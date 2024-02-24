트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2139

새 코멘트
 
알렉세이 비아즈미킨 :

시장모형을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않고, 가격변동에서 소득을 추출한다는 목표만 세웁니다...


가장 진정한 목표! 그리고 저에게 소득은 모델/접근법, 무엇이든 안정적인 소득을 평가하는 가장 확실한 기준입니다.

 
mytarmailS :

모든 이정표를 논리적으로 간단하게 비교하는 것입니다. 원시적이고 막다른 골목입니다.

더 정확하게 설명할 수 있기 때문에 원시적입니다.

역변환을 할 수 없기 때문에 막다른 골목

그냥 마라카스. 지금까지 Williams에 따르면 1차의 max-min, 2차의 max-min, 3차의 max-min으로 순수 막대의 추세를 설명했습니다. 그리고 속도 카운트. 인코딩 유형 TrUpB_1 TrDnEx1_0은 플랫입니다. 2차 추세는 2차 극값이 나타난 후에도 추세가 방향을 바꾸지 않는 경우입니다.

또한 개별 상태는 회랑의 협소화와 확장이며, 같은 차수의 극값 사이의 속도에 의해 결정됩니다. 또 다른 JumpUp 점프와 막대 울타리, 이것은 첫 번째 순서의 최저점과 최고점이 한 막대를 통해 다음 막대로 번갈아 갈 때입니다. 그에게 문제가 있고 그를 판별하는 것이 어렵지 않은 것처럼 보이지만 데이터가 너무 다릅니다. 일반적으로 여러 막대가 울타리와 같은 경우입니다. 일반 복도보다 두껍습니다.

이 추세는 매우 정확하지는 않지만 최소 최대값에 대한 본체(복도) 범위의 비율에 의해 결정됩니다. 얇고 평평한 복도가있을 수 있으며 그 길이는 존재 시간에 의해서만 결정될 수 있습니다. 분명히 막대의 수 를 세는 것이 필요할 것입니다. 여기 정말 어렵네요, 포인트와 시간이... 그건 아직 생각도 못했어요. 분명히 복도의 너비가 행에 대해 정상이면 이것은 평면이고 몇 배 더 넓으면 이것은 울타리입니다.

글쎄, 일반적으로 132 막대에서 그런 흥미로운 작은 세계를 얻습니다.))) 행의 상태와 이전 상태에 따라 채널을 돌파하는 논리를 계획합니다.

 
dr.mr.mom :

귀하의 지시에 따라 개인의 메시지가 닫히고 자신을 작성하십시오.

그들은 친구에게 열려 있습니다.

 
발레리 야스트렘스키 :

글쎄, 일반적으로 132 막대에서 그런 흥미로운 작은 세계를 얻습니다.))) 행의 상태와 이전 상태에 따라 채널을 돌파하는 논리를 계획합니다.

채널이 깨졌을 때 거래는 채널의 내부 또는 외부입니까?

 
VVT :

채널이 깨졌을 때 거래는 채널의 내부 또는 외부입니까?

밖으로. 내부는 더 어렵습니다. 모든 것이 국가에서 왔지만. 그것은 명백한 알고리즘일 뿐입니다. 그리고 내부에서 생각해야합니다)))

 
발레리 야스트렘스키 :

그냥 마라카스. 지금까지 Williams tre에 따라 설명되었습니다..........

아무것도 이해하지 못했다)

 
mytarmailS :

아무것도 이해하지 못했다)

글쎄요, 문제는 VR 상태의 인코딩에 관한 것이었습니다. 처음에는 숫자를 사용하고 싶었지만 모든 것을 기억할 수 없다는 것을 깨닫고 고정 섹션을 약어로 지정하기로 결정했습니다. 예, 그리고 Williams와 친구입니까? 단기 중기 극단? 첫 번째, 두 번째 세 번째 주문이 있습니다. 요컨대, 코드의 주석에 작성하십시오. 그리고 Williams에 따르면 ZZ에 따르면보다 더 많은 정보를 제공합니다.

 
발레리 야스트렘스키 :

글쎄요, 문제는 VR 상태의 인코딩에 관한 것이었습니다. 처음에는 숫자를 사용하고 싶었지만 모든 것을 기억할 수 없다는 것을 깨닫고 고정 섹션을 약어로 지정하기로 결정했습니다. 예, 그리고 Williams와 친구입니까? 단기 중기 극단? 첫 번째, 두 번째 세 번째 주문이 있습니다. 요컨대, 코드의 주석에 작성하십시오. 그리고 Williams에 따르면 ZZ에 따르면보다 더 많은 정보를 제공합니다.

나는 친구가 아닙니다. 다른 이야기를 조금 했습니다. Williams는 여기에서 탈 것 같지 않습니다.

 
mytarmailS :

나는 친구가 아닙니다. 다른 이야기를 조금 했습니다. Williams는 여기에서 탈 것 같지 않습니다.

나는 Williams에 대해 말하는 것이 아닙니다. 예를 들어 그는 도취되어 있었습니다. 코딩에 대한 이야기. Lan은 분명히 끝까지 이해하지 못했습니다. 다양한 스케일의 데이터를 지그재그로 만드는 방법, 상대적인 단위로 데이터를 준비하는 방법, 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다.

 
발레리 야스트렘스키 :

예를 들어 Williams에 대해 말하는 것이 아닙니다. 코딩에 대한 이야기. Lan은 분명히 끝까지 이해하지 못했습니다. 다양한 스케일의 데이터를 지그재그로 만드는 방법, 상대적인 단위로 데이터를 준비하는 방법, 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다.

아, 아니, 확실히 도움이 되지 않을 것입니다. 왜 zz가 필요한가요? 추세선으로 전략을 테스트하지만 모든 것을 기호로 변환하려면 어떻게 해야 할까요? )))

게다가 하는 방법도 알지만 더 많은 옵션이 궁금해서..


karoch, 몰라.. 급하게 알고리즘 1차 스케치를 끝내서, 말하자면 일반화는 잘 안되지만 가끔은 뭔가를 추측한다.

만약 누군가 이것을 속이려고 한다면, AMO가 뭔가를 이해할 수 있도록 데이터를 어떻게 제시해야 하는지 논의할 수 있습니다. 비록 정규화 없이는 시도조차 하지 않았지만, 그렇게 작동할 수도 있습니다.

1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399
새 코멘트