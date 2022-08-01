무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 153 1...146147148149150151152153154155156157158159160...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.01 14:45 #1521 Vladimir Baskakov : 저것들. 또한 테스트 모드 와 여는 알고리즘의 차이점을 이해하지 못합니다. 비애 예, 블라디미르, 나는 전혀 이해하지 못합니다. 위에서 말했듯이 분석은 기간당 한 번 발생합니다. 그러나 매 틱마다 몇 가지 예비 점검이 있습니다. "공개 가격" 모드에서는 시간대당 하나의 틱이 있습니다. 매우 무례합니다. "1M OHLC" 모드에서 분당 4틱. 비 스캘퍼에게는 훨씬 더 좋고 충분합니다. 시간 프레임 값이 리그에서도 최적화되어 있다는 사실에 대해 말하는 것이 아닙니다. 따라서 시간당 1틱이 있는 경우 TS는 시간 단위로 매우 거친 가격을 얻고 더 작은 시간 프레임은 전혀 볼 수 없습니다. 우리 경험의 차이를 감안할 때 당신의 비난이 꽤 재미있습니다. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, mt5 전략 테스터 틱 MQL4 및 MQL5에 대한 [삭제] 2019.07.01 14:58 #1522 Georgiy Merts : 예, 블라디미르, 나는 전혀 이해하지 못합니다. 위에서 말했듯이 분석은 기간당 한 번 발생합니다. 그러나 매 틱마다 몇 가지 예비 점검이 있습니다. "공개 가격" 모드에서는 시간대당 하나의 틱이 있습니다. 매우 무례합니다. "1M OHLC" 모드에서 분당 4틱. 어느 것이 훨씬 낫고 비 스캘퍼에게 충분합니다. 시간 프레임 값이 리그에서도 최적화되어 있다는 사실에 대해 말하는 것이 아닙니다. 따라서 시간당 1틱이 있는 경우 TS는 시간 단위로 매우 거친 가격을 얻고 더 작은 시간 프레임은 전혀 볼 수 없습니다. 우리 경험의 차이를 감안할 때 당신의 비난이 꽤 재미있습니다. 예, 분명히 귀하의 경험 = 0입니다. 어드바이저는 포지션을 여는 신호를 찾고 있습니다: 바가 열릴 때나 매 틱에서. 모두. 바 개설을 위해 등록된 고문이 있는 경우 " 오픈 가격 " 모드에서 이를 테스트하고 최적화해야 합니다. 이것은 테스트 속도를 크게 증가시킵니다. 모든 진드기에 대한 전문가 고문은 스캘퍼에게 필요하지만 필요하지 않습니다. 그래도 ABC. Georgiy Merts 2019.07.01 15:08 #1523 Vladimir Baskakov : 예, 분명히 귀하의 경험 = 0입니다. 어드바이저는 포지션을 여는 신호를 찾고 있습니다: 바가 열릴 때나 매 틱에서. 모두. 귀하의 고문이 바 개설에 등록된 경우 " 오픈 가격 " 모드에서 이를 테스트하고 최적화해야 합니다. 이것은 테스트 속도를 크게 증가시킵니다. 모든 진드기에 대한 전문가 고문은 스캘퍼에게 필요하지만 필요하지 않습니다. 그래도 ABC. 글쎄, 블라디미르, 당신이 절대적으로 옳습니다. 내 경험은 0입니다. 특히 당신에 비해. 강해, 뭐라고 할까... 강해. Artem Prischepa 2019.07.01 15:33 #1524 Georgiy Merts : 글쎄, 블라디미르, 당신이 절대적으로 옳습니다. 내 경험은 0입니다. 특히 당신에 비해. 강해, 뭐라고 할까... 강해. 그리고 최대 5-10분 이내에 나타났다가 즉시 사라지고 결국 며칠 동안 거래가 중단된다면 몇 분 안에 진입 지점을 찾는 것이 중요합니까? :디 Georgiy Merts 2019.07.01 15:49 #1525 Artem Prischepa : 그리고 최대 5-10분 이내에 나타났다가 즉시 사라지고 결국 며칠 동안 거래가 중단된다면 몇 분 안에 진입 지점을 찾는 것이 중요합니까? :디 즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ??? "Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까? 그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다. [삭제] 2019.07.01 15:54 #1526 Georgiy Merts : 즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ??? "Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까? 그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다. 그는 찾고 있습니다. 그는 이유없이 고통받는 모든 진드기에 대해 찾고 있습니다. 시가로 전환하고 30분 만에 600 개 시스템 최적화 Artem Prischepa 2019.07.01 15:55 #1527 Georgiy Merts : 즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ??? "Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까? 그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다. 그 손절매 는 주문에서 30자리 숫자까지 배치할 수 있으며 거래에서 반년 동안 앉아서 이것이 교착 상태가 아니라고 주장할 수 있습니다. xDD Karoch - 난잡한 시스템을 가장한 일종의 초과 체류인 Joe를 낳았습니다. 그리고 그는 매일 앉아서 하수구의 경우 이야기에 맞게 조정합니다. xD 아무도 필요 없는 nak)) 제작자에게도. 거기에는 할 일이 전혀 없습니다.)) Georgiy Merts 2019.07.01 15:57 #1528 Vladimir Baskakov : 그는 찾고 있습니다. 그는 이유없이 고통받는 모든 진드기에 대해 찾고 있습니다. 시가로 전환하고 30분 만에 600 개 시스템 최적화 무슨 문제였나요? Vaughn, 테스트 전문가가 게시됩니다. 번역하고 수업을 보여줍니다. 그리고 우리는 볼 것입니다. [삭제] 2019.07.01 16:02 #1529 Georgiy Merts : 무슨 문제였나요? Vaughn, 테스트 전문가가 게시됩니다. 번역하고 수업을 보여줍니다. 그리고 우리는 볼 것입니다. 글쎄, 당신 자신의 노움을 처리하십시오;) Artem Prischepa 2019.07.01 16:02 #1530 Georgiy Merts : 즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ??? "Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까? 그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다. 미닛 차트의 시그널에 입력된 거래에 대해 이틀의 보유가 너무 많다는 것이 그들에게 미친 것 같지 않습니까? :DD 1...146147148149150151152153154155156157158159160...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저것들. 또한 테스트 모드 와 여는 알고리즘의 차이점을 이해하지 못합니다. 비애
예, 블라디미르, 나는 전혀 이해하지 못합니다.
위에서 말했듯이 분석은 기간당 한 번 발생합니다. 그러나 매 틱마다 몇 가지 예비 점검이 있습니다.
"공개 가격" 모드에서는 시간대당 하나의 틱이 있습니다. 매우 무례합니다. "1M OHLC" 모드에서 분당 4틱. 비 스캘퍼에게는 훨씬 더 좋고 충분합니다.
시간 프레임 값이 리그에서도 최적화되어 있다는 사실에 대해 말하는 것이 아닙니다. 따라서 시간당 1틱이 있는 경우 TS는 시간 단위로 매우 거친 가격을 얻고 더 작은 시간 프레임은 전혀 볼 수 없습니다.
우리 경험의 차이를 감안할 때 당신의 비난이 꽤 재미있습니다.
예, 블라디미르, 나는 전혀 이해하지 못합니다.
위에서 말했듯이 분석은 기간당 한 번 발생합니다. 그러나 매 틱마다 몇 가지 예비 점검이 있습니다.
"공개 가격" 모드에서는 시간대당 하나의 틱이 있습니다. 매우 무례합니다. "1M OHLC" 모드에서 분당 4틱. 어느 것이 훨씬 낫고 비 스캘퍼에게 충분합니다.
시간 프레임 값이 리그에서도 최적화되어 있다는 사실에 대해 말하는 것이 아닙니다. 따라서 시간당 1틱이 있는 경우 TS는 시간 단위로 매우 거친 가격을 얻고 더 작은 시간 프레임은 전혀 볼 수 없습니다.
우리 경험의 차이를 감안할 때 당신의 비난이 꽤 재미있습니다.
예, 분명히 귀하의 경험 = 0입니다.
글쎄, 블라디미르, 당신이 절대적으로 옳습니다. 내 경험은 0입니다.
특히 당신에 비해.
강해, 뭐라고 할까... 강해.
글쎄, 블라디미르, 당신이 절대적으로 옳습니다. 내 경험은 0입니다.
특히 당신에 비해.
강해, 뭐라고 할까... 강해.
그리고 최대 5-10분 이내에 나타났다가 즉시 사라지고 결국 며칠 동안 거래가 중단된다면 몇 분 안에 진입 지점을 찾는 것이 중요합니까? :디
그리고 최대 5-10분 이내에 나타났다가 즉시 사라지고 결국 며칠 동안 거래가 중단된다면 몇 분 안에 진입 지점을 찾는 것이 중요합니까? :디
즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ???
"Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까?
그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다.
즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ???
"Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까?
그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다.
즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ???
"Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까?
그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다.
그 손절매 는 주문에서 30자리 숫자까지 배치할 수 있으며 거래에서 반년 동안 앉아서 이것이 교착 상태가 아니라고 주장할 수 있습니다. xDD
Karoch - 난잡한 시스템을 가장한 일종의 초과 체류인 Joe를 낳았습니다. 그리고 그는 매일 앉아서 하수구의 경우 이야기에 맞게 조정합니다. xD 아무도 필요 없는 nak)) 제작자에게도.
거기에는 할 일이 전혀 없습니다.))
그는 찾고 있습니다. 그는 이유없이 고통받는 모든 진드기에 대해 찾고 있습니다.
무슨 문제였나요? Vaughn, 테스트 전문가가 게시됩니다. 번역하고 수업을 보여줍니다. 그리고 우리는 볼 것입니다.
무슨 문제였나요? Vaughn, 테스트 전문가가 게시됩니다. 번역하고 수업을 보여줍니다. 그리고 우리는 볼 것입니다.
즉, 내가 항상 SL을 가지고 있다면 어떻게 "앉아"있습니까 ???
"Overstaying"은 SL 대신 DC에서 스톱아웃이 있는 경우입니다. 나는 이것을 가지고 있지 않습니다. 어떤 차량에도 항상 SL이 있습니다. "오버시팅"은 어디에 있습니까?
그리고 "진입점 검색"에 대해 - 고문이 어떻게 "검색"할 수 있습니까? Expert Advisor - 엄격하게 지정된 알고리즘에 따라 입장합니다. 그는 아무것도 찾고 있지 않습니다. 조건에 동의했습니다. 그는 입장했습니다. 동의하지 않음은 포함되지 않습니다.
미닛 차트의 시그널에 입력된 거래에 대해 이틀의 보유가 너무 많다는 것이 그들에게 미친 것 같지 않습니까? :DD