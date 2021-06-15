구독자 1200명!! - 페이지 81 1...747576777879808182838485868788...230 새 코멘트 Vladimir Tkach 2018.12.14 19:31 #801 Vasiliy Kolesov : 여기에서는 그렇게 간단하지 않습니다. 신호 작성자는 자금 관리 전략을 제공합니다. 신호에서 자본의 1/4을 시작하고 매주 이익의 1/4을 인출합니다. 배수 후 총 자본금의 1/4(나머지 초기 자본금의 3/4 + 인출 이익)으로 다시 시작 ... 그러한 계획이 오랫동안 성공적으로 작동하면 중개인은이 세션에서 거래를 금지합니다. Aleksey Ivanov 2018.12.14 19:39 #802 Vasiliy Kolesov : 여기에서는 그렇게 간단하지 않습니다. (1) 신호 작성자가 자금 관리 전략을 제안합니다. 자본의 1/4 신호에서 시작하여 매주 이익의 1/4을 인출하십시오. 배수 후, 총 자본의 1/4(나머지 초기의 3/4 + 인출된 이익)으로 다시 시작하십시오. 일반적으로 이와 비슷한 것입니다. 그러나 지금까지 출시 후에도 병합되지 않았습니다. 일반적으로 그러한 전략은 효과가 있지만 다른 시간에 다른 설정(17년의 설정은 18일에는 작동하지 않습니다. 즉, 때때로 최적화해야 함) (2) 더 나은 방법은 변화하는 시장의 패턴을 이해하는 것입니다. 조건을 설정하고 설정 변경 프로세스를 자동화합니다 . 글쎄, 예금의 보호를 강화하기 위해. 창고를 비우지 않도록 올빼미에게 거래를 마감하는 옵션을 만들었습니다. 이제 자동 설정 변경을 위한 매개변수에 대해 생각하고 있습니다. 몇 가지 아이디어가 있습니다. 무슨 일이 일어나는지 봅시다. (1) 나는 또한 자금 관리 전략이 거래 시스템 의 가장 중요한 요소 중 하나라고 믿습니다. 그리고 여기에 수학의 관점에서 제 생각에는 "쟁기질하지 않은 분야"와 많은 멋진 기회가 있습니다. (2) 내 생각에 그러한 기능은 역사의 끝에 인접한 특정 창에서 특정 통계적 특성을 계산해야 하는 일반 로봇이 소유해야 하며 이를 기반으로 자동으로 설정을 변경해야 합니다. 매개변수(이것은 사전에 많은 연구가 필요합니다). [삭제] 2018.12.14 20:02 #803 Aleksey Ivanov : (1) 나는 또한 자금 관리 전략이 거래 시스템 의 가장 중요한 요소 중 하나라고 믿습니다. 그리고 여기에 수학의 관점에서 제 생각에는 "쟁기질하지 않은 분야"와 많은 멋진 기회가 있습니다. (2) 내 생각에 그러한 기능은 역사의 끝에 인접한 특정 창에서 특정 통계적 특성을 계산해야 하는 일반 로봇이 소유해야 하며 이를 기반으로 자동으로 설정을 변경해야 합니다. 매개변수(이것은 사전에 많은 연구가 필요합니다). 거래당 1-2%, 모든 사람이 이미 모든 리소스에서 로봇에 불필요한 문제가 추가되어야 한다고 말했습니다. Aleksey Ivanov 2018.12.14 20:26 #804 Vladimir Baskakov : 거래당 1-2%, 모든 사람이 이미 모든 리소스에서 로봇에 불필요한 문제가 추가되어야 한다고 말했습니다. 기성품 요리법을 사용하고 아무것도 찾지 않는 사람은 아무것도 찾지 못합니다. [삭제] 2018.12.14 20:27 #805 Aleksey Ivanov : 기성품 요리법을 사용하고 아무것도 찾지 않는 사람은 아무것도 찾지 못합니다. 바퀴를 재발명하고 싶은 당신의 권리 Aleksey Ivanov 2018.12.14 20:32 #806 Vladimir Baskakov : 바퀴를 재발명하고 싶은 당신의 권리 음 ... 아니. 뭔가 더 유망합니다. 3륜 자전거는 대다수가 타고서 이것이 인간 천재성의 극치라고 생각한다. Vasiliy Kolesov 2018.12.14 21:22 #807 Vladimir Tkach : 그러한 계획이 오랫동안 성공적으로 작동하면 중개인은이 세션에서 거래를 금지합니다. 아니요, 그들은 그것을 금지하지 않을 것입니다, 너무 많은 경쟁이 있습니다. 예, 다른 세션에서 작동하는 많은 계획이 있습니다. 모든 것을 금지할 수는 없습니다) 블라디미르 바스코프 : 거래당 1-2%, 모든 사람이 이미 모든 리소스에서 로봇에 불필요한 문제가 추가되어야 한다고 말했습니다. 이러한 위험이 있는 경우, 특히 손절매 가능성이 이익실현보다 훨씬 큰 오버나이트 스캘퍼에서 많은 수익을 얻지 못할 것입니다. 그리고 신호 가입자는 PAMM의 대부분의 투자자와 마찬가지로 매월 최소 20-30%, 바람직하게는 100%의 수익이 필요합니다. 연간 안정적인 100%라도 소수의 사람들을 끌어들일 것입니다. Andrey F. Zelinsky 2018.12.14 21:45 #808 Vasiliy Kolesov : ... 간단히 말해서 주제는 "Mechanic and Co. 그룹의 빨판 이혼"이라고합니다. 여기에서 전체 파티를 어떻게 공개적으로 통과 시켰습니까? 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 구독자 1200명!! 바실리 콜레소프 , 2018.12.14 14:42 모든 것이 더 쉽습니다. 이들은 같은 개발자의 클라이언트입니다. 고문 개발자. 거기에서 그룹과 모든 사람이 의사 소통하고 최상의 설정을 찾고 최적화합니다. .... 누군가가 올빼미를 더 잘 사용할 수 있었고 나머지는 등록되었습니다. 그런 다음 이익 자체가 광고합니다. 확실한 광고 회사 메카닉스 앤 컴퍼니. Mechanic and Co.의 고문을 보면 그의 고문 모두가 근본적으로 깊이 고갈됩니다. 이것은 평균 수명이 1-2주인 정비공 자신의 신호에 의해 표시됩니다. Mechanic and Co. 전략의 본질은 무엇입니까? 이것은 이 신호에서 알 수 있습니다. 신호 자체가 기적적으로 살아남은 12월 13일의 마지막 거래를 생각해 보십시오. 차트의 입력은 다음과 같습니다. 6점을 목표로 하고 보증금의 6%를 가져가는 두 가지 주문으로 입장합니다. 저것들. 1포인트의 움직임이 보증금의 1%를 주거나 잃는 것과 같은 위험이 있는 진입. 신호의 작성자는 그가 정지로 작업한다고 말합니다 - 빨판의 솔직한 사기 - 우리는 정지를 봅니다. 1.13706 - 1.12205 = 150 포인트 또는 자본의 150% 손실로 강제 폐쇄(즉, 이 정류장 - 정류장이 완전히 남아 있고 "정류장과 함께 작업"이라고 말합니다. 신호의 통계를 보면 2주 동안 1번의 사전 배수 상황이 발생하고 2주 동안 8번 발생하면 보증금이 배수될 위험은 "매 8번째 거래가 치명적일 수 있음"입니다. 저것들. 이 신호에 대한 전략은 매우 간단합니다. -- 진입하거나 자본을 빼기 위해 5-8%를 가져갑니다. -- 하루에 한 번 입력하면 그러한 신호가 오래 지속될 수 있습니다. -- Mechanic and Co 그룹의 신호 주위에 히스테리를 만들면 -- "군중 효과"를 얻을 수 있습니다(이에 대해 신호가 등급에서 2500보다 높은 것은 중요하지 않지만 여전히 "구독자 수"로 필터링할 때 표시됨). Mechanic & Co.는 Expert Advisors를 판매할 때 "군중 효과"를 실행합니다. 이제 그는 신호에 "펜 테스트"가 있습니다. 그리고 "위대한" 시스템과 자금 관리에 대한 이야기는 우리가 위험의 1/4만 위험에 빠뜨릴 수 있다고 말합니다. 따라서 이것은 우리가 1움직임당 1%가 아니라 0.25%를 가져가는 것을 목표로 입력하는 것과 같습니다. 1포인트당 % - - 그냥 시원해져서 광고에 "시그널은 하루 10% 적립"이라고 쓸 수 있습니다. 흥미로운 것 "XO"-메소드....... 주말 저녁 Aleksey Ivanov 2018.12.14 22:07 #809 Andrey F. Zelinsky : 제목은 한마디로 '흡혈귀의 이혼'이다. 따라서 이 주제는 흥미롭고 상업적으로 유망합니다. 오직 당신만이 그것을 아주 대략적으로 불렀습니다. "MQL5 웹 사이트의 효과적인 마케팅 방법론의 미묘함"과 같은 이름을 지정하는 것이 좋습니다. Andrey F. Zelinsky 2018.12.14 22:12 #810 Aleksey Ivanov : Duc, 이 주제는 흥미롭고 상업적으로 유망 합니다. 단지 당신이 어떻게든 무례하게 그것을 아주 많이 불렀습니다. "MQL5 웹 사이트의 효과적인 마케팅 방법론의 미묘함"과 같은 이름을 지정하는 것이 좋습니다. 실제로 호출되는 대로 호출합니다. Mechanic and Co 그룹이 다르게 호출된다고 생각하십니까? "상업적으로 유망한 주제"은(는) 무슨 뜻인가요? 신호에서 "가입자 수"에 대한 정보가 제거되면 신호에서 "군중 효과"가 작동하지 않습니다. "가입자 수"는 신호 품질이 아니라 "군중 효과"에서 신호로 돈을 버는 유일한 방법입니다. 1...747576777879808182838485868788...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에서는 그렇게 간단하지 않습니다. 신호 작성자는 자금 관리 전략을 제공합니다. 신호에서 자본의 1/4을 시작하고 매주 이익의 1/4을 인출합니다. 배수 후 총 자본금의 1/4(나머지 초기 자본금의 3/4 + 인출 이익)으로 다시 시작 ...
여기에서는 그렇게 간단하지 않습니다. (1) 신호 작성자가 자금 관리 전략을 제안합니다. 자본의 1/4 신호에서 시작하여 매주 이익의 1/4을 인출하십시오. 배수 후, 총 자본의 1/4(나머지 초기의 3/4 + 인출된 이익)으로 다시 시작하십시오. 일반적으로 이와 비슷한 것입니다. 그러나 지금까지 출시 후에도 병합되지 않았습니다.
일반적으로 그러한 전략은 효과가 있지만 다른 시간에 다른 설정(17년의 설정은 18일에는 작동하지 않습니다. 즉, 때때로 최적화해야 함) (2) 더 나은 방법은 변화하는 시장의 패턴을 이해하는 것입니다. 조건을 설정하고 설정 변경 프로세스를 자동화합니다 . 글쎄, 예금의 보호를 강화하기 위해. 창고를 비우지 않도록 올빼미에게 거래를 마감하는 옵션을 만들었습니다. 이제 자동 설정 변경을 위한 매개변수에 대해 생각하고 있습니다. 몇 가지 아이디어가 있습니다. 무슨 일이 일어나는지 봅시다.
(1) 나는 또한 자금 관리 전략이 거래 시스템 의 가장 중요한 요소 중 하나라고 믿습니다. 그리고 여기에 수학의 관점에서 제 생각에는 "쟁기질하지 않은 분야"와 많은 멋진 기회가 있습니다.
(2) 내 생각에 그러한 기능은 역사의 끝에 인접한 특정 창에서 특정 통계적 특성을 계산해야 하는 일반 로봇이 소유해야 하며 이를 기반으로 자동으로 설정을 변경해야 합니다. 매개변수(이것은 사전에 많은 연구가 필요합니다).
거래당 1-2%, 모든 사람이 이미 모든 리소스에서 로봇에 불필요한 문제가 추가되어야 한다고 말했습니다.
기성품 요리법을 사용하고 아무것도 찾지 않는 사람은 아무것도 찾지 못합니다.
바퀴를 재발명하고 싶은 당신의 권리
음 ... 아니. 뭔가 더 유망합니다. 3륜 자전거는 대다수가 타고서 이것이 인간 천재성의 극치라고 생각한다.
그러한 계획이 오랫동안 성공적으로 작동하면 중개인은이 세션에서 거래를 금지합니다.
아니요, 그들은 그것을 금지하지 않을 것입니다, 너무 많은 경쟁이 있습니다. 예, 다른 세션에서 작동하는 많은 계획이 있습니다. 모든 것을 금지할 수는 없습니다)
이러한 위험이 있는 경우, 특히 손절매 가능성이 이익실현보다 훨씬 큰 오버나이트 스캘퍼에서 많은 수익을 얻지 못할 것입니다. 그리고 신호 가입자는 PAMM의 대부분의 투자자와 마찬가지로 매월 최소 20-30%, 바람직하게는 100%의 수익이 필요합니다.
연간 안정적인 100%라도 소수의 사람들을 끌어들일 것입니다.
간단히 말해서 주제는 "Mechanic and Co. 그룹의 빨판 이혼"이라고합니다.
여기에서 전체 파티를 어떻게 공개적으로 통과 시켰습니까?
바실리 콜레소프 , 2018.12.14 14:42
모든 것이 더 쉽습니다. 이들은 같은 개발자의 클라이언트입니다. 고문 개발자. 거기에서 그룹과 모든 사람이 의사 소통하고 최상의 설정을 찾고 최적화합니다. .... 누군가가 올빼미를 더 잘 사용할 수 있었고 나머지는 등록되었습니다. 그런 다음 이익 자체가 광고합니다.
확실한 광고 회사 메카닉스 앤 컴퍼니. Mechanic and Co.의 고문을 보면 그의 고문 모두가 근본적으로 깊이 고갈됩니다. 이것은 평균 수명이 1-2주인 정비공 자신의 신호에 의해 표시됩니다.
Mechanic and Co. 전략의 본질은 무엇입니까? 이것은 이 신호에서 알 수 있습니다.
신호 자체가 기적적으로 살아남은 12월 13일의 마지막 거래를 생각해 보십시오.
차트의 입력은 다음과 같습니다.
6점을 목표로 하고 보증금의 6%를 가져가는 두 가지 주문으로 입장합니다. 저것들. 1포인트의 움직임이 보증금의 1%를 주거나 잃는 것과 같은 위험이 있는 진입.
신호의 작성자는 그가 정지로 작업한다고 말합니다 - 빨판의 솔직한 사기 - 우리는 정지를 봅니다. 1.13706 - 1.12205 = 150 포인트 또는 자본의 150% 손실로 강제 폐쇄(즉, 이 정류장 - 정류장이 완전히 남아 있고 "정류장과 함께 작업"이라고 말합니다.
신호의 통계를 보면 2주 동안 1번의 사전 배수 상황이 발생하고 2주 동안 8번 발생하면 보증금이 배수될 위험은 "매 8번째 거래가 치명적일 수 있음"입니다.
저것들. 이 신호에 대한 전략은 매우 간단합니다.
-- 진입하거나 자본을 빼기 위해 5-8%를 가져갑니다.
-- 하루에 한 번 입력하면 그러한 신호가 오래 지속될 수 있습니다.
-- Mechanic and Co 그룹의 신호 주위에 히스테리를 만들면 -- "군중 효과"를 얻을 수 있습니다(이에 대해 신호가 등급에서 2500보다 높은 것은 중요하지 않지만 여전히 "구독자 수"로 필터링할 때 표시됨).
Mechanic & Co.는 Expert Advisors를 판매할 때 "군중 효과"를 실행합니다. 이제 그는 신호에 "펜 테스트"가 있습니다.
그리고 "위대한" 시스템과 자금 관리에 대한 이야기는 우리가 위험의 1/4만 위험에 빠뜨릴 수 있다고 말합니다. 따라서 이것은 우리가 1움직임당 1%가 아니라 0.25%를 가져가는 것을 목표로 입력하는 것과 같습니다. 1포인트당 % - - 그냥 시원해져서 광고에 "시그널은 하루 10% 적립"이라고 쓸 수 있습니다.
제목은 한마디로 '흡혈귀의 이혼'이다.
따라서 이 주제는 흥미롭고 상업적으로 유망합니다. 오직 당신만이 그것을 아주 대략적으로 불렀습니다. "MQL5 웹 사이트의 효과적인 마케팅 방법론의 미묘함"과 같은 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
Duc, 이 주제는 흥미롭고 상업적으로 유망 합니다. 단지 당신이 어떻게든 무례하게 그것을 아주 많이 불렀습니다. "MQL5 웹 사이트의 효과적인 마케팅 방법론의 미묘함"과 같은 이름을 지정하는 것이 좋습니다.
실제로 호출되는 대로 호출합니다.
Mechanic and Co 그룹이 다르게 호출된다고 생각하십니까?
"상업적으로 유망한 주제"은(는) 무슨 뜻인가요?
신호에서 "가입자 수"에 대한 정보가 제거되면 신호에서 "군중 효과"가 작동하지 않습니다.
"가입자 수"는 신호 품질이 아니라 "군중 효과"에서 신호로 돈을 버는 유일한 방법입니다.