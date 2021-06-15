구독자 1200명!! - 페이지 78

Vasiliy Vilkov :
그런 고문을 어디에서 사나요?)))

그래서 내 생각에 햄스터는 공개 도메인에 있으며 비용이 많이 들지 않습니다))))

 
Vasiliy Kolesov :

그리고 누가 이 "순수 무역 분석"을 할 것이며 어떤 기준에 따라 할 것입니까? 다시 말하지만, 그런 분석이 없고 그 지표에 따르지 않는 것에 불만을 느끼는 사람들이 있을 것입니다. 두꺼비, 그녀는 또한 아프리카에 있습니다 두꺼비, 그녀는 항상 목을 졸릴 사람을 찾을 것입니다)))

아프리카 두꺼비는 우리보다 큽니다))))

아프리카 두꺼비

 
Alexandr Saprykin :

Alexandr Saprykin :

Alexandr Saprykin :

Vasiliy Kolesov :

Alexandr Saprykin :

Aleksey Vyazmikin :

돈 잘 버는...

하지만 가입자는 탈퇴합니까?

거래자는 이것이 그러한 시스템이라는 것을 알고 있으므로 계정을 잃을 때까지 더 많은 금액을 인출해야 합니다.

구독자는 항상 월 100% 수익을 올릴 것이라고 생각합니다.
 
multiplicator :
수입원이 가입자라면 계좌에서 돈(캔디 포장지)을 인출해도 소용이 없습니다. 얼마나 차이가 나는지.

PS/ 더 정확하게 말하면, 그들은 인출하지만 돈을 위해서가 아닙니다 :-) 잠재적인 신규 가입자의 잔고에 플러스 또는 마이너스 1km를 확보하고 동시에 비뚤어진 위쪽을 끌어들이기 위해 신호에서 돈이 인출됩니다. . 오랫동안 사람들은 비슷한 현재 잔고로 신호를 구독합니다. 군중은 원칙적으로 나머지는 신경 쓰지 않습니다. 신호가 증가하고 돈이 비슷하며 다른 모든 지표가 숲으로 떨어지고 있습니다.

Maxim Kuznetsov :

그리고 여기 군중, 모두가 스스로 결정합니다
