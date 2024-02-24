트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2139 1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399 새 코멘트 Mikhail Mishanin 2020.11.19 15:39 #21381 알렉세이 비아즈미킨 : 시장모형을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않고, 가격변동에서 소득을 추출한다는 목표만 세웁니다... 가장 진정한 목표! 그리고 저에게 소득은 모델/접근법, 무엇이든 안정적인 소득을 평가하는 가장 확실한 기준입니다. Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 15:49 #21382 mytarmailS : 모든 이정표를 논리적으로 간단하게 비교하는 것입니다. 원시적이고 막다른 골목입니다. 더 정확하게 설명할 수 있기 때문에 원시적입니다. 역변환을 할 수 없기 때문에 막다른 골목 그냥 마라카스. 지금까지 Williams에 따르면 1차의 max-min, 2차의 max-min, 3차의 max-min으로 순수 막대의 추세를 설명했습니다. 그리고 속도 카운트. 인코딩 유형 TrUpB_1 TrDnEx1_0은 플랫입니다. 2차 추세는 2차 극값이 나타난 후에도 추세가 방향을 바꾸지 않는 경우입니다. 또한 개별 상태는 회랑의 협소화와 확장이며, 같은 차수의 극값 사이의 속도에 의해 결정됩니다. 또 다른 JumpUp 점프와 막대 울타리, 이것은 첫 번째 순서의 최저점과 최고점이 한 막대를 통해 다음 막대로 번갈아 갈 때입니다. 그에게 문제가 있고 그를 판별하는 것이 어렵지 않은 것처럼 보이지만 데이터가 너무 다릅니다. 일반적으로 여러 막대가 울타리와 같은 경우입니다. 일반 복도보다 두껍습니다. 이 추세는 매우 정확하지는 않지만 최소 최대값에 대한 본체(복도) 범위의 비율에 의해 결정됩니다. 얇고 평평한 복도가있을 수 있으며 그 길이는 존재 시간에 의해서만 결정될 수 있습니다. 분명히 막대의 수 를 세는 것이 필요할 것입니다. 여기 정말 어렵네요, 포인트와 시간이... 그건 아직 생각도 못했어요. 분명히 복도의 너비가 행에 대해 정상이면 이것은 평면이고 몇 배 더 넓으면 이것은 울타리입니다. 글쎄, 일반적으로 132 막대에서 그런 흥미로운 작은 세계를 얻습니다.))) 행의 상태와 이전 상태에 따라 채널을 돌파하는 논리를 계획합니다. 진입점 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 전자결제는 언제 추가되나요? Uladzimir Izerski 2020.11.19 16:25 #21383 dr.mr.mom : 귀하의 지시에 따라 개인의 메시지가 닫히고 자신을 작성하십시오. 그들은 친구에게 열려 있습니다. VVT 2020.11.19 17:08 #21384 발레리 야스트렘스키 : 글쎄, 일반적으로 132 막대에서 그런 흥미로운 작은 세계를 얻습니다.))) 행의 상태와 이전 상태에 따라 채널을 돌파하는 논리를 계획합니다. 채널이 깨졌을 때 거래는 채널의 내부 또는 외부입니까? Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 17:12 #21385 VVT : 채널이 깨졌을 때 거래는 채널의 내부 또는 외부입니까? 밖으로. 내부는 더 어렵습니다. 모든 것이 국가에서 왔지만. 그것은 명백한 알고리즘일 뿐입니다. 그리고 내부에서 생각해야합니다))) mytarmailS 2020.11.19 17:16 #21386 발레리 야스트렘스키 : 그냥 마라카스. 지금까지 Williams tre에 따라 설명되었습니다.......... 아무것도 이해하지 못했다) Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 17:42 #21387 mytarmailS : 아무것도 이해하지 못했다) 글쎄요, 문제는 VR 상태의 인코딩에 관한 것이었습니다. 처음에는 숫자를 사용하고 싶었지만 모든 것을 기억할 수 없다는 것을 깨닫고 고정 섹션을 약어로 지정하기로 결정했습니다. 예, 그리고 Williams와 친구입니까? 단기 중기 극단? 첫 번째, 두 번째 세 번째 주문이 있습니다. 요컨대, 코드의 주석에 작성하십시오. 그리고 Williams에 따르면 ZZ에 따르면보다 더 많은 정보를 제공합니다. mytarmailS 2020.11.19 18:13 #21388 발레리 야스트렘스키 : 글쎄요, 문제는 VR 상태의 인코딩에 관한 것이었습니다. 처음에는 숫자를 사용하고 싶었지만 모든 것을 기억할 수 없다는 것을 깨닫고 고정 섹션을 약어로 지정하기로 결정했습니다. 예, 그리고 Williams와 친구입니까? 단기 중기 극단? 첫 번째, 두 번째 세 번째 주문이 있습니다. 요컨대, 코드의 주석에 작성하십시오. 그리고 Williams에 따르면 ZZ에 따르면보다 더 많은 정보를 제공합니다. 나는 친구가 아닙니다. 다른 이야기를 조금 했습니다. Williams는 여기에서 탈 것 같지 않습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.11.19 19:01 #21389 mytarmailS : 나는 친구가 아닙니다. 다른 이야기를 조금 했습니다. Williams는 여기에서 탈 것 같지 않습니다. 나는 Williams에 대해 말하는 것이 아닙니다. 예를 들어 그는 도취되어 있었습니다. 코딩에 대한 이야기. Lan은 분명히 끝까지 이해하지 못했습니다. 다양한 스케일의 데이터를 지그재그로 만드는 방법, 상대적인 단위로 데이터를 준비하는 방법, 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다. mytarmailS 2020.11.19 19:22 #21390 발레리 야스트렘스키 : 예를 들어 Williams에 대해 말하는 것이 아닙니다. 코딩에 대한 이야기. Lan은 분명히 끝까지 이해하지 못했습니다. 다양한 스케일의 데이터를 지그재그로 만드는 방법, 상대적인 단위로 데이터를 준비하는 방법, 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다. 아, 아니, 확실히 도움이 되지 않을 것입니다. 왜 zz가 필요한가요? 추세선으로 전략을 테스트하지만 모든 것을 기호로 변환하려면 어떻게 해야 할까요? ))) 게다가 하는 방법도 알지만 더 많은 옵션이 궁금해서.. karoch, 몰라.. 급하게 알고리즘 1차 스케치를 끝내서, 말하자면 일반화는 잘 안되지만 가끔은 뭔가를 추측한다. 만약 누군가 이것을 속이려고 한다면, AMO가 뭔가를 이해할 수 있도록 데이터를 어떻게 제시해야 하는지 논의할 수 있습니다. 비록 정규화 없이는 시도조차 하지 않았지만, 그렇게 작동할 수도 있습니다. 1...213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
시장모형을 만드는 형태로 목표를 설정하지 않고, 가격변동에서 소득을 추출한다는 목표만 세웁니다...
가장 진정한 목표! 그리고 저에게 소득은 모델/접근법, 무엇이든 안정적인 소득을 평가하는 가장 확실한 기준입니다.
모든 이정표를 논리적으로 간단하게 비교하는 것입니다. 원시적이고 막다른 골목입니다.
더 정확하게 설명할 수 있기 때문에 원시적입니다.
역변환을 할 수 없기 때문에 막다른 골목
그냥 마라카스. 지금까지 Williams에 따르면 1차의 max-min, 2차의 max-min, 3차의 max-min으로 순수 막대의 추세를 설명했습니다. 그리고 속도 카운트. 인코딩 유형 TrUpB_1 TrDnEx1_0은 플랫입니다. 2차 추세는 2차 극값이 나타난 후에도 추세가 방향을 바꾸지 않는 경우입니다.
또한 개별 상태는 회랑의 협소화와 확장이며, 같은 차수의 극값 사이의 속도에 의해 결정됩니다. 또 다른 JumpUp 점프와 막대 울타리, 이것은 첫 번째 순서의 최저점과 최고점이 한 막대를 통해 다음 막대로 번갈아 갈 때입니다. 그에게 문제가 있고 그를 판별하는 것이 어렵지 않은 것처럼 보이지만 데이터가 너무 다릅니다. 일반적으로 여러 막대가 울타리와 같은 경우입니다. 일반 복도보다 두껍습니다.
이 추세는 매우 정확하지는 않지만 최소 최대값에 대한 본체(복도) 범위의 비율에 의해 결정됩니다. 얇고 평평한 복도가있을 수 있으며 그 길이는 존재 시간에 의해서만 결정될 수 있습니다. 분명히 막대의 수 를 세는 것이 필요할 것입니다. 여기 정말 어렵네요, 포인트와 시간이... 그건 아직 생각도 못했어요. 분명히 복도의 너비가 행에 대해 정상이면 이것은 평면이고 몇 배 더 넓으면 이것은 울타리입니다.
글쎄, 일반적으로 132 막대에서 그런 흥미로운 작은 세계를 얻습니다.))) 행의 상태와 이전 상태에 따라 채널을 돌파하는 논리를 계획합니다.
귀하의 지시에 따라 개인의 메시지가 닫히고 자신을 작성하십시오.
그들은 친구에게 열려 있습니다.
채널이 깨졌을 때 거래는 채널의 내부 또는 외부입니까?
밖으로. 내부는 더 어렵습니다. 모든 것이 국가에서 왔지만. 그것은 명백한 알고리즘일 뿐입니다. 그리고 내부에서 생각해야합니다)))
그냥 마라카스. 지금까지 Williams tre에 따라 설명되었습니다..........
아무것도 이해하지 못했다)
글쎄요, 문제는 VR 상태의 인코딩에 관한 것이었습니다. 처음에는 숫자를 사용하고 싶었지만 모든 것을 기억할 수 없다는 것을 깨닫고 고정 섹션을 약어로 지정하기로 결정했습니다. 예, 그리고 Williams와 친구입니까? 단기 중기 극단? 첫 번째, 두 번째 세 번째 주문이 있습니다. 요컨대, 코드의 주석에 작성하십시오. 그리고 Williams에 따르면 ZZ에 따르면보다 더 많은 정보를 제공합니다.
나는 친구가 아닙니다. 다른 이야기를 조금 했습니다. Williams는 여기에서 탈 것 같지 않습니다.
나는 Williams에 대해 말하는 것이 아닙니다. 예를 들어 그는 도취되어 있었습니다. 코딩에 대한 이야기. Lan은 분명히 끝까지 이해하지 못했습니다. 다양한 스케일의 데이터를 지그재그로 만드는 방법, 상대적인 단위로 데이터를 준비하는 방법, 도움이 될 수 있고 도움이 될 것입니다.
아, 아니, 확실히 도움이 되지 않을 것입니다. 왜 zz가 필요한가요? 추세선으로 전략을 테스트하지만 모든 것을 기호로 변환하려면 어떻게 해야 할까요? )))
게다가 하는 방법도 알지만 더 많은 옵션이 궁금해서..
karoch, 몰라.. 급하게 알고리즘 1차 스케치를 끝내서, 말하자면 일반화는 잘 안되지만 가끔은 뭔가를 추측한다.
만약 누군가 이것을 속이려고 한다면, AMO가 뭔가를 이해할 수 있도록 데이터를 어떻게 제시해야 하는지 논의할 수 있습니다. 비록 정규화 없이는 시도조차 하지 않았지만, 그렇게 작동할 수도 있습니다.