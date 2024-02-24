트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2135 1...212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142...3399 새 코멘트 Evgeniy Chumakov 2020.11.19 09:07 #21341 Alexander_K : 아니요. 나는 항상 Grail에 대해 생각하지만 직장에서 그들은 나를 일에 대해 생각하게 만듭니다. 그래서 틱을 가늘게 하시겠습니까? 아마도 국회의 도움으로 틱을 없애는 방법을 식별하는 것이 가능할 것입니다. 틱 시리즈를 로드하고 일부 조건을 충족할 때까지 신경망이 스트림을 얇게 만들도록 합니다. 그래서 전문가들이 그것이 가능한지 여부를 말하게하십시오 ... Uladzimir Izerski 2020.11.19 09:25 #21342 알렉세이 비아즈미킨 : ... 지표 에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 모델 공간에서 점의 위치에 의해서만 건설될 수 있습니다. 우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라. mytarmailS 2020.11.19 09:45 #21343 예브게니 추마코프 : 그래서 틱을 가늘게 하시겠습니까? 아마도 국회의 도움으로 틱을 없애는 방법을 식별하는 것이 가능할 것입니다. 틱 시리즈를 로드하고 일부 조건을 충족할 때까지 신경망이 스트림을 얇게 만들도록 합니다. 그래서 전문가들이 그것이 가능한지 여부를 말하게하십시오 ... 물론 할 수 있지만 작업을 올바르게 설정해야 합니다. mytarmailS 2020.11.19 09:47 #21344 울라지미르 이제르스키 : 지표에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 모델 공간에서 점의 위치에 의해서만 건설될 수 있습니다. 우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라. 그래프에 평면이 있습니까? Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:12 #21345 mytarmailS : 그래프에 평면이 있습니까? 평면 그래픽이 있는 평면 스크린 모니터가 있습니다. 어쩌면 당신은 지구처럼 둥글고 부러워합니다)). 다음은 평면의 8개 점을 사용하는 기계가 시장 패턴을 인식하는 간단한 예입니다. 기계는 시장의 이미지를 인식하고 모호하지 않은 정확한 답변을 제공합니다. "1837". 현재 4시간. 이것은 가장 간단한 예입니다. mytarmailS 2020.11.19 10:25 #21346 울라지미르 이제르스키 : 평면 그래픽이 있는 평면 모니터가 있습니다. 어쩌면 당신은 지구처럼 둥글고 부러워합니다)). 나는 이 의상들을 좋아한다.... 이 생각에서 지표가 평면에 있지 않기 때문에 지표가 작동하지 않는다는 결론이 나옵니다. 울라지미르 이제르스키 : 지표에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 모델은 공간에서 점의 위치에 의해서만 구축될 수 있습니다. 우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라. 그들은 눕지 않습니까? 아니면 인디케이터용 원형 모니터가 따로 있나요?? 사실 하고 싶은 말은 이해했는데 생각이 제대로 표현이 안됐네요.. 이렇게 말할 필요가 있습니다. 나는 가격 극단에 따라 모델을 형성하고, 서로에 대한 극단 위치의 조합이 패턴을 형성합니다. 모두!! Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:37 #21347 이 숫자는 아무 것도 말해주지 않습니다. 이것은 공간에서 점의 위치에 대한 정보입니다. 이를 기반으로 시장 모델이 구축됩니다. 간단한 모델은 거의 없습니다. 주기적으로 변경되지만 지속적으로 반복됩니다. 이것은 재무 차트와 같은 차트의 규칙성입니다. 정확한 분석을 위해 시장 행동의 가장 작은 세부 사항을 볼 수있는 복잡한 구조를 만들 수 있습니다. 저는 프로그래머가 아니므로 복잡한 구조를 만들 수 없습니다. 나는 모든 것을 피상적으로 한다. 일반 업무에 합당한 사람을 찾을 수 없습니다. Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:43 #21348 mytarmailS : 나는 이 의상들을 좋아한다.... 이 생각에서 지표가 평면에 있지 않기 때문에 지표가 작동하지 않는다는 결론이 나옵니다. 그들은 누워 있지 않습니까? 아니면 인디케이터용 원형 모니터가 따로 있나요?? 사실 하고 싶은 말은 이해했는데 생각이 제대로 표현이 안됐네요.. 이렇게 말할 필요가 있습니다. 나는 가격 극단에 따라 모델을 형성하고, 서로에 대한 극단 위치의 조합이 패턴을 형성합니다. 모두!! 그리고 여기 전환이 있습니까? 지표 에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 포인트 . "모델"이라는 단어가 명확하다고 생각합니다. 오실레이터를 사용하여 모델을 구축하는 방법이 전혀 명확하지 않습니다. mytarmailS 2020.11.19 10:54 #21349 울라지미르 이제르스키 : 그리고 여기 전환이 있습니까? 지표에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 포인트 . 당신은 지표가 무엇인지, 아니면 필터가 무엇인지 이해하지 못합니다... 지표는 원래 정보를 더 나은 다른 정보 (필터링 됨 )로 변환하는 수학 공식 (필터) 입니다. 일부 이벤트를 강조 표시 (적합) 하기 위해 극값을 기반으로 추세선을 만들 때 수학적 변환 (필터) == 표시기를 만듭니다. 그리고는 이해력이 부족해서 안된다고 소리친다)) 역설)) 보다 구체적으로, 고정 관념의 문제 .. 포인트 )) 무엇이든 필터가 될 수 있습니다. 거래 시스템 자체는 사용 가능한 모든 정보에 대해 선택(필터)을 하는 필터입니다. 디지털 필터를 기반으로 한 ASCTrend 시스템 필터 표시기 Uladzimir Izerski 2020.11.19 11:00 #21350 공간(패턴)의 포인트별로 훈련할 수 있다면 왜 훈련을 위해 수십 개의 MO 표시기를 푸시해야 합니까? 프로그램은 오류 없는 솔루션을 발행합니다. 1...212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요. 나는 항상 Grail에 대해 생각하지만 직장에서 그들은 나를 일에 대해 생각하게 만듭니다.
그래서 틱을 가늘게 하시겠습니까?
아마도 국회의 도움으로 틱을 없애는 방법을 식별하는 것이 가능할 것입니다.
틱 시리즈를 로드하고 일부 조건을 충족할 때까지 신경망이 스트림을 얇게 만들도록 합니다.
그래서 전문가들이 그것이 가능한지 여부를 말하게하십시오 ...
지표 에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다.
모델 공간에서 점의 위치에 의해서만 건설될 수 있습니다.
우리의 경우 그래프 평면에서 점의 위치에 따라.
물론 할 수 있지만 작업을 올바르게 설정해야 합니다.
그래프에 평면이 있습니까?
평면 그래픽이 있는 평면 스크린 모니터가 있습니다. 어쩌면 당신은 지구처럼 둥글고 부러워합니다)).
다음은 평면의 8개 점을 사용하는 기계가 시장 패턴을 인식하는 간단한 예입니다.
기계는 시장의 이미지를 인식하고 모호하지 않은 정확한 답변을 제공합니다. "1837". 현재 4시간.
이것은 가장 간단한 예입니다.
이 생각에서 지표가 평면에 있지 않기 때문에 지표가 작동하지 않는다는 결론이 나옵니다.
그들은 눕지 않습니까? 아니면 인디케이터용 원형 모니터가 따로 있나요??
사실 하고 싶은 말은 이해했는데 생각이 제대로 표현이 안됐네요..
이렇게 말할 필요가 있습니다. 나는 가격 극단에 따라 모델을 형성하고, 서로에 대한 극단 위치의 조합이 패턴을 형성합니다.
이 숫자는 아무 것도 말해주지 않습니다. 이것은 공간에서 점의 위치에 대한 정보입니다. 이를 기반으로 시장 모델이 구축됩니다. 간단한 모델은 거의 없습니다. 주기적으로 변경되지만 지속적으로 반복됩니다. 이것은 재무 차트와 같은 차트의 규칙성입니다.
정확한 분석을 위해 시장 행동의 가장 작은 세부 사항을 볼 수있는 복잡한 구조를 만들 수 있습니다.
저는 프로그래머가 아니므로 복잡한 구조를 만들 수 없습니다. 나는 모든 것을 피상적으로 한다. 일반 업무에 합당한 사람을 찾을 수 없습니다.
지표 에 따라 시장 모델을 구축할 수 없습니다. 포인트 .
"모델"이라는 단어가 명확하다고 생각합니다.
오실레이터를 사용하여 모델을 구축하는 방법이 전혀 명확하지 않습니다.
당신은 지표가 무엇인지, 아니면 필터가 무엇인지 이해하지 못합니다...
지표는 원래 정보를 더 나은 다른 정보 (필터링 됨 )로 변환하는 수학 공식 (필터) 입니다.
일부 이벤트를 강조 표시 (적합) 하기 위해 극값을 기반으로 추세선을 만들 때 수학적 변환 (필터) == 표시기를 만듭니다.
그리고는 이해력이 부족해서 안된다고 소리친다)) 역설))
보다 구체적으로, 고정 관념의 문제 ..
무엇이든 필터가 될 수 있습니다. 거래 시스템 자체는 사용 가능한 모든 정보에 대해 선택(필터)을 하는 필터입니다.