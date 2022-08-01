무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 174 1...167168169170171172173174175176177178179180181...360 새 코멘트 Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:17 #1731 Georgiy Merts : 글쎄, 내가 이해하는 한 24 + 3. 그리고 바로 지금처럼 데모에서 단 하나의 시스템도 10건의 트랜잭션을 생성할 때까지 보고서에 들어갈 수 없습니다. 조지 머츠 : 그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다. 24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 여전히 매주 데모를 보고 있습니다. :-) 예, 왜 모호합니까? 구매 한 티켓에 따르면 모든 것이 명확합니다 !!! 좋은! "의사가 지시한 대로야." 24개월만 - 최적화, 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대해 테스트합니다. 이것은 접근 방식에 대한 나의 비전이자 제안일 뿐입니다. Eduard_D 2019.07.11 14:22 #1732 Roman Shiredchenko : 순방향 최적화가없고 최적화가 있으며 입력 변수의 선택된 값에 대한 최적화 후 순방향 테스트가 있으며 이미 입찰 중입니다. 24개월 - 최적의 변수 값을 선택하여 최적화합니다. 추가 순방향 테스트 Q1은 12.5%입니다. 다음은 입찰... 명확하지 않은 것-모든 것이 선반에 놓여 있습니다 ... 서로를 이해하지 못한다고 합니다. Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:32 #1733 Eduard_D : 서로를 이해하지 못한다고 합니다. 여기에 topikstarter가 대답했습니다. 모든 것이 윙윙 거리고 있습니다. 그곳에서만 24개월. 최적화 기간입니다. ---------------------- 조지 머츠 : 그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다. 24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 데모를 했고 보고서는 여전히 주간입니다." ---------------------- Eduard_D 2019.07.11 14:35 #1734 Roman Shiredchenko : :-) 예, 왜 모호합니까? 구매 한 티켓에 따르면 모든 것이 명확합니다 !!! 좋은! "의사가 지시한 대로야." 24개월만 - 최적화, 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대해 테스트합니다. 이것은 접근 방식에 대한 나의 비전이자 제안일 뿐입니다. " 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대한 테스트 "란 무엇입니까? ? Georgiy Merts 2019.07.11 14:39 #1735 Roman Shiredchenko : 이것은 접근 방식에 대한 나의 비전이자 제안일 뿐입니다. 당신은 올바른 조건을 가지고 있지 않습니다. 역최적화, 즉 유전학을 사용하여 최상의 매개변수를 선택하는 방법이 있습니다. 그런 다음 순방향 최적화라는 프로세스가 있습니다. 최상의 조합 중 25%가 선택되어 다른 기간에 실행됩니다. 다음으로, 이러한 정방향 패스 maximin 중에서 선택합니다. 이러한 패스는 최소 품질(후진 및 정방향 기간)이 최대가 됩니다. 이 매개변수 세트는 선택된 "깨끗한" 차량에 가장 적합합니다. 다음으로, 손익분기 매개변수에 대한 검색은 전체 기간(뒤로 + 앞으로)에 대한 철저한 검색으로 수행되며, 이러한 매개변수가 발견되면 TS에 추가하고, 그렇지 않으면 TS는 손익분기점을 사용하지 않습니다. 마지막으로, 마지막 단계는 (또한 철저한 검색을 통해) 보호 TP-SL을 결정합니다("깨끗한" TS에 없는 경우). 이 매개변수 세트는 최종적으로 차량 코드에 망치질되어 데모에 제공됩니다. 최적화의 본질 세뇌 EA 어딘가에 함정이... Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:53 #1736 Eduard_D : " 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대한 테스트 "란 무엇입니까? ? 응답 조지 접근 조지 머츠 : 당신은 올바른 조건을 가지고 있지 않습니다. 역최적화, 즉 유전학을 사용하여 최상의 매개변수를 선택하는 방법이 있습니다. 그런 다음 순방향 최적화라는 프로세스가 있습니다. 최상의 조합 중 25%가 선택되어 다른 기간에 실행됩니다. 다음으로, 이 정방향 패스에서 최대값을 선택합니다. 이 패스에서 최소 품질(후방 및 순방향 기간)이 최대가 됩니다. 이 매개변수 세트는 선택된 "깨끗한" 차량에 가장 적합합니다. 다음으로, 손익분기 매개변수에 대한 검색은 전체 기간(뒤로 + 앞으로)에 대한 철저한 검색으로 수행되며, 이러한 매개변수가 발견되면 TS에 추가하고, 그렇지 않으면 TS는 손익분기점을 사용하지 않습니다. 마지막으로, 마지막 단계는 (또한 철저한 검색을 통해) 보호 TP-SL을 결정합니다("깨끗한" TS에 없는 경우). 이 매개변수 세트는 최종적으로 차량 코드에 망치질되어 데모에 제공됩니다. 영형! :-) 저것들. 조건이 있습니다 최상의 값의 사용자 지정 선택? (나는 "최소 품질(앞으로 뒤로)이 최대가 되는 그런 패스"를 의미합니다) Eduard_D 2019.07.11 14:57 #1737 Eduard_D : 나는 Roman의 모니터링을 살펴보고 거기에서 다음과 같은 유물을 발견했습니다. 이 마술사는 교묘하게 발명된 알고리즘을 가진 마술사입니까? 또는 다른 마술이지만 왜 모두 동기적으로 닫혔습니까? 질문을 반복합니다. Georgiy Merts 2019.07.11 15:26 #1738 Roman Shiredchenko : 응답 조지 접근 영형! :-) 저것들. 조건이 있습니다 최상의 값의 사용자 지정 선택? (나는 "최소 품질(앞으로 뒤로)이 최대가 되는 그런 패스"를 의미합니다) 네. Expert Advisor는 전달 기간 동안 자동으로 프레임을 수집하고 그 중에서 최대 최소값을 선택합니다. Georgiy Merts 2019.07.11 15:27 #1739 Eduard_D : 질문을 반복합니다. 글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다. Eduard_D 2019.07.11 15:31 #1740 Georgiy Merts : 글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다. 로만, 봐, 제발. 각 주문에 마법을 걸어. 1...167168169170171172173174175176177178179180181...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 내가 이해하는 한 24 + 3.
그리고 바로 지금처럼 데모에서 단 하나의 시스템도 10건의 트랜잭션을 생성할 때까지 보고서에 들어갈 수 없습니다.
그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다.
24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 여전히 매주 데모를 보고 있습니다.
예, 왜 모호합니까? 구매 한 티켓에 따르면 모든 것이 명확합니다 !!!
24개월만 - 최적화, 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대해 테스트합니다.
이것은 접근 방식에 대한 나의 비전이자 제안일 뿐입니다.
순방향 최적화가없고 최적화가 있으며 입력 변수의 선택된 값에 대한 최적화 후 순방향 테스트가 있으며 이미 입찰 중입니다.
24개월 - 최적의 변수 값을 선택하여 최적화합니다. 추가 순방향 테스트 Q1은 12.5%입니다. 다음은 입찰...
명확하지 않은 것-모든 것이 선반에 놓여 있습니다 ...
여기에 topikstarter가 대답했습니다. 모든 것이 윙윙 거리고 있습니다. 그곳에서만 24개월. 최적화 기간입니다.
그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다.
24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 데모를 했고 보고서는 여전히 주간입니다.
당신은 올바른 조건을 가지고 있지 않습니다.
역최적화, 즉 유전학을 사용하여 최상의 매개변수를 선택하는 방법이 있습니다. 그런 다음 순방향 최적화라는 프로세스가 있습니다. 최상의 조합 중 25%가 선택되어 다른 기간에 실행됩니다. 다음으로, 이러한 정방향 패스 maximin 중에서 선택합니다. 이러한 패스는 최소 품질(후진 및 정방향 기간)이 최대가 됩니다.
이 매개변수 세트는 선택된 "깨끗한" 차량에 가장 적합합니다.
다음으로, 손익분기 매개변수에 대한 검색은 전체 기간(뒤로 + 앞으로)에 대한 철저한 검색으로 수행되며, 이러한 매개변수가 발견되면 TS에 추가하고, 그렇지 않으면 TS는 손익분기점을 사용하지 않습니다.
마지막으로, 마지막 단계는 (또한 철저한 검색을 통해) 보호 TP-SL을 결정합니다("깨끗한" TS에 없는 경우).
이 매개변수 세트는 최종적으로 차량 코드에 망치질되어 데모에 제공됩니다.
당신은 올바른 조건을 가지고 있지 않습니다.
역최적화, 즉 유전학을 사용하여 최상의 매개변수를 선택하는 방법이 있습니다. 그런 다음 순방향 최적화라는 프로세스가 있습니다. 최상의 조합 중 25%가 선택되어 다른 기간에 실행됩니다. 다음으로, 이 정방향 패스에서 최대값을 선택합니다. 이 패스에서 최소 품질(후방 및 순방향 기간)이 최대가 됩니다.
이 매개변수 세트는 선택된 "깨끗한" 차량에 가장 적합합니다.
다음으로, 손익분기 매개변수에 대한 검색은 전체 기간(뒤로 + 앞으로)에 대한 철저한 검색으로 수행되며, 이러한 매개변수가 발견되면 TS에 추가하고, 그렇지 않으면 TS는 손익분기점을 사용하지 않습니다.
마지막으로, 마지막 단계는 (또한 철저한 검색을 통해) 보호 TP-SL을 결정합니다("깨끗한" TS에 없는 경우).
이 매개변수 세트는 최종적으로 차량 코드에 망치질되어 데모에 제공됩니다.
저것들. 조건이 있습니다 최상의 값의 사용자 지정 선택? (나는 "최소 품질(앞으로 뒤로)이 최대가 되는 그런 패스"를 의미합니다)
나는 Roman의 모니터링을 살펴보고 거기에서 다음과 같은 유물을 발견했습니다.
이 마술사는 교묘하게 발명된 알고리즘을 가진 마술사입니까? 또는 다른 마술이지만 왜 모두 동기적으로 닫혔습니까?
저것들. 조건이 있습니다 최상의 값의 사용자 지정 선택? (나는 "최소 품질(앞으로 뒤로)이 최대가 되는 그런 패스"를 의미합니다)
네.
Expert Advisor는 전달 기간 동안 자동으로 프레임을 수집하고 그 중에서 최대 최소값을 선택합니다.
글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다.
로만, 봐, 제발. 각 주문에 마법을 걸어.