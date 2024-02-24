트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 527 1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2017.11.17 19:00 #5261 페트로스 샤탁셴 : 이것은 도발적인 질문입니다. 누가 얼마를 버는지 알아야 하는 이유는 무엇입니까? 당신은 훔칠 것입니다 :) 그럼, 얼마는 아니지만, 국회를 이용한 전략으로 안정적인 수입이 있습니까? 예를 들어 저는 Maxim의 신호를 지켜보고 있습니다. 시작은 쿨하다, 그리고 나서 아웃 .... Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:12 #5262 레나트 아크티아모프 : 그럼, 얼마는 아니지만, 국회를 이용한 전략으로 안정적인 수입이 있습니까? 있다. 거래량 에서 1일 0.5% . 국회는 조수로 여기에 손을 다룹니다. Renat Akhtyamov 2017.11.17 19:13 #5263 유리 아사울렌코 : 있다. 하루 0.5%. 국회는 조수로 여기에 손을 다룹니다. 글쎄, 더 따뜻해. Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:18 #5264 레나트 아크티아모프 : 글쎄, 더 따뜻해. 이제 실시간으로 기계를 테스트하고 있습니다. 비행은 정상입니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등) 유리 아사울렌코 , 2017.11.17 17:32 저만의 테스트 방법이 있습니다. 그리고 나는 아무에게도 아무 것도 증명하지 않을 것입니다. 모든 것은 정보용입니다. 그건 그렇고, 왜 진드기를 테스트합니까? 다음 캔들에 대해 현재 상태에 대한 최악의 시나리오를 사용하도록 모델링할 때 훨씬 쉽습니다. 그런 다음 실제 틱에서 결과가 향상될 뿐입니다.) 글쎄, 당신이 큰 시간 프레임에 작업하는 경우 촛불의 이벤트 개발을 위해 더 작은 시간 프레임을 사용하는 동안 틱은 아무 것도 영향을 미치지 않습니다. 그리고 여기에 또 다른 테스트 거래가 제 시간에 도착했습니다. 보시다시피 수익성도 있습니다. 3 , 17.11 . 2017 19 : 36 : 58 , 1 , 17.11 . 2017 19 : 36 : 58 , 22683 , 17.11 . 2017 19 : 59 : 47 , 22704 , 21 , 39 이익 - 21, 최대 이익 - 39. 물론 이것은 아무것도 증명하지 않습니다.) PS 글쎄, 힙에, 또 다른 실시간 테스트 거래 4, 17.11 . 2017 20 : 00 : 07 , 1 , 17.11 . 2017 20 : 00 : 07 , 22702 , 17.11 . 2017 20 : 18 : 07 , 22721 , 19 , 35 이익 - 19, 최대 이익 - 35. 이미 연속 3개의 거래가 있습니다. 이전 게시물 중 하나에서 1 위. 그리고 나는 쇼를 마쳤다.) 그러나 매복도 있습니다. 이론부터 실습까지 오류, 버그, 질문 외환에서 큰 이익을 얻는 Dmitriy Skub 2017.11.17 19:22 #5265 유리 아사울렌코 : 나는 현재 기계를 테스트하고 있습니다. 비행은 정상입니다. 그러나 매복도 있습니다. 시스템을 불태웠다, 유리!))) Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:24 #5266 드미트리 스쿠브 : 시스템을 불태웠다, 유리!))) Ay, 잘했습니다.) 도구가 식별되었습니다. 2건의 거래입니다.)) 3건이 있으며, 위는 1차 거래입니다. Dmitriy Skub 2017.11.17 19:26 #5267 유리 아사울렌코 : 아, 잘했다.) 2건의 거래를 위해.)) 위에 1건이 있다. 3개) 입출국 - 수직선 2개가 있습니다. 추신: 사진을 삭제할 수 있습니다. Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:31 #5268 드미트리 스쿠브 : 3개) 입출국 - 수직선 2개가 있습니다. 추신: 사진을 삭제할 수 있습니다. 아직 시스템이 아니라 매개변수를 변경한 테스트라는 것이 위안이 됩니다.)) 테스트를 단순화합니다. 더 이상 실제 매개 변수로 실행을 표시하지 않습니다.)) 예, 아니요, 그들이 보게하십시오.)) Dmitriy Skub 2017.11.17 19:35 #5269 유리 아사울렌코 : 아직 시스템이 아니라 매개변수가 변경된 테스트라는 것이 위안이 됩니다.)) 테스트를 단순화합니다. 더 이상 실제 매개 변수로 실행을 표시하지 않습니다.)) 예, 아니요, 그들이 보게하십시오.)) 좋아, 하자. 나는 필요하지 않습니다 - 나는 내 자신의 모든 것을 가지고 있습니다) Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:40 #5270 드미트리 스쿠브 : 좋아, 하자. 나는 필요하지 않습니다 - 나는 내 자신의 모든 것을 가지고 있습니다) 그들은 어쨌든 그것을 놓지 않을 것입니다.) 그러나 나는 기쁘게 생각합니다. 그들은 즉시 그것을 과장했습니다. 저에게도 그런 사진은 없고 로그만 있습니다. 상금으로 또 다른 테스트 거래. 내부자에게만 해당됩니다.) 5, 17.11 . 2017 21 : 12 : 59 ,- 1 , 17.11 . 2017 20 : 48 : 18 , 22714 , 17.11 . 2017 21 : 12 : 59 , 22702 , 12 , 27 다, 다, 다신 안 할게요.)) PS 22:16 그래서 다음 거래를 성사시키고 싶은 유혹이 있습니다. 또한 수익성이 있습니다. 그러나 자부심. 죄. 1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 도발적인 질문입니다. 누가 얼마를 버는지 알아야 하는 이유는 무엇입니까? 당신은 훔칠 것입니다 :)
그럼, 얼마는 아니지만, 국회를 이용한 전략으로 안정적인 수입이 있습니까?
예를 들어 저는 Maxim의 신호를 지켜보고 있습니다.
시작은 쿨하다, 그리고 나서 아웃 ....
그럼, 얼마는 아니지만, 국회를 이용한 전략으로 안정적인 수입이 있습니까?
있다. 하루 0.5%. 국회는 조수로 여기에 손을 다룹니다.
글쎄, 더 따뜻해.
이제 실시간으로 기계를 테스트하고 있습니다. 비행은 정상입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
거래에서의 기계 학습: 이론 및 실습(거래 등)
유리 아사울렌코 , 2017.11.17 17:32
저만의 테스트 방법이 있습니다. 그리고 나는 아무에게도 아무 것도 증명하지 않을 것입니다. 모든 것은 정보용입니다.
그건 그렇고, 왜 진드기를 테스트합니까? 다음 캔들에 대해 현재 상태에 대한 최악의 시나리오를 사용하도록 모델링할 때 훨씬 쉽습니다. 그런 다음 실제 틱에서 결과가 향상될 뿐입니다.)
글쎄, 당신이 큰 시간 프레임에 작업하는 경우 촛불의 이벤트 개발을 위해 더 작은 시간 프레임을 사용하는 동안 틱은 아무 것도 영향을 미치지 않습니다.
그리고 여기에 또 다른 테스트 거래가 제 시간에 도착했습니다. 보시다시피 수익성도 있습니다.
이익 - 21, 최대 이익 - 39. 물론 이것은 아무것도 증명하지 않습니다.)
PS 글쎄, 힙에, 또 다른 실시간 테스트 거래
이익 - 19, 최대 이익 - 35.
이미 연속 3개의 거래가 있습니다. 이전 게시물 중 하나에서 1 위.
그리고 나는 쇼를 마쳤다.)
나는 현재 기계를 테스트하고 있습니다. 비행은 정상입니다.
시스템을 불태웠다, 유리!)))
시스템을 불태웠다, 유리!)))
아, 잘했다.) 2건의 거래를 위해.)) 위에 1건이 있다.
3개) 입출국 - 수직선 2개가 있습니다.
추신:
사진을 삭제할 수 있습니다.
3개) 입출국 - 수직선 2개가 있습니다.
추신:
사진을 삭제할 수 있습니다.
아직 시스템이 아니라 매개변수를 변경한 테스트라는 것이 위안이 됩니다.)) 테스트를 단순화합니다. 더 이상 실제 매개 변수로 실행을 표시하지 않습니다.))
예, 아니요, 그들이 보게하십시오.))
아직 시스템이 아니라 매개변수가 변경된 테스트라는 것이 위안이 됩니다.)) 테스트를 단순화합니다. 더 이상 실제 매개 변수로 실행을 표시하지 않습니다.))
예, 아니요, 그들이 보게하십시오.))
좋아, 하자. 나는 필요하지 않습니다 - 나는 내 자신의 모든 것을 가지고 있습니다)
좋아, 하자. 나는 필요하지 않습니다 - 나는 내 자신의 모든 것을 가지고 있습니다)
그들은 어쨌든 그것을 놓지 않을 것입니다.) 그러나 나는 기쁘게 생각합니다. 그들은 즉시 그것을 과장했습니다. 저에게도 그런 사진은 없고 로그만 있습니다.
상금으로 또 다른 테스트 거래. 내부자에게만 해당됩니다.)
다, 다, 다신 안 할게요.))
PS 22:16 그래서 다음 거래를 성사시키고 싶은 유혹이 있습니다. 또한 수익성이 있습니다. 그러나 자부심. 죄.