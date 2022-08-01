무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 150 1...143144145146147148149150151152153154155156157...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.01 05:40 #1491 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Georgiy Merts 2019.07.01 05:44 #1492 Roman Shiredchenko : 성 조지! 제보가 필요합니다! 차량 업데이트용. 지금 543050, 442420, 142042, 640150, 642952 가 작동중입니다. 이번주에 시그널이나 모니터링 오픈하겠습니다. 이해하지 못했습니다. 무역의 균형과 품질에 대한 TS 리그의 표준 보고서는 매주 월요일 아침입니다(오늘이 더 높음). 다른 보고서가 필요하십니까? 별도의 차량이 필요한 신호를 여는 것 - 마법을 퍼뜨리는 것 - 규칙은 동일 하며 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 - 제한 없이 마법을 생성합니다. 각 시스템의 의미는 이름에 반영되어 있으며 리그에서 TS에서 작동하는 몇 명의 무료 전문가와 KodoBase도 가져왔습니다. 뭐가 문제 야 ? Eduard_D 2019.07.01 07:51 #1493 등록 코드를 생성하십시오: 계정 50423626 매직 543441 계정 50433863 매직 240640 Eduard_D 2019.07.01 07:56 #1494 나는 여전히 문제가 무엇인지 이해할 수 없지만 일주일 동안 당신의 베스트 10은 플러스에 더해지고 내 것은 마이너스가 됩니다. Georgiy Merts 2019.07.01 08:18 #1495 Eduard_D : 등록 코드를 생성하십시오: 계정 50423626 매직 543441 계정 50433863 매직 240640 계정: 50423626 마법: 543441 등록 코드: 1016843552 ------------------------------------ 계정: 50433863 마법: 240640 등록 코드: 85707965 ------------------------------------ Artem Prischepa 2019.07.01 08:40 #1496 Georgiy Merts : 글쎄, 그것이 가짜이고 실제로 계정에 센트가 없다면 이 경우 신뢰성은 무엇입니까? 이론적으로 나는 "거래 품질" 평가를 결정하는 알고리즘에 따라 거래를 평가하는 스크립트를 작성할 수 있습니다. 그리고 - 모든 신호를 평가하십시오. 하지만 신호 자체가 가짜일 때 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 대본과 평가는 위조 가능성을 고려하지 않은 공식 지표입니다. 이 경우는 확실히 말할 수 없습니다. 추측일 뿐이기 때문입니다. Eduard_D 2019.07.01 09:21 #1497 Artem Prischepa : 이 경우는 확실히 말할 수 없습니다. 추측일 뿐이기 때문입니다. 이것은 첫 번째 가짜 신호가 아닙니다. 절대적으로 "왼쪽" 브로커. 이것은 차트에서 그의 거래가 어떻게 보이는지입니다. Eduard_D 2019.07.01 09:50 #1498 조지, 모자를 벗는다...! 당신과 당신의 인디언들은 리그를 재최적화하는 엄청난 일을 하고 있습니다. 특히 재최적화를 위한 2시간을 믿지 않는 회의론자들을 위해: 그리고 이것은 한 쌍에 단 하나 의 차량입니다. 글쎄요, 제 하드웨어는 당신 것보다 열악하지만, 당신이 2배 적은 시간을 쓴다고 해도 당신의 컴퓨터는 논스톱 재최적화 작업을 해야 합니다. Artem Prischepa 2019.07.01 09:54 #1499 Eduard_D : 이것은 첫 번째 가짜 신호가 아닙니다. 절대적으로 "왼쪽" 브로커. 이것은 차트에서 그의 거래가 어떻게 보이는지입니다 그곳에서 한 사람이 약간 다른 XAUUSDi 기호를 거래하고 있습니다. 끝에 작은 "i"가 있습니다. [삭제] 2019.07.01 10:20 #1500 Eduard_D : 조지, 모자를 벗는다...! 당신과 당신의 인디언들은 리그를 재최적화하는 엄청난 일을 하고 있습니다. 특히 재최적화를 위한 2시간을 믿지 않는 회의론자들을 위해: 그리고 이것은 한 쌍에 단 하나 의 차량입니다. 글쎄요, 제 하드웨어는 당신 것보다 열악하지만, 당신이 2배 적은 시간을 쓴다고 해도 당신의 컴퓨터는 논스톱 재최적화 작업을 해야 합니다. 막대를 여는 알고리즘을 만들면 모든 것이 날아갈 것입니다. 스캘퍼도 없는데 왜 매 틱 을 괴롭히니 기계를 불쌍히 여겨 1...143144145146147148149150151152153154155156157...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
성 조지! 제보가 필요합니다! 차량 업데이트용. 지금 543050, 442420, 142042, 640150, 642952 가 작동중입니다. 이번주에 시그널이나 모니터링 오픈하겠습니다.
이해하지 못했습니다.
무역의 균형과 품질에 대한 TS 리그의 표준 보고서는 매주 월요일 아침입니다(오늘이 더 높음). 다른 보고서가 필요하십니까?
별도의 차량이 필요한 신호를 여는 것 - 마법을 퍼뜨리는 것 - 규칙은 동일 하며 무료 신호 를 열겠다는 약속에 대해 - 제한 없이 마법을 생성합니다. 각 시스템의 의미는 이름에 반영되어 있으며 리그에서 TS에서 작동하는 몇 명의 무료 전문가와 KodoBase도 가져왔습니다. 뭐가 문제 야 ?
등록 코드를 생성하십시오:
계정 50423626 매직 543441
계정 50433863 매직 240640
나는 여전히 문제가 무엇인지 이해할 수 없지만 일주일 동안 당신의 베스트 10은 플러스에 더해지고 내 것은 마이너스가 됩니다.
계정: 50423626
마법: 543441
등록 코드: 1016843552
계정: 50433863
마법: 240640
등록 코드: 85707965
글쎄, 그것이 가짜이고 실제로 계정에 센트가 없다면 이 경우 신뢰성은 무엇입니까?
이론적으로 나는 "거래 품질" 평가를 결정하는 알고리즘에 따라 거래를 평가하는 스크립트를 작성할 수 있습니다. 그리고 - 모든 신호를 평가하십시오. 하지만 신호 자체가 가짜일 때 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 대본과 평가는 위조 가능성을 고려하지 않은 공식 지표입니다.
이 경우는 확실히 말할 수 없습니다. 추측일 뿐이기 때문입니다.
이것은 첫 번째 가짜 신호가 아닙니다. 절대적으로 "왼쪽" 브로커.
이것은 차트에서 그의 거래가 어떻게 보이는지입니다.
조지, 모자를 벗는다...! 당신과 당신의 인디언들은 리그를 재최적화하는 엄청난 일을 하고 있습니다.
특히 재최적화를 위한 2시간을 믿지 않는 회의론자들을 위해:
그리고 이것은 한 쌍에 단 하나 의 차량입니다.
글쎄요, 제 하드웨어는 당신 것보다 열악하지만, 당신이 2배 적은 시간을 쓴다고 해도 당신의 컴퓨터는 논스톱 재최적화 작업을 해야 합니다.
그곳에서 한 사람이 약간 다른 XAUUSDi 기호를 거래하고 있습니다. 끝에 작은 "i"가 있습니다.
