무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 177

Eduard_D 2019.07.12 20:11 #1761

Roman Shiredchenko :

위쪽 마법은 442420, 두 번째와 세 번째는 642422, 아래쪽 마법은 수동으로 설정합니다(입장 가격을 평균화했습니다).

그리고 내가 닫지 않은 맨 아래.

일부 로봇은 마법을 추적하지 않고 모든 것을 숨길 수 있습니다. 필터를 통과하지 않습니다 ...

우리는 주의가 산만해져서 한 가지 기능을 더 논의하는 것을 잊었습니다. 왜 4개의 포지션이 모두 동시에 마감되었을까요? 442420은 EMAFlatSP이며 역 트롤링과 관련이 없습니다.

Eduard_D 2019.07.12 20:21 #1762

Georgiy Merts :

나는 그렇게 미묘한 점을 보지 못한다.

이 마법에 대한 거래 보고서가 있는 Excel 파일을 첨부합니다.

더 자세한 정보를 원하시면 리그 계정에서 투자 비밀번호를 알려드릴 수 있습니다.

파일을 보았지만 필요한 정보를 얻을 수 없습니다.

나는 힘과 정신을 모두 모았습니다. 비밀번호를 투자합시다. 자세히 이해할 것입니다.

Georgiy Merts 2019.07.13 07:12 #1763

Eduard_D :

파일을 보았지만 필요한 정보를 추출할 수 없습니다.

나는 힘과 정신을 모두 모았습니다. 투자 비밀번호를 알려주십시오. 자세히 이해할 것입니다.

점수 9968945(리그 하이)

로그인: 9968945

투자자 비밀번호: iAuWgDi9

서버: Alpari-ECN-데모

EMAFlatSP가 마감된 이유는 - 제 생각에 일반 모드에서 - 손익분기점 또는 스톱 테이크에서.

Eduard_D 2019.07.13 08:39 #1764

Georgiy Merts :

EMAFlatSP가 마감된 이유는 - 제 생각에 일반 모드에서 - 손익분기점 또는 스톱 테이크에서.

이 거래는 손실로 마감되었으므로 테이크도 손익분기도 없습니다.

물론 SL이 있을 수 있지만 분 차트를 보면 더 나쁜 가격이 있습니다. 현재의 손실이 더 컸다.

4개의 다른 거래가 동시에 마감되었다는 점을 감안할 때 Roman은 터미널에서 이에 대한 이유를 찾아야 한다고 생각합니다(예: 전체 자본 감소를 제어하는 일부 고문 또는 이와 유사한 것).

Roman Shiredchenko 2019.07.13 09:08 #1765

Eduard_D :

우리는 주의가 산만해져서 한 가지 기능을 더 논의하는 것을 잊었습니다. 왜 4개의 포지션이 모두 동시에 마감되었을까요? 442420은 EMAFlatSP이며 역 트롤링과 관련이 없습니다.

에드워드_D :

이 거래는 손실로 마감되었으므로 테이크도 손익분기도 없습니다.

물론 SL이 있을 수 있지만 분 차트를 보면 더 나쁜 가격이 있습니다. 현재의 손실이 더 컸다.

4개의 다른 거래가 동시에 마감되었다는 점을 감안할 때 Roman은 터미널에서 이에 대한 이유를 찾아야 한다고 생각합니다(예: 전체 자본 감소를 제어하는 일부 고문 또는 이와 유사한 것).

네, 흥미롭습니다. 매직 필터에 따라 LEAGUE에 일종의 문제가있을 수 있다고 쓴 것이 헛되지 않았습니다 ...

수동으로 열린 주문이 LEAGUE 로봇 주문과 동시에 닫히는 이유는 무엇입니까?

아니 100%. 여기에는 그런 것이 없습니다.

조지 머츠 :

...EMAFlatSP가 마감된 이유는 - 제 생각에 일반 모드에서 - 손익분기점이나 스톱테이크에서.

것 같아...

Eduard_D 2019.07.13 15:23 #1766

조지 머츠 :

EMAFlatSP가 마감된 이유는 - 제 생각에 일반 모드에서 - 손익분기점 또는 스톱 테이크에서.

로만 시레첸코:

것 같아...

IMHO: 반대로, 그것은 처럼 보이지 않습니다... 위에서 논리를 주었습니다.

평평한 시장에서 두 개의 서로 다른 매직 + 핸드 거래가 무작위로 동시에 마감되는 일이 발생해서는 안 됩니다.

만일을 대비하여, 수동 거래에 이 수준에서 SL 또는 추적이 있었는지 묻겠습니다.

추신: 중개인의 분 차트를 보십시오 - 아마도. 3시 41분에 머리핀이 있었어?

Eduard_D 2019.07.13 19:02 #1767

Georgiy Merts :

점수 9968945(리그 하이)

로그인: 9968945

투자자 비밀번호: iAuWgDi9

서버: Alpari-ECN-데모

거래를 비교합니다. 나는 내가 틀렸음 을 고백한다.

몇 개의 5자리 포인트의 가격 차이가 때때로 완전히 다른 결과로 이어지기도 합니다. 결과적으로 후속 트랜잭션에서 강력한 비동기화가 시작됩니다. 그러나 때로는 같은 차이가 몇 센트의 이익 차이를 초래할 뿐입니다.

예, 또한 때때로 "이중" 거래를 엽니다. 나는 이것이 정상적인 작동이라는 데 동의합니다.

Roman Shiredchenko 2019.07.14 07:41 #1768

Eduard_D :

IMHO: 반대로, 그것은 처럼 보이지 않습니다... 위에서 논리를 주었습니다.

평평한 시장에서 두 개의 서로 다른 매직 + 핸드 거래가 무작위로 동시에 마감되는 일이 발생해서는 안 됩니다.

1. 만일의 경우를 대비하여 묻겠습니다. 수동 거래에 이 수준에서 SL 또는 추적이 있었습니까?

추신: 중개인의 분 차트를 보십시오 - 아마도. 3시 41분에 머리핀이 있었어?

1. 없었다. 그러나 일반적으로 - 예 - 매우 흥미롭습니다 - 4 개의 시장 주문이 동시에 마감되었습니다 ...

2. 모든 것이 매끄럽다

Roman Shiredchenko 2019.07.14 15:02 #1769

Georgy는 유료 비행기 IMHO에서 이러한 보고서를 제공하는 것에 대해 생각합니다. 그 안에 뭔가가 있습니다 ...

PAMM의 선택과 같이 우리를 위해 그것들을 가지고 있습니다. 많은 리반이 ... :-)

둘 이상의 CSV - 즐겁게 하기 위해 ... 어떻게 든 충분하지 않습니다 - 귀하의 리그 - 더 많은 것을 할 수 있습니다 ...

Georgiy Merts 2019.07.15 05:46 #1770

Roman Shiredchenko :

Georgy는 유료 비행기 IMHO에서 이러한 보고서를 제공하는 것에 대해 생각합니다. 그 안에 뭔가가 있습니다 ...

PAMM의 선택과 같이 우리를 위해 그것들을 가지고 있습니다. 많은 리반이 ... :-)

둘 이상의 CSV - 즐겁게 하기 위해 ... 어떻게 든 충분하지 않습니다 - 귀하의 리그 - 더 많은 것을 할 수 있습니다 ...

뽑지 마, 로만!

최고의 선수를 선정하기 위한 명확한 규칙이 있을 때까지 리그에서 수익을 창출하려는 노력이 의미가 없다고 생각합니다. 거기, 내 옆에는 내가 이해하지 못하는 것을 의심하는 Artem과 항상 화제가 되는 노력 덕분에 광대 Baskakov가 있습니다. 그들은 리그가 전혀 가치가 없다는 것을 훌륭하게 증명합니다. Baskakov의 신호인지 아닌지... 이곳은 정말 금광입니다... 주식은 항상 균형을 유지하기 위해 접근합니다. 그리고 리그는 너무 ... 헛된 노력 ...
위쪽 마법은 442420, 두 번째와 세 번째는 642422, 아래쪽 마법은 수동으로 설정합니다(입장 가격을 평균화했습니다).
그리고 내가 닫지 않은 맨 아래.
일부 로봇은 마법을 추적하지 않고 모든 것을 숨길 수 있습니다. 필터를 통과하지 않습니다 ...
우리는 주의가 산만해져서 한 가지 기능을 더 논의하는 것을 잊었습니다. 왜 4개의 포지션이 모두 동시에 마감되었을까요? 442420은 EMAFlatSP이며 역 트롤링과 관련이 없습니다.
나는 그렇게 미묘한 점을 보지 못한다.
이 마법에 대한 거래 보고서가 있는 Excel 파일을 첨부합니다.
더 자세한 정보를 원하시면 리그 계정에서 투자 비밀번호를 알려드릴 수 있습니다.
파일을 보았지만 필요한 정보를 얻을 수 없습니다.
나는 힘과 정신을 모두 모았습니다. 비밀번호를 투자합시다. 자세히 이해할 것입니다.
점수 9968945(리그 하이)
투자자 비밀번호: iAuWgDi9
서버: Alpari-ECN-데모
이 거래는 손실로 마감되었으므로 테이크도 손익분기도 없습니다.
네, 흥미롭습니다. 매직 필터에 따라 LEAGUE에 일종의 문제가있을 수 있다고 쓴 것이 헛되지 않았습니다 ...
수동으로 열린 주문이 LEAGUE 로봇 주문과 동시에 닫히는 이유는 무엇입니까?
아니 100%. 여기에는 그런 것이 없습니다.
IMHO: 반대로, 그것은 처럼 보이지 않습니다... 위에서 논리를 주었습니다.
평평한 시장에서 두 개의 서로 다른 매직 + 핸드 거래가 무작위로 동시에 마감되는 일이 발생해서는 안 됩니다.
만일을 대비하여, 수동 거래에 이 수준에서 SL 또는 추적이 있었는지 묻겠습니다.추신: 중개인의 분 차트를 보십시오 - 아마도. 3시 41분에 머리핀이 있었어?
거래를 비교합니다. 나는 내가 틀렸음 을 고백한다.
몇 개의 5자리 포인트의 가격 차이가 때때로 완전히 다른 결과로 이어지기도 합니다. 결과적으로 후속 트랜잭션에서 강력한 비동기화가 시작됩니다. 그러나 때로는 같은 차이가 몇 센트의 이익 차이를 초래할 뿐입니다.
예, 또한 때때로 "이중" 거래를 엽니다. 나는 이것이 정상적인 작동이라는 데 동의합니다.
1. 만일의 경우를 대비하여 묻겠습니다. 수동 거래에 이 수준에서 SL 또는 추적이 있었습니까?추신: 중개인의 분 차트를 보십시오 - 아마도. 3시 41분에 머리핀이 있었어?
1. 없었다. 그러나 일반적으로 - 예 - 매우 흥미롭습니다 - 4 개의 시장 주문이 동시에 마감되었습니다 ...
2. 모든 것이 매끄럽다
Georgy는 유료 비행기 IMHO에서 이러한 보고서를 제공하는 것에 대해 생각합니다. 그 안에 뭔가가 있습니다 ...
PAMM의 선택과 같이 우리를 위해 그것들을 가지고 있습니다. 많은 리반이 ... :-)
둘 이상의 CSV - 즐겁게 하기 위해 ... 어떻게 든 충분하지 않습니다 - 귀하의 리그 - 더 많은 것을 할 수 있습니다 ...
뽑지 마, 로만!
최고의 선수를 선정하기 위한 명확한 규칙이 있을 때까지 리그에서 수익을 창출하려는 노력이 의미가 없다고 생각합니다. 거기, 내 옆에는 내가 이해하지 못하는 것을 의심하는 Artem과 항상 화제가 되는 노력 덕분에 광대 Baskakov가 있습니다. 그들은 리그가 전혀 가치가 없다는 것을 훌륭하게 증명합니다. Baskakov의 신호인지 아닌지... 이곳은 정말 금광입니다... 주식은 항상 균형을 유지하기 위해 접근합니다. 그리고 리그는 너무 ... 헛된 노력 ...