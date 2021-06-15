구독자 1200명!! - 페이지 78 1...717273747576777879808182838485...230 새 코멘트 Vasiliy Kolesov 2018.12.13 18:17 #771 Vasiliy Vilkov : 그런 고문을 어디에서 사나요?))) 그래서 내 생각에 햄스터는 공개 도메인에 있으며 비용이 많이 들지 않습니다)))) Alexandr Saprykin 2018.12.13 18:18 #772 Vasiliy Kolesov : 그리고 누가 이 "순수 무역 분석"을 할 것이며 어떤 기준에 따라 할 것입니까? 다시 말하지만, 그런 분석이 없고 그 지표에 따르지 않는 것에 불만을 느끼는 사람들이 있을 것입니다. 두꺼비, 그녀는 또한 아프리카에 있습니다 두꺼비, 그녀는 항상 목을 졸릴 사람을 찾을 것입니다))) 아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다)))) Anatolii Zainchkovskii 2018.12.13 18:24 #773 Alexandr Saprykin : 아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다)))) )))))) 스토푸도보 ) Vitaly Muzichenko 2018.12.13 18:25 #774 Alexandr Saprykin : 아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다)))) 구독자가 있어도 자신의 신호를 나쁘게 여기고 신호를 우수하다고 생각하지만 구독자가 없는 자들을 목 졸라 죽이는 것은 이 두꺼비다. 자신에게 관심을 끌기 위해 포럼에서 끊임없이 새로운 주제 , 평가 계산에 대한 비판, 그러나 모두 소용이 없습니다. Vasiliy Kolesov 2018.12.13 18:43 #775 Alexandr Saprykin : 아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다)))) 사실 일종의 괴물. Alexandr Saprykin 2018.12.13 18:51 #776 Vasiliy Kolesov : 사실 일종의 괴물. 글쎄, 이제 우리 두꺼비를 아프리카 두꺼비와 비교하지 않을 것입니다)) Unicornis 2018.12.13 18:59 #777 Alexandr Saprykin : 아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다)))) 열정, 당신이 모자가 달린 미터라면 질식하지 않고 삼킬 것입니다. 아이들을 아프리카에 산책하러 가지 마세요! multiplicator 2018.12.14 04:21 #778 Aleksey Vyazmikin : 돈 잘 버는... 하지만 가입자는 탈퇴합니까? 거래자는 이것이 그러한 시스템이라는 것을 알고 있으므로 계정을 잃을 때까지 더 많은 금액을 인출해야 합니다. 구독자는 항상 월 100% 수익을 올릴 것이라고 생각합니다. Maxim Kuznetsov 2018.12.14 04:32 #779 multiplicator : 하지만 가입자는 탈퇴합니까? 거래자는 이것이 그러한 시스템이라는 것을 알고 있으므로 계정을 잃을 때까지 더 많은 금액을 인출해야 합니다. 구독자는 항상 월 100% 수익을 올릴 것이라고 생각합니다. 수입원이 가입자라면 계좌에서 돈(캔디 포장지)을 인출해도 소용이 없습니다. 얼마나 차이가 나는지. PS/ 더 정확하게 말하면, 그들은 인출하지만 돈을 위해서가 아닙니다 :-) 잠재적인 신규 가입자의 잔고에 플러스 또는 마이너스 1km를 확보하고 동시에 비뚤어진 위쪽을 끌어들이기 위해 신호에서 돈이 인출됩니다. . 오랫동안 사람들은 비슷한 현재 잔고로 신호를 구독합니다. 군중은 원칙적으로 나머지는 신경 쓰지 않습니다. 신호가 증가하고 돈이 비슷하며 다른 모든 지표가 숲으로 떨어지고 있습니다. [삭제] 2018.12.14 06:03 #780 Maxim Kuznetsov : 수입원이 가입자라면 계좌에서 돈(캔디 포장지)을 인출해도 소용이 없습니다. 얼마나 차이가 나는지. PS/ 더 정확하게 말하면, 그들은 인출하지만 돈을 위해서가 아닙니다 :-) 잠재적인 신규 가입자의 잔고에 플러스 또는 마이너스 1km를 확보하고 동시에 비뚤어진 위쪽을 끌어들이기 위해 신호에서 돈이 인출됩니다. . 오랫동안 사람들은 비슷한 현재 잔고로 신호를 구독합니다. 군중은 원칙적으로 나머지는 신경 쓰지 않습니다. 신호가 증가하고 돈이 비슷하며 다른 모든 지표가 숲으로 떨어지고 있습니다. 그리고 여기 군중, 모두가 스스로 결정합니다 1...717273747576777879808182838485...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그런 고문을 어디에서 사나요?)))
그래서 내 생각에 햄스터는 공개 도메인에 있으며 비용이 많이 들지 않습니다))))
그리고 누가 이 "순수 무역 분석"을 할 것이며 어떤 기준에 따라 할 것입니까? 다시 말하지만, 그런 분석이 없고 그 지표에 따르지 않는 것에 불만을 느끼는 사람들이 있을 것입니다. 두꺼비, 그녀는 또한 아프리카에 있습니다 두꺼비, 그녀는 항상 목을 졸릴 사람을 찾을 것입니다)))
아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다))))
)))))) 스토푸도보 )
구독자가 있어도 자신의 신호를 나쁘게 여기고 신호를 우수하다고 생각하지만 구독자가 없는 자들을 목 졸라 죽이는 것은 이 두꺼비다.
자신에게 관심을 끌기 위해 포럼에서 끊임없이 새로운 주제 , 평가 계산에 대한 비판, 그러나 모두 소용이 없습니다.
사실 일종의 괴물.
글쎄, 이제 우리 두꺼비를 아프리카 두꺼비와 비교하지 않을 것입니다))
열정, 당신이 모자가 달린 미터라면 질식하지 않고 삼킬 것입니다. 아이들을 아프리카에 산책하러 가지 마세요!
돈 잘 버는...
거래자는 이것이 그러한 시스템이라는 것을 알고 있으므로 계정을 잃을 때까지 더 많은 금액을 인출해야 합니다.
하지만 가입자는 탈퇴합니까?
수입원이 가입자라면 계좌에서 돈(캔디 포장지)을 인출해도 소용이 없습니다. 얼마나 차이가 나는지.
PS/ 더 정확하게 말하면, 그들은 인출하지만 돈을 위해서가 아닙니다 :-) 잠재적인 신규 가입자의 잔고에 플러스 또는 마이너스 1km를 확보하고 동시에 비뚤어진 위쪽을 끌어들이기 위해 신호에서 돈이 인출됩니다. . 오랫동안 사람들은 비슷한 현재 잔고로 신호를 구독합니다. 군중은 원칙적으로 나머지는 신경 쓰지 않습니다. 신호가 증가하고 돈이 비슷하며 다른 모든 지표가 숲으로 떨어지고 있습니다.
