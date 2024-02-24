트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2142

예브게니 추마코프 :


내가 무엇을 예측하기를 원하십니까? 시간 정규화 또는 가격 정규화?

 
예브게니 추마코프 :

원하는 가격, 추가 행으로 시간(예측에 영향을 미치는지 여부)

일반적으로 NN은 이 두 시리즈에서 흥미로운 것을 밝힐 수 있습니까?

기능의 중요성

수직선 이후 예측

파란 예보


 
예브게니 추마코프 :


저것들. 시계열은 예측에 영향을 미치지 않습니까?

그리고 일련의 시간을 예측하십시오.


파란색 예보 - 정상적인 예보입니까?

이번에는 행의 방향을 망쳤습니까?

굉장합니다!

그러나 고개를 돌려보자. 일련의 고점과 저점을 제출하면 고점 이후에 저점이 있다는 것을 이해하는 데 시간이 걸리나요?? 그런데 AMO가 같은 것을 이해하는 데 필요한가요?

 

시각


 
예브게니 추마코프 :

내가 게시 한 것처럼 파일을 만들고 예측 열을 추가 할 수 있습니까?

정규화는 어떻게 하셨나요?

다음은 파일 읽기, 모델 학습부터 쓰기까지의 전체 코드입니다. 

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt" ,sep = "," ,header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5   # time

X <- cbind(  hank(x1, 10 ) , hank(x2, 10 ) )
Y <- c(diff(x1), 0 )

tr <- 100 : 5000
ts <- 5001 :length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree= 100 )
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,- 6 ]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv" )

너무 복잡하지 않나요...

파일:
ddd.csv  54 kb
 
예브게니 추마코프 :

네, 여기가 더 쉬웠습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

잡힌 )))) 허용 )

 
예브게니 추마코프 :


파일의 무언가가 예측된 행(값 + -)과 일치하지 않습니다.

사진을 보여줘

 
mytarmailS :

블라디미르, 하지만 TTR 패키지의 ZZ에 무엇이 문제인지 알지 못합니다.

때때로 그런 부적절함을 그립니다.

그리고 일반적으로 그를 보면 볼수록 그는 나에게 더 적합하지 않은 것처럼 보입니다.

정상, 적절한 ZZ. 9포인트의 무릎으로 EURUSD에 ZZ를 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 오랫동안 그러한 유물을 가지고 있지 않았습니다. 

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F)

1. HL 등급을 확인합니다. 행렬 또는 xt여야 합니다. 이름 끝에 있는 점은 무엇입니까? d$X.HIGH.

2. 이 기호에 대해 25p(4자) 미만의 니를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 무릎 크기로 플레이하십시오.

 
블라디미르 페레르벤코 :

정상, 적절한 ZZ. 9포인트의 무릎으로 EURUSD에 ZZ를 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 오랫동안 그러한 유물을 가지고 있지 않았습니다.

1. HL 등급을 확인합니다. 행렬 또는 xt여야 합니다. 이름 끝에 있는 점은 무엇입니까? d$X.HIGH.

2. 이 기호에 대해 25p(4자) 미만의 니를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 무릎 크기로 플레이하십시오.

알았어 내가 알아서 할게..

그리고 내가 txt에서 읽을 때 R-ka가 내 변수를 호출한다는 것입니다.


예브게니 추마코프 :

파란색 행, 빨간색 예측

음, 예측은 그 시점이 더 일찍 알려져 있습니다.


고려해서 기록했어야 하지만 xs ..

 
블라디미르 페레르벤코 :

144보다 좋습니다.

아마도. 논리는 대략 몇 시간, 하루, 일주일, 한 달, 분기, 일년, 10년입니다.

