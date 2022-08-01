무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 144

Fast235 :

스케치 또는 거래에 대한 이 예의 결과는 어디에 있습니까? 몇 달 전에 지표에서 가장 좋아하는 항목이 2-3일마다 바뀌었지만 다음 분기에서 말했듯이 모든 것이 "죽었습니다".

일반적으로 블라디미르, 당신은 적어도 1년은 더 훈련해야 합니다. 이 기간 동안 많은 즐겨찾기를 변경할 것입니다.

이것은 표준 터미널 어드바이저이며 모든 사람이 가지고 있습니다. 거기에 필요한 다른 스케치, 행동, 시작 버튼을 누르면 모든 것이 완료됩니다.
 
Vladimir Baskakov :
"버튼"이라는 단어에 대해, 나는 더 이상 당신을 좋아하지 않습니다.

Fast235 :

Vladimir는 여기에서 놀라운 성격입니다. 그는 거의 항상 실제 계정 으로 자신에 대한 모든 새로운 아이디어를 확인합니다(신호로). 데모는 하나뿐이었습니다. 이 점에 대해서만 저는 그를 좋아합니다.

나는 그가 가난하지 않기를 바랍니다.

나는 내 마음대로 거래하지 않습니다.
 
Georgy, 새 차량 추가에 대한 품질 등급의 관성은 무엇입니까? 재최적화 후 특정 TS가 좋은 결과를 보이기 시작했다고 가정합니다. Quality Top에 나타나려면 얼마나 많은 시간이 지나야 하고 몇 번의 거래가 이루어져야 할까요?
 
Vladimir Baskakov :
맥 심플 ea

저게 뭐에요?

또 다른 농학자가 나타났다. :))

터미널에는 MACD_S A mple_MetaQuotes.ex5가 있습니다. 여기에 입력 매개변수가 있습니다. 그리고 거기에 최적화되지 않은 것은 무엇입니까?


Eduard_D :

저게 뭐에요?

또 다른 농학자가 나타났다. :))

마감 조건은 코드에 작성되어 있으며 0을 중지에 넣을 수 있지만 위치는 닫힙니다.
 
Vladimir Baskakov :
거기에는 아무 것도 쓰여 있지 않습니다. 먼저 테스터 사용법을 배우고 무언가를 승인하십시오. 이 세트를 실행하고 테스트 종료를 제외하고 손실로 마감된 위치를 하나 이상 찾습니다.


Eduard_D :

코드 살펴보기
 
Eduard_D :
Georgy, 새 차량 추가에 대한 품질 등급의 관성은 무엇입니까? 재최적화 후 특정 TS가 좋은 결과를 보이기 시작했다고 가정합니다. Quality Top에 나타나려면 얼마나 많은 시간이 지나야 하고 몇 번의 거래가 이루어져야 할까요?

"거래 품질" 매개변수의 값을 결정하려면 TS가 최소 10번의 거래를 해야 합니다.

등급은 매주 월요일에 게시됩니다.

따라서 지연은 작업 속도에 최대 일주일을 더한 값에 따라 달라집니다. 평균적으로 - 1주 반에서 1달.

 

37주 동안 품질 보고서를 분석했습니다.

"주 수" - 보고서에 통화 쌍이 나타난 횟수.

"차량 수" - 37주 동안 이 쌍에 대한 총 차량 수(한 보고서에는 이 쌍에 대해 1~3개의 차량이 포함될 수 있음).



