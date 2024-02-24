트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 534 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 새 코멘트 Алёша 2017.11.26 12:00 #5331 막심 드미트리예프스키 : 메타 트레이더의 지상파 네트워크에 실제 틱이 없다는 사실을 듣는 것은 이상합니다. 진짜? 죄송합니다. 제가 놓친 부분이 있을 수 있습니다. 과거 틱을 다운로드할 수 있습니까? 아니면 "공식적인 목적"으로만 사용할 수 있습니까(rnd)?))) 실수를 하게 되어 기쁩니다. 사실, 나는 공에 진드기를 무기한으로 잡을 수 있을 때 실수를 하는 것을 좋아합니다. FX 악기의 무리))) 주기적으로 우는 티키 .... 불명예 ((( Mihail Marchukajtes 2017.11.26 12:01 #5332 내 가정을 증명하기 위해 시장을 일반화하기 위해 내 TS를 테스트했고 일반적으로 TS가 재교육되고 수익을 시작하려면 그러한 그림으로 이어지는 매개 변수를 설정해야한다는 결론에 도달했습니다 훈련 현장에서. 결국 우리가 알다시피 훈련 영역은 그다지 중요하지 않으므로 TS가 병합되는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 실제 작업 현장에서 그녀는 얻을 것이고 처음 이틀은 이것의 예입니다 .... 다음에 무슨 일이 일어나는지 봅시다 .... Mihail Marchukajtes 2017.11.26 12:04 #5333 그리고 여기 시장에 일반화하기 위한 실제 테스트 사이트가 있습니다. 여기에서 네트워크가 앞으로 전화를 걸기 시작할 수 있도록 방향을 지정하는 방법을 선택합니다. 원리는 간단합니다. 테스트하는 동안 이 그림에서 볼 수 있듯이 차량이 병합되어서는 안 됩니다. 시장을 일반화하기 위해 결과 모델의 최종 테스트가 어떻게 수행되는지에 대해서는 조금 후에 이야기 할 것입니다.... [삭제] 2017.11.26 12:38 #5334 알료샤 : 진짜? 죄송합니다. 제가 놓친 부분이 있을 수 있습니다. 과거 틱을 다운로드할 수 있습니까? 아니면 "서비스 목적"으로만 사용할 수 있습니까(rnd)?))) 실수를 하게 되어 기쁩니다. 사실, 나는 공을 무기한으로 잡을 수 있을 때 실수를 하는 것을 좋아합니다. FX 악기의 무리))) 주기적으로 우는 티키 .... 불명예 ((( 음, MT5에서는 브로커/거래소 서버가 오랫동안 사용 가능했지만 물론 할 수 있습니다. ctrl+u, 틱 내보내기 Алёша 2017.11.26 13:32 #5335 막심 드미트리예프스키 : 음, MT5에서는 브로커/거래소 서버가 오랫동안 사용 가능했지만 물론 할 수 있습니다. ctrl+u, 틱 내보내기 지난 24시간 동안의 틱이 있으며 dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/에서 다운로드할 수도 있지만 틱을 보면 최소 1년 및 전체 시장(~150Gb)이 필요합니다. 전날의 주방 서버에서 분 단위로 숫자 순서대로 완전히 다른 양이 있습니다. 악의와 탐욕 때문만은 아니지만 트래픽을 절약하기 위해 "진짜 틱"으로 테스트하는 것은 불가능합니다. 하나의 장비에 대한 틱의 1 년은 약 기가 바이트입니다. MT5 폴더의 무게를보십시오. 테스트, 이 진드기는 어디에 있습니까? 이것은 마케팅일 뿐입니다. 이론부터 실습까지 기고글 토론 "MetaTrader 5 조금 놀랐습니다 :) 저는 [삭제] 2017.11.26 13:38 #5336 알료샤 : 마지막 날의 진드기가 있습니다. dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/에서 다운로드할 수도 있지만 주방 서버의 진드기를 보면 최소 1년과 전체 시장이 필요합니다. 이전에는 분의 수로 완전히 다른 수가 있습니다. 악의와 욕심 때문이 아니라 트래픽을 절약하기 위해 테스트를 "진짜 틱"으로 진행하는 것은 불가능합니다. 하나의 기기에 대한 틱의 1년은 약 기가바이트입니다. 테스트 중에 MT5 폴더의 무게가 얼마인지 보세요 , 이 진드기는 어디에 있습니까? 결국 평소와 같은 마케팅 일뿐입니다. 2년 동안 eurusd용 터미널 폴더 에 600MB 틱, 매월 .tks에서 25MB csv로 내보내면 2개월 만에 800MB가 언로드되었습니다. 바로 지금, 2017년 전체에 대해 97555367 틱.. 4.85GB.. 충분하지 않습니까? 글쎄, 모든 DC가 틱 기록의 깊이를 가지고 있는 것은 아니며, 일부는 더 많고 일부는 더 적습니다. Machine learning in trading: GridTechinque는 왜 안되나요? 이론부터 실습까지 Алёша 2017.11.26 14:04 #5337 막심 드미트리예프스키 : 2년 동안 eurusd용 터미널 폴더 에 600MB 틱, 매월 .tks에서 25MB csv로 내보내면 2개월 만에 800MB가 언로드되었습니다. 바로 지금, 2017년 전체에 대해 97555367 틱.. 4.85GB.. 충분하지 않습니까? mmm ... 글쎄, 그것은 진실처럼 보입니다))) 아마도 내가 틀렸을 것입니다. 그러나 여전히 1 in 1 내 테스터에서 동일한 결과를 얻을 때까지 부엌을 기쁘게 하기 위해 쓰여진 내용을 지옥이 알고 있다는 것을 믿지 않을 것입니다. 테스터 자체는 상당히 단순한 알고리즘이며, 알고리즘은 투명해야 하며, 그 결과는 예를 들어 일종의 수학적 기능과 같이 재현 가능해야 합니다. [삭제] 2017.11.26 14:20 #5338 알료샤 : mmm ... 글쎄, 그것은 진실처럼 보입니다))) 아마도 내가 틀렸을 것입니다. 그러나 여전히 1 in 1 내 테스터에서 동일한 결과를 얻을 때까지 부엌을 기쁘게 하기 위해 쓰여진 내용을 지옥이 알고 있다는 것을 믿지 않을 것입니다. 테스터 자체는 상당히 단순한 알고리즘이며, 알고리즘은 투명해야 하며, 그 결과는 예를 들어 일종의 수학적 기능과 같이 재현 가능해야 합니다. 음, 시뮬레이션된 것과 실제에서 테스트하는 경우 결과는 적어도 분명히 다릅니다. 물론 틱 기록의 품질에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 미끄러짐 등을 고려하면. Forex에서는 틱 히스토리 의 품질이 테스트에 꽤 적합하다고 생각합니다. Алёша 2017.11.26 14:41 #5339 막심 드미트리예프스키 : 음, 시뮬레이션된 것과 실제에서 테스트하는 경우 결과는 적어도 분명히 다릅니다. 물론 틱 기록의 품질에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 미끄러짐 등을 고려하면. Forex에서는 틱 히스토리 의 품질이 테스트에 꽤 적합하다고 생각합니다. 글쎄, 우리가 mt tester를 비판하기 시작하면 무엇보다도 속도에 대해 그들이 거기에서 무엇을했는지 모르겠지만 부엌 영향에 대한 conperological 생각 만 마음에 들지만 다시 한 번 tester는 ELEMENTARY ALGORITHM임을 반복합니다. , 주기에서: 신호에서 - 저울에 로트*가격(다음 틱의)을 더합니다. 빼기, 그게 전부입니다. 아직 중요하지 않은 몇 가지 작업일 수 있습니다. 얼마나 많은 신호가 반복되는지, 1이 걸립니다. 신호 자체를 계산하는 데 10% 더 많은 시간, 10분의 1초 안에 수억 개의 막대(> 수십 분)를 처리해야 합니다. 기간의 월별 분당 촛불 1개 실행의 뒷면에 있는 약한 "전략"이 몇 분 동안 테스트되는 방법을 설명하는 것은 가능하지 않습니다. 이것은 가능하지 않습니다. 이것은 전환입니다. 또한 "실제 틱"에서 신호가 양초에서 생성되고 모든 틱이 메모리에 있는 경우 실행은 다음 틱의 시간 키로 맵에서 선택하는 것보다 훨씬 더 중요하지 않습니다. 신호 또는 지연. 요컨대 ... 글쎄, 당신은 이해합니다))) 이론부터 실습까지 모든 고문이 마틴과 합병한다고 조금 놀랐습니다 :) 저는 [삭제] 2017.11.26 15:10 #5340 알료샤 : 글쎄, 우리가 mt tester를 비판하기 시작하면 무엇보다도 속도에 대해 그들이 거기에서 무엇을했는지 모르겠지만 부엌 영향에 대한 conperological 생각 만 마음에 들지만 다시 한 번 tester는 ELEMENTARY ALGORITHM임을 반복합니다. , 주기에서: 신호에서 - 저울에 로트*가격(다음 틱의)을 더합니다. 빼기, 그게 전부입니다. 아직 중요하지 않은 몇 가지 작업일 수 있습니다. 얼마나 많은 신호가 반복되는지, 1이 걸립니다. 신호 자체를 계산하는 데 10% 더 많은 시간, 10분의 1초 안에 수억 개의 막대(> 수십 분)를 처리해야 합니다. 기간의 월별 분당 촛불 1개 실행의 뒷면에 있는 약한 "전략"이 몇 분 동안 테스트되는 방법을 설명하는 것은 가능하지 않습니다. 이것은 가능하지 않습니다. 이것은 전환입니다. 또한 "실제 틱"에서 신호가 양초에서 생성되고 모든 틱이 메모리에 있는 경우 실행은 다음 틱의 시간 키로 맵에서 선택하는 것이 훨씬 더 중요하지 않습니다. 신호 또는 지연. 요컨대 ... 글쎄, 당신은 이해합니다))) 간단한 논리의 표준 MACD 샘플 전문가, 1분당 2 개 시가 로.. 글쎄요.. 4-5초처럼 느껴집니다. 그리고 이것은 1년 분 분 내 생각에는 그렇게 느리지 않다 + 플로팅 스프레드와 같은 거래 환경을 재현하고 그래프를 그리고 보고서를 보여주었습니다 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
메타 트레이더의 지상파 네트워크에 실제 틱이 없다는 사실을 듣는 것은 이상합니다.
진짜? 죄송합니다. 제가 놓친 부분이 있을 수 있습니다. 과거 틱을 다운로드할 수 있습니까? 아니면 "공식적인 목적"으로만 사용할 수 있습니까(rnd)?))) 실수를 하게 되어 기쁩니다. 사실, 나는 공에 진드기를 무기한으로 잡을 수 있을 때 실수를 하는 것을 좋아합니다. FX 악기의 무리))) 주기적으로 우는 티키 .... 불명예 (((
내 가정을 증명하기 위해 시장을 일반화하기 위해 내 TS를 테스트했고 일반적으로 TS가 재교육되고 수익을 시작하려면 그러한 그림으로 이어지는 매개 변수를 설정해야한다는 결론에 도달했습니다 훈련 현장에서.
결국 우리가 알다시피 훈련 영역은 그다지 중요하지 않으므로 TS가 병합되는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 실제 작업 현장에서 그녀는 얻을 것이고 처음 이틀은 이것의 예입니다 .... 다음에 무슨 일이 일어나는지 봅시다 ....
그리고 여기 시장에 일반화하기 위한 실제 테스트 사이트가 있습니다. 여기에서 네트워크가 앞으로 전화를 걸기 시작할 수 있도록 방향을 지정하는 방법을 선택합니다. 원리는 간단합니다. 테스트하는 동안 이 그림에서 볼 수 있듯이 차량이 병합되어서는 안 됩니다. 시장을 일반화하기 위해 결과 모델의 최종 테스트가 어떻게 수행되는지에 대해서는 조금 후에 이야기 할 것입니다....
진짜? 죄송합니다. 제가 놓친 부분이 있을 수 있습니다. 과거 틱을 다운로드할 수 있습니까? 아니면 "서비스 목적"으로만 사용할 수 있습니까(rnd)?))) 실수를 하게 되어 기쁩니다. 사실, 나는 공을 무기한으로 잡을 수 있을 때 실수를 하는 것을 좋아합니다. FX 악기의 무리))) 주기적으로 우는 티키 .... 불명예 (((
음, MT5에서는 브로커/거래소 서버가 오랫동안 사용 가능했지만 물론 할 수 있습니다. ctrl+u, 틱 내보내기
음, MT5에서는 브로커/거래소 서버가 오랫동안 사용 가능했지만 물론 할 수 있습니다. ctrl+u, 틱 내보내기
지난 24시간 동안의 틱이 있으며 dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/에서 다운로드할 수도 있지만 틱을 보면 최소 1년 및 전체 시장(~150Gb)이 필요합니다. 전날의 주방 서버에서 분 단위로 숫자 순서대로 완전히 다른 양이 있습니다. 악의와 탐욕 때문만은 아니지만 트래픽을 절약하기 위해 "진짜 틱"으로 테스트하는 것은 불가능합니다. 하나의 장비에 대한 틱의 1 년은 약 기가 바이트입니다. MT5 폴더의 무게를보십시오. 테스트, 이 진드기는 어디에 있습니까? 이것은 마케팅일 뿐입니다.
마지막 날의 진드기가 있습니다. dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/에서 다운로드할 수도 있지만 주방 서버의 진드기를 보면 최소 1년과 전체 시장이 필요합니다. 이전에는 분의 수로 완전히 다른 수가 있습니다. 악의와 욕심 때문이 아니라 트래픽을 절약하기 위해 테스트를 "진짜 틱"으로 진행하는 것은 불가능합니다. 하나의 기기에 대한 틱의 1년은 약 기가바이트입니다. 테스트 중에 MT5 폴더의 무게가 얼마인지 보세요 , 이 진드기는 어디에 있습니까? 결국 평소와 같은 마케팅 일뿐입니다.
2년 동안 eurusd용 터미널 폴더 에 600MB 틱, 매월 .tks에서 25MB
csv로 내보내면 2개월 만에 800MB가 언로드되었습니다.
바로 지금, 2017년 전체에 대해
97555367 틱.. 4.85GB.. 충분하지 않습니까?
글쎄, 모든 DC가 틱 기록의 깊이를 가지고 있는 것은 아니며, 일부는 더 많고 일부는 더 적습니다.
2년 동안 eurusd용 터미널 폴더 에 600MB 틱, 매월 .tks에서 25MB
csv로 내보내면 2개월 만에 800MB가 언로드되었습니다.
바로 지금, 2017년 전체에 대해
97555367 틱.. 4.85GB.. 충분하지 않습니까?
mmm ... 글쎄, 그것은 진실처럼 보입니다))) 아마도 내가 틀렸을 것입니다. 그러나 여전히 1 in 1 내 테스터에서 동일한 결과를 얻을 때까지 부엌을 기쁘게 하기 위해 쓰여진 내용을 지옥이 알고 있다는 것을 믿지 않을 것입니다. 테스터 자체는 상당히 단순한 알고리즘이며, 알고리즘은 투명해야 하며, 그 결과는 예를 들어 일종의 수학적 기능과 같이 재현 가능해야 합니다.
mmm ... 글쎄, 그것은 진실처럼 보입니다))) 아마도 내가 틀렸을 것입니다. 그러나 여전히 1 in 1 내 테스터에서 동일한 결과를 얻을 때까지 부엌을 기쁘게 하기 위해 쓰여진 내용을 지옥이 알고 있다는 것을 믿지 않을 것입니다. 테스터 자체는 상당히 단순한 알고리즘이며, 알고리즘은 투명해야 하며, 그 결과는 예를 들어 일종의 수학적 기능과 같이 재현 가능해야 합니다.
음, 시뮬레이션된 것과 실제에서 테스트하는 경우 결과는 적어도 분명히 다릅니다. 물론 틱 기록의 품질에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 미끄러짐 등을 고려하면. Forex에서는 틱 히스토리 의 품질이 테스트에 꽤 적합하다고 생각합니다.
음, 시뮬레이션된 것과 실제에서 테스트하는 경우 결과는 적어도 분명히 다릅니다. 물론 틱 기록의 품질에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 미끄러짐 등을 고려하면. Forex에서는 틱 히스토리 의 품질이 테스트에 꽤 적합하다고 생각합니다.
글쎄, 우리가 mt tester를 비판하기 시작하면 무엇보다도 속도에 대해 그들이 거기에서 무엇을했는지 모르겠지만 부엌 영향에 대한 conperological 생각 만 마음에 들지만 다시 한 번 tester는 ELEMENTARY ALGORITHM임을 반복합니다. , 주기에서: 신호에서 - 저울에 로트*가격(다음 틱의)을 더합니다. 빼기, 그게 전부입니다. 아직 중요하지 않은 몇 가지 작업일 수 있습니다. 얼마나 많은 신호가 반복되는지, 1이 걸립니다. 신호 자체를 계산하는 데 10% 더 많은 시간, 10분의 1초 안에 수억 개의 막대(> 수십 분)를 처리해야 합니다. 기간의 월별 분당 촛불 1개 실행의 뒷면에 있는 약한 "전략"이 몇 분 동안 테스트되는 방법을 설명하는 것은 가능하지 않습니다. 이것은 가능하지 않습니다. 이것은 전환입니다. 또한 "실제 틱"에서 신호가 양초에서 생성되고 모든 틱이 메모리에 있는 경우 실행은 다음 틱의 시간 키로 맵에서 선택하는 것보다 훨씬 더 중요하지 않습니다. 신호 또는 지연. 요컨대 ... 글쎄, 당신은 이해합니다)))
글쎄, 우리가 mt tester를 비판하기 시작하면 무엇보다도 속도에 대해 그들이 거기에서 무엇을했는지 모르겠지만 부엌 영향에 대한 conperological 생각 만 마음에 들지만 다시 한 번 tester는 ELEMENTARY ALGORITHM임을 반복합니다. , 주기에서: 신호에서 - 저울에 로트*가격(다음 틱의)을 더합니다. 빼기, 그게 전부입니다. 아직 중요하지 않은 몇 가지 작업일 수 있습니다. 얼마나 많은 신호가 반복되는지, 1이 걸립니다. 신호 자체를 계산하는 데 10% 더 많은 시간, 10분의 1초 안에 수억 개의 막대(> 수십 분)를 처리해야 합니다. 기간의 월별 분당 촛불 1개 실행의 뒷면에 있는 약한 "전략"이 몇 분 동안 테스트되는 방법을 설명하는 것은 가능하지 않습니다. 이것은 가능하지 않습니다. 이것은 전환입니다. 또한 "실제 틱"에서 신호가 양초에서 생성되고 모든 틱이 메모리에 있는 경우 실행은 다음 틱의 시간 키로 맵에서 선택하는 것이 훨씬 더 중요하지 않습니다. 신호 또는 지연. 요컨대 ... 글쎄, 당신은 이해합니다)))
간단한 논리의 표준 MACD 샘플 전문가, 1분당 2 개 시가 로.. 글쎄요.. 4-5초처럼 느껴집니다. 그리고 이것은 1년 분 분
내 생각에는 그렇게 느리지 않다 + 플로팅 스프레드와 같은 거래 환경을 재현하고 그래프를 그리고 보고서를 보여주었습니다