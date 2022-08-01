무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 149 1...142143144145146147148149150151152153154155156...360 새 코멘트 Artem Prischepa 2019.06.30 19:08 #1481 Georgiy Merts : 왜 "관심없어"? 예를 들어, 나는 주제에 나타나지 않기로 약속하고 저자를 "빈"이라고 불렀음에도 불구하고 끊임없이 등장하는 사람에 매우 관심이 있습니다. 또한 병합된 신호에 대해 관심이 있습니다. 모든 곳에서 잔액이 자본으로 이동합니까? 그리고 신호 평가에 대한 내 진술은 여전히 유효합니다. 모든 신호에 대해 그의 계정에 실제 자산의 1% 이상을 제공하는 것은 의미가 없습니다. 덜 가능합니다. 더 이상은 없어. 조, 항상 약속을 믿나요? :D 당신은 몇 살입니까? 그리고 어쨌든 나는 나타나지 않기로 약속했다. 그리고 이것은 다릅니다. xD 조, 한 사람이 실생활에서 수백만 달러를 모은 공동 거래 시스템을 연구하는 것이 좋습니다. 여기에서 모니터링되고 공개 도메인에 있습니다. 개념을 잘 알고 계시기 때문입니다. 그리고 당신은 아직 누구에게도 센트를 가져 오지 않은 리그에 무엇을 가지고 있습니까? Eduard_D 2019.06.30 19:41 #1482 Artem Prischepa : 조, 항상 약속을 믿나요? :D 당신은 몇 살입니까? 그리고 어쨌든 나는 나타나지 않기로 약속했다. 그리고 이것은 다릅니다. xD 조, 한 사람이 실생활에서 수백만 달러를 모은 공동 거래 시스템을 연구하는 것이 좋습니다. 여기에서 모니터링되고 공개 도메인에 있습니다. 개념을 잘 알고 계시기 때문입니다. 그리고 당신은 다시 리그에 무언가가 있습니다. 아직 누구에게도 센트를 가져 오지 않았습니다 .. 그리고 당신은 개인에 연결할 수 있습니까? Eduard_D 2019.06.30 20:03 #1483 공유하기 위해... 16:03에 최적화를 위해 EMAFlatRTS를 시작했습니다. 1년 전 + 1년 전입니다. 20시 56분, 43세대에 걸쳐 11520번을 실행한 테스터는 앞으로 나아갔다. Eduard_D 2019.06.30 20:17 #1484 Artem Prischepa : 조지, 당신은 다른 차량을 뒤지고 있다는 것을 알았습니다. 어떤 시스템인지 알 수 있나요? 마틴이 교활하게 현명하다고요? ) 그것은 시스템이 아니라 브로커에 관한 것입니다. :)) 예를 들어 그는 토요일과 일요일인 6월 29일과 6월 16일에 쉽게 거래합니다. Georgiy Merts 2019.06.30 20:22 #1485 Vladimir Baskakov : 이 진술은 가볍게 말해서 논란의 여지가 있지만 모두에게 다행스럽게도 실현되지는 않을 것입니다. 왜요? 매우 빈약한 자산을 가진 많은 신호는 $30의 비용이 듭니다. 신호 비용이 그렇게 많이 들지는 않지만 사람들은 아무 것도 지불하지 않습니다. Georgiy Merts 2019.06.30 20:26 #1486 Artem Prischepa : 조, 항상 약속을 믿나요? :D 당신은 몇 살입니까? 그리고 사실, 나는 나타나지 않으려고 약속했다. 그리고 이것은 다릅니다. xD 조, 한 사람이 실생활에서 수백만 달러를 모은 공동 거래 시스템을 연구하는 것이 좋습니다. 여기에서 모니터링되고 공개 도메인에 있습니다. 개념을 잘 알고 계시기 때문입니다. 그리고 당신은 다시 리그에 무언가가 있습니다. 아직 누구에게도 센트를 가져 오지 않았습니다 .. 조 - 누구를 말하는 겁니까? 당신은 아무것도 약속하지 않는 것 같았고 나는 당신을 의미하지 않았습니다. 그리고 "다른 사람의 시스템 연구"에 관해서는 - 이것은 비어 있습니다. 아무 것도 해결되지 않을 것이지만 수백만 달러의 수입은 그저 우연한 행운일 뿐입니다. Georgiy Merts 2019.06.30 20:29 #1487 Eduard_D : 공유하기 위해... 16:03에 최적화를 위해 EMAFlatRTS를 시작했습니다. 1년 전 + 1년 전입니다. 20시 56분, 43세대에 걸쳐 11520번을 실행한 테스터는 앞으로 나아갔다. 모든 것이 정상입니다. 이것은 정상적인 최적화 속도입니다. Artem Prischepa 2019.06.30 20:47 #1488 Eduard_D : 그것은 시스템이 아니라 브로커에 관한 것입니다. :)) 예를 들어 그는 토요일과 일요일인 6월 29일과 6월 16일에 쉽게 거래합니다. 제가 직접 주목했습니다. 나는 정보를 찾았습니다. 이것은 당신이 시장 조성자, Sorros의 친구 또는 다른 불멸자라면 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. :D 괜찮습니다. 더 걱정스러운 것은 패턴입니다. 모든 대용량은 일반적으로 수익성이 있습니다. 특히 일련의 손실 후에. 그리고 손실은 대부분 경미합니다. 저는 그림을 더 좋아합니다. 특히 지금은 거래가 1분 이내에 마감되는 경우입니다. 하지만 확실히 알고 싶습니다. Georgiy Merts 2019.07.01 05:37 #1489 Artem Prischepa : 제가 직접 주목했습니다. 나는 정보를 찾았습니다. 이것은 당신이 시장 조성자, Sorros의 친구 또는 다른 불멸자라면 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. :D 괜찮습니다. 더 걱정스러운 것은 패턴입니다. 모든 대용량은 일반적으로 수익성이 있습니다. 특히 일련의 손실 후에. 그리고 손실은 대부분 경미합니다. 저는 그림을 더 좋아합니다. 특히 지금은 거래가 1분 이내에 마감되는 경우입니다. 하지만 확실히 알고 싶습니다. 글쎄, 그것이 가짜이고 실제로 계정에 센트가 없다면 -이 경우 신뢰성은 무엇입니까? 이론적으로 나는 "거래 품질" 평가를 결정하는 알고리즘에 따라 거래를 평가하는 스크립트를 작성할 수 있습니다. 그리고 - 모든 신호를 평가하십시오. 하지만 신호 자체가 가짜일 때 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 대본과 평가는 위조 가능성을 고려하지 않은 공식 지표입니다. Roman Shiredchenko 2019.07.01 05:40 #1490 성 조지! 제보가 필요합니다! 차량 업데이트용. 지금 543050, 442420, 142042, 640150, 642952 가 작동중입니다. 이번주에 시그널이나 모니터링 오픈하겠습니다. 1...142143144145146147148149150151152153154155156...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 "관심없어"?
예를 들어, 나는 주제에 나타나지 않기로 약속하고 저자를 "빈"이라고 불렀음에도 불구하고 끊임없이 등장하는 사람에 매우 관심이 있습니다.
또한 병합된 신호에 대해 관심이 있습니다. 모든 곳에서 잔액이 자본으로 이동합니까?
그리고 신호 평가에 대한 내 진술은 여전히 유효합니다. 모든 신호에 대해 그의 계정에 실제 자산의 1% 이상을 제공하는 것은 의미가 없습니다. 덜 가능합니다. 더 이상은 없어.
조, 항상 약속을 믿나요? :D 당신은 몇 살입니까? 그리고 어쨌든 나는 나타나지 않기로 약속했다. 그리고 이것은 다릅니다. xD
조, 한 사람이 실생활에서 수백만 달러를 모은 공동 거래 시스템을 연구하는 것이 좋습니다. 여기에서 모니터링되고 공개 도메인에 있습니다. 개념을 잘 알고 계시기 때문입니다. 그리고 당신은 아직 누구에게도 센트를 가져 오지 않은 리그에 무엇을 가지고 있습니까?
그리고 당신은 개인에 연결할 수 있습니까?
조지, 당신은 다른 차량을 뒤지고 있다는 것을 알았습니다. 어떤 시스템인지 알 수 있나요?
마틴이 교활하게 현명하다고요? )
그것은 시스템이 아니라 브로커에 관한 것입니다. :)) 예를 들어 그는 토요일과 일요일인 6월 29일과 6월 16일에 쉽게 거래합니다.
이 진술은 가볍게 말해서 논란의 여지가 있지만 모두에게 다행스럽게도 실현되지는 않을 것입니다.
왜요?
매우 빈약한 자산을 가진 많은 신호는 $30의 비용이 듭니다. 신호 비용이 그렇게 많이 들지는 않지만 사람들은 아무 것도 지불하지 않습니다.
조 - 누구를 말하는 겁니까?
당신은 아무것도 약속하지 않는 것 같았고 나는 당신을 의미하지 않았습니다.
그리고 "다른 사람의 시스템 연구"에 관해서는 - 이것은 비어 있습니다. 아무 것도 해결되지 않을 것이지만 수백만 달러의 수입은 그저 우연한 행운일 뿐입니다.
공유하기 위해... 16:03에 최적화를 위해 EMAFlatRTS를 시작했습니다. 1년 전 + 1년 전입니다. 20시 56분, 43세대에 걸쳐 11520번을 실행한 테스터는 앞으로 나아갔다.
제가 직접 주목했습니다. 나는 정보를 찾았습니다. 이것은 당신이 시장 조성자, Sorros의 친구 또는 다른 불멸자라면 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. :D 괜찮습니다. 더 걱정스러운 것은 패턴입니다. 모든 대용량은 일반적으로 수익성이 있습니다. 특히 일련의 손실 후에. 그리고 손실은 대부분 경미합니다. 저는 그림을 더 좋아합니다. 특히 지금은 거래가 1분 이내에 마감되는 경우입니다. 하지만 확실히 알고 싶습니다.
글쎄, 그것이 가짜이고 실제로 계정에 센트가 없다면 -이 경우 신뢰성은 무엇입니까?
이론적으로 나는 "거래 품질" 평가를 결정하는 알고리즘에 따라 거래를 평가하는 스크립트를 작성할 수 있습니다. 그리고 - 모든 신호를 평가하십시오. 하지만 신호 자체가 가짜일 때 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 대본과 평가는 위조 가능성을 고려하지 않은 공식 지표입니다.
성 조지! 제보가 필요합니다! 차량 업데이트용. 지금 543050, 442420, 142042, 640150, 642952 가 작동중입니다. 이번주에 시그널이나 모니터링 오픈하겠습니다.