄요, 그렇다면 시스템은 "과도기적"인 것으로 판명되었습니다.

네... 그건 그렇고, 아마도... Georgiy Merts 2019.07.22 05:40 #1835

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

Eduard_D 2019.07.22 10:15 #1836

07/07/19부터 07/19/19(2거래주) 동안의 리그 보고서와 시그널의 거래 결과 비교.

이 기간 동안 마술사들은 여기저기서 거래했습니다: 642250, 742350, 642350, 640150.

TS 리그 신호
642250 +3.04 0
742350 0 0
642350 +2.45 0
640150 +4.51 0

이 기간 동안 Signal에서는 이러한 마법에 대한 단일 트랜잭션이 없었습니다.

Eduard_D 2019.07.22 13:09 #1837

Georgy, 당신은 초과 근무가 없고 항상 SL이 있다고 말합니다. 현재 시그널에서 거래되고 있는 마술사들의 설정을 살펴봤습니다(현재 8명뿐입니다). 평균적으로 그들은 4,000개의 5자리 포인트 영역에서 DD를 가지고 있습니다. 그러나 8개 중 2개에는 허용된 DD가 매우 많습니다. #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . 이것이 초과 체류가 아니라면 그러한 하락을 어떻게 특징 짓겠습니까?

예를 들어, 가장 간단한 조건으로 테스터에서 GBPCHF를 실행했습니다. 매도 방향만, 이전 거래가 마감된 직후 다음 거래가 열립니다. TP=200; SL=8000 전제조건이 없습니다. 에스코트가 없습니다. 최적화를 전혀 하지 않았습니다.

Artem Prischepa 2019.07.22 13:34 #1838

Eduard_D :

Georgy, 당신은 초과 근무가 없고 항상 SL이 있다고 말합니다. 현재 시그널에서 거래되고 있는 마술사들의 설정을 살펴보았습니다(지금은 8명뿐입니다). 평균적으로 그들은 4,000개의 5자리 포인트 영역에서 DD를 가지고 있습니다. 그러나 8개 중 2개에는 허용된 DD가 매우 많습니다. #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . 이것이 과도한 것이 아니라면 그러한 하락을 어떻게 특징 짓겠습니까? 예를 들어, 가장 간단한 조건으로 테스터에서 GBPCHF를 실행했습니다. 매도 방향만, 이전 거래가 마감된 직후 다음 거래가 열립니다. TP=200; SL=8000 전제조건이 없습니다. 에스코트가 없습니다. 최적화를 전혀 하지 않았습니다.

Georgiy Merts 2019.07.22 14:26 #1839

Eduard_D :

Georgy, 당신은 초과 근무가 없고 항상 SL이 있다고 말합니다. 현재 시그널에서 거래되고 있는 마술사들의 설정을 살펴보았습니다(지금은 8명뿐입니다). 평균적으로, 그들은 4,000개의 5자리 포인트 영역에서 DD를 가지고 있습니다. 그러나 8개 중 2개에는 허용된 DD가 매우 큽니다. #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . 이것이 과도한 것이 아니라면 그러한 하락을 어떻게 특징 짓겠습니까? 예를 들어, 가장 간단한 조건으로 테스터에서 GBPCHF를 실행했습니다. 매도 방향만, 이전 거래가 마감된 직후 다음 거래가 열립니다. TP=200; SL=8000 전제조건이 없습니다. 에스코트가 없습니다. 최적화를 전혀 하지 않았습니다.

무엇을 "오버슈트"라고 합니까?

내가 이해하는 바에 따르면, 앉아서 일하는 것은 SL이 없는 일입니다. 우리가 멈출 가능성이 있다는 사실을 고려하지 않을 때 우리는 긍정적인 마감만을 기다리고 있습니다.

리그에는 그런 차량이 없습니다. 모든 차량에는 SL이 있습니다. 그는 TS의 일부이거나 보호용일 뿐입니다. 이 경우 지정된 위험에서 SL이 예금의 정확히 이 비율을 능가하도록 로트가 항상 선택됩니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까?

DD 20,000 포인트 - 그리고 그것에 대해 놀라운 점은 무엇입니까? ChnTrendSAR 및 ZpnFlatRTS와 같은 시스템을 예로 들어 보십시오! 즉, SL이 전혀 제공되지 않는 시스템! 첫 번째는 신호가 바뀌기를 기다리고 있습니다. 두 번째는 TP가 닫히기를 기다리고 있습니다.

이 두 시스템 모두에서 SL은 순전히 보호 기능이며, SL을 두드리면 시스템이 고장난 것입니다.

스톱 없이 최적화한 후 히스토리에 있었던 최대 드로우다운이 추정되고 스톱이 "아래"에 배치됩니다. 그런 프로사드가 마음에 들지 않으면 이 시스템을 사용하지 마십시오!

Eduard_D 2019.07.22 14:59 #1840

Georgiy Merts :

무엇을 "오버슈트"라고 합니까?

내가 이해하는 바에 따르면, 앉아서 일하는 것은 SL이 없는 일입니다. 우리가 멈출 가능성이 있다는 사실을 고려하지 않을 때 우리는 긍정적인 마감만을 기다리고 있습니다.

리그에는 그런 차량이 없습니다. 모든 차량에는 SL이 있습니다. 그는 TS의 일부이거나 보호용일 뿐입니다. 이 경우 지정된 위험에서 SL이 예금의 정확히 이 비율을 능가하도록 로트가 항상 선택됩니다. "오버스테이"는 어디에 있습니까?

DD 20,000 포인트 - 그리고 그것에 대해 놀라운 점은 무엇입니까? ChnTrendSAR 및 ZpnFlatRTS와 같은 시스템을 예로 들어 보십시오! 즉, SL이 전혀 제공되지 않는 시스템! 첫 번째는 신호가 뒤집힐 때까지 기다리는 것입니다. 두 번째는 TP가 닫히기를 기다리고 있습니다.

이 두
1. 그리고 그것이 얼마나 많은 표징과 퍼짐과 관련이 있습니까?
2. 평균 실제 소요량은 얼마입니까? 수백 건의 거래 결과를 살펴봅니다. 음수와 0을 걸러냅니다. 우리는 양수를보고 산술 평균을 고려합니다. 이 값이 일일 범위의 1% 이상인 경우 이 TS는 스캘퍼라고 부를 수 없습니다. 그렇지 않으면 스캘퍼입니다. 스프레드가 무엇이든, 그리고 얼마나 많은 기호가 있든 상관 없습니다.
2. 모든 것이 명확합니다.
1. 여기.
-------------------------------------------------- ----------------------------------
조지 머츠 :
1. 스캘퍼는 평균 복용량이 일일 ATR의 1% 미만인 시스템입니다. 즉, 유로달러의 경우 현재 변동성에 대해 5포인트(5 자리 )를 넘지 않습니다.
-------------------------------------------------- ----------------------------------
확산은 중요하지 않습니다. 확인.
그러나 여기의 오류 는 5점(5자리) 이상입니다.
왜냐하면 네 자리 숫자로 0.5점, 1pp를 취하면 ATP가 100일 때 1%가 됩니다.
그러나 여기의 오류 는 5점(5자리) 이상입니다.
왜냐하면 네 자리 숫자로 0.5점, 1pp를 취하면 ATP가 100일 때 1%가 됩니다.
같은 얘기를 하고 있는 것 같습니다.
일일 범위가 0.01이면 스캘퍼는 평균 복용량이 0.0001을 초과하지 않는 TS입니다. 그게 다야.
평균 테이크가 적으면 스캘퍼를 의미합니다. 평균 테이크가 높으면 이러한 시스템을 스캘퍼라고 할 수 없습니다. 글쎄, 그리고 그것에 관한 경우 시스템은 "과도기"인 것으로 판명되었습니다.
움직이는.
21 + 3에서.
이상하게 보일 수 있지만 24 + 3 최적화는 거의 두 배나 느립니다. 첫 번째 변형에서 데이터가 프로세서의 캐시에 완전히 들어맞는다는 의심이 있습니다. 그리고 두 번째에서는 기본 RAM에 대한 호출이 필요합니다.
기억하신다면 연도 + 연도 옵션에 따라 최적화를 시도했는데 최적화하는 데 12시간이 걸렸습니다. 아마도 이런 이유 때문일 것입니다.
같은 얘기를 하고 있는 것 같습니다.
일일 범위가 0.01이면 스캘퍼는 평균 복용량이 0.0001을 초과하지 않는 TS입니다. 그게 다야.
평균 테이크가 적으면 스캘퍼를 의미합니다. 평균 테이크가 높으면 이러한 시스템을 스캘퍼라고 할 수 없습니다. 글쎄요, 그렇다면 시스템은 "과도기적"인 것으로 판명되었습니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
07/07/19부터 07/19/19(2거래주) 동안의 리그 보고서와 시그널의 거래 결과 비교.
이 기간 동안 마술사들은 여기저기서 거래했습니다: 642250, 742350, 642350, 640150.
TS
리그
신호
642250
+3.04
0
742350
0
0
642350
+2.45
0
640150
+4.51
0
이 기간 동안 Signal에서는 이러한 마법에 대한 단일 트랜잭션이 없었습니다.
Georgy, 당신은 초과 근무가 없고 항상 SL이 있다고 말합니다. 현재 시그널에서 거래되고 있는 마술사들의 설정을 살펴봤습니다(현재 8명뿐입니다). 평균적으로 그들은 4,000개의 5자리 포인트 영역에서 DD를 가지고 있습니다. 그러나 8개 중 2개에는 허용된 DD가 매우 많습니다. #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . 이것이 초과 체류가 아니라면 그러한 하락을 어떻게 특징 짓겠습니까?
예를 들어, 가장 간단한 조건으로 테스터에서 GBPCHF를 실행했습니다. 매도 방향만, 이전 거래가 마감된 직후 다음 거래가 열립니다. TP=200; SL=8000 전제조건이 없습니다. 에스코트가 없습니다. 최적화를 전혀 하지 않았습니다.
Georgy, 당신은 초과 근무가 없고 항상 SL이 있다고 말합니다. 현재 시그널에서 거래되고 있는 마술사들의 설정을 살펴보았습니다(지금은 8명뿐입니다). 평균적으로 그들은 4,000개의 5자리 포인트 영역에서 DD를 가지고 있습니다. 그러나 8개 중 2개에는 허용된 DD가 매우 많습니다. #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . 이것이 과도한 것이 아니라면 그러한 하락을 어떻게 특징 짓겠습니까?
예를 들어, 가장 간단한 조건으로 테스터에서 GBPCHF를 실행했습니다. 매도 방향만, 이전 거래가 마감된 직후 다음 거래가 열립니다. TP=200; SL=8000 전제조건이 없습니다. 에스코트가 없습니다. 최적화를 전혀 하지 않았습니다.
Georgy, 당신은 초과 근무가 없고 항상 SL이 있다고 말합니다. 현재 시그널에서 거래되고 있는 마술사들의 설정을 살펴보았습니다(지금은 8명뿐입니다). 평균적으로, 그들은 4,000개의 5자리 포인트 영역에서 DD를 가지고 있습니다. 그러나 8개 중 2개에는 허용된 DD가 매우 큽니다. #243141 DD= 19098 ; #642422 DD= 12159 . 이것이 과도한 것이 아니라면 그러한 하락을 어떻게 특징 짓겠습니까?
예를 들어, 가장 간단한 조건으로 테스터에서 GBPCHF를 실행했습니다. 매도 방향만, 이전 거래가 마감된 직후 다음 거래가 열립니다. TP=200; SL=8000 전제조건이 없습니다. 에스코트가 없습니다. 최적화를 전혀 하지 않았습니다.
무엇을 "오버슈트"라고 합니까?
내가 이해하는 바에 따르면, 앉아서 일하는 것은 SL이 없는 일입니다. 우리가 멈출 가능성이 있다는 사실을 고려하지 않을 때 우리는 긍정적인 마감만을 기다리고 있습니다.
리그에는 그런 차량이 없습니다. 모든 차량에는 SL이 있습니다. 그는 TS의 일부이거나 보호용일 뿐입니다. 이 경우 지정된 위험에서 SL이 예금의 정확히 이 비율을 능가하도록 로트가 항상 선택됩니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까?
DD 20,000 포인트 - 그리고 그것에 대해 놀라운 점은 무엇입니까? ChnTrendSAR 및 ZpnFlatRTS와 같은 시스템을 예로 들어 보십시오! 즉, SL이 전혀 제공되지 않는 시스템! 첫 번째는 신호가 바뀌기를 기다리고 있습니다. 두 번째는 TP가 닫히기를 기다리고 있습니다.
이 두 시스템 모두에서 SL은 순전히 보호 기능이며, SL을 두드리면 시스템이 고장난 것입니다.
스톱 없이 최적화한 후 히스토리에 있었던 최대 드로우다운이 추정되고 스톱이 "아래"에 배치됩니다. 그런 프로사드가 마음에 들지 않으면 이 시스템을 사용하지 마십시오!
무엇을 "오버슈트"라고 합니까?
내가 이해하는 바에 따르면, 앉아서 일하는 것은 SL이 없는 일입니다. 우리가 멈출 가능성이 있다는 사실을 고려하지 않을 때 우리는 긍정적인 마감만을 기다리고 있습니다.
리그에는 그런 차량이 없습니다. 모든 차량에는 SL이 있습니다. 그는 TS의 일부이거나 보호용일 뿐입니다. 이 경우 지정된 위험에서 SL이 예금의 정확히 이 비율을 능가하도록 로트가 항상 선택됩니다. "오버스테이"는 어디에 있습니까?
DD 20,000 포인트 - 그리고 그것에 대해 놀라운 점은 무엇입니까? ChnTrendSAR 및 ZpnFlatRTS와 같은 시스템을 예로 들어 보십시오! 즉, SL이 전혀 제공되지 않는 시스템! 첫 번째는 신호가 뒤집힐 때까지 기다리는 것입니다. 두 번째는 TP가 닫히기를 기다리고 있습니다.
이 두 시스템 모두에서 SL은 순전히 보호 기능이며, SL을 두드리면 시스템이 고장난 것입니다.
스톱 없이 최적화한 후 히스토리에 있었던 최대 드로우다운이 추정되고 스톱이 "아래"에 배치됩니다. 이러한 프로사드가 마음에 들지 않으면 이 시스템을 사용하지 마십시오!
ChnTrendSAR에서 Stop 및 Reverse에 대한 조건이 어떻게 보이는지 알려주시겠습니까? 그리고 Profit 추적은 어떻게 작동합니까(가격이 손실 방향으로 가는 경우 추적이 가격을 따라잡을 때 시간은 어떻게 계산됩니까?)?