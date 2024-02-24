트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2141 1...213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.11.20 09:46 #21401 블라디미르 페레르벤코 : 블라디미르, 하지만 TTR 패키지의 ZZ에 무엇이 문제인지 알지 못합니다. 때때로 그런 부적절함을 그립니다. пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F) 그리고 일반적으로 그를 보면 볼수록 그는 나에게 더 적합하지 않은 것처럼 보입니다. Evgeniy Chumakov 2020.11.20 09:49 #21402 이것은 지그재그로 MT에서도 동일합니다. mytarmailS 2020.11.20 10:00 #21403 예브게니 추마코프 : 이것은 지그재그로 MT에서도 동일합니다. 괜찮나요? Evgeniy Chumakov 2020.11.20 10:07 #21404 mytarmailS : 괜찮나요? 당연히 아니지 mytarmailS 2020.11.20 10:17 #21405 예브게니 추마코프 : 당연히 아니지 왜 이런 일이 일어나고 있습니까? Evgeniy Chumakov 2020.11.20 10:22 #21406 mytarmailS : 왜 이런 일이 일어나고 있습니까? 글쎄, 분명히 모든 경우가 알고리즘에서 고려되는 것은 아닙니다. 다른 무엇을 말할 수 있습니까? mytarmailS 2020.11.20 10:29 #21407 모델에 대한 TF 불변 정규화에 대해 .. 우리는 시리즈를 가지고 중요한 전환점을 강조합니다 극점만 남기고 나머지는 삭제 정상화하다 이제 첫 번째 행의 중단점 사이의 거리를 가져와서 새 행을 만들고 정규화합니다. 따라서 우리는 범위(진폭)와 시간(주파수) 모두에서 정규화된 시리즈를 얻습니다. 필요한 것은 패턴에서 짝수개의 극값을 관찰하는 것입니다. 나머지는 모두 정규화됩니다. 따라서 분 또는 주간 데이터라도 모델에 입력할 수 있으며 동일한 것으로 간주하고 TF에 불변합니다. 한 번에 모든 TF에서 하나 의 모델을 훈련할 수 있습니다. ============================================= 그것이 무엇이며 왜 그런지 이해하지 못하는 사람들을 위해 모델의 경우 동일한 패턴이므로 동일한 패턴이 됩니다. 기고글 토론 "MetaTrader 4 MQL4 및 MQL5에 대한 포럼을 어지럽히 지 않도록 [삭제] 2020.11.20 10:37 #21408 mytarmailS : 모델에 대한 TF 불변 정규화에 대해 .. 우리는 시리즈를 가지고 중요한 전환점을 강조합니다 극점만 남기고 나머지는 삭제 정상화하다 이제 첫 번째 행의 중단점 사이의 거리를 가져와서 새 행을 만들고 정규화합니다. 따라서 우리는 범위(진폭)와 시간(주파수) 모두에서 정규화된 시리즈를 얻습니다. 필요한 것은 패턴에서 짝수개의 극값을 관찰하는 것입니다. 나머지는 모두 정규화됩니다. 따라서 분 또는 주간 데이터라도 모델에 입력할 수 있으며 동일한 것으로 간주하고 TF에 불변합니다. 한 번에 모든 TF에서 하나 의 모델을 훈련할 수 있습니다. ============================================= 그것이 무엇이며 왜 그런지 이해하지 못하는 사람들을 위해 모델의 경우 동일한 패턴이므로 동일한 패턴이 됩니다. 작동하지 않습니다 mytarmailS 2020.11.20 10:43 #21409 막심 드미트리예프스키 : 작동하지 않습니다 작동하지 않는 것은 무엇입니까? 표준화?? 잠을 충분히 못 잤다거나) mytarmailS 2020.11.20 10:50 #21410 예브게니 추마코프 : 이 ZZ를 국회로 몰아 이것은 슬라이딩 창에서 수행되어야 하지만 n개의 극단값이 모든 것에 대한 것은 아닙니다. 이것이 첫 번째입니다. 두 번째는 내가 쓴 모든 것이 추세선을 예측할 수 있도록 작성되었으며 그뿐만 아니라 ... 이 모든 변환은 특정 작업에 대해 이루어졌습니다. 1...213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
블라디미르, 하지만 TTR 패키지의 ZZ에 무엇이 문제인지 알지 못합니다.
때때로 그런 부적절함을 그립니다.
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F)그리고 일반적으로 그를 보면 볼수록 그는 나에게 더 적합하지 않은 것처럼 보입니다.
이것은 지그재그로 MT에서도 동일합니다.
괜찮나요?
당연히 아니지
왜 이런 일이 일어나고 있습니까?
글쎄, 분명히 모든 경우가 알고리즘에서 고려되는 것은 아닙니다. 다른 무엇을 말할 수 있습니까?
모델에 대한 TF 불변 정규화에 대해 ..
우리는 시리즈를 가지고 중요한 전환점을 강조합니다
극점만 남기고 나머지는 삭제
정상화하다
이제 첫 번째 행의 중단점 사이의 거리를 가져와서 새 행을 만들고 정규화합니다.
따라서 우리는 범위(진폭)와 시간(주파수) 모두에서 정규화된 시리즈를 얻습니다.
필요한 것은 패턴에서 짝수개의 극값을 관찰하는 것입니다. 나머지는 모두 정규화됩니다.
따라서 분 또는 주간 데이터라도 모델에 입력할 수 있으며 동일한 것으로 간주하고 TF에 불변합니다.
한 번에 모든 TF에서 하나 의 모델을 훈련할 수 있습니다.
=============================================
그것이 무엇이며 왜 그런지 이해하지 못하는 사람들을 위해
모델의 경우 동일한 패턴이므로 동일한 패턴이 됩니다.
작동하지 않습니다
작동하지 않는 것은 무엇입니까? 표준화?? 잠을 충분히 못 잤다거나)
이 ZZ를 국회로 몰아
이것은 슬라이딩 창에서 수행되어야 하지만 n개의 극단값이 모든 것에 대한 것은 아닙니다. 이것이 첫 번째입니다.
두 번째는 내가 쓴 모든 것이 추세선을 예측할 수 있도록 작성되었으며 그뿐만 아니라 ...
이 모든 변환은 특정 작업에 대해 이루어졌습니다.