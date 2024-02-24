트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2137 1...213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.11.19 12:43 #21361 울라지미르 이제르스키 : 나는 당신과 이야기하는 것에 흥미를 잃었습니다. 문제 없어요) Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 12:58 #21362 울라지미르 이제르스키 : 아니요. 나는 지표, 심지어 오실레이터의 유용성을 부정하지 않습니다. 그러나 그것들을 기반으로 기계 모델을 구축할 수는 없으며 포인트의 실제 가격 변화를 고려할 것입니다. 이것은 매수 또는 매도를 결정할 때 중요합니다. 신호가 있을 것입니다. 그러나 기대 수명은 큰 문제입니다. 시장 모델은 특정 가격과 시간을 기반으로 해야 합니다. 기계 인식은 시간에 흐릿한 파생 상품이 아니라 가격 형태의 특징적인 특징을 의미합니다. 나는 시장 모델을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않고 가격 움직임에서 소득을 추출하는 목표를 설정합니다. 나는 기사에서 오실레이터에 대해서만 모델을 시도하지 않았으며 기사를 읽으면 오실레이터뿐만 아니라 오실레이터가 사용된다는 것을 알면 기사를 읽으면 어떤 결과가 나올지 모릅니다. 그러나 그 활용도는 매우 높았다. 모델의 수명은 이벤트의 빈도에 따라 달라지며 오실레이터는 가격 척도 지표에 관계없이 이벤트를 절대값 으로 완벽하게 집계할 수 있으며 주로 지표의 상대적인 변화에 중점을 두므로 포인트의 상당한 가격 변화도 허용합니다 학습에 기여하는 확률 영역에 머물도록 합니다. 결과적으로 발진기의 특성은 안정적인 패턴 생성에 기여합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:03 #21363 mytarmailS : 사실 예측해야 할 것은 마지막 두 극단에서 만들어진 실의 윗줄과 아랫줄의 속도, 속도에 의해 추세의 예측 광선을 구축(외삽)하는 것이 가능합니다. 그래서 회귀 모델이 필요합니다. 어퍼(채플 라인)는 더 어렵습니다. mytarmailS 2020.11.19 13:09 #21364 알렉세이 비아즈미킨 : 마켓 모델을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않습니다..... 예, 무엇을 강조합니까)) 그는 로봇처럼 알고리즘을 따릅니다... 오늘 세 번째 또는 벌써 네 번째 반복... 처음부터 그는 우리 모두가 여기에서 쓰레기를 하고 있다고 말하면서 MO를 이해하지 못한다고 말한 다음 "무엇을하고 어떻게"라고 물을 때 그는 "와 같은 일종의 깊은 철학적 생각을 던집니다. 물이 흐른다/불이 타다"가 사라지고 모든 것이 일대일로 반복됩니다 ...)) mytarmailS 2020.11.19 13:11 #21365 알렉세이 비아즈미킨 : 그래서 회귀 모델이 필요합니다. 어퍼(채플 라인)는 더 어렵습니다. 글쎄, 예, 나는 이것을 몇 년 전에 시도했지만 흥미로운 것이 없었습니다. 수평 수준에서 더 좋았지 만 전혀 경험이 없었습니다. 아마도 데이터를 잘못 전처리했을 것입니다. ===== 나는 조금 생각했다, 지금은 확실히 모든 데이터 준비가 이전과 완전히 다른 방식으로 보입니다 .... 글쎄, 당신은 시도 할 수 있습니다 ============ 그건 그렇고, 환상의 수수께끼 AMO가 이것이 동일한 패턴이라는 것을 이해할 수 있도록 데이터를 사전 처리하는 방법, AMO를 패턴 크기에 고정시키는 방법을 아는 사람이 있습니까? 컨볼루션 네트워크 는 고려되지 않습니다. 흥미롭네요. 아시는 분 계신가요? Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:36 #21366 mytarmailS : 예, 무엇을 강조합니까)) 그는 로봇처럼 알고리즘을 따릅니다... 오늘 세 번째 또는 벌써 네 번째 반복... 처음부터 그는 우리 모두가 여기에서 쓰레기를 하고 있다고 말하면서 MO를 이해하지 못한다고 말한 다음 "무엇을하고 어떻게"라고 물을 때 그는 "와 같은 일종의 깊은 철학적 생각을 던집니다. 물이 흐른다/불이 타다"가 사라지고 모든 것이 일대일로 반복됩니다 ...)) 나는 긴장하지 않습니다 :) 때로는 상대방의 질문과 같은 예기치 않은 질문과 진술을 통해 답변에 대한 생각을 구성할 수 있어 유용합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:38 #21367 mytarmailS : 글쎄, 예, 나는 이것을 몇 년 전에 시도했지만 흥미로운 것이 없었습니다. 수평 수준에서 더 좋았지 만 전혀 경험이 없었습니다. 아마도 데이터를 잘못 전처리했을 것입니다. ===== 나는 조금 생각했다, 지금은 확실히 모든 데이터 준비가 이전과 완전히 다른 방식으로 보입니다 .... 글쎄, 당신은 시도 할 수 있습니다 시도해 볼 가치가 있습니다. 당신이 찾아야 할 메트릭으로 결정해야합니다. 다른 변동성으로 인해 속도가 작동하지 않을 것입니다. SCO 유형과 세그먼트를 특성화할 수 있는 다른 것이 필요합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:39 #21368 mytarmailS : 흥미롭네요. 아시는 분 계신가요? 내 예측자에서 이웃 정점의 상대적 위치를 설명합니다. N 값의 출력에서 그러한 벡터가 나타납니다. mytarmailS 2020.11.19 14:10 #21369 알렉세이 비아즈미킨 : 시도해 볼 가치가 있습니다. 당신이 찾아야 할 메트릭으로 결정해야합니다. 다른 변동성으로 인해 속도가 작동하지 않을 것입니다. SCO 유형과 세그먼트를 특성화할 수 있는 다른 것이 필요합니다. 불변성 문제가 해결되면 승차 Mikhail Mishanin 2020.11.19 14:21 #21370 예브게니 추마코프 : 그래서 틱을 가늘게 하시겠습니까? 아마도 국회의 도움으로 틱을 없애는 방법을 식별하는 것이 가능할 것입니다. 틱 시리즈를 로드하고 일부 조건을 충족할 때까지 신경망이 스트림을 얇게 만들도록 합니다. 그래서 전문가들이 그것이 가능한지 여부를 말하게하십시오 ... 아마도 틱은 여전히 미래에 있으며 M1에서 수집합니다. 1...213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 당신과 이야기하는 것에 흥미를 잃었습니다.
문제 없어요)
아니요. 나는 지표, 심지어 오실레이터의 유용성을 부정하지 않습니다. 그러나 그것들을 기반으로 기계 모델을 구축할 수는 없으며 포인트의 실제 가격 변화를 고려할 것입니다. 이것은 매수 또는 매도를 결정할 때 중요합니다. 신호가 있을 것입니다. 그러나 기대 수명은 큰 문제입니다.
시장 모델은 특정 가격과 시간을 기반으로 해야 합니다. 기계 인식은 시간에 흐릿한 파생 상품이 아니라 가격 형태의 특징적인 특징을 의미합니다.
나는 시장 모델을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않고 가격 움직임에서 소득을 추출하는 목표를 설정합니다.
나는 기사에서 오실레이터에 대해서만 모델을 시도하지 않았으며 기사를 읽으면 오실레이터뿐만 아니라 오실레이터가 사용된다는 것을 알면 기사를 읽으면 어떤 결과가 나올지 모릅니다. 그러나 그 활용도는 매우 높았다.
모델의 수명은 이벤트의 빈도에 따라 달라지며 오실레이터는 가격 척도 지표에 관계없이 이벤트를 절대값 으로 완벽하게 집계할 수 있으며 주로 지표의 상대적인 변화에 중점을 두므로 포인트의 상당한 가격 변화도 허용합니다 학습에 기여하는 확률 영역에 머물도록 합니다. 결과적으로 발진기의 특성은 안정적인 패턴 생성에 기여합니다.
사실 예측해야 할 것은 마지막 두 극단에서 만들어진 실의 윗줄과 아랫줄의 속도,
속도에 의해 추세의 예측 광선을 구축(외삽)하는 것이 가능합니다.
그래서 회귀 모델이 필요합니다. 어퍼(채플 라인)는 더 어렵습니다.
마켓 모델을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않습니다.....
글쎄, 예, 나는 이것을 몇 년 전에 시도했지만 흥미로운 것이 없었습니다. 수평 수준에서 더 좋았지 만 전혀 경험이 없었습니다. 아마도 데이터를 잘못 전처리했을 것입니다.
나는 조금 생각했다, 지금은 확실히 모든 데이터 준비가 이전과 완전히 다른 방식으로 보입니다 .... 글쎄, 당신은 시도 할 수 있습니다
그건 그렇고, 환상의 수수께끼
AMO가 이것이 동일한 패턴이라는 것을 이해할 수 있도록 데이터를 사전 처리하는 방법, AMO를 패턴 크기에 고정시키는 방법을 아는 사람이 있습니까?
컨볼루션 네트워크 는 고려되지 않습니다.
흥미롭네요. 아시는 분 계신가요?
나는 긴장하지 않습니다 :) 때로는 상대방의 질문과 같은 예기치 않은 질문과 진술을 통해 답변에 대한 생각을 구성할 수 있어 유용합니다.
시도해 볼 가치가 있습니다.
당신이 찾아야 할 메트릭으로 결정해야합니다. 다른 변동성으로 인해 속도가 작동하지 않을 것입니다. SCO 유형과 세그먼트를 특성화할 수 있는 다른 것이 필요합니다.
흥미롭네요. 아시는 분 계신가요?
내 예측자에서 이웃 정점의 상대적 위치를 설명합니다. N 값의 출력에서 그러한 벡터가 나타납니다.
불변성 문제가 해결되면 승차
그래서 틱을 가늘게 하시겠습니까?
아마도 국회의 도움으로 틱을 없애는 방법을 식별하는 것이 가능할 것입니다.
틱 시리즈를 로드하고 일부 조건을 충족할 때까지 신경망이 스트림을 얇게 만들도록 합니다.
그래서 전문가들이 그것이 가능한지 여부를 말하게하십시오 ...
아마도 틱은 여전히 미래에 있으며 M1에서 수집합니다.