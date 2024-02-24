트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2142 1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.11.20 11:15 #21411 예브게니 추마코프 : 이 ZZ를 국회로 몰아 내가 무엇을 예측하기를 원하십니까? 시간 정규화 또는 가격 정규화? mytarmailS 2020.11.20 11:27 #21412 예브게니 추마코프 : 원하는 가격, 추가 행으로 시간(예측에 영향을 미치는지 여부) 일반적으로 NN은 이 두 시리즈에서 흥미로운 것을 밝힐 수 있습니까? 기능의 중요성 수직선 이후 예측 파란 예보 mytarmailS 2020.11.20 11:41 #21413 예브게니 추마코프 : 저것들. 시계열은 예측에 영향을 미치지 않습니까? 그리고 일련의 시간을 예측하십시오. 파란색 예보 - 정상적인 예보입니까? 이번에는 행의 방향을 망쳤습니까? 굉장합니다! 그러나 고개를 돌려보자. 일련의 고점과 저점을 제출하면 고점 이후에 저점이 있다는 것을 이해하는 데 시간이 걸리나요?? 그런데 AMO가 같은 것을 이해하는 데 필요한가요? mytarmailS 2020.11.20 11:47 #21414 시각 mytarmailS 2020.11.20 12:00 #21415 예브게니 추마코프 : 내가 게시 한 것처럼 파일을 만들고 예측 열을 추가 할 수 있습니까? 정규화는 어떻게 하셨나요? 다음은 파일 읽기, 모델 학습부터 쓰기까지의 전체 코드입니다. dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt" ,sep = "," ,header = F) x1 <- dt$V4 x2 <- dt$V5 # time X <- cbind( hank(x1, 10 ) , hank(x2, 10 ) ) Y <- c(diff(x1), 0 ) tr <- 100 : 5000 ts <- 5001 :length(x1) rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree= 100 ) pr <- predict(rf,X[ts,]) DT <- tail(dt,length(PR1)) dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2) dt2<- dt2[,- 6 ] write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv" ) 너무 복잡하지 않나요... 파일: ddd.csv 54 kb mytarmailS 2020.11.20 12:08 #21416 예브게니 추마코프 : 네, 여기가 더 쉬웠습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494 잡힌 )))) 허용 ) mytarmailS 2020.11.20 12:15 #21417 예브게니 추마코프 : 파일의 무언가가 예측된 행(값 + -)과 일치하지 않습니다. 사진을 보여줘 Vladimir Perervenko 2020.11.20 12:15 #21418 mytarmailS : 블라디미르, 하지만 TTR 패키지의 ZZ에 무엇이 문제인지 알지 못합니다. 때때로 그런 부적절함을 그립니다. 그리고 일반적으로 그를 보면 볼수록 그는 나에게 더 적합하지 않은 것처럼 보입니다. 정상, 적절한 ZZ. 9포인트의 무릎으로 EURUSD에 ZZ를 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 오랫동안 그러한 유물을 가지고 있지 않았습니다. пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F) 1. HL 등급을 확인합니다. 행렬 또는 xt여야 합니다. 이름 끝에 있는 점은 무엇입니까? d$X.HIGH. 2. 이 기호에 대해 25p(4자) 미만의 니를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 무릎 크기로 플레이하십시오. mytarmailS 2020.11.20 12:25 #21419 블라디미르 페레르벤코 : 정상, 적절한 ZZ. 9포인트의 무릎으로 EURUSD에 ZZ를 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 오랫동안 그러한 유물을 가지고 있지 않았습니다. 1. HL 등급을 확인합니다. 행렬 또는 xt여야 합니다. 이름 끝에 있는 점은 무엇입니까? d$X.HIGH. 2. 이 기호에 대해 25p(4자) 미만의 니를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 무릎 크기로 플레이하십시오. 알았어 내가 알아서 할게.. 그리고 내가 txt에서 읽을 때 R-ka가 내 변수를 호출한다는 것입니다. 예브게니 추마코프 : 파란색 행, 빨간색 예측 음, 예측은 그 시점이 더 일찍 알려져 있습니다. 고려해서 기록했어야 하지만 xs .. Valeriy Yastremskiy 2020.11.20 12:41 #21420 블라디미르 페레르벤코 : 144보다 좋습니다. 아마도. 논리는 대략 몇 시간, 하루, 일주일, 한 달, 분기, 일년, 10년입니다. 1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 ZZ를 국회로 몰아
내가 무엇을 예측하기를 원하십니까? 시간 정규화 또는 가격 정규화?
원하는 가격, 추가 행으로 시간(예측에 영향을 미치는지 여부)
일반적으로 NN은 이 두 시리즈에서 흥미로운 것을 밝힐 수 있습니까?
기능의 중요성
수직선 이후 예측
파란 예보
저것들. 시계열은 예측에 영향을 미치지 않습니까?
그리고 일련의 시간을 예측하십시오.
파란색 예보 - 정상적인 예보입니까?
이번에는 행의 방향을 망쳤습니까?
굉장합니다!
그러나 고개를 돌려보자. 일련의 고점과 저점을 제출하면 고점 이후에 저점이 있다는 것을 이해하는 데 시간이 걸리나요?? 그런데 AMO가 같은 것을 이해하는 데 필요한가요?
시각
내가 게시 한 것처럼 파일을 만들고 예측 열을 추가 할 수 있습니까?
정규화는 어떻게 하셨나요?
다음은 파일 읽기, 모델 학습부터 쓰기까지의 전체 코드입니다.
너무 복잡하지 않나요...
네, 여기가 더 쉬웠습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494
잡힌 )))) 허용 )
파일의 무언가가 예측된 행(값 + -)과 일치하지 않습니다.
사진을 보여줘
블라디미르, 하지만 TTR 패키지의 ZZ에 무엇이 문제인지 알지 못합니다.
때때로 그런 부적절함을 그립니다.그리고 일반적으로 그를 보면 볼수록 그는 나에게 더 적합하지 않은 것처럼 보입니다.
정상, 적절한 ZZ. 9포인트의 무릎으로 EURUSD에 ZZ를 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 오랫동안 그러한 유물을 가지고 있지 않았습니다.
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009 ,percent = F)
1. HL 등급을 확인합니다. 행렬 또는 xt여야 합니다. 이름 끝에 있는 점은 무엇입니까? d$X.HIGH.
2. 이 기호에 대해 25p(4자) 미만의 니를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 무릎 크기로 플레이하십시오.
정상, 적절한 ZZ. 9포인트의 무릎으로 EURUSD에 ZZ를 구축하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 오랫동안 그러한 유물을 가지고 있지 않았습니다.
1. HL 등급을 확인합니다. 행렬 또는 xt여야 합니다. 이름 끝에 있는 점은 무엇입니까? d$X.HIGH.
2. 이 기호에 대해 25p(4자) 미만의 니를 오랫동안 사용하지 않았습니다. 무릎 크기로 플레이하십시오.
알았어 내가 알아서 할게..
그리고 내가 txt에서 읽을 때 R-ka가 내 변수를 호출한다는 것입니다.
파란색 행, 빨간색 예측
음, 예측은 그 시점이 더 일찍 알려져 있습니다.
고려해서 기록했어야 하지만 xs ..
144보다 좋습니다.
아마도. 논리는 대략 몇 시간, 하루, 일주일, 한 달, 분기, 일년, 10년입니다.