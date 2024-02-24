트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 529 1...522523524525526527528529530531532533534535536...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2017.11.18 11:52 #5281 막심 드미트리예프스키 : 이것은 자존심이 아니라 인상을 공유하려는 정상적인 욕망이며 여기에 부러워하는 사람들이 없으며 의식 수준이 동일하지 않습니다 :) 따라서 ischo를 작성하십시오. 나는 할 수 없습니다. 오늘 경매가 없습니다.)) 어제 TS 저녁에 결과적으로 약 100p를 줄였습니다. 저녁에는 정말 좋습니다. 나는 하루 세션이 끝날 무렵에 테스트를 시작했습니다. 지금까지 모든 것이 그래프(위에 주어진)와 같이 진행되고 있습니다. 첫 시작. 아직 낮에는 시작하지 않았습니다. Renat Akhtyamov 2017.11.18 11:57 #5282 유리 아사울렌코 : 나는 할 수 없습니다. 오늘 경매가 없습니다.)) 어제 TS 저녁에 결과적으로 약 100p를 줄였습니다. 저녁에는 정말 좋습니다. 나는 하루 세션이 끝날 무렵에 테스트를 시작했습니다. 지금까지 모든 것이 그래프(위에 주어진)와 같이 진행되고 있습니다. 첫 시작. 아직 낮에는 시작하지 않았습니다. 어제는 모든 시장과 상품이 전반적으로 평이한 하루였습니다. 뉴런의 경우 이것은 로맨스이며 따라서 이익입니다. 움직임을 기다리고 거래 결과를 평가한 다음에만 결론을 내릴 수 있습니다. 작동 여부. Yuriy Asaulenko 2017.11.18 12:12 #5283 레나트 아크티아모프 : 어제는 모든 시장과 상품이 전반적으로 평이한 하루였습니다. 뉴런의 경우 이것은 로맨스이며 따라서 이익입니다. 움직임을 기다리고 거래 결과를 평가한 다음에만 결론을 내릴 수 있습니다. 작동 여부. 날이 더 좋을 것 같아요. 모델로 판단하고 예비 디버깅을 실행합니다. 그러나 물론 아무 말도 하기에는 너무 이르다. Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 13:45 #5284 R 전문가를 위한 질문입니다. 절대값 이 있는 행렬을 softmax로 클래스 행렬로 변환하는 방법은 무엇입니까? 저것들. ~에서 0.1136889 0.7622813 0.1190166 0.1131552 0.7641207 0.1194619 0.1142053 0.7635344 0.1197848 가져 오기 0 1 0 0 1 0 0 1 0 물론 루프를 돌고 모든 것을 비교할 수는 있지만 R에 내장 된 기능이 있어야 할 것 같습니다. 여기 내가 만든 기능이 있습니다. 틀리면 수정하십시오. get_softmax <- function(m){ r <- nrow(m); c <- ncol(m); rc <- r*c; mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением return(m);} Machine learning in trading: 기고글 토론 "MQL5 - 머신 러닝 및 신경망 СанСаныч Фоменко 2017.11.22 16:36 #5285 도서관 : R 전문가를 위한 질문입니다. 절대값 이 있는 행렬을 softmax로 클래스 행렬로 변환하는 방법은 무엇입니까? 저것들. ~에서 0.1136889 0.7622813 0.1190166 0.1131552 0.7641207 0.1194619 0.1142053 0.7635344 0.1197848 가져 오기 0 1 0 0 1 0 0 1 0 물론 루프를 돌고 모든 것을 비교할 수는 있지만 R에 내장 된 기능이 있어야 할 것 같습니다. 여기 내가 만든 기능이 있습니다. 틀리면 수정하십시오. get_softmax <- function(m){ r <- nrow(m); c <- ncol(m); rc <- r*c; mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением return(m);} 다음과 같이 보입니다. b <- ifelse(a< 0.5 , 0 , 1 ) 여기서 "a"는 모든 차원의 행렬입니다. 일반적으로 루프가 있는 코드는 R인 벡터(매트릭스) 언어용이 아닙니다. Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 17:50 #5286 산산이치 포멘코 : 다음과 같이 보입니다. 여기서 "a"는 모든 차원의 행렬입니다. 일반적으로 루프가 있는 코드는 R인 벡터(매트릭스) 언어용이 아닙니다. 여러 클래스에서 작동합니까? 옵션 3 클래스 0.3 0.4 0.3 그는 계산을 잘못한다. softmax에 의해 중간 열이 1이어야 하는 경우 공식에 따라 모든 열 = 0 СанСаныч Фоменко 2017.11.22 18:57 #5287 도서관 : 여러 클래스에서 작동합니까? 옵션 3 클래스 0.3 0.4 0.3 그는 계산을 잘못한다. softmax에 의해 중간 열이 1이어야 하는 경우 공식에 따라 모든 열 = 0 ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 19:09 #5288 산산이치 포멘코 : ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse 글쎄, 3 클래스의 경우 4 - 다른, 10 - 1/3에 대해 자신의 f-th가 필요합니다. 범용 도구가 있으면 좋을 것입니다. 또한 어떤 값(당신의 경우 0.5)과 비교하는 것이 아니라 최대값을 찾기 위해 서로 비교할 필요가 있습니다. 10개의 클래스에서 최대값은 0.11만큼 작을 수 있습니다. 반면에 10개의 클래스에는 0.11보다 큰 여러 열이 있을 수 있습니다. 그들 중 어느 것이 최대가 될 것인가 - 그러한 공식은 말하지 않습니다. 서로 비교해야 합니다. 중재 고문 지그재그, 파도, 추세. 수학자를 위한 순전히 이론적인 [삭제] 2017.11.23 13:19 #5289 어느 정도 고정된 VR이 있고 주파수 분해 가 있다고 가정해 보겠습니다. 질문: 모델에 더 나은 것은 무엇입니까 - 기능 1 또는 5, 그리고 그 이유는 무엇입니까? СанСаныч Фоменко 2017.11.23 17:48 #5290 도서관 : 글쎄, 3 클래스의 경우 4 - 다른, 10 - 1/3에 대해 자신의 f-th가 필요합니다. 범용 도구가 있으면 좋을 것입니다. 또한 어떤 값(당신의 경우 0.5)과 비교하는 것이 아니라 최대값을 찾기 위해 서로 비교할 필요가 있습니다. 10개의 클래스에서 최대값은 0.11만큼 작을 수 있습니다. 반면에 10개의 클래스에는 0.11보다 큰 여러 열이 있을 수 있습니다. 그들 중 어느 것이 최대가 될 것인가 - 그러한 공식은 말하지 않습니다. 서로 비교해야 합니다. 0.5는 내가 알고 있는 클래스 경계입니다. 클래스 경계와 그 수를 모두 알 수 없는 경우 다른 알고리즘인 비지도 학습이 있습니다. 매우 유명함 - 가장 가까운 이웃으로 그룹화합니다. 1...522523524525526527528529530531532533534535536...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 자존심이 아니라 인상을 공유하려는 정상적인 욕망이며 여기에 부러워하는 사람들이 없으며 의식 수준이 동일하지 않습니다 :) 따라서 ischo를 작성하십시오.
나는 할 수 없습니다. 오늘 경매가 없습니다.)) 어제 TS 저녁에 결과적으로 약 100p를 줄였습니다. 저녁에는 정말 좋습니다. 나는 하루 세션이 끝날 무렵에 테스트를 시작했습니다. 지금까지 모든 것이 그래프(위에 주어진)와 같이 진행되고 있습니다.
첫 시작. 아직 낮에는 시작하지 않았습니다.
어제는 모든 시장과 상품이 전반적으로 평이한 하루였습니다.
뉴런의 경우 이것은 로맨스이며 따라서 이익입니다.
움직임을 기다리고 거래 결과를 평가한 다음에만 결론을 내릴 수 있습니다. 작동 여부.
R 전문가를 위한 질문입니다.
절대값 이 있는 행렬을 softmax로 클래스 행렬로 변환하는 방법은 무엇입니까?
저것들. ~에서
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
가져 오기
0 1 0
0 1 0
0 1 0
물론 루프를 돌고 모든 것을 비교할 수는 있지만 R에 내장 된 기능이 있어야 할 것 같습니다.
여기 내가 만든 기능이 있습니다. 틀리면 수정하십시오.
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
다음과 같이 보입니다.
여기서 "a"는 모든 차원의 행렬입니다.
일반적으로 루프가 있는 코드는 R인 벡터(매트릭스) 언어용이 아닙니다.
여러 클래스에서 작동합니까?
옵션 3 클래스
0.3 0.4 0.3
그는 계산을 잘못한다.
softmax에 의해 중간 열이 1이어야 하는 경우 공식에 따라 모든 열 = 0
글쎄, 3 클래스의 경우 4 - 다른, 10 - 1/3에 대해 자신의 f-th가 필요합니다.
범용 도구가 있으면 좋을 것입니다.
또한 어떤 값(당신의 경우 0.5)과 비교하는 것이 아니라 최대값을 찾기 위해 서로 비교할 필요가 있습니다. 10개의 클래스에서 최대값은 0.11만큼 작을 수 있습니다. 반면에 10개의 클래스에는 0.11보다 큰 여러 열이 있을 수 있습니다. 그들 중 어느 것이 최대가 될 것인가 - 그러한 공식은 말하지 않습니다. 서로 비교해야 합니다.
어느 정도 고정된 VR이 있고 주파수 분해 가 있다고 가정해 보겠습니다. 질문: 모델에 더 나은 것은 무엇입니까 - 기능 1 또는 5, 그리고 그 이유는 무엇입니까?
0.5는 내가 알고 있는 클래스 경계입니다.
클래스 경계와 그 수를 모두 알 수 없는 경우 다른 알고리즘인 비지도 학습이 있습니다. 매우 유명함 - 가장 가까운 이웃으로 그룹화합니다.