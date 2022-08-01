무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 146 1...139140141142143144145146147148149150151152153...360 새 코멘트 Eduard_D 2019.06.29 13:17 #1451 Georgiy Merts : 세트 파일에서 - 변수의 합리적인 범위의 값만. 원칙적으로 유효하지 않은 값은 설정할 수 없습니다. Expert Advisor에서 확인을 하고, 발견되면 잘라냅니다. 나는 442420이 2018년 7월 9일부터 거의 1년 동안 작동한 설정을 의미했습니다. 정확히 이러한 설정으로 사용 가능한 기록에서 실행하고 싶었습니다. Georgiy Merts 2019.06.29 13:34 #1452 Eduard_D : 입력 매개변수 TP vs SL에는 TSRS_0210_1 등과 같은 미리 정의된 값 세트(드롭다운 목록)가 있습니다. 그것은 무엇입니까? 0210 - 각각 TP/SL 비율 0.210을 의미하며, 이 4개의 숫자는 다른 설정에서 살펴봐야 합니다. Georgiy Merts 2019.06.29 13:37 #1453 Eduard_D : 나는 442420이 2018년 7월 9일부터 거의 1년 동안 작동한 설정을 의미했습니다. 정확히 이러한 설정으로 사용 가능한 기록에서 실행하고 싶었습니다. 내가 설정을 저장한다고 생각합니까? 나는 672 TC를 가지고 있습니다! 다시 최적화하면 이전 설정이 지워집니다! 시스템이 고장 났기 때문에 "최고"를 유지하는 것은 의미가 없습니다. 더 이상 작동하지 않습니다. Eduard_D 2019.06.29 17:59 #1454 최적화 과정에서 기술적 문제에 직면했습니다. 최적화되고 있는 매개변수로 무언가를 망쳤을 가능성이 있기 때문에 결정했습니다. 나 자신이 범위를 설정했습니다. Artyom에 게시한 EMAFlatRTS를 다시 확인하기로 결정했습니다. 최적화된 매개변수 범위, 총 429000개의 조합으로 구성된 기성품 세트가 있었습니다. 나는 640150의 유사체로 끝나기를 희망하면서 2016년 7월 23일부터 18년 7월 23일까지 2년 동안 EURUSD에 대한 유전자 최적화를 시작했습니다. 평소와 같이 초기 예상 실행 횟수는 10496회였습니다. 하지만 512회째 실행에서 최적화가 중단되었습니다. 다음 세대는 일을 시작하지 않았습니다. 전체 로그는 모든 코어에 대해 "잘못된 입력 매개변수" 오류로 채워집니다. 오류 없이 88개의 실행이 전달되었습니다. EMAFlatSP의 초기 테스트에서도 완전히 유사한 문제가 있었습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? (입력 매개변수의 비호환성 문제) 안전하고 유익하며 흥미로운 Forex 백테스팅/최적화 파이어버드 EA Georgiy Merts 2019.06.29 18:52 #1455 Eduard_D : 최적화 중에 기술적인 문제에 직면했습니다. 최적화되고 있는 매개변수로 무언가를 엉망으로 만든 것 같습니다. 왜냐하면. 나 자신이 범위를 설정했습니다. Artyom을 위해 게시한 EMAFlatRTS를 다시 확인하기로 결정했습니다. 최적화된 매개변수 범위, 총 429000개의 조합을 포함하는 기성품 세트가 있었습니다. 나는 640150의 유사체로 끝나기를 희망하면서 2016년 7월 23일부터 18년 7월 23일까지 2년 동안 EURUSD에서 유전자 최적화를 시작했습니다. 평소와 같이 초기 예상 실행 횟수는 10496회였습니다. 하지만 512회째 실행에서 최적화가 중단되었습니다. 다음 세대는 일을 시작하지 않았습니다. 전체 로그는 모든 코어에 대해 "잘못된 입력 매개변수" 오류로 채워집니다. 오류 없이 88개의 실행이 전달되었습니다. EMAFlatSP의 초기 테스트에서도 완전히 유사한 문제가 있었습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? (입력 매개변수의 비호환성 문제) 와우... 글쎄, 당신도 TP를 가지고 있습니다... FLAT 시스템에서 10개의 일일 변동성만큼 큰 TP가 가능하다고 확신합니까? 유로달러의 경우 5-6천 5자리 포인트입니다. 리그 TS는 당신이 부적절하다고 의심했습니다. :))) 나는 아무도 이 최적화 전문가 를 사용할 것이라고 기대하지 않았습니다. 따라서 실수를하지 않고 실수로 의미없는 값을 시작하지 않도록 입력 매개 변수를 제어합니다. TP가 3일 변동성을 초과하는 모든 출시는 오류로 인식됩니다. 또한 EMA 기간은 "무한"으로 설정할 수 없으며 3개 이상도 설정해야 합니다. 또한 입력 신호 옵션의 열거(esIEnterSignal) - 0 값(ES_NONE_0) 제거 - 입력이 없습니다. EMAFlatSP에서도 동일합니다. 일일 변동성을 3회 이상 중지하면 안 됩니다. 에마 크로스! [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 Eduard_D 2019.06.29 19:16 #1456 Georgiy Merts : 와우... 글쎄, 당신도 TP를 가지고 있습니다... FLAT 시스템에서 10개의 일일 변동성만큼 큰 TP가 가능하다고 확신합니까? 유로달러의 경우 5-6천 5자리 포인트입니다. 리그 TS는 당신이 부적절하다고 의심했습니다. :))) 나는 아무도 이 최적화 전문가 를 사용할 것이라고 기대하지 않았습니다. 따라서 실수를하지 않고 실수로 의미없는 값을 시작하지 않도록 입력 매개 변수를 제어합니다. TP가 3일 변동성을 초과하는 모든 출시는 오류로 인식됩니다. 또한 EMA 기간은 "무한"으로 설정할 수 없으며 3개 이상도 설정해야 합니다. 또한 입력 신호 옵션의 열거(esIEnterSignal) - 0 값(ES_NONE_0) 제거 - 입력이 없습니다. EMAFlatSP에서도 동일합니다. 일일 변동성을 3회 이상 중지하면 안 됩니다. 전혀 확신이 서지 않습니다. 난 그냥 당신의 기성품 세트를 가져 와서 그대로 실행했습니다. 일반적으로 입력 매개변수의 범위를 분석할 필요가 있음은 분명합니다. Eduard_D 2019.06.29 20:23 #1457 Georgiy Merts : 또한 EMA 기간은 "무한"으로 설정할 수 없으며 3개 이상도 설정해야 합니다. 추가로 EMA 기간이 9 미만인 것은 15분 TF와 호환되지 않는다고 밝혔습니다. Eduard_D 2019.06.29 20:31 #1458 EMAFlat에서 reverseSignal 매개변수를 명확하게 해석할 수 없습니다. 역방향 모드에서 EMATrend를 얻습니까? 또는 어떻게? Eduard_D 2019.06.29 23:34 #1459 Georgiy, "아직 시작되지 않음", 640150의 현재 설정을 저장하십시오. 그러나 게시하지 마십시오. 이론상으로는 2단계(손익분기점 최적화)에서 자체적으로 더 최적화해야 하므로 비교를 해보겠습니다. 이 차량은 현재 거의 1년의 역사를 지닌 롱간이라는 점에서 흥미롭다. Georgiy Merts 2019.06.30 05:32 #1460 Eduard_D : EMAFlat에서 reverseSignal 매개변수를 명확하게 해석할 수 없습니다. 역방향 모드에서 EMATrend를 얻습니까? 또는 어떻게? 아니요. 진입은 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정되는 추세를 따르거나 반대일 수 있습니다. 진입 신호는 다양한 방법으로 결정되는 "임펄스" 막대입니다. 그러나 이 신호는 어디로 향하고 있습니까? 여기서 "긴 막대" 신호(각 그림자는 몸체보다 짧음)라고 가정해 보겠습니다. 직접적인 신호의 경우 양초 방향의 신호입니다(강세 - 매수, 약세 - 매도). 그리고 반대의 경우 - 반대로 양초가 약세이면 매수 신호입니다. 그리고 신호(직접 또는 역)를 수신한 후 - 우리는 그것이 현재 추세를 향하고 있는지(추세 시스템인 경우 입력) 또는 반대(평면 시스템인 경우 입력)인지 확인합니다. 1...139140141142143144145146147148149150151152153...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
세트 파일에서 - 변수의 합리적인 범위의 값만. 원칙적으로 유효하지 않은 값은 설정할 수 없습니다. Expert Advisor에서 확인을 하고, 발견되면 잘라냅니다.
나는 442420이 2018년 7월 9일부터 거의 1년 동안 작동한 설정을 의미했습니다. 정확히 이러한 설정으로 사용 가능한 기록에서 실행하고 싶었습니다.
입력 매개변수 TP vs SL에는 TSRS_0210_1 등과 같은 미리 정의된 값 세트(드롭다운 목록)가 있습니다. 그것은 무엇입니까?
0210 - 각각 TP/SL 비율 0.210을 의미하며, 이 4개의 숫자는 다른 설정에서 살펴봐야 합니다.
내가 설정을 저장한다고 생각합니까? 나는 672 TC를 가지고 있습니다! 다시 최적화하면 이전 설정이 지워집니다! 시스템이 고장 났기 때문에 "최고"를 유지하는 것은 의미가 없습니다. 더 이상 작동하지 않습니다.
최적화 과정에서 기술적 문제에 직면했습니다. 최적화되고 있는 매개변수로 무언가를 망쳤을 가능성이 있기 때문에 결정했습니다. 나 자신이 범위를 설정했습니다.
Artyom에 게시한 EMAFlatRTS를 다시 확인하기로 결정했습니다. 최적화된 매개변수 범위, 총 429000개의 조합으로 구성된 기성품 세트가 있었습니다.
나는 640150의 유사체로 끝나기를 희망하면서 2016년 7월 23일부터 18년 7월 23일까지 2년 동안 EURUSD에 대한 유전자 최적화를 시작했습니다.
평소와 같이 초기 예상 실행 횟수는 10496회였습니다. 하지만 512회째 실행에서 최적화가 중단되었습니다. 다음 세대는 일을 시작하지 않았습니다.
전체 로그는 모든 코어에 대해 "잘못된 입력 매개변수" 오류로 채워집니다.
오류 없이 88개의 실행이 전달되었습니다.
EMAFlatSP의 초기 테스트에서도 완전히 유사한 문제가 있었습니다.
이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? (입력 매개변수의 비호환성 문제)
와우... 글쎄, 당신도 TP를 가지고 있습니다... FLAT 시스템에서 10개의 일일 변동성만큼 큰 TP가 가능하다고 확신합니까? 유로달러의 경우 5-6천 5자리 포인트입니다.
리그 TS는 당신이 부적절하다고 의심했습니다. :)))
나는 아무도 이 최적화 전문가 를 사용할 것이라고 기대하지 않았습니다. 따라서 실수를하지 않고 실수로 의미없는 값을 시작하지 않도록 입력 매개 변수를 제어합니다.
TP가 3일 변동성을 초과하는 모든 출시는 오류로 인식됩니다.
또한 EMA 기간은 "무한"으로 설정할 수 없으며 3개 이상도 설정해야 합니다.
또한 입력 신호 옵션의 열거(esIEnterSignal) - 0 값(ES_NONE_0) 제거 - 입력이 없습니다.
EMAFlatSP에서도 동일합니다. 일일 변동성을 3회 이상 중지하면 안 됩니다.
전혀 확신이 서지 않습니다. 난 그냥 당신의 기성품 세트를 가져 와서 그대로 실행했습니다.
일반적으로 입력 매개변수의 범위를 분석할 필요가 있음은 분명합니다.
또한 EMA 기간은 "무한"으로 설정할 수 없으며 3개 이상도 설정해야 합니다.
추가로 EMA 기간이 9 미만인 것은 15분 TF와 호환되지 않는다고 밝혔습니다.
Georgiy, "아직 시작되지 않음", 640150의 현재 설정을 저장하십시오. 그러나 게시하지 마십시오. 이론상으로는 2단계(손익분기점 최적화)에서 자체적으로 더 최적화해야 하므로 비교를 해보겠습니다.
이 차량은 현재 거의 1년의 역사를 지닌 롱간이라는 점에서 흥미롭다.
EMAFlat에서 reverseSignal 매개변수를 명확하게 해석할 수 없습니다. 역방향 모드에서 EMATrend를 얻습니까? 또는 어떻게?
아니요. 진입은 EMA와 가격의 교차점에 의해 결정되는 추세를 따르거나 반대일 수 있습니다.
진입 신호는 다양한 방법으로 결정되는 "임펄스" 막대입니다. 그러나 이 신호는 어디로 향하고 있습니까?
여기서 "긴 막대" 신호(각 그림자는 몸체보다 짧음)라고 가정해 보겠습니다. 직접적인 신호의 경우 양초 방향의 신호입니다(강세 - 매수, 약세 - 매도). 그리고 반대의 경우 - 반대로 양초가 약세이면 매수 신호입니다.
그리고 신호(직접 또는 역)를 수신한 후 - 우리는 그것이 현재 추세를 향하고 있는지(추세 시스템인 경우 입력) 또는 반대(평면 시스템인 경우 입력)인지 확인합니다.