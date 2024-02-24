트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 527

페트로스 샤탁셴 :

이것은 도발적인 질문입니다. 누가 얼마를 버는지 알아야 하는 이유는 무엇입니까? 당신은 훔칠 것입니다 :)

그럼, 얼마는 아니지만, 국회를 이용한 전략으로 안정적인 수입이 있습니까?

예를 들어 저는 Maxim의 신호를 지켜보고 있습니다.

시작은 쿨하다, 그리고 나서 아웃 ....

 
레나트 아크티아모프 :
있다. 거래량 에서 1일 0.5% . 국회는 조수로 여기에 손을 다룹니다.
 
유리 아사울렌코 :
글쎄, 더 따뜻해.
 
레나트 아크티아모프 :
이제 실시간으로 기계를 테스트하고 있습니다. 비행은 정상입니다.

저만의 테스트 방법이 있습니다. 그리고 나는 아무에게도 아무 것도 증명하지 않을 것입니다. 모든 것은 정보용입니다.

그건 그렇고, 왜 진드기를 테스트합니까? 다음 캔들에 대해 현재 상태에 대한 최악의 시나리오를 사용하도록 모델링할 때 훨씬 쉽습니다. 그런 다음 실제 틱에서 결과가 향상될 뿐입니다.)

글쎄, 당신이 큰 시간 프레임에 작업하는 경우 촛불의 이벤트 개발을 위해 더 작은 시간 프레임을 사용하는 동안 틱은 아무 것도 영향을 미치지 않습니다.

그리고 여기에 또 다른 테스트 거래가 제 시간에 도착했습니다. 보시다시피 수익성도 있습니다.

 3 , 17.11 . 2017 19 : 36 : 58 , 1 , 17.11 . 2017 19 : 36 : 58 , 22683 , 17.11 . 2017 19 : 59 : 47 , 22704 , 21 , 39

이익 - 21, 최대 이익 - 39. 물론 이것은 아무것도 증명하지 않습니다.)

PS 글쎄, 힙에, 또 다른 실시간 테스트 거래 

4, 17.11 . 2017 20 : 00 : 07 , 1 , 17.11 . 2017 20 : 00 : 07 , 22702 , 17.11 . 2017 20 : 18 : 07 , 22721 , 19 , 35

이익 - 19, 최대 이익 - 35.

이미 연속 3개의 거래가 있습니다. 이전 게시물 중 하나에서 1 위.

그리고 나는 쇼를 마쳤다.)

그러나 매복도 있습니다.
 
유리 아사울렌코 :

시스템을 불태웠다, 유리!)))


 
드미트리 스쿠브 :

시스템을 불태웠다, 유리!)))

Ay, 잘했습니다.) 도구가 식별되었습니다. 2건의 거래입니다.)) 3건이 있으며, 위는 1차 거래입니다.
 
유리 아사울렌코 :
3개) 입출국 - 수직선 2개가 있습니다.

추신:

사진을 삭제할 수 있습니다.

 
드미트리 스쿠브 :

아직 시스템이 아니라 매개변수를 변경한 테스트라는 것이 위안이 됩니다.)) 테스트를 단순화합니다. 더 이상 실제 매개 변수로 실행을 표시하지 않습니다.))

예, 아니요, 그들이 보게하십시오.))

 
유리 아사울렌코 :

좋아, 하자. 나는 필요하지 않습니다 - 나는 내 자신의 모든 것을 가지고 있습니다)

 
드미트리 스쿠브 :

그들은 어쨌든 그것을 놓지 않을 것입니다.) 그러나 나는 기쁘게 생각합니다. 그들은 즉시 그것을 과장했습니다. 저에게도 그런 사진은 없고 로그만 있습니다.

상금으로 또 다른 테스트 거래. 내부자에게만 해당됩니다.) 

5, 17.11 . 2017 21 : 12 : 59 ,- 1 , 17.11 . 2017 20 : 48 : 18 , 22714 , 17.11 . 2017 21 : 12 : 59 , 22702 , 12 , 27

다, 다, 다신 안 할게요.))

PS 22:16 그래서 다음 거래를 성사시키고 싶은 유혹이 있습니다. 또한 수익성이 있습니다. 그러나 자부심. 죄.

