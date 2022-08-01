무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 174

Georgiy Merts :

글쎄, 내가 이해하는 한 24 + 3.

그리고 바로 지금처럼 데모에서 단 하나의 시스템도 10건의 트랜잭션을 생성할 때까지 보고서에 들어갈 수 없습니다.

조지 머츠 :

그렇기 때문에 로만은 정말 어쩐지 자신을 너무 막연하게 표현하고 있다는 점을 반복해서 분명히 밝히고 있습니다. 지금까지 솔루션은 다음과 같습니다.

24개월 전, 3개월 후, 이 전체 기간 동안 더 나은 패스를 위해 최고의 손익분기점 매개변수와 보호용 SL 및 TP(필요한 경우)를 찾습니다. 우리는 여전히 매주 데모를 보고 있습니다.

:-)

예, 왜 모호합니까? 구매 한 티켓에 따르면 모든 것이 명확합니다 !!!

좋은! "의사가 지시한 대로야."

24개월만 - 최적화, 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대해 테스트합니다.

이것은 접근 방식에 대한 나의 비전이자 제안일 뿐입니다.

 
Roman Shiredchenko :

순방향 최적화가없고 최적화가 있으며 입력 변수의 선택된 값에 대한 최적화 후 순방향 테스트가 있으며 이미 입찰 중입니다.

24개월 - 최적의 변수 값을 선택하여 최적화합니다. 추가 순방향 테스트 Q1은 12.5%입니다. 다음은 입찰...

명확하지 않은 것-모든 것이 선반에 놓여 있습니다 ...

서로를 이해하지 못한다고 합니다.

 
Eduard_D :

조지 머츠 :

Roman Shiredchenko :

" 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대한 테스트 "란 무엇입니까? ?

 
Roman Shiredchenko :

이것은 접근 방식에 대한 나의 비전이자 제안일 뿐입니다.

당신은 올바른 조건을 가지고 있지 않습니다.

역최적화, 즉 유전학을 사용하여 최상의 매개변수를 선택하는 방법이 있습니다. 그런 다음 순방향 최적화라는 프로세스가 있습니다. 최상의 조합 중 25%가 선택되어 다른 기간에 실행됩니다. 다음으로, 이러한 정방향 패스 maximin 중에서 선택합니다. 이러한 패스는 최소 품질(후진 및 정방향 기간)이 최대가 됩니다.

이 매개변수 세트는 선택된 "깨끗한" 차량에 가장 적합합니다.

다음으로, 손익분기 매개변수에 대한 검색은 전체 기간(뒤로 + 앞으로)에 대한 철저한 검색으로 수행되며, 이러한 매개변수가 발견되면 TS에 추가하고, 그렇지 않으면 TS는 손익분기점을 사용하지 않습니다.

마지막으로, 마지막 단계는 (또한 철저한 검색을 통해) 보호 TP-SL을 결정합니다("깨끗한" TS에 없는 경우).

이 매개변수 세트는 최종적으로 차량 코드에 망치질되어 데모에 제공됩니다.

 
Eduard_D :

" 3개월 후 - 선택한 매개변수에 대한 테스트 "란 무엇입니까? ?

응답 조지 접근

영형! :-)

저것들. 조건이 있습니다 최상의 값의 사용자 지정 선택? (나는 "최소 품질(앞으로 뒤로)이 최대가 되는 그런 패스"를 의미합니다)

 
Eduard_D :

나는 Roman의 모니터링을 살펴보고 거기에서 다음과 같은 유물을 발견했습니다.


이 마술사는 교묘하게 발명된 알고리즘을 가진 마술사입니까? 또는 다른 마술이지만 왜 모두 동기적으로 닫혔습니까?

질문을 반복합니다.

 
Roman Shiredchenko :

영형! :-)

저것들. 조건이 있습니다 최상의 값의 사용자 지정 선택? (나는 "최소 품질(앞으로 뒤로)이 최대가 되는 그런 패스"를 의미합니다)

네.

Expert Advisor는 전달 기간 동안 자동으로 프레임을 수집하고 그 중에서 최대 최소값을 선택합니다.

 
Eduard_D :

질문을 반복합니다.

글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다.

 
Georgiy Merts :

글쎄, 나는 그것이 무엇인지 모르겠다. 가격의 약간의 차이로 판단하면 이들은 여전히 다른 마법입니다. 그리고 동시에 오픈했다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 큰 움직임이 있었을 것입니다.

로만, 봐, 제발. 각 주문에 마법을 걸어.

