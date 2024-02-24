트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 529

막심 드미트리예프스키 :

이것은 자존심이 아니라 인상을 공유하려는 정상적인 욕망이며 여기에 부러워하는 사람들이 없으며 의식 수준이 동일하지 않습니다 :) 따라서 ischo를 작성하십시오.

나는 할 수 없습니다. 오늘 경매가 없습니다.)) 어제 TS 저녁에 결과적으로 약 100p를 줄였습니다. 저녁에는 정말 좋습니다. 나는 하루 세션이 끝날 무렵에 테스트를 시작했습니다. 지금까지 모든 것이 그래프(위에 주어진)와 같이 진행되고 있습니다.

첫 시작. 아직 낮에는 시작하지 않았습니다.

 
유리 아사울렌코 :

나는 할 수 없습니다. 오늘 경매가 없습니다.)) 어제 TS 저녁에 결과적으로 약 100p를 줄였습니다. 저녁에는 정말 좋습니다. 나는 하루 세션이 끝날 무렵에 테스트를 시작했습니다. 지금까지 모든 것이 그래프(위에 주어진)와 같이 진행되고 있습니다.

첫 시작. 아직 낮에는 시작하지 않았습니다.

어제는 모든 시장과 상품이 전반적으로 평이한 하루였습니다.

뉴런의 경우 이것은 로맨스이며 따라서 이익입니다.

움직임을 기다리고 거래 결과를 평가한 다음에만 결론을 내릴 수 있습니다. 작동 여부.

 
레나트 아크티아모프 :

어제는 모든 시장과 상품이 전반적으로 평이한 하루였습니다.

뉴런의 경우 이것은 로맨스이며 따라서 이익입니다.

움직임을 기다리고 거래 결과를 평가한 다음에만 결론을 내릴 수 있습니다. 작동 여부.

날이 더 좋을 것 같아요. 모델로 판단하고 예비 디버깅을 실행합니다. 그러나 물론 아무 말도 하기에는 너무 이르다.
 

R 전문가를 위한 질문입니다.

절대값 이 있는 행렬을 softmax로 클래스 행렬로 변환하는 방법은 무엇입니까?

저것들. ~에서

0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848

가져 오기

0 1 0
0 1 0
0 1 0

물론 루프를 돌고 모든 것을 비교할 수는 있지만 R에 내장 된 기능이 있어야 할 것 같습니다.

여기 내가 만든 기능이 있습니다. 틀리면 수정하십시오.


get_softmax <- function(m){
    r <- nrow(m);
    c <- ncol(m);
    rc <- r*c;
    mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
    m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
    m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
    return(m);
}

 
도서관 :

다음과 같이 보입니다. 

b <- ifelse(a< 0.5 , 0 , 1 )

여기서 "a"는 모든 차원의 행렬입니다.

일반적으로 루프가 있는 코드는 R인 벡터(매트릭스) 언어용이 아닙니다.

 
산산이치 포멘코 :

다음과 같이 보입니다.

여기서 "a"는 모든 차원의 행렬입니다.

일반적으로 루프가 있는 코드는 R인 벡터(매트릭스) 언어용이 아닙니다.

여러 클래스에서 작동합니까?
옵션 3 클래스

0.3 0.4 0.3

그는 계산을 잘못한다.
softmax에 의해 중간 열이 1이어야 하는 경우 공식에 따라 모든 열 = 0

 
도서관 :

여러 클래스에서 작동합니까?
옵션 3 클래스

0.3 0.4 0.3

그는 계산을 잘못한다.
softmax에 의해 중간 열이 1이어야 하는 경우 공식에 따라 모든 열 = 0 

ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse
 
산산이치 포멘코 :
 
ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse

글쎄, 3 클래스의 경우 4 - 다른, 10 - 1/3에 대해 자신의 f-th가 필요합니다.
범용 도구가 있으면 좋을 것입니다.
또한 어떤 값(당신의 경우 0.5)과 비교하는 것이 아니라 최대값을 찾기 위해 서로 비교할 필요가 있습니다. 10개의 클래스에서 최대값은 0.11만큼 작을 수 있습니다. 반면에 10개의 클래스에는 0.11보다 큰 여러 열이 있을 수 있습니다. 그들 중 어느 것이 최대가 될 것인가 - 그러한 공식은 말하지 않습니다. 서로 비교해야 합니다.

어느 정도 고정된 VR이 있고 주파수 분해 가 있다고 가정해 보겠습니다. 질문: 모델에 더 나은 것은 무엇입니까 - 기능 1 또는 5, 그리고 그 이유는 무엇입니까?


 
도서관 :

글쎄, 3 클래스의 경우 4 - 다른, 10 - 1/3에 대해 자신의 f-th가 필요합니다.
범용 도구가 있으면 좋을 것입니다.
또한 어떤 값(당신의 경우 0.5)과 비교하는 것이 아니라 최대값을 찾기 위해 서로 비교할 필요가 있습니다. 10개의 클래스에서 최대값은 0.11만큼 작을 수 있습니다. 반면에 10개의 클래스에는 0.11보다 큰 여러 열이 있을 수 있습니다. 그들 중 어느 것이 최대가 될 것인가 - 그러한 공식은 말하지 않습니다. 서로 비교해야 합니다.

0.5는 내가 알고 있는 클래스 경계입니다.

클래스 경계와 그 수를 모두 알 수 없는 경우 다른 알고리즘인 비지도 학습이 있습니다. 매우 유명함 - 가장 가까운 이웃으로 그룹화합니다.

