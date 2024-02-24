트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1970 1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:26 #19691 모든 것이 훌륭하게 밝혀지면 뭔가 잘못되었다고 말했음을 기억하십시오 ... 결과는 평균이어야합니다 .... 모든 것을 신중하게 확인해야합니다 .... 이것이 OOS 인 경우 Max, 다음은 우연의 일치입니다. 슬라이딩 윈도우로 반복적인 최적화를 통해, 혹은 어디에서 엿보기..... 이런 결과가 나올지 의심스러울 때 연습을 해보세요. 결국, 당신은 우리가 컴퓨팅 파워와 전문가 팀으로 시장의 거인과 일하고 있다는 것을 이해하고 있습니다. 그것은 그렇게 완벽할 수 없습니다. 이것은 현실적이지 않습니다.... 주식은 45도 각도로 성장해야 합니다. 좋은 시나리오에서 손익은 3:1 IMHO입니다. [삭제] 2020.08.14 19:27 #19692 도서관 : 결과적으로 전기조차 갚지 않을 것이라는 불확실성이 있습니다. 지금 당장 조금만 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:28 #19693 나는 SmartX를 똑같이 설치하기로 결정했고 NS에서 XP까지 가상 머신이 있다는 것을 기억했는데 어떻게 생각하십니까? 나는 Windows를 시작하고 NSh 아이콘을 클릭했고, 이 프로그램은 라이브러리를 거기에 연결하는 경우에만 거의 사용되지 않지만 .... [삭제] 2020.08.14 19:29 #19694 마이클 마르쿠카이테스 : 모든 것이 훌륭하게 밝혀지면 뭔가 잘못되었다고 말했음을 기억하십시오 ... 결과는 평균이어야합니다 .... 모든 것을 신중하게 확인해야합니다 .... 이것이 OOS 인 경우 Max, 다음은 우연의 일치입니다. 슬라이딩 윈도우로 반복적인 최적화를 통해, 아니면 어디에서 훔쳐보는 ..... 결과가 의심스러울 때 연습을 해보세요. 결국, 당신은 우리가 컴퓨팅 파워와 전문가 팀으로 시장의 거인과 맞서고 있다는 것을 이해하고 있습니다. 그것은 그렇게 완벽할 수 없습니다. 이것은 현실적이지 않습니다.... 주식은 45도 각도로 성장해야 합니다. 좋은 시나리오에서 손익은 3:1 IMHO입니다. 하기만 하면 되는 거에요 감정이 없어요) 과정 자체가 좋아요 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:32 #19695 막심 드미트리예프스키 : 하기만 하면 되는 거에요 감정이 없어요) 과정 자체가 좋아요 젠장, 아름다운 그림을 그리는 것이 아니라 실제로 적용할 수 있다는 것을 확실히 안다면 멋진 일입니다. . . . . mytarmailS 2020.08.14 19:36 #19696 막심 드미트리예프스키 : 어떤 IDE에서 작성합니까? [삭제] 2020.08.14 19:38 #19697 mytarmailS : 어떤 IDE에서 작성합니까? 가벼운 비주얼 스튜디오인 VSCode . 거기에 구문 강조 표시 를 위한 Python 플러그인을 넣으면 됩니다. mytarmailS 2020.08.14 19:58 #19698 막심 드미트리예프스키 : 가벼운 비주얼 스튜디오인 VSCode . 거기에 구문 강조 표시 를 위한 Python 플러그인을 넣으면 됩니다. 런칭.. 스튜디오 이쁘네요 :))) 그게 내가 할 수 있는 전부야)) mytarmailS 2020.08.14 20:35 #19699 막심 드미트리예프스키 : 배우기) Python 플러그인을 설치하고 설정 매뉴얼을 Google에 설치하십시오. 러시아어로 되어 있습니다. 오른쪽 패널 확장(확장)에서 Python을 작성하고 첫 번째 플러그인을 설치합니다. 아직 구성할 디버거가 있는 것 같지만 그다지 중요하지 않습니다. 플러그인을 설치할 수 없습니다. 지금은 휴대전화에 없습니다. 작동하지 않습니다. 내일 시도해 보겠습니다. Mihail Marchukajtes 2020.08.14 21:24 #19700 글쎄, 이것이 메타 상인이 아니라고 생각하는 것은 무엇입니까? 옵션 모듈은 말할 것도 없고 여전히 온갖 종류의 창이 있습니다. 가장 중요한 것은 올바르게 설정하는 것입니다. 1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
결과적으로 전기조차 갚지 않을 것이라는 불확실성이 있습니다.
지금 당장 조금만
모든 것이 훌륭하게 밝혀지면 뭔가 잘못되었다고 말했음을 기억하십시오 ... 결과는 평균이어야합니다 .... 모든 것을 신중하게 확인해야합니다 .... 이것이 OOS 인 경우 Max, 다음은 우연의 일치입니다. 슬라이딩 윈도우로 반복적인 최적화를 통해, 아니면 어디에서 훔쳐보는 ..... 결과가 의심스러울 때 연습을 해보세요. 결국, 당신은 우리가 컴퓨팅 파워와 전문가 팀으로 시장의 거인과 맞서고 있다는 것을 이해하고 있습니다. 그것은 그렇게 완벽할 수 없습니다. 이것은 현실적이지 않습니다.... 주식은 45도 각도로 성장해야 합니다. 좋은 시나리오에서 손익은 3:1 IMHO입니다.
하기만 하면 되는 거에요 감정이 없어요) 과정 자체가 좋아요
하기만 하면 되는 거에요 감정이 없어요) 과정 자체가 좋아요
어떤 IDE에서 작성합니까?
어떤 IDE에서 작성합니까?
가벼운 비주얼 스튜디오인 VSCode . 거기에 구문 강조 표시 를 위한 Python 플러그인을 넣으면 됩니다.
가벼운 비주얼 스튜디오인 VSCode . 거기에 구문 강조 표시 를 위한 Python 플러그인을 넣으면 됩니다.
런칭.. 스튜디오 이쁘네요 :)))
그게 내가 할 수 있는 전부야))
배우기) Python 플러그인을 설치하고 설정 매뉴얼을 Google에 설치하십시오. 러시아어로 되어 있습니다.
오른쪽 패널 확장(확장)에서 Python을 작성하고 첫 번째 플러그인을 설치합니다.
아직 구성할 디버거가 있는 것 같지만 그다지 중요하지 않습니다.
플러그인을 설치할 수 없습니다. 지금은 휴대전화에 없습니다. 작동하지 않습니다. 내일 시도해 보겠습니다.
글쎄, 이것이 메타 상인이 아니라고 생각하는 것은 무엇입니까? 옵션 모듈은 말할 것도 없고 여전히 온갖 종류의 창이 있습니다. 가장 중요한 것은 올바르게 설정하는 것입니다.