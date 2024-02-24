트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 536 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2017.11.26 18:37 #5351 SEM .: 채널 경계에 대해 볼린저 밴드 또는 엔벨로프 의 표준 편차 를 추가하려고 하면 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다. "Forts의 미결제약정", 누가 이 지표에 대한 실제 데이터를 방송하는지 궁금합니다. 다시, "KD"가 무엇인지 이해하지 못합니까? CD는 델타 클러스터입니다.... 실제로 이러한 데이터는 모든 종류의 선물에 대한 파생 상품 시장에서 방송됩니다. 가격에 기반을 둔 다른 지표의 볼린저와 관련하여 저는 그것들을 부차적인 것으로 간주합니다. 오히려 그것들은 결과지만 가격의 이유는 아닙니다. Delta+Volume+OI= 상품 가격 기준. 그리고 시장 조성자들은 그것에 접근할 수 있습니다. 그러나 우리는 당신과 함께하지 않습니다. OI는 만병 통치약은 아니지만 모델을 5-10% 개선할 뿐이지만 이 정도면 충분할 수 있습니다. 모든 사람이 이 정보를 받지만 올바르게 사용할 수 있는 사람은 소수에 불과합니다. 그렇기 때문에 누구에게나 열려 있습니다. 한 가지 알아야 할 것이 있고, 적용할 수 있다는 것은 또 다른 일입니다.... 이런 일이..... 마지막으로 MT5로 전환하려면 어떻게 GRAIL로 가는 길에 엣지 트렌드란? Mihail Marchukajtes 2017.11.26 18:50 #5352 나는 최근 지식의 본질에 대해 많은 생각을 하고 있다. klos 행이 있고 이 행을 기반으로 다른 칠면조를 만들기 시작한다고 상상해 보십시오. 표준편차, 볼린저 등 변형 초안 유형의 가격을 기반으로 구축했기 때문에 이 분야의 지식량이 증가합니다???? 나는 아니라고 생각한다. 확률적 하위 차원과 다른 것을 추가하여 이 필드의 차원을 확장합니다. 예, 우리는 정보 필드의 차원을 늘리지만 이 필드의 지식은 증가합니까??? 나는 아니라고 생각한다. 우리가 이 시계열 을 아무리 비틀고 더 복잡한 계산으로 변환하더라도 이 분야 내부에 있는 지식은 아무리 크더라도 증가하지 않습니다. 다른 시계열에서 가져온 완전히 다른 데이터를 이 필드에 추가하여 지식을 늘릴 수 있습니다. 다시 말해, KLOSE가 아무리 꼬여도 볼륨, 델타 또는 ROI 또는 모든 것을 제자리에 추가하여 이 분야에서 추가 지식을 얻을 수 있습니다. 정보 필드의 이 샘플에서 지식의 증가로 이어지는 것은 다른 소스에서 가져온 새로운 데이터의 추가입니다. 지금은 Delta와 Volume을 사용하고 있습니다. 하지만 아무리 변형시켜도 OI나 시장 기대치를 더해야 지식을 더할 수 있다(웃음). 또한 통계 샘플에 지식을 추가하면 Shanghai Derivatives Exchange에서 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. + 유럽 지수 또는 주식을 추가하면 + 문 페이즈를 추가하면 샘플의 KNOWLEDGE도 증가하게 됩니다. 그래서 ... KLOSE를 어떻게 비틀거나이 분야 또는 샘플에서 지식을 변형해도 증가하지 않습니다. 임호 에마 크로스! 엘리엇 파동 이론에 기반한 10포인트 3.mq4 SEM 2017.11.26 19:04 #5353 마이클 마르쿠카이테스 : CD는 델타 클러스터입니다.... 실제로 이러한 데이터는 모든 종류의 선물에 대한 파생 상품 시장에서 방송됩니다. 가격에 기반을 둔 다른 지표의 볼린저와 관련하여 저는 그것들을 부차적인 것으로 간주합니다. 오히려 그것들은 결과지만 가격의 이유는 아닙니다. Delta+Volume+OI= 상품 가격 기준. 그리고 시장 조성자들은 그것에 접근할 수 있습니다. 그러나 우리는 당신과 함께하지 않습니다. OI는 만병 통치약은 아니지만 모델을 5-10% 개선할 뿐이지만 이 정도면 충분할 수 있습니다. 모든 사람이 이 정보를 받지만 올바르게 사용할 수 있는 사람은 소수에 불과합니다. 그렇기 때문에 누구에게나 열려 있습니다. 한 가지 알아야 할 것이 있고, 적용할 수 있다는 것은 또 다른 일입니다.... 이런 일이..... 따옴표가 아니라 계산된 데이터에 대한 "표준 편차"를 의미했습니다. 차트의 예(따옴표 밴드와 표시기 조합)에서 진입점은 잘 추적됩니다. Mihail Marchukajtes 2017.11.26 19:13 #5354 SEM .: 따옴표가 아니라 계산된 데이터에 대한 "표준 편차"를 의미했습니다. 차트의 예(따옴표 밴드와 표시기 조합)에서 진입점은 잘 추적됩니다. 시장을 바라보는 시각은 이렇다. 바로 지금. 미래에 이러한 설정이 관련될 것이라는 사실은 아닙니다. 그리고 예, 저는 또한 Clos Cotir 이외의 데이터를 기반으로 구축된 칠면조를 사용합니다. 꽤 합리적입니다. 당신은 무슨 일을 참조하십시오. 시장에서 가장 중요한 것은 이익의 수준이나 시스템의 수익성이 아닙니다. 시장에서 가장 중요한 것은 모든 것의 안정성입니다. 현재 시장에서 안정적인 것은 예금의 병합뿐입니다. 그들이 말했듯이 이미 여기에 안정성이 숙달의 표시입니다. 그러나 우리는 이러한 안정성이 필요하지 않습니다. 칠면조를 지금 설치했다고 해서 내일 작동한다는 것은 사실이 아닙니다. 임호!!!!! [삭제] 2017.11.26 21:36 #5355 SEM .: 따옴표가 아니라 계산된 데이터에 대한 "표준 편차"를 의미했습니다. 차트의 예(따옴표 밴드와 표시기 조합)에서 진입점은 잘 추적됩니다. 우스꽝스러운 사각형 [삭제] 2017.11.26 21:42 #5356 마이클 마르쿠카이테스 : 나는 최근 지식의 본질에 대해 많은 생각을 하고 있다. klos 행이 있고 이 행을 기반으로 다른 칠면조를 만들기 시작한다고 상상해 보십시오. 표준편차, 볼린저 등 변형 초안 유형의 가격을 기반으로 구축했기 때문에 이 분야의 지식량이 증가합니다???? 나는 아니라고 생각한다. 확률적 하위 차원과 다른 것을 추가하여 이 필드의 차원을 확장합니다. 예, 우리는 정보 필드의 차원을 늘리지만 이 필드의 지식은 증가합니까??? 나는 아니라고 생각한다. 우리가 이 시계열을 아무리 비틀어 점점 더 복잡한 계산으로 변환하더라도 이 분야에 대한 지식은 아무리 크더라도 증가하지 않습니다. 다른 시계열에서 가져온 완전히 다른 데이터를 이 필드에 추가하여 지식을 늘릴 수 있습니다. 다시 말해, KLOSE가 아무리 꼬여도 볼륨, 델타 또는 ROI 또는 모든 것을 제자리에 추가하여 이 분야에서 추가 지식을 얻을 수 있습니다. 정보 필드의 이 샘플에서 지식의 증가로 이어지는 것은 다른 소스에서 가져온 새로운 데이터의 추가입니다. 지금은 Delta와 Volume을 사용하고 있습니다. 하지만 아무리 변형시켜도 OI나 시장 기대치를 더해야 지식을 더할 수 있다(웃음). 또한 통계 샘플에 지식을 추가하면 Shanghai Derivatives Exchange에서 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. + 유럽 지수 또는 주식을 추가하면 + 문 페이즈를 추가하면 샘플의 KNOWLEDGE도 증가하게 됩니다. 그래서 ... KLOSE를 어떻게 비틀거나이 분야 또는 샘플에서 지식을 변형해도 증가하지 않습니다. 임호 기술적 분석의 주요 규칙은 무엇입니까? 맞습니다. 가격은 모든 것을 고려합니다. 비모수 계량 경제학 (ML 포함)은 원인이 아닌 결과에 대한 연구일 뿐입니다. 어려운가요? 예, 하지만 누가 논쟁할 수 있습니까? :) SEM 2017.11.26 21:43 #5357 막심 드미트리예프스키 : 우스꽝스러운 사각형 아마도. 어떤 날짜와 기호에 가설을 테스트할 것인가? [삭제] 2017.11.26 21:45 #5358 SEM .: 아마도. 가설을 테스트할 날짜와 기호는 무엇입니까? 글쎄, 나는 그들이 거기에 아주 그려지지 않았다는 것을 일정에서 알 수 있습니다. 이것은 작동하지 않을 것입니다. 너무 간단합니다) SEM 2017.11.26 21:50 #5359 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 나는 그들이 거기에 아주 그려지지 않았다는 것을 일정에서 알 수 있습니다. 이것은 작동하지 않을 것입니다. 너무 간단합니다) 나는 직사각형으로 영역을 표시하고 수직선으로 양초 자체를 나타내는 예를 들었습니다. 그리고 그는 큰 정확성에 대해 이야기하지 않았으며 패턴 만 추적 할 수 있습니다. Yuriy Asaulenko 2017.11.26 21:52 #5360 막심 드미트리예프스키 : 기술적 분석의 주요 규칙은 무엇입니까? 맞습니다. 가격은 모든 것을 고려합니다. 좋은 규칙입니다.) 가격은 현재뿐만 아니라 예측 가능한 미래도 고려한다는 것이 자동으로 따릅니다. 가격 예측이 절대적으로 불가능하다는 것이 자동으로 따라오는 이유입니다. 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
채널 경계에 대해 볼린저 밴드 또는 엔벨로프 의 표준 편차 를 추가하려고 하면 흥미로운 결과를 얻을 수 있습니다.
"Forts의 미결제약정", 누가 이 지표에 대한 실제 데이터를 방송하는지 궁금합니다.
다시, "KD"가 무엇인지 이해하지 못합니까?
CD는 델타 클러스터입니다....
실제로 이러한 데이터는 모든 종류의 선물에 대한 파생 상품 시장에서 방송됩니다.
가격에 기반을 둔 다른 지표의 볼린저와 관련하여 저는 그것들을 부차적인 것으로 간주합니다. 오히려 그것들은 결과지만 가격의 이유는 아닙니다.
Delta+Volume+OI= 상품 가격 기준. 그리고 시장 조성자들은 그것에 접근할 수 있습니다. 그러나 우리는 당신과 함께하지 않습니다. OI는 만병 통치약은 아니지만 모델을 5-10% 개선할 뿐이지만 이 정도면 충분할 수 있습니다.
모든 사람이 이 정보를 받지만 올바르게 사용할 수 있는 사람은 소수에 불과합니다. 그렇기 때문에 누구에게나 열려 있습니다. 한 가지 알아야 할 것이 있고, 적용할 수 있다는 것은 또 다른 일입니다.... 이런 일이.....
나는 최근 지식의 본질에 대해 많은 생각을 하고 있다. klos 행이 있고 이 행을 기반으로 다른 칠면조를 만들기 시작한다고 상상해 보십시오. 표준편차, 볼린저 등 변형 초안 유형의 가격을 기반으로 구축했기 때문에 이 분야의 지식량이 증가합니다???? 나는 아니라고 생각한다. 확률적 하위 차원과 다른 것을 추가하여 이 필드의 차원을 확장합니다. 예, 우리는 정보 필드의 차원을 늘리지만 이 필드의 지식은 증가합니까??? 나는 아니라고 생각한다. 우리가 이 시계열 을 아무리 비틀고 더 복잡한 계산으로 변환하더라도 이 분야 내부에 있는 지식은 아무리 크더라도 증가하지 않습니다. 다른 시계열에서 가져온 완전히 다른 데이터를 이 필드에 추가하여 지식을 늘릴 수 있습니다. 다시 말해, KLOSE가 아무리 꼬여도 볼륨, 델타 또는 ROI 또는 모든 것을 제자리에 추가하여 이 분야에서 추가 지식을 얻을 수 있습니다. 정보 필드의 이 샘플에서 지식의 증가로 이어지는 것은 다른 소스에서 가져온 새로운 데이터의 추가입니다.
지금은 Delta와 Volume을 사용하고 있습니다. 하지만 아무리 변형시켜도 OI나 시장 기대치를 더해야 지식을 더할 수 있다(웃음). 또한 통계 샘플에 지식을 추가하면 Shanghai Derivatives Exchange에서 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. + 유럽 지수 또는 주식을 추가하면 + 문 페이즈를 추가하면 샘플의 KNOWLEDGE도 증가하게 됩니다. 그래서 ... KLOSE를 어떻게 비틀거나이 분야 또는 샘플에서 지식을 변형해도 증가하지 않습니다. 임호
CD는 델타 클러스터입니다....
실제로 이러한 데이터는 모든 종류의 선물에 대한 파생 상품 시장에서 방송됩니다.
가격에 기반을 둔 다른 지표의 볼린저와 관련하여 저는 그것들을 부차적인 것으로 간주합니다. 오히려 그것들은 결과지만 가격의 이유는 아닙니다.
Delta+Volume+OI= 상품 가격 기준. 그리고 시장 조성자들은 그것에 접근할 수 있습니다. 그러나 우리는 당신과 함께하지 않습니다. OI는 만병 통치약은 아니지만 모델을 5-10% 개선할 뿐이지만 이 정도면 충분할 수 있습니다.
모든 사람이 이 정보를 받지만 올바르게 사용할 수 있는 사람은 소수에 불과합니다. 그렇기 때문에 누구에게나 열려 있습니다. 한 가지 알아야 할 것이 있고, 적용할 수 있다는 것은 또 다른 일입니다.... 이런 일이.....
따옴표가 아니라 계산된 데이터에 대한 "표준 편차"를 의미했습니다.
차트의 예(따옴표 밴드와 표시기 조합)에서 진입점은 잘 추적됩니다.
따옴표가 아니라 계산된 데이터에 대한 "표준 편차"를 의미했습니다.
차트의 예(따옴표 밴드와 표시기 조합)에서 진입점은 잘 추적됩니다.
시장을 바라보는 시각은 이렇다. 바로 지금. 미래에 이러한 설정이 관련될 것이라는 사실은 아닙니다. 그리고 예, 저는 또한 Clos Cotir 이외의 데이터를 기반으로 구축된 칠면조를 사용합니다. 꽤 합리적입니다. 당신은 무슨 일을 참조하십시오. 시장에서 가장 중요한 것은 이익의 수준이나 시스템의 수익성이 아닙니다. 시장에서 가장 중요한 것은 모든 것의 안정성입니다. 현재 시장에서 안정적인 것은 예금의 병합뿐입니다. 그들이 말했듯이 이미 여기에 안정성이 숙달의 표시입니다. 그러나 우리는 이러한 안정성이 필요하지 않습니다. 칠면조를 지금 설치했다고 해서 내일 작동한다는 것은 사실이 아닙니다. 임호!!!!!
따옴표가 아니라 계산된 데이터에 대한 "표준 편차"를 의미했습니다.
차트의 예(따옴표 밴드와 표시기 조합)에서 진입점은 잘 추적됩니다.
우스꽝스러운 사각형
나는 최근 지식의 본질에 대해 많은 생각을 하고 있다. klos 행이 있고 이 행을 기반으로 다른 칠면조를 만들기 시작한다고 상상해 보십시오. 표준편차, 볼린저 등 변형 초안 유형의 가격을 기반으로 구축했기 때문에 이 분야의 지식량이 증가합니다???? 나는 아니라고 생각한다. 확률적 하위 차원과 다른 것을 추가하여 이 필드의 차원을 확장합니다. 예, 우리는 정보 필드의 차원을 늘리지만 이 필드의 지식은 증가합니까??? 나는 아니라고 생각한다. 우리가 이 시계열을 아무리 비틀어 점점 더 복잡한 계산으로 변환하더라도 이 분야에 대한 지식은 아무리 크더라도 증가하지 않습니다. 다른 시계열에서 가져온 완전히 다른 데이터를 이 필드에 추가하여 지식을 늘릴 수 있습니다. 다시 말해, KLOSE가 아무리 꼬여도 볼륨, 델타 또는 ROI 또는 모든 것을 제자리에 추가하여 이 분야에서 추가 지식을 얻을 수 있습니다. 정보 필드의 이 샘플에서 지식의 증가로 이어지는 것은 다른 소스에서 가져온 새로운 데이터의 추가입니다.
지금은 Delta와 Volume을 사용하고 있습니다. 하지만 아무리 변형시켜도 OI나 시장 기대치를 더해야 지식을 더할 수 있다(웃음). 또한 통계 샘플에 지식을 추가하면 Shanghai Derivatives Exchange에서 데이터를 얻는 데 도움이 됩니다. + 유럽 지수 또는 주식을 추가하면 + 문 페이즈를 추가하면 샘플의 KNOWLEDGE도 증가하게 됩니다. 그래서 ... KLOSE를 어떻게 비틀거나이 분야 또는 샘플에서 지식을 변형해도 증가하지 않습니다. 임호
기술적 분석의 주요 규칙은 무엇입니까? 맞습니다. 가격은 모든 것을 고려합니다. 비모수 계량 경제학 (ML 포함)은 원인이 아닌 결과에 대한 연구일 뿐입니다. 어려운가요? 예, 하지만 누가 논쟁할 수 있습니까? :)
우스꽝스러운 사각형
아마도. 어떤 날짜와 기호에 가설을 테스트할 것인가?
아마도. 가설을 테스트할 날짜와 기호는 무엇입니까?
글쎄, 나는 그들이 거기에 아주 그려지지 않았다는 것을 일정에서 알 수 있습니다. 이것은 작동하지 않을 것입니다. 너무 간단합니다)
글쎄, 나는 그들이 거기에 아주 그려지지 않았다는 것을 일정에서 알 수 있습니다. 이것은 작동하지 않을 것입니다. 너무 간단합니다)
나는 직사각형으로 영역을 표시하고 수직선으로 양초 자체를 나타내는 예를 들었습니다. 그리고 그는 큰 정확성에 대해 이야기하지 않았으며 패턴 만 추적 할 수 있습니다.
기술적 분석의 주요 규칙은 무엇입니까? 맞습니다. 가격은 모든 것을 고려합니다.
좋은 규칙입니다.) 가격은 현재뿐만 아니라 예측 가능한 미래도 고려한다는 것이 자동으로 따릅니다. 가격 예측이 절대적으로 불가능하다는 것이 자동으로 따라오는 이유입니다.