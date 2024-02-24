트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 537 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.11.26 22:06 #5361 유리 아사울렌코 : 좋은 규칙입니다.) 가격은 현재뿐만 아니라 예측 가능한 미래도 고려한다는 것이 자동으로 따릅니다. 가격 예측이 절대적으로 불가능하다는 것이 자동으로 따라오는 이유입니다. 그래서 저는 항상 비효율성만 작동한다고 씁니다. 이 비효율성은 주기적으로 여기 저기에 나타났다가 갑자기 사라집니다. :) 일반적으로 가격의 개념 uch. 모든 것은 모든 시장 이벤트가 그것에 반영된다는 사실, 효율적 시장 이론을 말합니다. 그것은 미래에 대해 말하지 않지만 정의에서 이벤트가 즉시 시장에 영향을 미치고 효과적이라는 사실에서 나옵니다. , 참가자는 이점이 없습니다. 예 (강한 효율성으로 여전히 중간 및 약함) Yuriy Asaulenko 2017.11.26 23:47 #5362 막심 드미트리예프스키 : 그래서 저는 항상 비효율성만 작동한다고 씁니다. 이 비효율성은 주기적으로 여기 저기에 나타났다가 갑자기 사라집니다. :) 일반적으로 가격의 개념 uch. 모든 것은 모든 시장 이벤트가 그것에 반영된다는 사실, 효율적 시장 이론을 말합니다. 그것은 미래에 대해 말하지 않지만 정의에서 이벤트가 즉시 시장에 영향을 미치고 효과적이라는 사실에서 나옵니다. , 참가자는 이점이 없습니다. 예 (강한 효율성으로 여전히 중간 및 약함) 모든 것을 고려합니다. 이것은 모든 것을 의미합니다. 그리고 무언가가 예를 들어 미래를 고려하지 않는다면 이것은 모순되는 모든 것이 아님을 의미합니다 - 모든 것을 고려합니다. 즉, 미래는 그 정의에 따라 원칙적으로 예측할 수 없습니다. 알려진 모든 것은 이미 고려되었으며 무작위 구성 요소만 고려되지 않았습니다. 시장에서 이와 같은 것을 찾을 수 있다고 생각한다면 시장에서 모든 것을 고려하지 않았다고 생각하는 것입니다. 그렇다면 당신은 정직하지 않습니다.)) 예, 그리고 당신은 효율적인 시장에 대해 이야기하고 있습니다. [삭제] 2017.11.27 07:06 #5363 유리 아사울렌코 : 모든 것을 고려합니다. 이것은 모든 것을 의미합니다. 그리고 무언가가 예를 들어 미래를 고려하지 않는다면 이것은 모순되는 모든 것이 아님을 의미합니다 - 모든 것을 고려합니다. 즉, 미래는 그 정의에 따라 원칙적으로 예측할 수 없습니다. 알려진 모든 것은 이미 고려되었으며 무작위 구성 요소만 고려되지 않았습니다. 시장에서 이와 같은 것을 찾을 수 있다고 생각한다면 시장에서 모든 것을 고려하지 않았다고 생각하는 것입니다. 그렇다면 당신은 정직하지 않습니다.)) 예, 그리고 당신은 효율적인 시장에 대해 이야기하고 있습니다. 글쎄, 이것은 가설입니다 .. 그리고 시장 이벤트에 즉각적으로 반응하는 절대적으로 합리적인 참가자가 시장에 없기 때문에 일반적인 경우에는 아마도 틀릴 것입니다 그래서 그것은 일반적으로 다음과 같이 진행됩니다 :) 빨간색 또는 녹색 그러나 매우 중요한 것은 가설이 평균적 으로 시장을 이기는 것이 불가능하다고 가정한다는 것입니다. 평균적으로 모든 참가자는 0이 되며 이는 합리적입니다. 그러나 소득 분포가 일반적으로 매우 고르지 않다는 점을 감안할 때 우리는 기회가 있습니다. 소득의 5-10 %에 불과하지만 아무 것도 얻지 못하거나 큰 손실을 입을 가능성은 훨씬 더 큽니다. :) 여기 몇 가지 정보 가 있습니다. 저는 쓰기가 너무 게으릅니다. 이것을 이해하는 것은 실제로 매우 도움이 됩니다. [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 오류, 버그, 질문 소품 거래 - 사기 Yuriy Asaulenko 2017.11.27 12:55 #5364 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 이것은 가설입니다 .. 그리고 시장 이벤트에 즉시 반응하는 절대적으로 합리적인 참가자가 시장에 없기 때문에 일반적인 경우에는 아마도 틀릴 것입니다 그래서 그것은 일반적으로 다음과 같이 진행됩니다 :) 빨간색 또는 녹색 그러나 매우 중요한 것은 가설이 평균적 으로 시장을 이기는 것이 불가능하다고 가정한다는 것입니다. 평균적으로 모든 참가자는 0이 되며 이는 합리적입니다. 하지만 소득 분배가 일반적으로 매우 불균등하다는 점을 감안할 때 우리에게는 기회가 있습니다. 소득이 있는 사람의 5-10%에 불과하지만 아무 것도 얻지 못하거나 큰 손실을 입을 가능성이 훨씬 더 큽니다. :) 여기 몇 가지 정보 가 있습니다. 저는 쓰기가 너무 게으릅니다. 이것을 이해하는 것은 실제로 매우 도움이 됩니다. 일반적으로 나는 효율적인 시장에 관심이 있었고 이미 이 주제에 대해 많이 읽었습니다. 대부분의 현대 연구자들은 현대 시장이 효율성에 매우 가깝다고 믿습니다. 특히 약 5년 전 이 주제에 대한 RTS 회의에서 꽤 유명한 전문가에 대한 보고가 있었습니다(안타깝게도 이름은 잊혀졌지만 5년). 아마도 유일한 비효율은 외부 영향에 대한 위상 지연일 것입니다. 당신이 그린 것. 그러나 계단에서는 인상적이지만 더 부드러운 충격에서는 사전 정보가 없으면 열차가 이미 출발했을 때만 잡을 수 있습니다. Dr. Trader 2017.11.27 13:21 #5365 내 실험에서 나는 새로운 데이터에 대한 안정적인 결과를 얻을 수 있었지만(51%-52%의 정확도로 5분 유로에서 새 막대의 방향을 추측) 문제는 확산에 있습니다. 모델은 스프레드가 2포인트 이하인 경우 수익성이 있습니다. 저녁시간에만 모델을 매매한다면 잠재적 이익은 조금 더 높지만 이때의 스프레드도 더 큽니다. 직관에 의해 흥미로운 자체 규제 시스템이 형성됩니다. 거래자가 플러스로 거래하면 거래가 스프레드를 증가시킵니다. 일반적으로 어쨌든 모든 사람이 합병하면 거래는 경쟁으로 인한 확산을 줄입니다. 스프레드 내부에 상당히 눈에 띄는 지속적인 종속성이 있지만 딜링 데스크는 스프레드를 조정하여 이러한 종속성을 마켓 메이커만 사용할 수 있도록 합니다. 시장 거래를 여는 것은 자신에게 악순환이라는 것이 밝혀지고 지연된 거래 전략을 세워야 하며, 그러면 여전히 성배의 기회가 있습니다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 동적 피보나치 그리드, Fx Mt4 지원 종료. TheXpert 2017.11.27 13:27 #5366 마이클 마르쿠카이테스 : 젠장 난 프로그래머야 4시간 동안 CD를 이용해서 MT5용 AD 인디케이터를 만들어 보려고 했는데 해본 것 같습니다. 이 망할 동지들입니다. 세 줄로 길을 잃다 :-( 아니면 그냥 검색해 도 됩니다 TheXpert 2017.11.27 13:32 #5367 유리 아사울렌코 : 가격 예측이 절대적으로 불가능하다는 것이 자동으로 따라오는 이유입니다. 이 결론에서 누군가의 논리는 양쪽 다리에서 절름발이이거나 심지어 완전히 결여되어 있습니다)) Mihail Marchukajtes 2017.11.27 14:01 #5368 결합기 : 아니면 그냥 검색해 도 됩니다 글쎄, 마을 ... MT5 아래에 멍에를 만들었습니다 .... Darknessaaa ..... TheXpert 2017.11.27 14:03 #5369 마이클 마르쿠카이테스 : 글쎄, 마을 ... MT5 아래에 멍에를 만들었습니다 .... Darknessaaa ..... 리메이크에 4시간이 아닌 10분. Mihail Marchukajtes 2017.11.27 14:11 #5370 결합기 : 리메이크에 4시간이 아닌 10분. 제가 그런 프로그래머입니다. 끝내기 전에는 아무도 정말 설명하지 않습니다 ... 일반적으로 사람들 !!!!! 여기 들어봐. 이제 중요한 긴 게시물이있을 것입니다 ...... 1...530531532533534535536537538539540541542543544...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 규칙입니다.) 가격은 현재뿐만 아니라 예측 가능한 미래도 고려한다는 것이 자동으로 따릅니다. 가격 예측이 절대적으로 불가능하다는 것이 자동으로 따라오는 이유입니다.
그래서 저는 항상 비효율성만 작동한다고 씁니다. 이 비효율성은 주기적으로 여기 저기에 나타났다가 갑자기 사라집니다. :)
일반적으로 가격의 개념 uch. 모든 것은 모든 시장 이벤트가 그것에 반영된다는 사실, 효율적 시장 이론을 말합니다. 그것은 미래에 대해 말하지 않지만 정의에서 이벤트가 즉시 시장에 영향을 미치고 효과적이라는 사실에서 나옵니다. , 참가자는 이점이 없습니다. 예 (강한 효율성으로 여전히 중간 및 약함)
모든 것을 고려합니다. 이것은 모든 것을 의미합니다. 그리고 무언가가 예를 들어 미래를 고려하지 않는다면 이것은 모순되는 모든 것이 아님을 의미합니다 - 모든 것을 고려합니다. 즉, 미래는 그 정의에 따라 원칙적으로 예측할 수 없습니다. 알려진 모든 것은 이미 고려되었으며 무작위 구성 요소만 고려되지 않았습니다. 시장에서 이와 같은 것을 찾을 수 있다고 생각한다면 시장에서 모든 것을 고려하지 않았다고 생각하는 것입니다. 그렇다면 당신은 정직하지 않습니다.))
글쎄, 이것은 가설입니다 .. 그리고 시장 이벤트에 즉각적으로 반응하는 절대적으로 합리적인 참가자가 시장에 없기 때문에 일반적인 경우에는 아마도 틀릴 것입니다
그래서 그것은 일반적으로 다음과 같이 진행됩니다 :) 빨간색 또는 녹색
그러나 매우 중요한 것은 가설이 평균적 으로 시장을 이기는 것이 불가능하다고 가정한다는 것입니다. 평균적으로 모든 참가자는 0이 되며 이는 합리적입니다. 그러나 소득 분포가 일반적으로 매우 고르지 않다는 점을 감안할 때 우리는 기회가 있습니다. 소득의 5-10 %에 불과하지만 아무 것도 얻지 못하거나 큰 손실을 입을 가능성은 훨씬 더 큽니다. :)여기 몇 가지 정보 가 있습니다. 저는 쓰기가 너무 게으릅니다. 이것을 이해하는 것은 실제로 매우 도움이 됩니다.
일반적으로 나는 효율적인 시장에 관심이 있었고 이미 이 주제에 대해 많이 읽었습니다. 대부분의 현대 연구자들은 현대 시장이 효율성에 매우 가깝다고 믿습니다. 특히 약 5년 전 이 주제에 대한 RTS 회의에서 꽤 유명한 전문가에 대한 보고가 있었습니다(안타깝게도 이름은 잊혀졌지만 5년).
아마도 유일한 비효율은 외부 영향에 대한 위상 지연일 것입니다. 당신이 그린 것. 그러나 계단에서는 인상적이지만 더 부드러운 충격에서는 사전 정보가 없으면 열차가 이미 출발했을 때만 잡을 수 있습니다.
내 실험에서 나는 새로운 데이터에 대한 안정적인 결과를 얻을 수 있었지만(51%-52%의 정확도로 5분 유로에서 새 막대의 방향을 추측) 문제는 확산에 있습니다. 모델은 스프레드가 2포인트 이하인 경우 수익성이 있습니다. 저녁시간에만 모델을 매매한다면 잠재적 이익은 조금 더 높지만 이때의 스프레드도 더 큽니다.
직관에 의해 흥미로운 자체 규제 시스템이 형성됩니다. 거래자가 플러스로 거래하면 거래가 스프레드를 증가시킵니다. 일반적으로 어쨌든 모든 사람이 합병하면 거래는 경쟁으로 인한 확산을 줄입니다.
스프레드 내부에 상당히 눈에 띄는 지속적인 종속성이 있지만 딜링 데스크는 스프레드를 조정하여 이러한 종속성을 마켓 메이커만 사용할 수 있도록 합니다.
시장 거래를 여는 것은 자신에게 악순환이라는 것이 밝혀지고 지연된 거래 전략을 세워야 하며, 그러면 여전히 성배의 기회가 있습니다.
젠장 난 프로그래머야 4시간 동안 CD를 이용해서 MT5용 AD 인디케이터를 만들어 보려고 했는데 해본 것 같습니다. 이 망할 동지들입니다. 세 줄로 길을 잃다 :-(
이 결론에서 누군가의 논리는 양쪽 다리에서 절름발이이거나 심지어 완전히 결여되어 있습니다))
글쎄, 마을 ... MT5 아래에 멍에를 만들었습니다 .... Darknessaaa .....
리메이크에 4시간이 아닌 10분.
제가 그런 프로그래머입니다. 끝내기 전에는 아무도 정말 설명하지 않습니다 ... 일반적으로 사람들 !!!!! 여기 들어봐. 이제 중요한 긴 게시물이있을 것입니다 ......