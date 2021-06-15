구독자 1200명!! - 페이지 79

새 코멘트
 
Unicornis :

열정, 당신이 모자가있는 미터라면 질식하지 않고 삼킬 것입니다. 아이들을 아프리카에 산책하러 가지 마세요!

탐욕이 흔적도 없이 완전히 흡수되는 바로 그 경우.

 
multiplicator :
신호 뉴스 섹션을 읽으십시오.

 
Alexandr Saprykin :

탐욕은 항상 fraerov를 파괴합니다.
 
Texnolog :

다들 읽나요?

 
multiplicator :

다들 읽나요?

전체 "7,530,103,737명(2017년 9월 5일)" -1)
 

캠페인은 교통량이 없고 소음이 없는 밤에만 M5에서 거래됩니다. 그는 큰 정지를하지만 닫습니다. RSI로 자동화하려고 합니다.

비밀 재료가 누락되었습니다.


 

순진한 사람들. 모든 설정이 완료되었습니다. 나는 모든 가입자가 한 곳에서, 즉. 한 브로커의 고객이고 구독에 대한 일종의 광고가 있었을 가능성이 ..

여기를 보세요: 첫 번째 거래가 8월 20일에 열렸고 한 달이 지난 후(더 적은 기간 동안) 누군가 이미 리뷰를 작성하고 있습니다.

팔로워는 그렇게 빨리 나타나지 않습니다. 100% 이상의 수익을 3개월 연속으로 표시하면 구독자가 한 명도 없고 기껏해야 여러 명이 될 것이라고 장담할 수 있습니다.


나는 이미 거래 초기에 대차 대조표에 288유로가 있었고 그 다음에는 최대치를 추가할 것입니다. 자금 손실은 최대 67%에 달했습니다.

 
multiplicator :
거기에 신호에 대한 설명에서 출력이 필요하고 드레인이 모호하지 않다고 쓰여진 후 모든 것이 단순히 다시 충전됩니다. 그래서 모두가 알고 있습니다.

 
Vladimir Tkach :

캠페인은 교통량이 없고 소음이 없는 밤에만 M5에서 거래됩니다. 그는 큰 정지를하지만 닫습니다. RSI로 자동화하려고 합니다.

비밀 재료가 누락되었습니다.


아무것도 자동화할 필요가 없습니다. 신호 이름에는 이미 그곳에서 거래하는 Expert Advisor의 이름이 포함되어 있습니다. 비용도 많이 들지 않습니다.

 
Petros Shatakhtsyan :

순진한 사람들. 모든 설정이 완료되었습니다. 나는 모든 가입자가 한 곳에서, 즉. 한 브로커의 고객이고 구독에 대한 일종의 광고가 있었을 가능성이 ..

여기를 보세요: 첫 번째 거래가 8월 20일에 열렸고 한 달이 지난 후(더 적은 기간 동안) 누군가 이미 리뷰를 작성하고 있습니다.

팔로워는 그렇게 빨리 나타나지 않습니다. 100% 이상의 수익을 3개월 연속으로 표시하면 구독자가 한 명도 없고 기껏해야 여러 명이 될 것이라고 장담할 수 있습니다.


나는 이미 거래 초기에 대차 대조표에 288유로가 있었고 그 다음에는 최대치를 추가할 것입니다. 자금 손실은 최대 67%에 달했습니다.

모든 것이 더 쉽습니다. 이들은 같은 개발자의 클라이언트입니다. 고문 개발자. 거기에서 그룹과 모든 사람이 의사 소통하고 최상의 설정을 찾고 최적화합니다. .... 누군가가 올빼미를 더 잘 사용할 수 있었고 나머지는 등록되었습니다. 그런 다음 이익 자체가 광고합니다.

